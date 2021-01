360° a vuelo de pájaro

El Congreso se volvió a reunir para certificar la elección de Joe Biden como presidente, horas después de que una turba instigada por Mr. Trump irrumpió en el Capitolio.

Pocas horas después, el vicepresidente Mike Pence dijo entre aplausos a los legisladores reunidos en la Cámara: “Volvamos al trabajo”.

Twitter bloqueó la cuenta del presidente Trump, exigiendo que borrara los tuits que incitaban a la violencia y lo amenazó con una suspensión permanente.

La medida fue una reprimenda sin precedentes para Mr. Trump por parte de Twitter, que ha sido durante mucho tiempo, el megáfono preferido del presidente. Twitter dijo que la cuenta de Trump permanecería bloqueada durante al menos 12 horas.

Los legisladores reanudarán el conteo de los votos del Colegio Electoral después de que una turba de leales a Trump invadiera el Capitolio, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Pelosi dijo que había tomado esa decisión, después de consultar con su equipo de liderazgo y de realizar una serie de llamadas con el Pentágono, el Departamento de Justicia y el vicepresidente Mike Pence. No mencionó al presidente Trump.

Una mujer que recibió un disparo dentro del edificio del Capitolio después de que fuera invadido por una multitud de partidarios de Trump murió, dijo la Policía.

El Capitolio de EE. UU. fue asaltado por alborotadores y los pasillos del Congreso fueron evacuados, cuando los partidarios del presidente Donald Trump pasaron por las barricadas, superando en número a la Policía e hicieron huir a los legisladores de los procedimientos en los que estaban formalizando la victoria electoral del presidente electo, Joe Biden. En escenas casi sin precedentes en los más de dos siglos que ha estado en pie el edificio, los legisladores tomaron sus máscaras de gas y fuertes estallidos resonaron en todo el complejo, mientras la seguridad del Congreso sacaba armas de fuego dentro de las cámaras de la legislatura estadounidense. Ya se están planteando preguntas sobre cómo podría haber tenido lugar un ataque de este tipo, en el centro del gobierno de Estados Unidos.

Un sombrío Biden llamó a Trump durante la tarde para exigir el fin del asalto. “Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan un verdadero Estados Unidos”, dijo Biden en Wilmington, Delaware. “No es una protesta”, dijo: “Es una insurrección”. Más tarde, Trump emitió una declaración grabada, en la que pidió el fin de la violencia, en la que una mujer recibió un disparo, mientras repetía falsas acusaciones de fraude en su derrota en las elecciones de 2020. Al caer la noche, finalmente, llegó un gran número de policías, empujando a las multitudes fuera de los terrenos del Capitolio.

Los demócratas tomarán el control del Senado de Estados Unidos por primera vez en seis años, pues Jon Ossoff derrotó al republicano David Perdue. Horas antes, Raphael Warnock derrotaría al republicano Kelly Loeffler, en la otra segunda vuelta de las elecciones de Georgia.

Los principales funcionarios de salud de EE. UU. alentaron a los estados el miércoles, a comenzar a vacunar a las personas de manera más amplia, y la vacuna contra el coronavirus de Moderna obtuvo la aprobación de la Unión Europea. En Asia, los casos diarios de Japón superaron los 5 mil por primera vez, mientras se prepara para declarar el estado de emergencia, y los críticos piden medidas más amplias.

La segunda ronda de controles de rescate no puede llegar lo suficientemente rápido, para los estadounidenses, cada vez más con problemas de liquidez. Uno de cada cuatro consumidores sacó dinero de sus ahorros en diciembre, la mayor cantidad hasta ahora en la pandemia.

Hong Kong arrestó a docenas de figuras de la oposición, incluido un abogado estadounidense, mientras Pekín intensificaba su represión, abusos, excesos sobre las libertades civiles allí. En tanto, el mundo libre mantiene su silencio cómplice ante arbitrariedades y el exceso de autoritarismo represivo de China Comunista.

El vicepresidente Mike Pence dijo en una carta que no bloquearía la certificación de la victoria de Joe Biden, rechazando la presión del presidente Trump.

Pence escribió que carecía de la “autoridad unilateral” para decidir el resultado de las elecciones presidenciales.

Los mercados tienen sentimientos encontrados. Los futuros del Dow subieron y los futuros del Nasdaq bajaron a medida que la perspectiva de una barrida demócrata se hizo más probable. La idea, dicen los observadores del mercado, es que las acciones de la vieja economía en el Dow se beneficiarían de un mayor estímulo económico, pero las acciones tecnológicas podrían verse afectadas por impuestos corporativos más altos y un escrutinio antimonopolio más estricto.

Arabia Saudita y Rusia se dividieron en cuotas de producción de petróleo. Riad reducirá su objetivo en un millón de barriles, mientras que Moscú aumentará modestamente su objetivo. Los cambios, que en última instancia conducirán a una reducción del suministro mundial de petróleo, reflejan las continuas tensiones entre los principales productores de petróleo.

China condena a muerte a un exjefe de banco. El exjefe de Huarong Asset Management, Lai Xiaomin, fue declarado culpable de soborno, corrupción y bigamia. China se ha alejado de la pena capital para los delitos de cuello blanco, por lo que la sentencia envía un mensaje sobre la campaña anticorrupción de Pekín.

“Se estima que la cantidad de personas que viven en la pobreza, a nivel mundial, aumentará en más de 100 millones para 2021 en comparación con las tendencias pre-pandémicas”.

La fuente es el Banco Mundial, en un nuevo informe que pronostica una moderada recuperación económica después de la pandemia.

El Senado rechazó un intento de anular la victoria de Joe Biden en Arizona, y tan solo seis republicanos votaron en contra de los resultados de las elecciones.

La votación de 93 a 6 se produjo después de que al menos cuatro legisladores republicanos, incluida la senadora Kelly Loeffler de Georgia, dijeran que habían cambiado de opinión y votarían para mantener los resultados del Colegio Electoral, no obstante haber dicho previamente que se opondrían a ellos.

JP Morgan dijo que el bitcoin podría cotizar hasta US$146 mil (no es un error tipográfico) si continúa compitiendo con el oro como un activo de refugio seguro para los inversores. Recuerde, no hace mucho tiempo el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, llamó a bitcoin un “fraude”.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.