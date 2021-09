La caravana de los rusos

(Una pequeña y modesta colaboración para el MP)

> Con el afán de colaborar con el Ministerio Público (MP) en su búsqueda de la transparencia y del irrestricto cumplimiento de la ley, este humilde peladero se permite nuevamente ofrecer a la institución responsable de la investigación y persecución penal algunas fotografías que pueden servir como indicios para iniciar las investigaciones en torno a la visita al país del mordelón empresario minero ruso y sus acompañantes, entre el lunes 26 de abril y el domingo 2 de mayo del presente año. Se trata de imágenes que muestran los vehículos —y las placas de circulación de estos— en los que estos misteriosos visitantes se transportaron durante su estancia, así como de la ambulancia que acompañó a la comitiva.

Como puede apreciarse en las fotografías, los autos son camionetas blindadas que forman parte de la flotilla de la empresa Limosinas de Guatemala, y que, como elPeriódico dio a conocer en su momento, estuvieron a la disposición de los visitantes rusos desde la tarde del lunes 26 de abril, cuando los esperaban a la salida del área vip del Aeropuerto Internacional La Aurora para conducirlos al Hotel Hyatt.Estos mismos vehículos fueron los que trasladaron, la noche del jueves 29 de abril, desde el sótano del Hotel Hyatt, al empresario minero ruso y sus acompañantes, junto a Alberto Alvarado Oliva y el representante de la empresa Mayaniquel, Julián o Yulián, a la residencia del presidente de la República, Alejandro Giammattei, en Vista Hermosa 1, zona 15, a una reunión en la que los rusos le entregaron al mandatario una alfombra envuelta como caja de regalo, atada con un listón rojo, que contenía en su interior dinero en efectivo arreglado en paquetes.

Operación Shine:

Comandante de la operación:

> Alberto Alvarado: a persona de confianza del presidente

Agentes participantes:

> Francisco Marroquín (teléfono: 4213-4573)

> Julio Antillón (5208-6220)

> Ervin Zacarías (4262-2591)

> José Matta (4248-2990)

> Miguel Ángel (5001-0513)

> Abel Estrada (5292-4277)

> Colin (3587-0293)

> Gerson (4765-8155)

> Eswin Vega (4964-9475)

> Ixcoy (5707-3209)

> Larios (5472-5434)

> Luis Giménez (4275-9702)

> Mario Marroquín (3070-7428)

> Ramírez Ávila (5826-5404)

> Reyes de León (5181-9067)

> Ismael Sical (4587-3923)

> Villatoro (3604-3032)

> Wendy de Orellana (3590-4598)

> Otto Shitimul (4515-0923)

> Elena Zamora (5201-2110)

> Tito (3165-2480)

> Carlos Duarte (5010-6023)

Más allá de los tuits

El ministro Pedro Brolo, quien carece de la experiencia para ser canciller, regresó de Washington a mostrar como trofeo el anuncio de que las deportaciones se harán directas a Guatemala, pues no logró un acuerdo de suspenderlas o de conseguir algunos beneficios migratorios para los connacionales que están en Estados Unidos. Lo que no ha contado es el tono firme y severo en que le dijeron lo mal que están las relaciones entre los dos países después de la remoción de Juan Francisco Sandoval de la FECI, ni las advertencias de las acciones punitivas que vendrán pronto. A Brolo le hicieron ver que el Ministro de Finanzas debe prepararse para la oposición de EE. UU. en el directorio del BID, el Banco Mundial y otras entidades financieras multilaterales a los préstamos y a las gestiones que el Gobierno realice en estas instituciones. También que, muy lamentablemente, habrá una revisión detallada de todas las solicitudes y trámites en curso en el Departamento de Agricultura y en el FDA (Food and Drug Administration) para productos provenientes de Guatemala. Todas estas acciones envían una señal a la élite empresarial, que pagará por las decisiones de la fiscal general, Consuelo Porras, y el Gobierno, que los aliados de este han apoyado. La percepción de la Casa Blanca es que el Gobierno y la élite están de acuerdo en hacerse de la vista gorda ante la corrupción y la impunidad. Allá piensan que el Pacto de Corruptos y algunos militares son los que dirigen la política exterior de nuestro país, y que han decidido enfrentar a los Estados Unidos, Canadá, Japón y los países europeos que apoyan la lucha contra la corrupción y la impunidad. “Prepárense para lo que viene”, fue el mensaje claro que le dieron al ministro Brolo, al margen de la ampliación que aseguran experimentará la Lista Engel en no más de tres meses. A ver cómo Brolo Vila lo irá a transmitir aquí.

Le respiran en la nuca

El diputado por Petén Eduardo Smiley Montepeque oye pasos de animal grande. El miércoles de esta semana fue capturada su asesora jurídica, Karin Fabiola Landaberry, exdirectora del Ministerio de Energía y Minas en tiempos de Jaimito Morales, y abogada del multimillonario inversionista argentino en Izabal Federico Andrés Machado, acusado en Estados Unidos de lavado y narcotráfico. La licenciada Landaberry, quien ha optado sin suerte a altos cargos en las cortes de justicia, fue la encargada de lavar Q40 millones en una ONG del diputado Montepeque, los cuales provenían del argentino Machado, como pago de coimas por facilitarle en los Ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente inversiones en Izabal por Q3.8 millardos.

El ahijado de la fiscal, a cargo de casos de corrupción

> Pedro Hernández González, ahijado de la fiscal general, Consuelo Porras, fue recién nombrado como jefe de la agencia 8 de la FECI y tiene a su cargo la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020 —relacionado a la elección de magistrados a Cortes de Apelaciones y Suprema— y el hallazgo de los Q122 millones en maletas vinculadas al exministro Benito.

Anteriormente, Porras había designado a Cinthia, quien aparece en la fotografía, en esos procesos penales, pero tras las objeciones de los últimos dos jefes de la FECI, Rafael Curruchiche nombró a Hernández.

Pedro Hernández estuvo en la Fiscalía contra la Corrupción como auxiliar fiscal, donde labora como fiscal de sección Gilberto Porres, el esposo de la fiscal general. También trabajó con Cinthia Monterroso durante dos años, como su auxiliar.

Mario Aguilar ya agotó a la “vaca lechera” de Covial

Subió a Guatecompras más de Q700 millones en obras de mantenimiento que han sido adjudicadas a sus empresas, cuyos testaferros son sus familiares políticos, y a sus socios que trafican polvo blanco que no es harina. Es más, está sobregirado en Q250 millones para el año próximo, por lo que de esa entidad ya no podrán salir los cariñitos que esperan los diputados para seguir apoyando las iniciativas del presidente Giammattei. La cartera se reabrirá hasta el año electoral 2023.

El flamante ministro de Gobernación, Gendri Reyes, está en aprietos

Los señorones del polvo blanco que no es harina están inconformes porque les han elevado las cuotas. El Olimpo tampoco está satisfecho, pues las maletas de cash están llegando flacas. Los negocios en la PNC se le están cayendo por la incompetencia de sus subalternos. Su concuño, Rodolfo Escobar Ovalle, director de Presidios, le está escamoteando ingresos millonarios provenientes de las extorsiones. Y los señores de La Reforma están subiendo el tono de voz para que lo remuevan de inmediato. Solo la narcodiputada Patricia Sandoval ha sabido sacar provecho de su “love story” con el Ministro, logrando contratos millonarios en tiempo récord y sin el permiso del Olimpo. Le siguen pagando sus coimas en una bodega en El Naranjo.

Para hacer mi primer millón

> Eso es lo que cuestan los pozos en Teculután con el alcalde Paredes. Los pozos artesanales que no pueden costar más de Q50 mil salen en Q1 millón. El distinguido alcalde ha sacado un préstamo para 18 pozos artesanales llevándose de vuelto el 90 por ciento. Así es como se hacen las obras municipales en Teculután.

Pregunta sin respuesta

¿Por qué el jefe del bloque Semilla le da tres días al saqueo de Giammattei? No obstante, a las 6 p. m. decían:

Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta

El ministro de Desarrollo Social, el connotado hedonista tropical Raúl Romero, ha tenido una deficiente ejecución del presupuesto que le asignaron. Ha gastado Q11 millones en la renta del edificio de las oficinas centrales del Ministerio y en una ofibodega en la zona 18, de las cuales cobra un 12 por ciento de comisión. Ahora que se abrió otro estado de calamidad pública, para gastar a manos llenas y sin control, le cabe la mala suerte de estar hospitalizado en un programa de desintoxicación y recuperación, debido a que su cuerpo ya no le respondió después de tanto bacanal. Otros manolargas, supuestamente de su confianza, serán quienes llenen sus bolsillos.

Mal paga el diablo

Para la señora fiscal general, doña Consuelo Porras, su gestión va viento en popa, más allá del 120 por ciento. Pero para sus aliados en el Olimpo ya es cuete quemado y han pensando en relevarla discretamente, a última hora, en abril del año próximo, si es que la Lista Engel no la hace pinchar llanta antes. El nombre que más resuena por ahora es el de Blanca Alfaro, magistrada del TSE, exalcaldesa del PP y exviceministra del pillo de Portillo. El operador principal de esta maniobra es Mynor Franco Flores, presidente del TSE. Respaldan la idea Zury Ríos y su partido, que con buen olfato ya hacen cuentas de gran capitán para las elecciones de 2023, y la mayoría de los magistrados de la CSJ y la CC. Diputados de San Marcos y Quetzaltenango están haciendo la coperacha para untar la Comisión de Postulación. Mal paga el diablo a quien bien le sirve.

De “shopping”

El ministro de Cultura y Deportes, Felipe Armando Aguilar, sigue siendo un actor dinámico en el mercado de bienes inmobilarios: ahora aseguran que invirtió en cuatro apartamentos en dos edificios nuevos de la zona 4. Eso sí: “con los ahorros sustanciales del trabajo de toda su vida”.

Con los colochos hechos

Aseguran fuentes de La Reforma que Ángel Pineda, hombre de Alejandro Matheu Escamilla en el Ministerio Público y soplón de Florecita de Barranco Carrillo y de Patricia Valdez, estaba haciendo valijas para viajar a Washington, donde lo esperaba Manuel Espina para hacer lobbying en DC. Sin embargo, Pineda se quedará con los colochos hechos, pues le habrían retirado la visa para de, paso, ver a Mickey.

Por cierto, Cuchi Valdez, con los votos de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, evitó ser recusada por la FECI; no obstante, forma parte fundamental del Instituto de la Víctima, y junto con Alejandra Carrillo son objeto de investigación y persecución penal, fundamnetalmente por cientos de plazas fantasma para parientes de magistrados y diputados y por sobrepagar el alquiler del edificio de esta institución diseñada para Carrillo y dotada de Q80 millones, a raíz de ser derrotada en su intento por retener su curul. Es memorable el bacanal en un distinguido restaurante de la Zona Viva, donde a fuerza de edecanes sudamericanas y ríos caudalosos de licor consiguió orgullosa la creación de una institución inservible, superflua e innecesaria, excepto para la incesante y voraz corrupción.

Preguntas que necesitan respuestas

> Esta semana, el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, viajó a Estados Unidos para entregar dos piezas arqueológicas al Museo Metropolitano de Nueva York (Met); sin embargo, más allá de la entrega, las dudas que surgen son:

¿Con cuántas personas del Ministerio viajó el Ministro a Nueva York?

¿Quién pagó por los viáticos de varios de sus amigos que nada tienen que ver con temas de cultura y menos aún de arqueología?

¿Quién pagó por los pasajes de los amigos del Ministro?

En sus redes sociales, los amigos del Ministro, y él mismo, disfrutaban y presumían de estar en Nueva York y en el Met, mientras en Guatemala los hospitales están colapsados y sin medicamentos, y decenas de personas mueren de COVID-19 ante la indolencia del Gobierno y sus ministros.

Acosos, ¡a la orden, señor!

El general Carranza España, jefe del Estado Mayor, especialista en operaciones de la vieja escuela de los G2, quiere cada día acumular más poder, por lo que coloca a sus súbditos en posiciones desde las cuales puede ejercer el control del army, sin importarle que sean oficiales con pasado oscuro, como es el caso del coronel Requena Gómez, nombrado como director del Departamento Jurídico, encargado de impartir justicia dentro del Ejército. Requena fue repatriado de una misión de paz en Haití, a solicitud del comandante de la fuerza, (Force Commander, en inglés), debido a señalamientos de acoso sexual, en la época en la que Cano Zamora, otro oficial de pocos principios éticos y moral relajada, como es el común denominador de los oficiales de inteligencia guatemaltecos. Fungía como el jefe del Estado Mayor y Carranza era su director de Inteligencia. El expediente de Requena “desapareció” por arte de magia, y una de las denunciantes fue dada de baja “por convenir al servicio”.

La trama rusa y el “army”

En las últimas rotaciones hechas dentro del army, queda evidente cómo las mafias día a día se apoderan del “glorioso” y cómo los narcogenerales Ochoa Morales y Carranza España, quienes hicieron un pacto de no agresión y de cooperación mutua, van desplazando al ministro Alemán Soto y al comandante de la Guardia Presidencial, Reyes Chigua. El nuevo jefe de Finanzas, el marino Mota Ramírez, pupilo de Ochoa, y quien, al igual que él, ha hecho fortuna en esa dependencia de finanzas del Ejército, Sánchez Reyes, de la promo de Carranza y un asiduo hijo del dios Baco, fue sancionado por murmurar del ministro Alemán y el capitán de navío Cabrera del Pozo, quien pagó los platos rotos por querer poner en su lugar al siniestro Alberto Alvarado Oliva —el jefe de la comitiva de los rusos mordelones— cuando llegó a la Base Naval del Atlántico con los rusos queriendo imponer órdenes a Cabrera, pero este, digna y honorablemente, lo mandó por un tubo, por lo que Oliva se fue a la Base de la Infantería de Marina, donde el comandante Norman González se puso de alfombra, lo cual le valió el ascenso a general y el nombramiento de viceministro.

Muerto el alfil, viva el alfil

El Olimpo se está separando del Bótox Sosa, quizá por estar en la Lista Engel, y el ungido en los negocios es de ahora en adelante Rubén Mejia, quien factualmente es el nuevo operador en el Congreso, Micivi, Covial y Caminos, con la asistencia de Mario Aguilar, además de que ya manejaba el Infom, los puertos, y ahora anda en batalla para tomar una gran porción del IGSS con los doctores Alan Jacobo Ruano y Julio Barreno Barreno.

Diversificando negocios

Los hermanos Caradura, reconocidos distribuidores de narcomenudeo en discotecas prostíbulos de la ciudad, ante la crisis han decidido diversificar su negocio, y ahora también se dedican a falsificar títulos de propiedad y al robo de terrenos y casas con la ayuda de contactos internos en el Registro de la Propiedad, como lo es el Lic. Alfredo Pineda. Actualmente, los vecinos de Villa Linda, zona 7, están aterrorizados, ya que esta semana han llegado sus papeles falsos a desalojar a varios vecinos, quienes ya se encuentran haciendo los respectivos planteamientos legales.

El bufete para presuntos violadores

La ilustrada magistrada Paniagua ha hecho una carrera defendiendo a presuntos violadores. Uno de los casos más recientes y famosos que Paniagua defendió en la primera audiencia, expresando groserías inescrupulosas sobre la presunta víctima, fue el de Diego Ariel Stella, quien en la segunda audiencia fue ligado a proceso por el crimen de violación, el viernes 3 de septiembre, ya sin la defensa de la magistrada a la CC Paniagua, quien se percató de las implicaciones que sus burlas y sorna podrían tener en su paticipación en la CC. Sin embargo, el lunes pasado, en otra audiencia, en el Juzgado de Primera Instancia Penal en Antigua Guatemala, Paniagua participó de nuevo en otro caso, como testigo, defendiendo a un hombre mayor, quien está siendo acusado de haber violado a una niña de 8 años. El pleno de la CC debería pedir las grabaciones de las audiencias y analizar si la magistrada Paniagua tiene los estándares éticos para ocupar una silla en la alta corte constitucional.

Pregunta con respuesta

¿Por qué no habrá conmemoración del Bicentenario, pero sí gastos muy significativos de conmemoración?

Pregunta sin respuesta

¿Cuántas plazas fantasma ha otorgado a los diputados el director de Conamigua, Raúl Berríos, militante del narcopartido UCN?