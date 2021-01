360° a vuelo de pájaro

Los demócratas de la Cámara de Representantes, no obstante los pocos días que le restan a Mr. Trump en la Presidencia, comenzaron el proceso de destitución del presidente Donald Trump por segunda vez, programando una votación esta semana, a menos, que el vicepresidente Mike Pence y el Gabinete de Mr. Trump busquen destituirlo de su cargo. Los demócratas tienen como objetivo expulsar a Trump de la Casa Blanca y evitar que vuelva a ocupar el cargo (aunque es posible, que ya se le haya prohibido postularse para un segundo mandato). Una resolución del Congreso de cuatro páginas, incluye un solo artículo, que acusa al Presidente de Estados Unidos de “incitación a la insurrección”, por su papel activo en el periodo previo al asalto al Capitolio, por parte de sus partidarios, que resultó en el asesinato de un oficial de Policía y el homicidio de una militante de Mr. Trump. También se citó el esfuerzo de Trump, para lograr que el secretario de Estado de Georgia anule la victoria del presidente electo Joe Biden. “En todo esto”, dice la resolución, “Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno”. Es prácticamente imposible que los demócratas logren su objetivo, pues el tiempo no es neutral y avanza inexorablemente en su contra.

Lo que antes era impensable ahora es una realidad cotidiana en Estados Unidos. En medio de una alerta del FBI de protestas armadas planeadas para los 50 estados y Washington DC para docenas de nuevas investigaciones de terrorismo nacional, Biden dijo que todavía no le preocupa celebrar su investidura frente al Capitolio de Estados Unidos. Biden dijo que los supremacistas blancos y otros partidarios de Trump que atacaron al Congreso la semana pasada deben enfrentar la justicia: “Es de vital importancia que haya un enfoque realmente serio en detener a aquellas personas que participaron en la sedición y amenazaron la vida de las personas y degradaron la propiedad pública, causaron un gran daño, que rindan cuentas”.

Las acciones de los mercados emergentes han estado en llamas, pero la cautela se está infiltrando en otros activos de riesgo, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense mantiene nerviosos a los inversionistas. Las acciones cayeron ayer desde sus últimos máximos históricos, mientras que el dólar se fortaleció.

El fabricante de vehículos eléctricos Lucid Motors está en conversaciones para salir a la Bolsa por medio de una fusión con una de las compañías de adquisición de propósito especial del exfabricante de lluvia de Citigroup Michael Klein. El acuerdo podría tener un valor de

US$15 millardos.

El ritmo de las hospitalizaciones por

COVID-19 en el noreste de EE. UU. muestra algunos signos preliminares de alivio, lo que se suma a indicadores esperanzadores en el medio oeste, donde recién comenzó la última ola. Los esfuerzos en Nueva York para ampliar el acceso a las vacunas se encontraron rápidamente con una maraña burocrática. Unos 2 mil estadounidenses murieron a causa de COVID-19 el domingo. En Europa, Portugal ha informado de un número récord de muertes diarias. La demanda de oxígeno para los pacientes de Sudáfrica está aumentando y Malasia está implementando cierres específicos.

T-Mobile está pidiendo prestados

US$3 millardos a medida que el operador de telefonía móvil se involucra en una costosa batalla para comprar más ondas de radio 5G. En EE. UU. no se otorgan usufructos vitalicios.

Chad Wolf dijo que renunciaría como secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia a cargo de salvaguardar la inauguración.

Wolf renunció solo nueve días antes de que se esperaba que ayudara a coordinar la seguridad de una toma de posesión presidencial que enfrentaba mayores amenazas de violencia. Peter Gaynor, el administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, lo reemplazará como secretario interino de la agencia.

La PGA of America dijo que ya no celebraría su campeonato característico en el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey; la aplicación social Parler, popular entre los conservadores como alternativa a Twitter, se apagó ayer después de que Amazon la desconectara de los servicios informáticos; el procesador de pagos Stripe prohibió a la campaña de Trump utilizar sus servicios; YouTube bloqueó el canal de podcast de Steve Bannon; y el debate continúa sobre la influencia de los gigantes tecnológicos sobre el discurso público.

Chicago recibe críticas por su plan de reabrir escuelas públicas. Está previsto que más de 6 mil estudiantes regresen hoy, pero no se espera que se presente una gran proporción de los maestros de la ciudad, ya que su sindicato argumenta que el plan no protege su salud.

El viaje salvaje de Crypto continúa. Bitcoin cayó un 11 por ciento durante la noche, mientras que ether y otras criptomonedas importantes también se desplomaron. Algunos analistas especularon que los inversores estaban asegurando ganancias después de que el precio del bitcoin se duplicó durante el último mes.

El fabricante de máquinas de votación Dominion demanda a una aliada de Trump por US$1.3 millardos. Dominion acusó de difamación a Sidney Powell, una abogada que promovió teorías de conspiración electoral infundadas sobre la empresa. La demanda, dijo la compañía, está destinada a “aclarar las cosas”.

El Programa de Protección de Cheques de Pago reabre para prestatarios de pequeñas empresas, por medio de un grupo selecto de prestamistas comunitarios. También, las Bolsas de valores estadounidenses excluyen la cotización de las compañías chinas dirigidas por una administración Trump, orden ejecutiva (y en los bancos americanos están cayendo vehículos de inversión vinculados en Hong Kong como resultado).

Los grandes bancos comienzan a informar

sus últimas ganancias, y Citigroup, JP Morgan Chase y Wells Fargo publicaron cifras el viernes. Se espera que una semana ocupada para las

OPI haga que las empresas recauden más de US$4 millardos, incluidos más de US$1 millardo para Playtika y debuts para Affirm, Petco y otros. El IAC de Barry Diller invirtió US$1 millardo adicional para ayudar en la oferta de adquisición de MGM por Entain. Pero Diller dijo que era escéptico sobre el éxito de la medida (Bloomberg, FT). La firma de inversión Global Infrastructure Partners acordó comprar Signature Aviation, una compañía de servicios de jets privados, por US$4.6 millardos, superando a Blackstone y Carlyle (Reuters). Dr Martens, la famosa marca de botas, planea salir en la Bolsa de Valores de Londres (FT).

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.