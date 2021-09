El ausente

La obtención de vacunas no fue lo único que movió a viajar a México a nuestro particular Presidente, quien además de asistir a la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, aprovechó el viaje para otros asuntitos.

Todos los mandatarios que asistieron a la actividad, menos Giammattei, aparecieron en la fotografía oficial del evento.

En cambio, el mandatario sí aparece muy sonriente en una fotografía junto al galán, muy apetecido por sus fans, el exactor de telenovelas, ahora ProVida, Eduardo Verástegui, con quien Giammattei inició una amistad muy peculiar.

Ilegalidades en el “Army”

En 2017 Jimmy Morales le otorgó el ascenso a general de Brigada a Manuel Enrique Álvarez Carranza. Pero este oficial no cumplía con lo establecido en el Artículo 106 para ascensos a generales, numeral 3), de la Ley Constitutiva del Ejército (haberse desempeñado en el ejercicio de comando). Álvarez Carranza debería causar baja de las filas del Ejército el 11 de julio de 2017 por cumplir la edad de retiro, pero el 10 de julio de 2017 se firma el Acuerdo Gubernativo 148-2017 que le permite continuar como director del Centro Médico Militar. Claramente, Jimmy Morales incurre en los siguientes delitos: abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la constitución, nombramientos ilegales. Es evidente que se deseaba favorecer a este oficial, se le ascendió en una fecha no establecida para ese acto, prácticamente estaba de baja, y asciende con fecha retroactiva, un acto completamente ilegal. ¿Cuántos oficiales habrán ascendido de esta forma?

Cacheteando el asfalto

Al diputado del partido Humanista, Aníbal Samayoa, lo trae cacheteando el asfalto, al extremo, que ya ni asiste a las sesiones del pleno. La ex-Miss Guatemala 2016, Virginia Argueta, presupuestada, por cierto en el renglón 022 del Congreso, en una de esas plazas que llaman fantasma, es la responsable del explosivo enamoramiento del diputado Samayoa.

Pregunta con respuesta

¿Qué relación guarda el comandante de los kaibiles, coronel Hernández Moreira, con una diputada del partido Bien, que fue primera dama de la nación y a quien el durmiente Hernández Moreira cuidó hasta de más en aquel lejano periodo 2000-2004, lo que le valió salir becado a una universidad privada con gastos pagados por el erario nacional, solo por “proteger” muy bien a la ex primera dama, quien por cierto utilizó sus influencias para que “Manuel” llegara a comandante y venderle la idea a Giammattei que es un buen prospecto para jefe del Estado Mayor, en lugar de Carranza España? Mientras, tanto el general Carranza España está buscando, desesperadamente, la forma de llegar al cargo de Ministro de la Defensa Nacional en diciembre, y ha hecho pactos y compromisos con todo el inframundo, con tal de lograr su objetivo. Según el propio Carranza España, posee el apoyo de todos, absolutamente todos los narcodiputados, más los gobernadores y alcaldes de las zonas fronterizas donde han estado pasando el polvo blanco que no es harina, haciéndole creer al presidente Giammattei que ya no ha habido narcoaterrizajes, cuando lo que sucede es que no los reportan. Utilizando clásicas tácticas de contrainteligencia ha hecho creer a Giammattei que él representa la única solución para poder revertir la muy mala percepción que la población tiene del ineficaz e inepto mandatario que el mal manejo sobre todo de la pandemia puede precipitar su destitución, además de persuadirlo, sin base real, que tiene el respaldo de la embajada y sus agencias, cosa que más bien es un mal chiste pues la embajada evita participar en actos y fotos con Carranza y más bien, la reciente aceptación de la extradición del sobrino de la diputada Huista, Sofia Hernández, tiene a Carranza comiéndose las uñas.

Amelia Flores y la maldición rusa

En 30 años de trayectoria en la salud pública, la doctora Amelia Flores nunca imaginó que los rusos provocarían un cambio radical en su vida. Mucho más fuerte, inquietante e intenso que el que le provocó Alejandro Giammattei nombrándola Ministra de Salud en plena efervescencia de la pandemia del coronavirus. Desde que negoció el contrato de adquisición de las denostadas vacunas Sputnik V, con esos siempre misteriosos enviados que llegan del frío, ya no come, ya no duerme y dos veces se ha declarado contagiada de COVID-19 para evadir sus responsabilidades con la ley y con los guatemaltecos que le preguntan insistentes dónde está al final de cuentas el dinero, es decir los Q614.5 millones que el Estado pagó por adelantado.

Por el momento, y luego de su renuncia a la cartera del MSPAS, se siente blindada, ya que le dieron la seguridad de que ni el Ministerio Público (MP) ni la Contraloría General de Cuentas (CGC) emprenderán persecución en su contra…

…Pero… algo debe de estar fallando que la mantiene inquieta, al extremo de ofrecer entregar el contrato de adquisición de la vacuna a las instituciones que lo requieran por la vía oficial, esto después de haberse negado tercamente a entregarlo al MP, cuando se le exigió por orden de juez competente, acogiéndose al acuerdo de confidencialidad que firmó con Human Vaccine y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). Es más, cuando abreviándole el trabajo, elPeriódico lo dio a conocer públicamente el 6 de julio del presente año, en vez de agradecerlo, la exministra amenazó con emprender acciones legales contra este noble medio.

Es posible, que por el momento, la tranquilice la significativa cantidad de rublos que le ha quedado del negocio, lo que le permite buscar nuevos horizontes en las frías estepas del Cáucaso o refugio espiritual en las montañas rusas. Sin embargo, el insomnio y la inquietud persisten, sobre todo, luego de enterarse que La Organización Panamericana de la Salud (OPS) suspendió desde julio la autorización de uso de emergencia de la Sputnik V y que los delitos por los que se le puede perseguir no prescriben en 20 años.

Pedro Brolo, el candidato de los mexicanos

Según las malas lenguas, con el objetivo de quitárselo de encima por razones que desconocemos y, de paso, agradecer y recompensar sus buenos servicios al régimen vigente, Alejandro Giammattei ha pedido como favor especial al gobierno mexicano que promueva al canciller Pedro Brolo Vila para el cargo de secretario general de la Cumbre Iberoamericana, cuya elección se llevará cabo en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, a celebrarse en Santo Domingo, el próximo 26 de noviembre. El cargo es simbólico y del todo irrelevante, pero el salario y los privilegios no son nada despreciables.

En memorándum girado el pasado 17 de septiembre, se pide a los embajadores y jefes de misión acreditados en el exterior que “a la brevedad se comunique (la postulación) de manera oficial a los países en donde se encuentran acreditados”, se pida una cita para presentarla en persona y en esta “hacerse acompañar por el Embajador de México acreditado en el país” correspondiente.

“Es importante mencionar (durante la cita) que la candidatura del embajador Brolo está siendo completamente apoyada por Estados Unidos Mexicanos, quienes se encuentran trabajando juntamente con Guatemala”, se insiste con lujo y torpeza en la utilización de adverbios terminados en “mente”, en el memorándum citado.

Las paradojas y contradicciones de Guatemala

El presidente de la Comisión de la Defensa del Congreso y que consecuentemente influye de manera determinante en los nombramientos del alto mando militar, es el conocido narcotraficante Jorge Armando Ubico, quien incluso pagó condena por introducir drogas en Estados Unidos de América. Cosas veredes amigo Sancho.

Perdió la gracia del “Olimpo”

El súper peso pesado, Allan el Mastodonte Rodríguez, que por cierto en su infancia y temprana adolescencia, fue uno de los niños consentidos del tío Juan (los estadounidenses quisieron extraditarlo por violencia y abuso infantil), se puede ir despidiendo, de manera definitiva, de la impresentable Junta Directiva del Congreso, que de manera grotesca ha presidido durante los dos últimos años. Rodríguez fue sorprendido in fraganti quedándose con los vueltos de negocios millonarios en el Micivi y Fopavi, no obstante, la gamonal mesada de contratos y mordidas que le fue asignada desde principios del desgobierno de turno, lo que desató la furia de los dioses del “Olimpo”. El presidente Giammattei está buscando cómo integrar el mes próximo, a su medida, la nueva directiva, vociferando que no quiere ver ni por asomo, al otrora poderoso Masto. El candidato con más chance, es el millonario emergente y exministro de Comunicaciones Chemundo Lemus. Quien diría que Lemus, que de patojo tenía que caminar siete horas de ida y siete de vuelta, una vez a la semana, para ir a clases de secundaria, en la cabecera de Quiché. En todo caso, quizás es merecido su premio, pues al terminar la gestión de este gobierno, junto al Presidente y a su patojo, se los llevará la agencia de las tres letras, como en su momento se llevó al pillo de Portillo. El coro de sapos preferidos y privilegiados por el partido oficial, ha croado hasta el cansancio.

Barre con todo

La directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Lorena Roxana Escobar Olivares, hace y deshace en el Ministerio de Salud. Ha realizado nombramientos sin cumplir con los procedimientos de ley, en complicidad con Onsec, incluyendo su propio nombramiento, los de sus familiares y los de quienes soltaron el efectivo solicitado para conseguir plaza. Aduciendo que es de total confianza del nuevo Ministro, a quien reporta los ingresos extra, Escobar maneja una red enorme de plazas fantasma y de decenas sujetas a extorsión y tortura, por las que los contratados deben reembolsar a Escobar, hasta un 40% de su salario, so pena de ser destituidos. Este saqueo, a través de plazas, impide contratar médicos y enfermeras para los hospitales que atienden pacientes de COVID-19, y mejorar los salarios de hambre de los profesionales y técnicos de la salud, que están en la primer línea de combate contra la pandemia, todo para no lastimar las ganancias de Escobar. Por cierto, la enfermeras en USA, debido a su escasez, están siendo contratadas por US$400 mil anuales, equivalentes a Q3 millones por año. Bien harían los ministerios de Trabajo y Economía en realizar gestiones para que enfermeras y enfermeros de Guatemala, puedan migrar hacia USA, donde son escasos y les pagan altos salarios, consistentes con su preparación y alto riesgo que corren debido a la pandemia del COVID y sus mutaciones.

Privatiza en su beneficio el hospital militar

En la filas castrenses reina un malestar generalizado, tanto en el personal de alta como entre los jubilados, al punto que están organizando una manifestación de protesta. La causa del descontento, es que el jefe del Centro Médico Militar, coronel Hilarión Patal Coyote, redujo todo tipo de compras, incluyendo medicinas, alimentos e insumos, afectando a todos los trabajadores, incluyendo a enfermeros, doctores y soldados. Hasta los pacientes tienen que pagar sus medicamentos cuando están hospitalizados. La duda es quién lo nombró y qué cuota tiene que pagar y cuál es el destino del presupuesto de inversión y gastos del Centro Médico Militar.

Garrapata de colección

La corrupción en la PNC, ha llegado a tal punto, que varios proveedores se han quejado infructuosamente de las constantes extorsiones de Sergio Rodríguez Garrido, jefe de la unidad de planificación administrativa y financiera –UPAF–, quien atrasa pagos pendientes a proveedores, a menos que azoten con el 25% en efectivo y eso sí, por adelantado. Las indispensables mordidas para Rodríguez, han paralizado, casi por completo, la ejecución de la PNC, al extremo que los propios policías de calle, deben conseguir con relativa frecuencia, munición, repuestos, combustible y reparar las patrullas por sus propios medios. Otro gran negocio de Rodríguez Garrido, es la venta de combustible a empresarios de transporte urbano.

La que es, vuelve, con diente de oro y minifalda

El diputado por Petén, César Fión, mejor conocido como Mafión, es un extorsionista de gran escala, además de que ha incursionado en Petén en el despojo de propiedades. Cuentan las lenguas viperinas de la novena, que Mafión tiene bajo la mira al Ministro de Cultura y Deportes, a quien le ofrece retirar la interpelación que le ha programado, sí y solo sí, le pasa un par de negocios en obras y le paga Q5 millones cash. Mafión tiene un proceso abierto desde hace años en el MP, por denuncias de corrupción en el MAGA y tomó posesión de su curul sin finiquito.

Sobregirado…

Mario Aguilar Alemán, el dueño de Covial, por la venia de Miguelito, adjudicó la semana pasada ocho megabacheos, a un costo de Q22 millones cada uno, por supuesto, todas las adjudicaciones fueron a sus empresas. Aguilar Alemán, que ya tiene sobregirado el presupuesto de 2022 y parte de 2023, es un corrupto impune e intocable para la Contraloría y el MP.

Más vale solo que mal acompañado

Este humilde Peladero siente afecto y respeto por Edmond Mulet. Sin embargo, hace un par de meses, el Comité propartido político Cabal, de Mulet aseguraba tener un equipo completo para empezar a trabajar su campaña y, sin embargo, la mazorca se le está desgranando. Los líderes y las bases departamentales empezaron a retirarse, al ver que se han colado en el partido en formación personajes cuestionados como Nery Rodas, flamante exdiputado, a entre otras chorchas, el oficial retirado y prominente miembro del lado oscuro de la fuerza, el millonario emergente y con acusaciones en tribunales Tono Coro y Rubén Mejía.

Sacando raja del bicentenario

Felipe Armando Aguilar, ministro de Cultura y Deportes e inversionista de apartamentos en la zona 4, obtuvo una cantidad considerable de “regalías” derivadas de las actividades del bicentenario. Adjudicó eventos y compras que presuntamente no se ejecutaron pero sí se pagaron. No le basta con las plazas fantasma y las plazas de sus allegados que no se presentan a laborar, pero sí para viajar a Nueva York con gastos sustanciales pagados y para utilizar el Palacio Nacional, los museos y recintos culturales para grabar videos y subirlos a las redes sociales.

Estrategia de apoyo con enfoque

Los meros meros del Olimpo han decidido distribuir con relativa equidad, el trabajo de proveer información, inteligencia, logística, y corredores seguros a las dos instituciones responsables de la seguridad del Estado, que servirán a sus anchas a los dos grandes carteles de México. Por un lado, el Ministerio de la Defensa estará al servicio del Cartel de Sinaloa, a través, fundamentalmente de Los Huistas y el Ministerio de Gobernación apoyará directamente a los del Cartel Jalisco Nueva Generación. Ambos carteles fueron patrocinadores generosos de la campaña. Aseguran las lenguas viperinas, que separar las operaciones de los carteles entre los dos ministerios les costó a los señorones del polvo blanco que no es harina Q40 millones por bando, pero así restablecen el orden de las rutas y garantizan su protección.

Presiones de cuello blanco

Otro de los casos es el de la licenciada Claudia Cáceres Arriaza, subsecretaria general, esposa del ex viceministro de Salud del actual gobierno, Héctor Giovanni Marroquín Barrios, quien se mantuvo prófugo y actualmente procesado por la compra anómala de productos sobrevalorados por Q1.3 millones. Cáceres Arriaza ha utilizado su influencia por el cargo que ostenta, para ejercer presión sobre la comisión de auditoría que tiene a su cargo el examen de contra revisión de estas compras, con lo cual su esposo saldría beneficiado.

Poderes paralelos

Existe una estructura en las entrañas del Army, que poco a poco fue reclutando cuadros de la Policía Nacional Civil, que se ha dedicado por años al “tumbe” y tráfico de polvo blanco que no es harina. Esta estructura fue creada y se fue desarrollando y tomando forma a raíz de la finalización del conflicto armado interno. De la misma forma, como en la década de los 80 una facción de la G2 vio en las aduanas la forma de transformarse en millonarios emergentes y eventualmente en los verdaderos dueños del país, sus pupilos, al ver desbaratada “la Línea”, optaron por aprovechar los vacíos de poder iniciando un grupo de capitanes y tenientes de la G-2, lo que ellos denominaron el proyecto Carlos: en orden alfabético; Alfa: A= golpes de Estado, Bravo: B= la línea, Carlos: C= tráfico de drogas; para poder llegar a la toma del poder. Este ambicioso proyecto no era nada más que la búsqueda del poder y los más altos cargos dentro del Army, salpicando flujos significativos de dinero ilícito producto del tráfico de drogas, para financiar campañas políticas, llegar a controlar finanzas del Ejército, el Decam, el Estado Mayor Presidencial (ahora Guardia Presidencial), la industria militar y la Dirección de Inteligencia. Al acumular enormes montos de capital, esta agrupación de oficiales empezó a comprar propiedades, invertir en empresas y vivir en lujosas zonas residenciales, en casas suntuosas, que para cualquier militar honrado simplemente son inalcanzables. Ese grupo de tenientes y capitanes ahora son los coroneles y generales, que producto de sus negocios poco ortodoxos siguen buscando a como dé lugar ocupar las máximas posiciones dentro del Army, acelerando su autodestrucción, algo que ni la antigua guerrilla logró y ante los ojos atónitos, pero siempre a la expectativa, del Imperio. Los máximos representantes del grupo Carlos, los generales Carranza España y Ochoa Morales.

Los amos y señores del lugar

Presuntamente, la banda Los Temerarios, integrada por los hermanos Rodríguez que operan a sus anchas en San Cristóbal frontera, Atescatempa Jutiapa, se sienten protegidos por la Policía Nacional Civil, pues la subestación la tienen en su propia casa. Los policías del lugar siguen sus órdenes, de lo contrario no se mueven. Los hermanos Rodríguez tienen el control de toda la zona, mientras los policías operan como sus guardaespaldas. Durante más de 20 años han operado con toda libertad mostrando sus armas para intimidar a los vecinos.

Trasfondo insospechado

Verónica Ponce, una abogada que compitió por alcanzar la Fiscalía General, se ha interesado en el control de cierta asociación de gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Junto a Alejandro de la Vega, se ha dedicado a tratar de obtener el control de Aginpro, entidad que representa a disqueras y autores internacionales con ayuda del Congreso. Han presentado una serie de denuncias infundadas con un trasfondo insospechado y, sin embargo, están caminando en el Ministerio Público. El expediente es el MP001-2021-1269.

Abarcando terrenos

El narcodiputado Ubico, ya no solo da órdenes en el Ministerio de la Defensa, ahora quiere ejercer su voluntad en el Congreso, no le basta con ser el que dicta los cambios de comandantes, nombrando a sus colaboradores en el trasiego del polvo blanco que no es harina, el general Carranza España es su mano derecha, cumple a cabalidad las órdenes que le da. No perdona al coronel Sepúlveda, quien no le quiso otorgar su diploma del curso de altos estudios estratégico ordenando que lo quitaran de comandante. Es una vergüenza que un narcotraficante sea el presidente de la Comisión de Defensa, y que los encargados de combatir este flagelo estén subordinados a él.

Conectes que valen oro

Diego Stella, quien fue señalado de violación por Verónica Molina, ha recibido favores de poderosos para dejar la cárcel de Chimaltenango y haber sido trasladado a Mariscal Zavala, en cuenta del diputado de Sacatepéquez José Armando Ubico.

Un Código de Ética para pocos

El Contralor de Cuentas, Edwin Humberto Salazar Jeréz, proclama a los cuatro vientos que este año es el “Año de la Ética y Probidad 2021”, sin embargo, pareciera que el Código de Ética que él mismo elaboró, no aplica a todos por igual, tal es el caso del subdirector de Auditoría al Sector Organismos e Instituciones de Apoyo, Mynor Arturo Aquino Girón, a quien mantiene en su cargo, no obstante, haber sido denunciado por la misma Contraloría, por haber autorizado pagos de mano de obra sobre proyectos de ornato, de los cuales no hay registros que hayan sido ejecutados, cuando fungió como Director Administrativo Financiero de la Municipalidad de Mixco en la Administración Pérez Leal. Asimismo, se desempeñó como subdirector financiero de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Jimmy Morales, cargo que continuó a inicios del actual gobierno. En la actualidad, Aquino Girón se encuentra pendiente de captura.

“Alma mater” entregada al gobierno

Con la reciente elección de Diego Montenegro (subsecretario de la Presidencia y mano derecha de la 4x 4) como representante de la Usac ante el IGSS se confirma la sumisión del alma mater ante el gobierno. Wálter Mazariegos, Luis Suárez y su títere Pablo Oliva se han vendido a la Usac a cambio de que Giammattei les ayude a acarrear gente para tomar el control de la rectoría. Lo que no saben los del CSU que apoyan a este equipo macabro, es que la dupla Mazariegos-Suárez se ha comprometido a eliminar espacios de docencia, investigación y representación que no estén totalmente alineados al gobierno, y así silenciarán de una vez por todas a la Usac a pedido de Giammattei.