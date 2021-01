360° a vuelo de pájaro

Ha trascendido según el New York Times, que el vicepresidente Mike Pence le dijo al presidente Trump, que no tenía poder para bloquear la certificación electoral, a pesar de las falsas afirmaciones de Mr. Trump.

El mensaje de Pence, entregado durante su almuerzo semanal con el presidente, se produjo horas después de que Mr. Trump aumentara aún más, la presión pública sobre el vicepresidente, para que cumpliera sus órdenes cuando el Congreso se reúna hoy en una sesión conjunta para ratificar a Joseph R. Biden Jr.

La Policía de Hong Kong arrestó a decenas de líderes y activistas a favor de la democracia, en la redada más grande hasta ahora, bajo la nueva ley abusiva y represiva de seguridad nacional de China.

Esta acción represiva de las autoridades fue ejecutada en contra de una amplia red de ciudadanos que han desempeñado un papel destacado en la oposición al gobierno, incluso después de que los funcionarios esbirros y serviles a Pekín prometieron que la ley afectaría solo a un pequeño y limitado número de personas. La Policía de Hong Kong no identificó de inmediato a los arrestados y dijo que no se disponía de un recuento exacto de los detenidos. Mientras tanto, el mundo libre, conocido también como Occidente guarda un vergonzoso silencio cómplice.

Los votantes en el estado de Georgia decidieron quién tendrá el poder en el Senado de Estados Unidos en las dos vueltas de ayer. Si los candidatos demócratas ganan ambas contiendas, su partido controlará cada Cámara del Congreso (así como la Casa Blanca en unas pocas semanas).

Hoy, un grupo de legisladores republicanos planea desafiar los votos electorales ganados por el presidente electo Joe Biden (citando un fraude que no ocurrió), mientras el presidente Donald Trump presiona al vicepresidente Mike Pence para que los ayude (con un poder que no tiene). Noah Feldman escribió en Bloomberg Opinion, que la ley de 134 años que permite que esto suceda necesita una revisión. Si bien la toma de posesión de Biden es casi una conclusión inevitable desde que los demócratas controlan la Cámara, Feldman dice que si los republicanos controlaran ambas Cámaras del Congreso, estarían en condiciones de llevar a cabo un “golpe de Estado constitucional”. Trump planea dirigirse a los partidarios que se están reuniendo en Washington para protestar por su derrota. Biden superó a Trump 306 a 232 en el Colegio Electoral y por más de 7 millones en el voto popular.

Ya no satisfecho con el arrendamiento de aviones de carga, el gigante de Internet Amazon compró su propia flota de 11 Boeing 767-300 usados. Se espera que la fuerza aérea de Amazon crezca a 200 aviones.

La start-up de camiones eléctricos Rivian Automotive (respaldada por Amazon y Ford) está cerca de recaudar una nueva ronda de financiamiento que valora a la compañía en aproximadamente US$25 millardos.

El presidente Trump instó al también republicano Brad Raffensperger, el secretario de estado de Georgia, a “encontrar” suficientes votos para revertir su derrota, en una extraordinaria llamada telefónica de una hora el sábado, que los académicos legales describieron como un flagrante abuso de poder y un potencial acto criminal. The Washington Post obtuvo una grabación de la conversación en la que Trump reprendió alternativamente a Raffensperger, trató de halagarlo, le suplicó que actuara y lo amenazó con vagas consecuencias penales, si el secretario de Estado, se negaba a apoyar sus falsas afirmaciones.

Los mercados caen debido a los temores sobre la política y la pandemia. El S&P 500 y el Nasdaq cayeron un 1.5 por ciento cada uno el lunes al cierre de la jornada, la caída más pronunciada en más de dos meses, en medio de las preocupaciones sobre la segunda vuelta del Senado en Georgia, la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden y el resurgimiento de los casos de COVID-19.

La creación de Haven, una empresa conjunta de atención médica entre Amazon, Berkshire Hathaway de Warren Buffett y JP Morgan Chase, envió ondas de choque y alarma en las empresas estadounidenses de la industria de la salud hace tres años. Pero la empresa anunció silenciosamente su disolución ayer, frustrando sus promesas de transformar la atención médica en Estados Unidos, incluso simplificando la cobertura del seguro y reduciendo los costos de los medicamentos recetados.

La brecha entre los empleados y la gerencia de Google continuó aumentando el lunes, cuando 226 trabajadores revelaron que habían formado el Alphabet Workers Union (un sindicato), en la empresa matriz de Google.

Los principales y más connotados líderes empresariales estadounidenses ejercieron presión en los legisladores para que certifiquen la victoria electoral de Joe Biden hoy. Mientras el primer ministro británico, Boris Johnson, ordenó un cierre nacional generalizado hasta mediados de febrero para combatir la propagación de la mutación de COVID-19, altamente contagiosa.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.