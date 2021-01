Concluye elección que define qué partido controlará el Senado

Los centros electorales cerraron sus puertas ayer en el estado de Georgia, tras una doble votación que determinará el control del Senado estadounidense, y el margen de maniobra del futuro presidente Joe Biden.

Al cierre de esta edición, no se esperaba que los resultados se conocieran de inmediato pero tampoco que se demoren varios días como el mes pasado. Es posible, pero no había garantías de que los resultados se revelaran anoche o a primera horas de hoy, según ‘The New York Times’. Hasta ayer se habían recibido 2.1 millones de votos en persona de manera anticipada, así como un millón de votos por correo –un total récord para una contienda de segunda vuelta en Georgia–.

Estos comicios son importantes porque decidirán qué partido controlará la Cámara Alta. Un triunfo demócrata consolidará el poder del partido en ambas cámaras del Congreso, lo que facilitaría la gestión del próximo gobierno del presidente electo Joe Biden, mientras que si los republicanos mantienen la mayoría del Senado podrán influir, frenar o frustrar los planes demócratas.

Los republicanos necesitaban ganar solo un escaño para mantenerse al timón del Senado, mientras que los demócratas tenían que ganar ambos puestos si quieren controlar la Cámara Alta con la ayuda de la vicepresidenta electa Kamala Harris como voto de desempate.

Los senadores republicanos Kelly Loeffler y David Perdue se enfrentaban ante los demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff, respectivamente, luego que ninguno de ellos logró la mayoría de los votos necesarios para ganar en primera instancia en noviembre.