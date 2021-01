El Salvador cerró 2020 con un importante descenso de homicidios

El Salvador cerró 2020 con 1.322 homicidios, lo que significó un promedio de 20 muertes por cada 100.000 habitantes, una significativa reducción con respecto a 2019 y la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992, informaron este sábado fuentes oficiales.

El promedio de homicidios del recién finalizado año “quedó en 20” por cada 100.000 habitantes y el promedio de muertes por día, en 3,6 personas, aseguró a la AFP una fuente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En 2019 acumuló 2.398 homicidios, 36 muertes por cada 100.000 habitantes.

“El Salvador cerró con la cifra más baja de asesinatos contabilizada desde la firma de los acuerdos de paz” en 1992, aseguró por su parte la presidencia en un comunicado.

Durante 2020 el país sumó 30 días sin homicidios.

Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, en junio de 2019, los registros oficiales mostraban una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La presidencia atribuyó la reducción a la ejecución del llamado plan de Control Territorial, ejecutado por la policía y el ejército en las zonas de mayor incidencia de pandillas y en los centros penales, donde reforzó el monitoreo para cortar la comunicación de cabecillas de pandillas con el exterior.

Las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados, y se dedican a la extorsión, el narcotráfico y otras actividades ilegales.

