360° a vuelo de pájaro

The Economist presenta esta semana los mejores escritos sobre la pandemia y sus efectos. El final de 2020 brinda la oportunidad de reflexionar sobre este evento único en un siglo, que será recordado como un momento en el que todo, absolutamente todo cambió.



Sin embargo, este también es un momento para mirar hacia adelante y considerar qué esperar del segundo año de la pandemia. Los conceptos básicos pueden ser los mismos, pero las vacunas y las pruebas rápidas y baratas deberían marcar la diferencia, a medida que el mundo continúa adaptándose para vivir con el virus. Ciertamente, los próximos 12 meses verán difíciles debates políticos y públicos, sobre quién debería ser el primero en recibir las vacunas y quién puede esperar.



Se invita a leer algunas de las historias que generaron la mayor cantidad de visitas a la página en el sitio web y aplicación durante 2020. En la serie de artículos “Por invitación”, Bill Gates predijo cómo se combatirían las pandemias futuras, mientras que Nicholas Christakis explicó por qué la última, la del coronavirus requirió una respuesta diferente a las anteriores.

Se describe la anatomía de un virus asesino en una de sus primeras sesiones informativas sobre COVID-19, cómo los bloqueos dejarían una “economía del 90%” y consideran las lecciones reales del enfoque de los bloqueos en la Suecia amante de la libertad, que siguió una estrategia de “rebaño” que también fracasó.

El presidente Donald Trump firmó finalmente un paquete de alivio para enfrentar el daño causado por el virus, después de días de resistencia caprichosa, evitando un cierre del gobierno y extendiendo los beneficios por desempleo a millones de estadounidenses.

Mr. Trump firmó ayer inesperadamente una medida de política que otorgará US$900 mil millones en ayuda financiera a los ciudadanos y a los Estados, que producto de la pandemia, experimentan severa precariedad financiera, mientras al mismo tiempo garantiza el financiamiento al gobierno hasta septiembre, poniendo fin a la angustia e incertidumbre bipartidista en los últimos minutos, que el mismo Trump había creado arbitrariamente, apoyando legislación que ofrecerá un salvavidas económico a millones de estadounidenses y evitará un cierre del gobierno.

Gran Bretaña y la Unión Europea llegaron a un acuerdo comercial Brexit después de meses de conversaciones, redefiniendo su relación como un matrimonio que finalmente optó por un divorcio “amistoso”.

El acuerdo, que debe ser ratificado por los parlamentos británico y europeo, y se concretó en Bruselas, después de 11 meses de arduas negociaciones, que culminaron con un regateo de última hora sobre los derechos de pesca que se prolongó hasta la víspera de Navidad, justo una semana antes de la fecha límite de fin de año.

Espíritu de cooperación ante un desafío global. En una publicación de blog de un año en revisión , Bill Gates describe algunos de los desarrollos más prometedores en la lucha contra COVID-19. Más allá de lo obvio, como la eficacia de las vacunas Moderna y Pfizer / BioNTech, el Sr. Gates destaca los avances menos anunciados.

Quizá la mayor causa de optimismo, escribe, es cierta restauración en la cooperación global: “No hay forma de que estaríamos tan avanzados como lo estamos si los gobiernos, las empresas y los científicos de todo el mundo no estuvieran, en la mayoría de los casos, trabajando en estrecha colaboración juntos”.

Progreso en el frente climático. Para Mark Leonard, director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, una de las mayores razones de optimismo es el potencial de las medidas medioambientales. Por ejemplo, un estudio mostró que en 2020 tuvo lugar la mayor caída en las emisiones de dióxido de carbono desde la Segunda Guerra Mundial.

Aunque eso se debió en gran parte a los bloqueos provocados por la pandemia, sigue siendo una base para la esperanza, escribe Leonard : “Al menos sabemos lo que es posible”.

El espíritu de generosidad está vivo y coleando. Hemos informado sobre todo tipo de esfuerzos filantrópicos este año, siendo el sorteo de US$4.2 mil millones de Mackenzie Scott el más reciente, pero este es diferente: Cuando Ray Dalio, el magnate de los fondos de cobertura, dijo este mes que estaba dando US$1 millón en tarjetas de regalo de caridad a las primeras 10 mil personas que se inscribieron en su campaña #RedfineGifting, la respuesta fue abrumadora. Las tarjetas, que deben registrarse en una organización benéfica, se reclamaron en 90 minutos.

Un enfrentamiento por el proyecto de ley de gastos militares. El presidente Trump cumplió su promesa de vetar la legislación, en parte porque no eliminó un escudo de responsabilidad legal para las plataformas de Internet. Los legisladores aprobaron el proyecto de ley con una mayoría abrumadora, pero no está claro si anularán la decisión del presidente Trump.

Una oleada de indultos presidenciales a los aliados. Trump otorgó el indulto a más de dos docenas de personas, incluidos asociados como Roger Stone Jr. y Paul Manafort, quienes se habían visto envueltos en la investigación de Mueller sobre el Presidente. Charles Kushner, el padre del yerno de Trump, Jared Kushner, también fue indultado.

China tomó medidas enérgicas contra Alibaba. Los funcionarios de Pekín han abierto una investigación antimonopolio sobre el gigante del comercio electrónico, una de las empresas de Internet más valiosas del mundo. La investigación sobre las acusaciones de comportamiento monopolístico, se produce después de que los reguladores detuvieran la salida a bolsa de Ant Group, la filial financiera de la compañía, y señala un enfoque más duro para los titanes tecnológicos chinos.

Economía: dos puntos de datos importantes para actualizarlos. ¿El primero? El gasto de los consumidores estadounidenses cayó por primera vez desde la primavera de noviembre. El segundo: las solicitudes de desempleo de la última semana llegaron a 803 mil que aún son extremadamente altas. Estos números muestran que la recuperación económica se ha estancado.

