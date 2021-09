El convite del año

> Luis Miguel Martínez Morales, mejor conocido en la farándula política como Miguelito, con títulos casi nobiliarios como el de Primer Caballerito de la Nación y “mero mero” del Guacamolón, se encuentra este domingo 12 de septiembre, mes de las celebraciones patrias, de manteles largos.

Aunque esta vez, consecuente con la pandemia que nos afecta, que ha dejado solo la pasada semana cifras de 4 mil 800 nuevos casos de contagios de COVID-19, ha preferido evitar fastuosos jubileos, como su condición de Príncipe consorte lo requiere. Es decir, nada de guateques ni de exuberantes francachelas en el lujoso y acogedor refugio campestre que comparte con su padrino y mentor, el presidente Alejandro Gimmattei, en su ya famosa hacienda, situada entre Palín, Escuintla, y Santa María de Jesús, Sacatepéquez. Este idílico paraje, en las faldas del volcán de Agua y con vistas incomparables sobre La Antigua Guatemala, que empieza a ser conocido con el pintoresco y un tanto lúgubre nombre del “Nido del Águila”, cuenta con una supercarretera, similar a las del primer mundo, que hubiera servido no solo de acceso sino de bucólico paseo a los distinguidos invitados.

Pero, en un arranque de humildad y solidaridad con el pueblo de Guatemala, el joven Miguelito ha preferido, en esta ocasión, limitarse únicamente a dos festejos de modesta escala y aforo limitado.

Uno ha sido el organizado, en la Guardia Presidencial y a cuenta del Estado, por el flamante general de brigada Henry Yovani Reyes Chigua, con un carácter casi íntimo, pues solo contó con la presencia de ministros, altos funcionarios y uno que otro jefe de bloque del Congreso. Aún así, el aforo fue bastante reducido, ya que no le llegaron todos los invitados, posiblemente por miedo al COVID-19 o a otras variadas infecciones.

El otro se celebrá junto a un grupo aún bastante más selecto, fundamentalmente integrado por aliados políticos. Estos, que parecía que habían tomado distancia a razón de los últimos acontecimientos, aprovecharán la ocasión para manifestar su deseo de elevar sus cuotas, como condición para preservar el “Pacto” y seguir votando por las iniciativas y propuestas del Ejecutivo. Esto lo aseguran en el Congreso haciendo la señal de la cruz, una situación similar a la que le ocurrió a Serrano Elías en su momento.

Entre los prominentes invitados, a esta reunión de “solo los que dijimos”, se encuentran los ya célebres Felipao Alejos y Alejandra Florecita de Barranco Carrillo. Además asistirán Estuardo Vargas, en representación de Sandra; Carlos López, Chemundo Lemus, Sofía Hernández y sus dos hijos, también diputados, todos representantes de Los Huistas; Javier el Drogo Hernández, José Armando Ubico, Monito de Oro (que evitará hacerse notar), Estuardo Castellanos, del Organismo Judicial y operador clave del Pacto de Corruptos; Leyla Lemus, Dina Ochoa y otros magistrados de la Corte de Constitucionalidad, entre ellos Néster Vasquez y Luis Alfonso Rosales, en representación de Zury.

El organizador de la parranda es Rubén Mejía y las viandas y los licores serán del restaurante Brássica, cortesía de su propietario Alejandro Matheu, contratista y lavandero consentido del Estado. El marginado de esta celebración es Allan Masto Rodríguez, por cierto uno de los niños consentidos, durante su paso por el hospicio, por el mismísimo Tío Juan.

No será la primera vez que el presidente Alejandro Giammattei acompañe a su protegido Miguelito Martínez en sus aniversarios y celebraciones. Pues, desde sus largos tiempos en la soledad y la llanura, ha estado siempre a su lado, acompañándolo sin grandes aspavientos, con afecto incondicional y modestia. Esto, desde la época de las humildes reuniones familiares en la casa de los padres de Martínez, en Santa Lucía Cotzumalguapa. El ascenso hacia la gloria ha sido duro, francamente cuesta arriba.

El presidente Giammattei junto a Miguel Martínez y su familia.

Diputados depredadores

> Esta es una denuncia pública y una humilde contribución de estas nobles páginas, esperando que las autoridades del país investiguen a fondo a estos criminales, pero especialmente para la agencia de las tres letras, que por cierto ya les respira en la nuca. El narcodiputado Gabriel Barahona, alias Zopecito, conocido por ser operador de la familia Lorenzana y el narcotraficante alias el Zope, ganó la curul por el partido Bien, gracias a la gente que ilegalmente tiene invadida la reserva de la Laguna del Tigre. Es uno de los encargados de la coordinación del aterrizaje de las narcoavionetas en esa área, además es el proveedor para el narcomenudeo que ejerce la familia Carvajal en Petén. Tiene más de 50 plazas fantasma en el Estado, logradas tras amenazar a varios funcionarios. El diputado, extorsionista y “lavador” Eduardo Montepeque, alias Smiley, quien ganó la curul por el partido FCN, amigo personal y socio del ministro Pimentel, gestiona y extorsiona por las licencias de bancos de materiales a constructores, ha lavado más de Q40 millones por medio de la licenciada Landaverry y un personaje de apellido Fernández, cercanos al Ministerio de Energía y Minas, y relacionado con el argentino Federico Machado, acusado en Estados Unidos de lavado y narcotráfico, propietario de varias ferreterías fantasma, con las que obliga a varios alcaldes y funcionarios a pagar cuotas de extorsión como cualquier vulgar asaltante. Ha incursionado en el narcotráfico mediante gente muy poderosa en el área de La Libertad, Petén, frontera con México. El diputado Cesar Fión, alias Mafión, ganador de la curul por el partido de la temible Doña, tiene más de 70 plazas fantasma en municipalidades y entidades estatales, y cobra impuesto político, botín que supuestamente comparte con la mera señorona Torres. También se dedica a la invasión y despojo de tierras en Petén, al estilo de la familia Mendoza, con gente fuertemente armada y documentación falsa, con la que obliga a los verdaderos propietarios a vender sus tierras. Muy pronto daremos más detalles de cada una de estas insaciables aves de rapiña.

Comprando otra asta

> Se cuestiona, por qué el Ejército invierte en la compra de un asta, si tienen la bandera, asta y motor que fueron donados en 2013 por Roxana Baldetti a la iglesia cristiana Casa de Dios y que el Juzgado de Extinción de Dominio trasladó a favor del Estado de Guatemala, y posteriormente entregaron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. ¿En dónde realmente estará esta asta, bandera y motor?

El organizador de las fiestas de “la Diva”

> El flamante ponente de la ley de adquisiciones de medicamentos e insumos para atender el COVID que se discute en el Congreso, Jorge Luis García, era el organizador de las fiestas de Anabella de León, la Diva, y su segundo de a bordo como subregistrador general, en el Botín del Registro de la Propiedad. Organizó junto a su hermano Roberto, al menos la mitad de las contrataciones señaladas como plazas fantasma en el Registro. Ahora, es el flamante Director de Adquisiciones del Estado con línea directa a Miguelito.





La pugna por el Ministerio de la Defensa, al rojo vivo

En la pelea, de momento, están los generales Carranza España, el general Norman González, el coronel Adany Vinicio Bautista Fuentes, Ochoa Morales y Reyes Chigua. Carranza España es el candidato de Los Huistas, de la narco vicepresidenta del Congreso Sofía Hernández, de su hija, la también narcodiputada Carla Martínez, esposa del narcoembajador de Guatemala en Nicaragua, Jaime Regalado, por los narcodiputados Boris España y Ubico (expresidiario por trasiego de drogas en USA), presidente, paradójicamente, de la Comisión de Defensa del Legislativo; por el narcodiputado Erick Geovany Martínez H., vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso, hijo de Sofía Hernández, y entre otros personajes de la farándula del mal, el narcoalcalde Tres Quiebres. En sus estructuras está su jefe de Estado Mayor, el coronel Solórzano, involucrado en la red de trasiego en Playa Grande y Petén y Osorio Salán, sobrino del pícaro, sinvergüenza y experto en mandar gente al otro potrero, incluyendo al oficial Cerna, Salán Sánchez, que fue retirado –el sobrino– por su sospechosa operación de los radares.

El general Norman González y el coronel Adany Bautista Fuentes son los candidatos de los tenebrosos hermanos Dedet, miembros de las fuerzas del lado oscuro de Monsieur Ortega, nuestro Darth Vader Tropical. Reyes Chigua, servil de ligas mayores, tiene detrás a Miguelito Martínez, uno de los dos que parte el pastel en Guatemala. Mientras Ochoa Morales, con muchos apoyos clave, lo persigue una leyenda “negra” que no ha sido confirmada: años atrás fue herido en una pierna durante una refriega entre policías y militares antinarcóticos y soldados. Aseguran que policías que custodiaban la descarga de una narcoavioneta en Ixcán, Quiché, lo balearon. Sin embargo, aseguró que había sido mordido por un perro y se internó en una clínica particular, para evitar las investigaciones del Ministerio Público y se lavó las manos con dos oficiales, quienes fueron dados de baja en ese confuso operativo, del cual la DEA posee registros fehacientes. Pero gracias a sus relaciones con un General bien posicionado, se prepara para asumir el cargo de Ministro de la Defensa en diciembre. Carranza España cree que él será el ministro y Ochoa el jefe de Estado Mayor, pero no cuenta con que, la gran mayoría de comandantes de las zonas fronterizas los ha puesto Ochoa y es a él a quien responderán a la hora buena, además de que tiene cuadros en las finanzas del Army, la Digecam, y en la Industria Militar.

Fieles chacales

Quedó registrado en cámaras del TSE, el momento en el que Mynor Custodio –de corruptos– Franco y Gabriel Aguilera dejan sus vehículos en un discreto parqueo, para luego salir y subir a un carro poco lujoso (para despistar), que los espera sobre la calle, el cual toma dirección cercana, a pocas cuadras sobre la 6a. avenida y 6a. calle, en el famoso callejón Manchén. Dicha reunión no es institucional ni pública: es una reunión secreta, en donde el mero tatascan les instruye retrasar el partido de Mulet, añadir miles de afiliados fantasmas al partido azul y al de Melgar Padilla; asimismo, apoyar incondicionalmente a la Doña, para ilegalmente arrebatar el partido verde. No hay duda que estos magistrados son verdaderos chacales de la política. Aún falta ver cómo reaccionan sus colegas del TSE. Es difícil recordar los viejos tiempos en los que el TSE se caracterizaba por su independencia, transparencia y justicia electoral.

Tapando el ojo al macho

Raúl Romero, el ineficaz y parrandero ministro de Desarrollo, carece de rumbo para dirigir la cartera y sus excesos en los bacanales lo han dejado solo, como la cara visible de un Ministerio que lo único que hace es pagar sus grandes cuentas en spas con edecanes sudamericanas, finos licores y comida gourmet. Las políticas y programas del Mides son nulos y lo único que se les ocurrió a sus flamantes asesores es construir carreteras urgentemente, para inflar la ejecución del presupuesto de la cartera.

Los asesores sin principios, pero expertos en mafias, ya cuadraron con las empresas contratistas un 15% de comisión y otorgan los contratos. Los tatascanes del Olimpo ni pío hacen, porque van montados en la jugada.

Sin límites

Dicen que a pesar de que Bruni y otros 34 chapines están “soltando la sopa” en el Norte y que las transas en el financiamiento de Giammattei durante la segunda vuelta sean vox populi, Miguelito sigue operando parejo en una oficina en la zona 14.

Sin miserias

El ex de Conjuve, en tiempos del hombre en la luna, Edgar Chin, es uno de los preferidos del decano de Derecho de la Usac, Henry Arrega. Chin se convirtió en un profesor indispensable cuando reparten cátedras, al extremo que aseguran presuntamente posee el suéter Quetzal en plazas fantasma en la Tricentenaria.

Va por todo

Cuentan que en el seno de la Tricentenaria ya se cocinó un tamalón para que la Todo Terreno y el presidente controlen el IGSS, por medio del próximo nombramiento del actual subsecretario general de la Presidencia Diego Montenegro como representante de la Usac en la Junta Directiva del Seguro Social. Lo anterior en contra de lo que ordena la ley, ya que planifica obtener de forma anómala dos cargos en el gobierno. Además, la 4 x 4 también ha aumentado el control de plazas y contrataciones en Segeplan, gracias al enorme músculo político y de coerción que ha desarrollado.

Obnuvilado por el amor

Otro que anda feliz realizando desmanes irracionales, es Omar Lord Rábula Barrios. Anda tan enamorado de su asesora legal, que destruyó la estructura original de la Comisión Portuaria Nacional, para que la niña de sus ojos tenga más poder y margen de maniobra para las jugarretas, contrataciones y cobros fantasma.

Balance del narco en las últimas dos semanas

Esta semana se suscitaron algunos hechos que, según expertos y fuentes calificadas, de estas nobles, no obstante humildes páginas, han puesto las barbas en remojo a las agencias antinarcóticos de “La embajada” que luchan incansablemente contra el narcotráfico:

1. Después de cuatro meses de haberse llevado a cabo un decomiso en el departamento de Alta Verapaz y en el cual la droga incautada fue tumbada con conocimiento del propio ministro de Gobernación, Gendry Rocael Reyes, el mismo filtró a los medios unos videos en los cuales los policías, que solo cumplían órdenes del ministro y mandos policiacos, fueron amenazados por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, pues ningún tumbe de polvo blanco que no es harina tiene lugar en Guatemala sin el conocimiento de Engendro Reyes, quien apoyado por su secuaz, el general Carranza España, jefe de Estado Mayor del Army, con quien comparten las mismas aficiones y profesiones, desde la época, en la que el ahora ministro pertenecía a la unidad de análisis y seguimientos de la SAAS, mientras Carranza era oficial al servicio de la G2, conocida también, desde tiempos ancestrales como la “doberman”.

2. El general Carranza España, en conferencia de prensa en el mismísimo Palacio Nacional, reconoció que ha habido un “descenso” en los decomisos, enviándoles un mensaje cifrado a los señores de Jalisco Nueva Generación, para dejarlos tranquilos por los tumbes que les han realizado y avisarles de manera indirecta, que todo está bajo control.

3. Con bombos y platillos, Engendro y Carranza han anunciado que, milagrosamente, después de casi cien días, sin decomisos, (no obstante la droga sigue entrando con la protección, si por aire en aviones de guerra, si por mar, en buques de guerra y si por tierra, por un convoy militar). Aún así, con los buenos oficios de Mandrake el mago, se encontró un gran cargamento de droga y armas de grueso calibre en la frontera con Belice, pero sin señales del narcoaviones ni de narcotraficantes.

4. La insistencia de Engendro Reyes y Carranza, en convencer al presidente Alejandro Giammattei de decretar durante dos veces consecutivas toques de Queda en las noches, se aseguraban el libre tránsito de polvo blanco que no es harina, entre la frontera oriental y la occidental del país, incluso tomando ventaja de vehículos oficiales, como medios seguros de transporte.

Bloquea medicamento

El famoso Javier Muñoz bloquea toda clase de competencia que quiera venderle al Estado el caro medicamento Remdesivir, por medio de anulación de registros de todos sus posibles competidores, aprovechando el músculo que tiene con el primer cumpleañero de la Nación, Miguelito Martínez.