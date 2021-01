Desaparece barco con 20 personas tras zarpar de Bahamas hacia EEUU

Un barco con 20 personas a bordo desapareció entre las Bahamas y costas del estado de Florida, anunció la Guardia Costera de Estados Unidos, que interrumpió su búsqueda el viernes después de tres días de esfuerzos infructuosos.

La embarcación, que salió de las islas Bimini el lunes, se dirigía a Lake Worth, en el condado de Palm Beach (sureste de Estados Unidos), a unos 130 kilómetros de distancia.

Pero el martes, la Guardia Costera fue alertada de que no había arribado como se esperaba, según un comunicado.

Durante más de tres días, equipos dispuestos por ambos países realizaron búsquedas aéreas y marítimas en aproximadamente 44.000 km2 pero las suspendieron el viernes al mediodía, explicó la institución.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de los desaparecidos”, dijo el capitán Stephen Burdian, quien pidió a cualquier persona que tuviera información que se pusiera en contacto con la Guardia Costera.

