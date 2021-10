La tía Sofi Hernández y su ingrato sobrino, un extraditable más en la familia 

> La ingratitud familiar es el signo de esta época marcada por los beneficios materiales y económicos que dejan esos polvillos blancos que no son harina. Luego de su captura en Huehuetenango, acusado de narcotráfico, Augusto Jean Carlo Castillo Hernández desconoció a su tía, la diputada del distrito “huista” Sofía Hernández. Dijo no acordarse del vínculo familiar que los une, no tener idea de quién era ella. Es así, como este malagradecido –quien además es reclamado en extradición por la justicia estadounidense por conspiración internacional para la distribución de sustancias controladas– paga los favores y atenciones de su afamada pariente, quien encima emplea como asesora en el Congreso a María Luz Mont López, pareja sentimental de su desnaturalizado e inconsecuente sobrino.

De lo que sí tiene más o menos idea el despistado Jean Carlo es de su profesión u oficio y, en declaraciones, señaló ufano que se dedica a “dar asesoría jurídica a las 33 municipalidades de Huehuetenango”, lo que ya de por sí evidencia la creciente influencia que el extraditable y sus compinches Los Huistas tienen sobre la política local y nacional.

Las sustancias “controladas” destruyen las neuronas, y es posible que el desmemoriado Jean Carlo también haya olvidado, además, quiénes son Érika Hernández, su madre; Mario Augusto Castillo, su padre y uno de “los 100 más buscados” en la lista del Ministerio de Gobernación; Henry Hernández Herrera, su tío; los diputados Karla Andrea y Érick Geovany Martínez Hernández, sus primos y vástagos de su renegada tía Sofi, primera vicepresidente del Congreso de la República. Esto, aun si todos los mencionados también están vinculados a esa otra gran familia, conocida popularmente como el Cartel de Los Huistas, a la que él mismo pertenece con lazos de sangre.

Pero, afortunadamente, existe este humilde peladero, para recordarles a los descastados de dónde vienen y cuáles son sus sagradas obligaciones familiares. A continuación, solo como ayuda de memoria, le facilitamos las fotos que él mismo ha hecho circular en sus redes sociales:

Jean Carlo y su primazo del alma, Érick Martínez, hijo de su tía Sofi, cuando el extraditable aún honraba sus vínculos familiares.

El olvidadizo y extraditable Augusto Jean Carlo Castillo Hernández junto a su primo, el diputado electo por Huehuetenango Érick Martínez Hernández, acompañados, entre otros, por Felipe Leonel Villatoro Recinos, contratista del Estado, beneficiado con negocios de más de medio millón de quetzales en el Departamento de Supervisión de Proyectos e Infraestructura del Ministerio de Cultura y Deportes, según el portal de Guatecompras.

El ingrato y desagradecido extraditable junto a su pareja sentimental María Luz Mont López, quien se encuentra contratada en el Congreso de la República y asignada a la primera vicepresidencia de dicho organismo, tal como se puede extraer de la nómina de la institución legislativa que presentamos

Pero la diputada Sofía Hernández puede estar tranquila, no todos sus familiares ni todos los “huistas” son así de mezquinos como su descastado sobrino. El que sí reconoce con orgullo sus lazos de sangre con ella es su hermano Henry Hernández Herrera, a quien la jueza Erika Aifán condenó en junio pasado, con una pena de tres años de prisión, por obstaculización a la acción penal.

El hermano de la legisladora aceptó los cargos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y fue beneficiado con suspensión de pena, cuando esa unidad de investigación lo acusó de colaborar con el Cartel de Los Huistas, apoyando a la estructura criminal en la emisión de documentos falsos.

La intención de esa acción ilegal, indicó la FECI, era desvincular de un proceso penal a Juan Bautista Rozotto López, quien fue detenido luego de que se localizaron Q600 mil en el vehículo en el que se conducía.

Campaña de propaganda onerosa y sin sentido en un país con tanta pobreza

> La alianza que constituye el Pacto de Corruptos, por medio del Ejecutivo, tirará a la basura, más de Q750 millones, en intentar transformar en un mito la trama de los rusos mordelones y para descalificar y desacreditar a los medios de prensa independiente, y a los ciudadanos y organizaciones no gubernamentales críticos del régimen, que representan desgaste a las instituciones del Estado, sobre todo a la Presidencia. El ideólogo del plan es el cuestionado y siniestro panameño Poll Anría, experto en campañas negras, estrategias de difamación e infamias, plataformas digitales, páginas y perfiles falsos. Poll Anría es quien traía a los hermanos Martinelli huyendo hacia Panamá, cuando en el aeropuerto La Aurora fueron identificados por agentes estadounidenses. Anría fue propagandista digital de Giammattei, pagado en efectivo por grupos mexicanos del lado oscuro de la fuerza.

La estrategia del gobierno, fundamentalmente, en plataformas, páginas y perfiles digitales falsos, será financiada, por medio de “asesorías” a las entidades de gobiernos. Entre otras páginas, han creado una falsa de elPeladero para desorientar a nuestros lectores, perdiendo de vista que los lectores son más inteligentes que ellos. Vaya manera de desperdiciar el dinero de los guatemaltecos. Están obligando a las instituciones de gobierno a pagarle servicios de “asesoría” para financiar esta estrategia tonta con recursos públicos.

En la página falsa, el gobierno promociona sus cadenas nacionales.

La mera mera

> La nueva operadora de los negocios de la Alcaldía de La Antigua Guatemala es Maziel Arango, la esposa del alcalde electo Víctor Hugo del Pozo. Aparte de decidir a qué empresas favorecer, la señora Arango se dedica también, presuntamente, a la venta de licencias de construcción, la joya de la corona de la comuna, cobrando precios exorbitantes. La comuna ahora rechaza cualquier solicitud que no haya sido generosamente aceitada de antemano. Atrasando por años, los permisos de los que no quieren caer con el muerto.

Cambia de piel

> El diputado por Petén, Eduardo Smiley Montepeque, está cambiando su red de testaferros y reorientado sus “emprendimientos” corruptos, después de que estas nobles páginas lo han dejado al descubierto. El nuevo operador de negocios responde al nombre de Julio Roberto Hernández Morales, DPI 2455061871717. A su nombre salen las compras de camiones y plantas de concreto y trituradoras para las obras de pavimentación que ha negociado con los Consejos de Desarrollo de varios municipios. Su meta es terminar de lavar Q40 millones del “inversionista” argentino que fue llevado a tierras de Mickey Mouse, para rendir cuentas de sus negocios asociados a la industria del polvo blanco que no es harina.

“Draculín” a cargo del banco de sangre

> Cuentan en la PNC, que el viceministro Franco movió cielo y tierra para colocar al comisario Castillo en Petén. Este comisario mafioso, junto con el exgobernador Sigüenza, se dedican al contrabando de cigarros, licores y al polvo blanco que no es harina. ¿Qué dimensión tendrán las comisiones para el viceministro Franco, originadas en Petén?

Al descubierto

> La salida de David Berganza como gerente general de la Portuaria Quetzal dejó al descubierto varias estructuras mafiosas de amigos suyos y cómplices, como las de Samuel Bran y del encargado del departamento de bases de licitación, que instrumentalizaban, en su beneficio, el presupuesto de la institución. Además, de Antenor Portillo, subgerente de Mantenimiento y cerebro de toda la operación dentro del recinto portuario, para “esfumar” todo tipo de insumo con potencial de ser revendido. También salieron a flote Mario Alejandro Solares, gerente de Recursos Humanos, encargado de cobrar un 10% del salario a todos los nuevos empleados, como derecho de piso; Édgar Lorenzo, encargado de presuntas extorsiones de proveedores y contratistas. Por último, las asesoras de Berganza, Claudia Rosales y Yulma Veleche, prepotentes y soberbias, encargadas de hacer la “talacha” una vez a la semana de sobornos grandes o pequeños.

Viajar es vivir…

> El de la fotografía es Javier Muñoz, de Control de Medicamentos del Ministerio de Salud, para quien su modesto salario no lo limita a realizar sus viajes espléndidos, que tanto le apetecen. Aquí es posible verlo en el puente de Brooklyn, durante su último viaje a la Gran Manzana.

Las hazañas del “Pulpo”

> Esta semana tuvo lugar un hundimiento considerable en la carretera RD QUI-25, que conecta las aldeas San Francisco e Ingenieros, en Ixcán, Quiché. Esta megaobra fue otorgada por el exministro Benito, a su fiel amigo, lavandero y socio el Pulpo Matheu. Para no quemar, más aún, la empresa más conocida de Matheu, utilizaron la firma que presuntamente alquilan con frecuencia: Prourba. Entre el porcentaje de alquiler, los impuestos y el porcentaje que se repartieron el Pulpo y Benito, no quedó mucho para hacer la carretera. Con materiales deficientes y un pésimo diseño para desviar la lluvia, la carretera fue inaugurada el año pasado por el presidente Giammattei y el entonces director del Centro de Gobierno, Miguelito Martínez. Un año más tarde de su inauguración, la obra se ha hundido. Para poder hacer la inauguración el Pulpo también “untó” las caletas del exministro Edmundo Lemus, quien con maletas llenas de efectivo, ahora busca, sin éxito, ser presidente de la Junta Directiva del Congreso.





Boda a la vista

> En este mes de Halloween, ha sido programado el matrimonio de una de las parejas con mayor propensión a la corrupción en el país: la narcodiputada Patricia Sandoval y el ministro de Gobernación, el conocido Lágrima Gendri Reyes. Esta pareja es blanco de una de las investigaciones más serias que han llevado adelante las agencias internacionales de tres letras, y no sería extraño que, eventualmente, juntos aparezcan en listados, pero de extradición. El muy enamorado Ministro vive en las nubes el romance, mientras corre frenéticamente de tienda en tienda y por cuanta floristería encuentra, realizando los preparativos para la boda. Mientras, la astuta y experimentada diputada ha tomado el control de los negocios del Mingob, junto a varios socios, que por cierto también los tiene suspirando, con quienes mantiene reuniones, incluso a espaldas del mentado Ministro. Con parejas anteriores, el patrón de la astuta diputada Patricia Sandoval ha sido dejarlas con el corazón roto y sin una buena proporción de sus caletas. En este caso, es posible que a la jugosa proporción de las caletas del Ministro susceptibles a despojo, se sume una jugosa pensión cuando el Ministro deje el cargo.

Sandoval, junto a Javier el Drogo Hernández, una de sus anteriores parejas.

Nuevos emprendimientos políticos

> Rudy Guzmán (hijo de Valiente Téllez, pero que con buen criterio se cambió de nombre) es el dueño del partido Nosotros, amigo de Nadia De Leon Torres. El partido Voces de Nueva Esperanza, cuyo secretario general es Mario Valdeavellano, jefe de seguridad de la Doña, diputado al Parlacen.

Pregunta sin respuesta

¿Estará enterado el presidente Alejandro Giammattei, comandante general del Ejército, que su jefe de Estado Mayor, general Carranza España, ha estado colocando en puestos importantes de comandantes y directores a todos sus excompañeros del Estado Mayor Presidencial de la época del pillo Portillo? Quien por cierto, aunque este humilde peladero lo duda muchísimo porque es un gran haragán, dicen que hace algunos meses participaba en una intentona de desestabilización junto a un General retirado y un ex-Ministro de Gobernación, en contra del actual gobierno.

Elefantes blancos bajo la mesa

El gobierno ha realizado una colocación en eurobonos (deuda externa) por US$1 millardo. Con esto el gobierno estaría cerrando el año 2021 con un saldo en caja de entre Q20 y Q25 millardos (incluso podría llegar a Q30 millardos). Este ardid lo utilizan por tres razones: porque el verdadero año para impulsar un proyecto electoral oficial es en 2022, ya que ahora la convocatoria es en abril de 2023 y las nominaciones en noviembre-diciembre de 2022. La segunda, ante un potencial cierre de ventanillas de financiamiento, como parte de un menú de sanciones proveniente de Estados Unidos. Y la tercera, y más temible, es uno o varios megaproyectos (elefantes blancos) escondidos que podrían destapar el otro año o encubrirse en este Presupuesto y contar con 24 meses para ejecutarlo con los fondos garantizados.

Destierros y coronaciones

En últimas semanas ha habido cambios en los manejos de las transas en Puerto Quetzal. Los operadores Guillermo Bótox Sosa y Rubén Mejía fueron desterrados de los puertos por el Olimpo chapín, supuestamente porque estaban haciendo mucho más dinero, que el que reportaban. El Olimpo decidió tomar control directo de los business y nombró al experto en transas Francisco Anleu como gerente general de Puerto Quetzal, aunque el verdadero poder tras el trono sería Mauricio López Jr., uno de los constructores favoritos del Presidente y Miguelito, quien les regaló su residencia en Vista Hermosa I y su mansión campestre. A Mauricio López Jr., que no tiene ningún parentesco con el exministro Mauricio López Bonilla, también le fue adjudicada la carretera de Q58 millones, indispensable para llegar al nido de amor presidencial, con una vista muy linda sobre el valle de La Antigua, Guatemala.

“Masto” Rodríguez ha recuperado el suéter Quetzal

En el Congreso, ya se están barajando las candidaturas para la presidencia del Legislativo el próximo año. Por un lado Allan Mastodonte Rodríguez, quien había caído en desgracia, luego de “indemnizar” al Olimpo debido a supuestos faltantes en comisiones, parece que ha recuperado el afecto presidencial y es casi seguro que siga como presidente. Esto fue suficiente para que le levantaran el veto sin importar el desgaste de dicho personaje, al final la vergüenza pasa, pero el dinero queda en casa. No obstante ha perdido mucha simpatía por parte de los diputados. En todo caso, como plan “B”, Masto, ni lento ni perezoso, tiene como “gallina tapada”, a su fiel peón, Shirley Rivera Zaldaña. La última opción era Manuel Conde Orellana, sin embargo, fue desechado por el Guacamolón. El candidato preferido por el Olimpo era el exministro Chemundo Lemus, quien incluso ha estado dispuesto a gastar los Q21.3 millones que se requieren, no obstante su candidatura tiene la oposición de los diputados de la alianza del Pacto de Corruptos.

De regreso a las mieles del poder

El ex secretario general del gobierno patriota y sindicado en varios casos de corrupción, Gustavo Martínez Luna ya no está conforme con el despojo de propiedades, principalmente en el municipio de San José Pinula, ahora anda presumiendo su amistad con el presidente del Seguro Social, José Adolfo Flamenco Jau, de quien asegura, tiene luz verde para negociar no solo las compras de medicina sino también los proyectos y remodelaciones que se den en el IGSS. Martínez andaba de perfil bajo por sus problemas legales, pero ahora se le ve en camioneta blindada y con cuatro guardaespaldas, que asegura se los proporciona la SAAS, cortesía de su fiel amiga, la mentada 4×4, por cierto, la fuerza más influyente y poderosa en este gobierno.

REGRESA DESINTOXICADO

Raúl Romero, el impresentable ministro de Desarrollo Social, regresó a tomar las riendas de la cartera, después de un periodo complejo de desintoxicación y rehabilitación. Su primera aparición pública fue para asegurar que la cartera que dirige llegará a una ejecución presupuestaria del 99 por ciento. Lo que calla, es que dicha ejecución está basada en la compra fantasma de alimentos, que jamás llegarán a la población vulnerable, y, menos aún, que los está comprando a la empresa, de reciente formación, constituida por Byron Cajita Fuerte Monterrosa y Lolo Escribano. En segundo plano, en pagos de deuda de arrastre, sin la debida justificación y respectivo papeleo, y en tercer lugar, producto de la inauguración de 17 comedores solidarios, que es cierto, se mantienen desiertos, pero que no dejan de facturar al Ministerio millones de quetzales al mes. La empresa proveedora es de Carlos el Trompudito Velásquez, exdirector de Aeronáutica Civil y exministro de Desarrollo, quien mantiene bien aceitado a Romero, con regalías arriba del 15 por ciento, producto de porciones de comida que nunca se ven, pero sí se cobran.

Dirigentes y funcionarios millonarios, deportistas pobres

Las federaciones y asociaciones del deporte guatemalteco, que se salen del rebaño de Gerardo Aguirre, les aparecen como por arte de magia el profesor de preprimaria Paolo Estrada y el bachiller Hugo Sandoval, para amenazar y amañar juicios en el Tribunal de Honor y Organismo Judicial, o en hallazgos en la Contraloría de Cuentas, como le sucedió a la Federación de Karate, para sostener a la vocal I, quien es esposa del gerente de dicha federación. Compadrazgos, corrupción y nepotismo, entre otros males, caracterizan el deporte, que maneja un presupuesto que alcanza Q1 millardo.

Mientras los atletas sufren penurias, y los deportes desaparecen en el país, como es el caso del volibol y el básquetbol, entre otros, por ejemplo, a Luisa Fernanda Salazar Reyes, nieta del patrón de atletismo, de premio por su amistad y lealtad a Gerardo Aguirre, la mandó a Miami a vacunarse, para ir luego tranquilamente a disfrutar los Juegos Olímpicos, además de llevar todos los gastos pagados. El deporte nacional se caracteriza por dirigentes y funcionarios millonarios y deportistas sin apoyos, recursos ni respaldos.

Nuevo Rey en puerto Santo Tomás

A partir del viernes, el insaciable y voraz constructor Mauricio López Jr. se hizo también del control del puerto Santo Tomás, donde logró que el Olimpo nombrara a su escudero y especialista en desfalcos Kevin Gabriel Coma. Los sindicatos están listos para ponerse en pie de guerra ante lo que se avecina.

Viento en popa

El Presidente ha logrado el apoyo indispensable para aprobar el elevadísimo Presupuesto del Estado para 2022, caracterizado por un derroche sin precedentes de gastos superfluos, innecesarios y clientelistas como los asignados a Joviel, además para elegir la nueva Junta Directiva para el año entrante. Ha conseguido el voto de 81 diputados, a Q250 mil cada voto: en total, en medio de la danza de decenas de millardos, la bicoca de Q21.3 millones.

Con permiso para robar

El responsable del pésimo estado de las carreteras en todo el país tiene nombre y apellido: Mario Drácula Aguilar, flamante dueño de Covial, con la protección y blindaje de Miguelito. Durante su gestión ha pagado Q3 millardos a sus empresas, dizque para reparar las rutas viales: los resultados son obvios.

Reuniones de líderes del “Pacto”

La Doña, Zury y el jefe del Olimpo se reunieron esta semana para acordar la reelección de Allan Rodríguez como presidente del Congreso. A cambio, la Doña pidió el apoyo de Giammattei para la cancelación del partido verde, Q5 millones en obras y Q250 mil en efectivo para los diputados que apoyen el presupuesto y la Directiva 2022. Giammattei le había quitado el apoyo a Masto Rodríguez en sus intenciones de reelegirse, debido a su impuntualidad en la entrega de regalías de las adjudicaciones que maneja. La semana pasada se reunieron en un edificio de la zona 10, donde el Masto resarció al jefe del Olimpo. Esto fue suficiente para que le levantaran el veto para su reelección.

En busca del control de la Usac y del Deporte

Para la elección del próximo rector de la tricentenaria agrupados en torno al decano de Humanidades y el impresentable Luis Suárez exdecano de económicas, han iniciado el proceso de cooptación de la Usac. Estos dos personajes apadrinados por Leyla Lemus y Miguelito quieren apoderarse de la Usac. En el Deporte, con un presupuesto de centenas de millones, Miguelito espera expulsar al mafioso de Gerardo Aguirre, con una planilla encabezada por el Gato Estrada, e incluyendo deportistas notables con buena imagen. Desde estas nobles páginas hacemos un llamado a los estudiantes, docentes y profesionales a evitar esos nefastos planes.

brigada militar en primer lugar de vacunación

Esta vez, el Ejército ha dado cátedra al Ministerio de Salud de cómo trabajar en orden y disciplina para agilizar la inmunización de los guatemaltecos. La Brigada Militar José Víctor Zavala ocupa el primer nivel nacional en vacunación. Es algo irónico, ya que Salud debiera ser el rector de esta campaña, ya que le asignaron recursos especiales. Debido a la baja tasa de inoculación en la población indígena, el comandante de la brigada sugirió la inmunización de esos grupos. El 5 de octubre iniciarán la vacunación en Totonicapán, cuyo traslado y alimentación correrá a cuenta de las partidas asignadas a la tropa, a la cual se agregó a personal del Ministerio de Salud. Se concluye tristemente que organizaciones que no son responsables directamente de la inmunización obtengan mejores resultados que las entidades realmente responsables.

Plan eficaz que conlleva buenos retornos

La promo 113 de la Politécnica, encabezada por muchos malandrines que ocupan todas las comandancias de las zonas militares del interior, le vendieron la idea al Presidente que ellos podían salvarlo de su debacle política, haciéndose cargo de la vacunación en todo el país; sin embargo, en San Marcos, donde el comandante es también de la 113, el coronel Santos Méndez, un puesto de vacunación fue cerrado por presentar condiciones insalubres para quienes deseaban inmunizarse. El general Ochoa sería el capitalizador de dicho plan, que le habría asegurado ser el próximo ministro de la Defensa y mientras el jefe del Estado Mayor sería Macz Véliz, además que fueron financistas en la última campaña presidencial. Lo que no dicen es que sus aportes en campaña habrían sido fruto de negocios no ortodoxos y de algunos tumbes significativos.

Al margen de cualquier otra consideración, y el trasfondo político que tuviera, es necesario reconocer que ha sido importante dados los pocos, ineficaces y muy pobres esfuerzos del gobierno en la gestión de la pandemia.