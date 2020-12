EE. UU.: abren investigación fiscal a Hunter Biden

Los fiscales federales han estado investigando a Hunter Biden, el hijo del presidente electo Joe Biden, para determinar si no informó los ingresos de los negocios relacionados con China, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El hijo de Biden, anunció ayer ser objeto de una investigación federal en el estado de Delaware sobre su situación fiscal. “Me tomo esto muy en serio y confío en que una evaluación profesional y objetiva demostrará que he manejado mis asuntos de manera legal y adecuada”, dijo en un comunicado.

En el mismo escrito, el equipo de transición de Biden aseguró que el presidente electo “está extremadamente orgulloso de su hijo, quien ha tenido que enfrentar terribles desafíos, incluidos viles ataques personales en los últimos meses, solo para salir fortalecido”.

La indagación comenzó en 2018. Según las fuentes del diario ‘The Washington Post’, los agentes del FBI habían estado buscando hablar con Hunter Biden como parte del caso, aunque aún no se ha programado ni se ha llevado a cabo una entrevista, además de entregar citaciones a Hunter Biden y sus asociados.

Una persona familiarizada con el caso dijo que la averiguación continuó durante el año electoral, pero los agentes no tomaron medidas de investigación abiertas.

El presidente saliente Donald Trump acusó durante la campaña electoral a la familia Biden de ser una “empresa criminal”, señalando particularmente los asuntos de Hunter Biden en Ucrania y China cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017.

Los investigadores han estado examinando múltiples problemas financieros, incluido si Hunter Biden y sus asociados violaron las leyes fiscales y de lavado de dinero en negocios en países extranjeros, principalmente China, según dos personas informadas sobre la investigación.

Una persona familiarizada con la investigación de Hunter Biden dijo que “no está relacionada con los ataques que la campaña de Trump y sus aliados hicieron contra Hunter durante la campaña”.

Algunos de sus negocios en China se conocen públicamente por medio de entrevistas y documentos publicados en septiembre por los republicanos del Senado en el Comité de Finanzas y el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales.

Después de que su padre dejó el cargo en 2017, Hunter Biden trabajó para lograr un acuerdo con CEFC China Energy para invertir en proyectos energéticos de EE. UU., de acuerdo con documentos publicados por los republicanos.

La campaña presidencial de Trump buscó resaltar las afirmaciones de un hombre llamado Tony Bobulinski, quien expresó que Hunter Biden lo reclutó para ayudar a administrar una empresa de inversión que se llamaría “Sinohawk Holdings”, respaldada por una compañía de energía china, y que él personalmente discutió los planes con Joe Biden durante una reunión de una hora en 2017, después de que Biden dejara el cargo público. Pero Bobulinski, afirmó que la empresa nunca fue financiada.

Sin embargo, el informe del Senado indicó que los acuerdos con el conglomerado energético chino CEFC China Energy se concretaron por separado. Eso incluyó pagos sustanciales de CEFC a un holding que emitió una tarjeta de crédito a Hunter Biden y posteriormente transfirió millones de dólares a su bufete de abogados.

En una entrevista a principios de este año con el ‘New Yorker’, Hunter Biden reconoció haber recibido un diamante de 2.8 quilates del fundador de CEFC, Ye Jianming, pero dijo que le dio la piedra a otros asociados.

A prueba

Si la investigación continúa cuando Joe Biden asuma la presidencia, será una prueba importante para él y su fiscal general. Los demócratas han criticado al Departamento de Justicia por perder su histórica independencia de la Casa Blanca durante la administración Trump, ya que el fiscal general William Barr ha intervenido en casos en beneficio de los amigos de Trump, y el jefe de Gabinete entrante de Biden ha dicho que el presidente electo no le dirá al Departamento de Justicia a quién investigar o a quién no. Biden aún no ha elegido a un nominado para dirigir el Departamento de Justicia.

Posible conflicto de intereses

Un informe publicado por los republicanos en el Comité de Seguridad Nacional del Senado en septiembre criticó las actividades en el extranjero de Hunter Biden, alegando que creó un posible conflicto de intereses para su padre. Pero el informe concluyó que “no está claro” si el joven Biden tuvo algún impacto en la política de la administración de Obama y no alegó que el exvicepresidente o su hijo infringieron la ley. Y la revelación pública de la investigación se produce después de años de presión por parte del presidente. El mes pasado, Trump presionó a Barr para que nombrara un fiscal especial para Hunter Biden antes del día de las elecciones durante una entrevista con Fox News.