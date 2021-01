360° A vuelo de pájaro

Deutsche Bank y Signature Bank, dos de los bancos prestamistas favoritos del presidente Donald Trump, se están alejando de él, a raíz del ataque de la semana pasada al Capitolio de Estados Unidos. Trump le debe al Deutsche Bank más de US$300 millones. La ciudad de Nueva York también está considerando retirar sus contratos con los negocios de Trump.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos está lista para emitir un ultimátum al vicepresidente Mike Pence, exigiendo que invoque su autoridad, bajo la Constitución para destituir a Trump de su cargo, como preludio de una segunda acusación. Trump no se arrepintió el martes de instar a los partidarios, incluidos los supremacistas blancos, a marchar hacia el Capitolio y no asumió ninguna responsabilidad por el ataque resultante contra el Congreso y el asesinato de un oficial de Policía. Incluso sus compañeros republicanos están comenzando a volverse contra él en sus últimos días. Mientras tanto, el vicepresidente Pence rechazó invocar la 25 enmienda para destituir a Mr. Trump, argumentando que solo inflamaría más la polarización del país. El Washington Post y el New York Times informaron que los documentos internos del FBI revelan que la agencia tenía conocimiento previo del potencial de violencia en Washington la semana pasada, a pesar de las declaraciones oficiales del FBI posteriores de que no era así. El martes, los funcionarios del Departamento de Justicia intentaron abordar la creciente controversia sobre lo que sabía el FBI y desde cuándo.

Es probable que las muertes por COVID-19 en Estados Unidos aumenten en al menos otras 80 mil en las próximas cuatro semanas a medida que el gobierno federal y los estados avanzan a tientas en el lanzamiento de la vacuna. Estados Unidos, que está imponiendo nuevas restricciones de prueba a los viajeros internacionales, continuará agregando más de 3 mil muertes por día, elevando el número acumulativo a casi 460 mil. Esta semana, Arizona estableció un nuevo récord de muertes por COVID-19 y Nueva York redujo la edad para los receptores de la vacuna. En el Reino Unido, la carrera entre la vacunación y la mutación conlleva una lección aleccionadora para Europa y el mundo.

Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors, finalmente está logrando las ganancias en el precio de las acciones que se le han escapado, gracias a los planes de la compañía para los vehículos eléctricos. Las acciones de GM cerraron un 45% por encima de su precio de oferta pública inicial posterior a la quiebra. En el mercado más amplio, las acciones subieron y el dólar se debilitó el martes.

Todos los viajeros aéreos internacionales a

EE. UU. tendrán que mostrar constancia de una prueba de virus negativa antes de partir, en una política que entrará en vigencia el 26 de enero.

La nueva política de los CDC requiere que todos los pasajeros aéreos se sometan a una prueba de infección actual dentro de los tres días antes de la salida de su vuelo a Estados Unidos y proporcionen documentación escrita de los resultados del test o prueba de haberse recuperado del COVID-19.

Ofertas de Staples para Office Depot. La compañía de suministros de oficina hizo una oferta de adquisición de US$2.1 millardos para su rival, cinco años después de que la Comisión Federal de Comercio bloqueara una propuesta de fusión de US$6.3 millardos por motivos antimonopolio. Las autoridades también bloquearon un acuerdo similar a fines de la década de 1990.

Los ejecutivos de Novavax cobran, antes de que salga su vacuna COVID-19. Los líderes de la empresa, incluido Stanley Erck, director ejecutivo de la farmacéutica, vendieron acciones por valor de US$46 millones desde principios de 2020, “aprovechando un repunte de casi el 3 mil por ciento” en las acciones de la empresa, informa Reuters. En otras noticias sobre vacunas, Moderna dijo que esperaba que su tratamiento contra el coronavirus proporcionara inmunidad hasta por un año.

Un foco en la filantropía de Elon Musk. Ahora que el CEO de Tesla es uno de los dos hombres más ricos del mundo, Recode señala que se está prestando más atención a cómo planea regalar su riqueza. Musk ha solicitado opiniones de, ¿de dónde más? –Twitter–, pero ha indicado dos áreas amplias para las donaciones caritativas: la Tierra y Marte.

Después del motín del Capitolio, Twitter, Facebook, Apple, Google y Amazon tomaron medidas para frenar la desinformación y la incitación, lo que resultó en suspensiones digitales para el presidente Trump, miles de cuentas de conspiración de QAnon y la plataforma de redes sociales Parler. Juntos, los movimientos demostraron la vasta influencia de las grandes tecnologías en el mercado de las ideas, un poder que preocupa a los legisladores tanto de derecha como de izquierda. Francamente, la decisión de las big tech, a pesar de que disentimos absolutamente de Mr. Trump y sus apologías al delito, fue un un mal y penoso precedente contra la libertad de expresión.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.