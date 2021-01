360°A vuelo de pájaro

El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, propone un paquete de ayuda de COVID-19 de US$1.9 billones, que incluye más del doble del salario mínimo federal a US$15. Sería el tercer proyecto de ley de rescate pandémico desde que golpeó el coronavirus y su primera prueba legislativa de un Congreso controlado por los demócratas. También se produce cuando la maltrecha economía estadounidense empeora. Se espera que su plan sea la primera fase de una estrategia de dos partes, con un programa más amplio en las próximas semanas enfocado en objetivos a más largo plazo como la infraestructura y la crisis climática. En cuanto al presidente Donald Trump, le está costando encontrar un abogado para su juicio político en el Senado.

La extensa investigación federal sobre el ataque mortal de la semana pasada por parte de grupos de extrema derecha en el Capitolio de EE. UU. puede estar tomando un giro aún más oscuro, ya que los miembros del Congreso piden un escrutinio de cerca de otros legisladores que alegan pueden haber ayudado a prepararse para el asalto sin precedentes, que resultó en la muerte de un oficial de Policía del Capitolio. Si bien la Policía dice que aún no ha surgido evidencia sólida para respaldar las acusaciones, el Departamento de Justicia afirma que ya está investigando la presunta participación policial y militar.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, trató de acabar con los comentarios sobre una reducción prematura en la campaña masiva de compra de bonos del banco central, diciendo que “ahora no es el momento”. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ayer.

Francia está extendiendo un toque de queda a las 6 p.m. a toda la nación, los hospitales de Brasil se están quedando sin oxígeno y en EE. UU., Nueva York lidera el noreste más afectado en personas hospitalizadas con COVID-19, ya que algunos centros hospitalarios de la ciudad se quedan sin vacunas. Se ha confirmado que casi 93 millones de personas están infectadas con el coronavirus, y el recuento mundial de muertes se acerca a los 2 millones.

El gigante estadounidense de chips Intel está reemplazando al director ejecutivo Bob Swan. De la noche a la mañana, el fabricante rival Taiwan Semiconductor anunció fuertes ganancias y planea gastar hasta US$28 millardos para expandir la fabricación y solidificar su dominio tecnológico. Como dijo el columnista de Bloomberg Opinion, Tim Culpan, con este agresivo plan de gasto de capital, Taiwan Semiconductor está disparando a matar a su competencia. Según Joe Weisenthal es difícil pensar en otra industria tan interesante o importante en este momento. Todo está construido sobre semiconductores: incluso la industria del automóvil está teniendo problemas debido a la escasez de chips.

The Economist tiene dos portadas esta semana: En las ediciones estadounidense y británica, después del segundo juicio político de Donald Trump, esperamos con ansias lo que debería suceder a continuación. El artículo de acusación que se aprobó el 13 de enero acusa a Trump de incitar a una insurrección. Como Presidente, trató de aferrarse al poder revocando una elección que había perdido sin ambigüedades. Difundió una gran mentira para convencer a sus votantes que les habían robado las elecciones. Habiendo fallado en obligar a los funcionarios estatales a anular la votación, instó a una turba violenta y la envió para intimidar al Congreso para que le diera lo que quería. Y mientras sus partidarios saqueaban el Capitolio y amenazaban con colgar al Vicepresidente, Trump miró, ignorando las súplicas de los legisladores para que acudiera en su ayuda. En una democracia, ningún crimen es mayor y ningún delito menor: es traidor. El Senado debería convertirlo en el primer Presidente estadounidense de la historia en ser condenado.

En las ediciones europeas y asiáticas, analizamos las perspectivas de un estallido de innovación en un “2020 rugiente”. Durante la historia del capitalismo, el rápido avance tecnológico ha sido la norma, pero en la década de 1970, el progreso se desaceleró. Una oleada de descubrimientos recientes basados en biología sintética, inteligencia artificial y tecnologías energéticas, puede significar que este “gran estancamiento” está terminando. El mundo está experimentando un auge de las inversiones en tecnología. Se están adoptando rápidamente nuevas ideas, a menudo debido a adversidades como la pandemia y el calentamiento global. Aunque el sector privado determinará en última instancia qué innovaciones tienen éxito o fracasan, los gobiernos también tienen un papel importante que desempeñar.

Dollar General pagará a los empleados para que se pongan las vacunas COVID-19. El minorista dijo que les daría a los trabajadores por hora que completaran el régimen de vacuna el equivalente a cuatro horas de paga. “No queremos que nuestros empleados tengan que elegir entre recibir una vacuna o venir a trabajar”, dijo la compañía.

Affirm se dispara en su debut en el mercado. Las acciones del prestamista de comercio electrónico casi se duplicaron en su primer día de operaciones ayer, subiendo por encima de los US$97 por acción después de tener un precio de US$49. Es la última señal de un exuberante interés de los inversores en las ofertas de tecnología después de las sólidas presentaciones de Airbnb y DoorDash, con más empresas en cubierta en los próximos meses.

Airbnb cancelará y bloqueará todas las reservas en el área de Washington la próxima semana, en medio de temores de más violencia en la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden. Google prohibirá los anuncios políticos en sus plataformas hasta la inauguración. Sigue movimientos similares de Facebook para limitar la difusión de información errónea relacionada con las elecciones. Jack Dorsey, el director ejecutivo de Twitter, dijo que no “celebraba ni se enorgullecía” de expulsar a Trump de la plataforma, pero instó a sus seguidores a opinar y preguntar: “¿Era correcto? ” Miles han respondido.

Intel enfrenta grandes desafíos. Las acciones del fabricante de chips han tenido un rendimiento inferior, pues los problemas de fabricación dejaron a la empresa detrás de rivales como TSMC, Samsung, AMD y Nvidia. Intel ha estado perdiendo talento en ingeniería, lo que planteó dudas, sobre si el CEO, Bob Swan, cuya experiencia es en finanzas, era la persona adecuada para tomar decisiones técnicas difíciles. Finalmente, fue reemplazado. El nuevo líder de Intel será Pat Gelsinger, el muy respetado director ejecutivo del fabricante de software VMware, que anteriormente fue director de tecnología de Intel. Su experiencia en ingeniería, en lugar de la presión de Third Point, estuvo detrás de la iniciativa, según la compañía: “La junta concluyó que ahora es el momento adecuado para hacer este cambio de liderazgo para aprovechar la tecnología y la experiencia en ingeniería de Pat durante este periodo crítico de transformación en Intel”, dijo Omar Ishrak, presidente de la compañía. Con el reemplazo, el nuevo líder de Intel será Pat Gelsinger, el muy respetado director ejecutivo del fabricante de software VMware, que anteriormente fue director de tecnología de Intel. Después del reemplazo, las acciones de Intel subieron un 7% ayer, agregando US$15 millardos a su capitalización de mercado.

EE. UU. produjo bienes y servicios por valor de US$178 millardos, empleando a unas 356 mil personas en el sector privado. Pero tampoco es enorme, considerando que todas las industrias estadounidenses produjeron US$36 billones de producción bruta ese mismo año. Alrededor del 8% de toda la producción informática y electrónica de Estados Unidos, se puede atribuir a la economía espacial. Esto puede reflejar la naturaleza de los productos electrónicos fabricados en EE. UU. (Solo la fabricación de más alta precisión se realiza en EE. UU.), pero también la importancia del espacio para la base industrial de alta tecnología.

Los fabricantes de automóviles como Toyota de Japón, Volkswagen de Alemania y Ford de América, están luchando para asegurar los chips de computadora necesarios para todo, desde sistemas de entretenimiento hasta abrir la puerta de un automóvil. La producción se está reduciendo y las plantas están inactivas, y se prevé que las ganancias de la compañía se vean afectadas. La causa es una escasez global de semiconductores, ya que los fabricantes de chips asignaron capacidad para satisfacer un aumento en la demanda inducida por COVID de los productores de productos electrónicos de consumo como Apple. Ese impacto en la cadena de suministro expone vulnerabilidades en la industria global de chips, en particular, la concentración de la producción de alta gama en Taiwán. La guerra tecnológica del presidente Donald Trump con Pekín afectó a Huawei y al fabricante de chips SMIC con sanciones destinadas a obstaculizar el avance de China. Pero también incluyó un componente de reubicación de la producción de chips EE. UU., un impulso que el presidente electo Joe Biden debe decidir si debe continuar. Taiwán está cosechando los beneficios de su dominio: el gigante de chips TSMC anunció hoy ventas récord. Espera aumentar el gasto de capital hasta US$28 millardos este año para preservar su liderazgo tecnológico.

