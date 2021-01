Bolivia: unidades de terapia intensiva al límite ante rebrote de covid-19

Las unidades de terapia intensiva de la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia, están casi al límite de su ocupación ante el rebrote de la pandemia que podría alcanzar su pico en las próximas semanas, advirtieron autoridades sanitarias de esa región.

“Tenemos un 98% de saturación de nuestras unidades de terapia intensiva al iniciar este año 2021 (…). Estamos en el inicio de la escalada del rebrote, tendremos seguramente un pico en las próximas cuatro a seis semanas”, declaró a la prensa el Director de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Carlos Hurtado.

La autoridad sanitaria reportó además un incremento en los requerimientos de plasma inmune para el tratamiento del coronavirus, tanto en el Banco de Sangre como en las redes sociales, por lo que exhortó a los pacientes recuperados a renovar las donaciones voluntarias.

Las donaciones de plasma de quienes superaron la enfermedad fueron legalmente autorizadas en Bolivia a mediados de 2020.

Con 11,5 millones de habitantes, Bolivia cerró el 2020 con más de 160.000 casos, habiendo superado los 9.000 fallecidos.

Las cifras de contagios en Santa Cruz y La Paz están en constante ascenso a punto tal que las autoridades de ambos departamentos decretaron cuarentenas parciales durante el feriado de Año Nuevo.

A la preocupación sobre la saturación de las unidades de terapia intensiva, se suman también el incremento del número de personal médico contagiado con covid-19 y la carencia de personal sanitario que ha dejado de trabajar al expirar sus contratos con la conclusión del año.

“Necesitamos recursos adicionales para afrontar este rebrote”, demandó Hurtado, en momentos en que el gobierno central y los gobiernos departamentales intentan dirimir a cuál le corresponde hacerse cargo de esas contrataciones.

En La Paz, el personal médico cuyos contratos no fueron renovados se manifestó este sábado exigiendo su recontratación ante la nueva emergencia.

…

This content is for Suscripción Digital y Suscripción Digital + Impreso members only.