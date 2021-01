FBI advierte sobre posibles “protestas armadas” por toma de posesión de Biden

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha recabado información relacionada a planes de una organización para celebrar manifestaciones con armas de fuego en el Congreso estadounidense y en las capitales de los 50 estados del país. Esto, luego de que la semana pasada una turba de partidarios del presidente Donald Trump irrumpió violentamente en el Capitolio para detener la certificación del triunfo del demócrata Joe Biden.

“El FBI recibió información sobre un grupo armado identificado que planea viajar a Washington DC el 16 de enero. Ellos han advertido que, si el Congreso intenta destituir al Presidente invocando la enmienda 25 de la Constitución, ocurrirá un ‘alzamiento gigantesco’”, reza un boletín emitido por el FBI y difundido este lunes por la televisora ‘ABC’.

La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes planea someter a votación hoy una resolución que exhorta al vicepresidente Mike Pence a invocar la Enmienda 25 de la Constitución para destituir a Trump. Pero Pence no ha dado indicaciones de que planee activar ese mecanismo constitucional.

‘ABC’ reportó que el FBI también ha recibido información relacionada a planes de ese grupo para asaltar oficinas gubernamentales en todos los estados cuando Biden asuma el poder el 20 de enero.

El grupo, al que ‘ABC’ no identificó, planea además tomar por asalto tribunales y sedes de gobierno federal, estatal o local si Trump es destituido antes de que culmine su mandato.

Proceso para segundo juicio político

Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron el lunes el primer paso hacia un eventual segundo juicio político del mandatario Donald Trump, algo sin precedentes en la historia del país y que podría poner en peligro el futuro político del gobernante.

Este primer acto hacia un nuevo ‘impeachment’ del Presidente republicano tiene lugar cuando faltan pocos días para que Trump abandone la Casa Blanca y Biden jure como el 46o. presidente de Estados Unidos.

Pero los legisladores demócratas están decididos a actuar para precipitar lo antes posible la salida de Trump, a quien consideran “desequilibrado” y una “amenaza inminente” para la democracia estadounidense, tras la toma del Capitolio la semana pasada por trumpistas, que dejó cinco muertos y conmocionó al país y al mundo.

Los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, presentaron primero una resolución en la Cámara Baja que pide al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª Enmienda de la Constitución, que permite destituir a un presidente si la mayoría del Gabinete lo considera no apto para el cargo.

Pero el congresista republicano Alex Mooney se opuso a aprobar la resolución por “consentimiento unánime”, por lo que se someterá a votación el martes.

“Los republicanos de la Cámara (de Representantes) rechazaron esta legislación para proteger a Estados Unidos, permitiendo que continúen los trastornados, perturbados e inestables actos de sedición del Presidente”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes y líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi.

“Su complicidad pone en peligro a Estados Unidos, erosiona nuestra democracia y debe terminar”, añadió en un comunicado.

Ante este bloqueo, los demócratas presentaron el artículo de acusación contra Trump por “incitación a la insurrección” en el asalto al Capitolio el miércoles.

Se espera que esta iniciativa sea apoyada por un gran número de demócratas en la Cámara Baja, abriendo oficialmente el segundo ‘impeachment’ de Trump.

Trump aprueba resolución de emergencia

El presidente Donald Trump aprobó ayer una declaración de emergencia para Washington DC, en medio de las preocupaciones por la seguridad tras la violenta irrupción de partidarios suyos en el Capitolio la semana pasada. Trump, y el vicepresidente, Mike Pence, se reunieron en la Oficina Oval ayer por la tarde, dijo un alto funcionario estadounidense. “Mantuvieron una buena conversación”, apuntó la fuente, y agregó que Pence no tiene la intención de invocar esa enmienda. Ambos “reiteraron que quienes quebraron la ley e irrumpieron en el Capitolio la semana pasada no representan al movimiento America First apoyado por 75 millones de estadounidenses (…) Se comprometieron a seguir trabajando por el país por lo que resta del término”, agregó la fuente.

15 mil

efectivos de la Guardia Nacional se desplegarán con autorización del Pentágono para los actos de investidura del demócrata Joe Biden el 20 de enero. Ya hay 6 mil 200 integrantes de la Guardia en Washington. Todos tendrán equipo antidisturbios y armas, pero hasta ahora no han sido autorizados a portarlas mientras estén en las calles de la capital.