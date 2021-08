Perfil de Alberto Alvarado

> Si no fuera por las armas que ostenta con vulgaridad de narcotraficante, el señor Alberto de Jesús Alvarado Oliva, con su 1.60 de estatura, pasaría inadvertido. Aunque es posiblemente esa falta de significancia la que le permite llevar a cabo misiones especiales y secretas, en donde a veces no hacerse notar es la regla. Es así como este empresario de la seguridad privada se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Alejandro Giammattei, quien para retribuirle los favores y su apoyo durante la campaña, lo ha premiado como su representante en la Comisión Nacional de Empornac, con un jugoso 029, además de que tiene derecho de picaporte en el Ministerio de Comunicaciones y en Pronacom, y ha colocado a su progenitora como empleada de la Dirección de Inteligencia Civil (Digici). Este inquietante, peligroso y menudo personaje tiene intereses propios en las portuarias y algunos negocios dentro de las cárceles, en donde es atendido por sus aliados con muchos privilegios.

La última tarea que le encomendó Giammattei a este amante de los gruesos calibres –que entre otras cosas le sirven para compensar mentalmente su menudencia–, fue la de resguardar y conducir a los misteriosos multimillonarios mineros rusos del níquel, que visitaron el país en misión especial hace unos meses, fundamentalmente para acariciar al “rey” con una decena de millones de dólares. No solo fue el encargado de llevarlos a la residencia del señor Presidente, en esa visita secreta que el mandatario ha negado públicamente, sino también se ocupó de proporcionarles comodidades y placeres durante su estancia en la finca El Pilar, en los alrededores de La Antigua. Para el efecto, además de licores y viandas, puso a su disposición varias edecanes para que su paso por Guatemala fuera más que memorable. Aseguran, que el responsable de la trata de personas fue Marco Aurelio Pineda, experimentado proxeneta.

Es de reconocer que el señor Alvarado se esforzó para que la imagen del país estuviera a la altura de las grandes naciones civilizadas del mundo: la comida y las bebidas eran de primera y las edecanes de lujo, cada una de ellas cobró US$3 mil por ofrecer a los distinguidos visitantes rusos su encantadora compañía. De lo que no se está seguro es de si eran discretas y es por ello que ahora se les busca con desesperación para evitar que suelten la lengua. Se han realizado ya seis allanamientos en su búsqueda y no se tiene noticia de si estos fueron exitosos, de si las encontraron y las silenciaron o de si estas guapas y aterrorizadas damas de compañía ya pidieron asilo político en Rusia.

La situación pone a Alvarado más nervioso que de costumbre. Sus arrebatos de rabia ya son legendarios, como cuando durante la delicada misión de cuidar a los rusos, despidió con violencia y a altas horas de la noche a dos agentes de seguridad porque no le parecía su estatura, no se sabe si por debajo o por encima de la suya propia.

Por cierto, el Alcalde y el Vicealcalde capitalinos participaron en la cena de gala ofrecida a los misteriosos y mordelones visitantes rusos, el 26 de abril del presente año, en el extraordinario restaurante El Parisino de la zona 10, donde es posible degustar suculentos y sofisticados Bánh Mi de albóndigas de cerdo, incluso a la altura de la mejor cocina vietnamita. Participaron en la cena de gala también un buen grupo de empresarios guatemaltecos, comandados por el Ministro de Economía.

La reunión exclusiva para los empresarios rusos se llevó a cabo en una fi nca

ubicada en La Antigua Guatemala.

En los límites de la ilegalidad

Los integrantes de la Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás definirán finalmente si aprueban el permiso para que los rusos operen en las instalaciones estatales con precios inferiores a los establecidos oficialmente, lo que los convertiría en responsables, en caso se decidan por firmar la concesión de un contrato desventajoso. La lista de los miembros de la Junta Directiva la encabeza Julio Yon Rivera, viejo militar de marina, exvocero del Ejército. Su experiencia, precisamente es haber estado en Puerto Quetzal, y formar parte de la mafia que trajo a TCQ.

Los demás integrantes de la Junta Directiva son:

Edita Yadira Carranza Aguirre, directora suplente

Víctor Hugo Quiñónez Argueta, director

Lidia Amarilis Morales García, directora

Rodolfo José Letona Montoya, director

Herman Elías Juan Blas García, director

Sergio Román López Ovando, director suplente

Adolfo Aquiles Vela Galindo, secretario

Maissie Wilhelmina Wright Sagastume, directora suplente

Carlos Humberto Sosa Zabaleta, director suplente

Érick Enrique de León Lobos, gerente general interino.

Candidato en potencia

W. E. Herrera F., conocido en el mundo del polvo blanco que no es harina como Tato, busca ser candidato a diputado. Tato, socio de Christian Rodríguez, el extraditable que se encuentra en la cola para ir a Disney, está listo para invertir lo indispensable para obtener una buena casilla y, por lo tanto, inmunidad. Napito Rojas ha iniciado negocios con Tato en tiempos recientes, al habilitar unas bodegas en Cuilapa, donde Tato recibe cargamentos de polvo blanco que no es harina.

La herradura del “Masto”

Recientemente tuvo lugar un tumbe de polvo blanco que no es harina. Con el distintivo de una herradura, la mercadería robada ha circulado en el país y fue vendida discretamente. Los propietarios, a quienes les fue tumbada, han descubierto, tras preguntar amablemente, que el impulsor de las ventas es el emprendedor, conocido como Masto, quien recientemente ha venido incursionando con éxito en nuevos mercados, incluyendo las importaciones de cemento, pobre en calidad, por cierto.

Bien conectado

Jerónimo Aguilar, viejo miembro de Los Topacio, luego de un largo tiempo entre las sombras ha sacado nuevamente la cabeza. Se le ha visto vendiendo propiedades despojadas a terceros, en una panadería de carretera a El Salvador. Viviendo discretamente en San Cristóbal, desde su headquarter crea protocolos, DPI, órdenes de embargo, entre otros. Los Topacio están volviendo y el Sapo los preside hoy en día, con el apoyo de su eficaz estructura interna en el Registro de la Propiedad. La agenda de esta semana: dos casas en La Antigua Guatemala.

El clan extorsionista

La experiencia acumulada suele ser clave en el trabajo. Esto no es lo que está sucediendo en la Escuela de la Policía Nacional Civil, donde los responsables de ascensos y de nuevos ingresos a la Academia de la Policía realizan cobros exagerados. Los meros meros de estos cobros son Mich Rabaric, Hernández Espinoza, Godínez Bautista, entre otros. No hay ascensos ni ingresos a la Academia de Agentes Oficiales si no pagan generosamente derecho de piso.

Robo en despoblado

Aseguran empleados del Ministerio de Desarrollo que en el Programa de Apoyo a la pequeña y mediana empresa, así como en otros programas de subsidios originados debido a la pandemia del COVID-19, los altos funcionarios utilizaron una gran cantidad de empresas de cartón, menores de edad y fallecidos para realizar un desfalco que asciende a más de Q40 millones, por lo que han decidido pagar a la Contraloría las multas de los hallazgos, para evitar que el proceso llegue al Ministerio Público.