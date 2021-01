360° a vuelo de pájaro

El presidente Trump presionó al Secretario de Estado de Georgia, para que “encontrara” suficientes votos con el fin de anular la elección, según clips de audio de una llamada telefónica que le tomó al Presidente más de una hora. En dicha llamada Mr. Trump reprendió, suplicó y amenazó al Brad Raffensperger.

Mr. Trump, quien ha pasado casi nueve semanas haciendo falsas afirmaciones de una “conspiración” sobre su derrota ante el presidente electo Joseph R. Biden Jr., presionó a Brad Raffensperger, el principal funcionario electoral del estado, para que recalculara el recuento de votos, de suerte que pudiese Trump “ganar” los 16 votos electorales del estado. “Solo quiero encontrar 11 mil 780 votos, que es uno más de los que tenemos”, dijo Trump en la llamada, cuya grabación fue obtenida por The Washington Post, que publicó extractos del audio en su sitio web, ayer domingo.

Mientras, republicanos leales a Mr. Trump en el Senado prometen desafiar la victoria del presidente electo Biden. El drama en el Capitolio está programado para marcar una semana trascendental en la política estadounidense que delineará el poder en los albores de la presidencia de Biden. En tanto, fanáticos de Mr. Trump, respondiendo a su convocatoria, manifestarán y ejercerán presión en los alrededores del Capitolio, en apoyo de los reclamos de fraude electoral sin fundamento del Presidente saliente. El vicepresidente Pence se encuentra entre dos “puyas”, entre las que se suele decir “no hay toro valiente”.

Bienvenido al boletín que destaca los mejores escritos de The Economist sobre la pandemia y sus efectos. Tenemos dos portadas esta semana. En nuestras ediciones del Reino Unido y Europa, preguntamos cuál debería ser el lugar de Gran Bretaña en el mundo ahora que ha completado su divorcio de la Unión Europea. En nuestras ediciones de América y Asia informamos sobre el enfoque mundial del comercio electrónico de China, que creemos que se convertirá en un modelo global.

Nuestra cobertura de la pandemia se centra en dos nuevas variantes del coronavirus de rápida propagación y sus implicaciones para la salud pública: la aprobación británica para la vacuna AstraZeneca-Oxford difícilmente podría haber llegado en un momento más desesperado. Informamos sobre la adopción en Argentina de la vacuna rusa Sputnik V, que está plagada de políticas, revisamos una cosecha temprana de libros sobre el COVID-19 y nos preguntamos si los empleos estadounidenses perdidos por la pandemia volverán.

Nuestro rastreador ilustra la propagación del COVID-19 en todo el mundo durante el año pasado, así como las últimas estimaciones de muertes y casos en cada continente y país.

Te sientes afortunado, el número 21 está relacionado con la suerte, el riesgo, correr riesgos y tirar los dados. Es el número de puntos en un dado estándar y el número de chelines en una guinea, la moneda de las apuestas y las carreras de caballos. Es la edad mínima a la que puede ingresar a un casino en Estados Unidos y el nombre de una familia de juegos de cartas, incluido el blackjack, que son populares entre los jugadores. Todo lo cual parece extrañamente apropiado para un año de inusual incertidumbre. El gran premio que se ofrece es la posibilidad de controlar la pandemia de coronavirus. Pero mientras tanto abundan los riesgos para la salud, la vitalidad económica y la estabilidad social.

Las naciones, empresas y personas, en estos días echan a andar su Plan Maestro o Estrategia Anual. Quizás el plan maestro más famoso de los últimos años es el “Plan maestro secreto de Tesla Motors” de Tesla, solo cuatro breves frases publicadas en su blog en 2006:

Construye un auto deportivo

Usa ese dinero para construir un carro asequible

Usa ese dinero para construir un automóvil aún más asequible

Mientras hace lo anterior, también proporciona opciones de generación de energía eléctrica de cero emisiones.

Los años siguientes vieron a la compañía derrapar al borde de la bancarrota, luchar contra la SEC, quemar miles de millones de dólares en planes condenados al fracaso y sufrir revés tras revés. Y, sin embargo, nada cambió en esas cuatro declaraciones. Hoy, la capitalización de mercado de Tesla ha eclipsado a Toyota , anteriormente la compañía automotriz más valiosa del mundo.

Al menos 33 países, han identificado infecciones y contagios con la nueva variante, alrededor de 65% más contagiosa del virus del COVID-19, que se encontró por primera vez en Gran Bretaña.

Esa lista de países, que han identificado infecciones que involucran la variante más agresiva del patógeno, ha crecido rápidamente y ahora incluye, además de Estados Unidos y Gran Bretaña, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta, Países Bajos, Noruega, Pakistán, Portugal, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

