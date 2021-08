Los que se quedaron en el clóset

Los primeros frutos

La semana pasada fue capturado Eduardo Villatoro, hijo del narcotraficante Guayo Cano. Villatoro había logrado evadir a las autoridades durante varios meses hasta que la colaboración de varias personas, fundamentalmente, un padre de la patria, condujo a su captura. En estos tiempos de narcopolítica y pandemia, hay cuatro diputados colaborando con la justicia de los Yunaites, con la esperanza de no salir mencionados en los listados de corrupción y evitar una orden de captura al salir de sus curules. Para mantener su arreglo estos padres de la patria deberán no solo delatar a sus compañeros de trabajo (en el Congreso y en sus negocios), sino que deben seguir colaborando con información sólida que conduzca a capturas o decomisos de drogas.

Les comieron el mandado

En la Dirección de Aeronáutica Civil, los pillos de profesión, el coronel Estrada Valenzuela, el jefe de Seguridad y Nery Transa Ruano, subdirector administrativo, andan desesperados viendo como se embolsan los fondos privativos de Cocesna. Lo que no saben, es que el director Francis Argueta ya se los gastó en sus clases de vuelo, para, finalmente, estar certificado como piloto aviador y en cirugías plásticas para su querida Pilar, a quien le tiene su placita fantasma como asesora en el Congreso.

Mordelones generosos

La mordelona delegación rusa, cargada de tamaletas para el mero tatascan del gobierno, no solo venía a apropiarse por una limosna de un gran trozo de terreno en la Portuaria Santo Tomás. Su principal negocio está en la minería y el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y su hermano Eduardo pelaron los ojos cuando les ofrecieron el 5% de la extracción de las nuevas minas que les van a autorizar. Los rusos no pretenden solo extraer níquel y otros minerales, sino que lo más valioso es el uranio que abunda en las tierras de Izabal y que pretenden vender a precio de oro al Medio Oriente.

En familia

Este miércoles 25, se llevará a cabo la elección del nuevo director del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos. María Paz Calderón, actual directora, pretende imponer cómo sustituto a su primo Carlos Calderón Paz, mientras ella sigue su carrera a la rectoría con la bendición del Pacto de Corruptos, encabezado en este caso, por el opaco presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Duay Martínez.

Emprendimientos inmobiliarios

En el Registro de la Propiedad Inmueble impera un clima sombrío. El despojo de propiedades ha aumentado exponencialmente. Los susodichos operan directamente con dos estructuras dedicadas al despojo de propiedades. Una de las organizaciones eficaces está integrada por Otto Campo y José Ramírez, y de las otras redes eficaces las conducen los güizaches Molina y Falla, que desde sus oficinas del Géminis 10, hacen sus movimientos para el despojo exitoso de propiedades.

Delito flagrante

El ministro Pimentel es el nuevo director del AMM (Administrador del Mercado Mayorista de Electricidad de Guatemala) representante de los transportistas privados de energía, cargo obtenido con los votos de la empresa de transmisión del INDE. El AMM es un ente privado creado por el Decreto 93-96 del Congreso (Ley General de Electricidad). El cargo ocupado por Pimentel es ilegal según el Art. 197 de la Constitución, pues ningún ministro de Estado puede ni debe defender ni representar intereses privados. Existe un grave conflicto de intereses y convierte a Pimentel en juez y parte, a la hora de dirimir controversias entre el AMM y el MEM. Este honorable y humilde peladero tiene expectativas de que este delito no quede impune y el MP denuncie penalmente a Pimentel. Es un delito flagrante, que el ministro Pimentel represente y defienda a más de siete empresas transportistas privadas ante el AMM. Por cierto, Pimentel, nuevo director ilegal del AMM, a su llegada pactó con el también abogado Édgar Navarro Castro, actual presidente del AMM, repartirse el poder y los negocios, están despidiendo a profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico y de honorable trayectoria, ocupando esos cargos con amigos y familiares de Pimentel y Navarro, sin experiencia, serviles a sus mezquinos intereses. Los ingenieros expertos sacrificados son Luis Herrera, Omar Maldonado, Jorge Mario Muñoz, Miguel Ángel Juárez, Luis Rivadeneira y faltan otros expertos.

Alianza de billete

En el Congreso, los aliados se pusieron los moños y le quitaron apoyo al gobierno para implantar el Estado de Calamidad, hasta que no les paguen los Q600 millones a los Consejos de Desarrollo. O azotan o no caminan. Los descontentos reclaman que sus jefes se quedan con todo. Carlos López y Nájera, de Sandra, se quedan hasta con los vueltos, Napo Rojas y Sofía Hernández de UCN no dejan pero ni la cáscara del banano y la narcodiputada Sandoval, Rudy Pereira y Montepeque se siguen enriqueciendo a ritmo de conga. No cambia el panorama con los Humanistas, donde Lecsan y el patojo peludo de San Marcos no dejan billete sobre la mesa y con los Morados de Todos, no le llega nada a los diputados rasos, porque Felipago, Boris y Ubico son azadones experimentados. Ahora los diputados rasos quieren su pisto, plazas y proyectos, que, según ellos, aún les deben cuentas pasadas. Este es el problema de querer gobernar con chequera.

La Presidencia a toda costa

El magistrado Mynor Custodio –de los corruptos– Franco Flores se llevó tremendo fiasco esta semana. Se presentó al MP, en Gerona queriendo hablar con la Fiscal General, por un asunto “urgente y delicado”, que tenía que ver con supuestas irregularidades de sus colegas del TSE. Lo atendió un fiscal auxiliar, quien le pidió evidencias y pruebas de sus aseveraciones. Custodio de los Corruptos le dijo no tenerlas, pero sí cinco testigos, gente del TSE que responde a sus intereses. Doña Consuelo le mandó a decir que demasiados problemas tiene ella para atender sus intereses mezquinos.

Propuesta indecente

Walter Mazariegos, el decano de Humanidades a quien la fortuna tocó la puerta hace algunos meses, luego de que sustituyó a Murphy, es tentado por el supremo del Ejecutivo, quien le propuso que si logra sacar a Gloria Porras como representante de la Usac en la magistratura de la Corte de Constitucionalidad, hará caer a sus pies muchas plazas del Seguro Social.

Transas en la bodega número 15

Aunque tratan de mantenerlo en secreto, cada vez son más frecuentes las citas a las que convocan a la diputada Patricia Sandoval para entregarle coimas de Gobernación, en la bodega 15 en El Naranjo.