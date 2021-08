La curul de los sapos

> El edificio del Organismo Legislativo se ha convertido en el escenario de una narcotelenovela semejante a esas exitosas producciones que nos han ofrecido las televisoras colombianas y mexicanas. Hay capos y señores de los cielos, sapos y culebras, y montones de dignatarios de la patria dedicados al trasiego de un polvillo blanco que no es necesariamente harina. En los últimos días, sin embargo, se ha notado demasiada agitación entre todos ellos. Gritan, gesticulan, palidecen y corren a los servicios sanitarios con demasiada frecuencia. Sus tensiones no provienen del recrudecimiento de la pandemia del COVID-19, ni de los levantamientos populares, ni siquiera de los problemas parlamentarios, ni del trabajo en las comisiones, sino de ciertas informaciones que les han llegado como fúnebres presagios y que han encendido las alarmas rojas en los pasillos del hemiciclo. Parece que uno de esos animales vertebrados de sangre fría y lengua inquieta, mejor conocidos como sapos, ha hecho una súbita aparición dentro de sus filas y ha rendido un rico testimonio a las autoridades norteamericanas sobre sus pícaros compañeros de farra, perdón, de trabajo. Las acusaciones entre ellos son fuertes y la mayoría de los señalamientos caen sobre la diputada del distrito de Huista Sofía Hernández, quien, según dicen, pudo haber llegado a un arreglo de colaboración a cambio de inmunidad con la temida agencia de las tres letras, que desde 2016, cuando sustituyó a Emilenne Mazariegos, le viene respirando en la nuca. Sus cantos de sapa son no solo para salvar su propio pellejo, sino además el de sus dos hijos, los también narcodiputados Karla y Érick Martínez. Esta caótica y peligrosa situación, que hace tambalear los cimientos de la narcotragicomedia nacional, mantiene a varios congresistas al borde de la crisis de nervios y de un severo mal de camioneta, al extremo de que varios de ellos, por aquello de los temblores y los narcoatentados, han optado por incrementar su seguridad personal y mantener guaruras adicionales en los alrededores del Congreso, pues anticipan una carnicería en las afueras de éste.

Sin embargo, la más aterrada en toda esta narcohistoria es la propia Sofía Hernández, quien al calor de su testimonio frente a la temida agencia de las tres letras se fue entusiasmando y le dio por tocarle aquellos al león y paró quemando con la brasa ardiente a su jefe de jefes, nada más y nada menos que Aler Samayoa, alias Chicharra. Este conocido capo de capos, con ojos y oídos por todas partes, y que se mantiene mejor informado que un presidente, es más que seguro que ya sabe el chisme, por lo que la aspirante a reina del sur, del norte o del centro teme un atentado que provoque una sangrienta matanza en pleno Congreso de la República. Clásico final de telenovela de narcos.

Las narcomasacres

En la pista de carreras para caballos Carriles La Frontera, ubicada en la aldea Agua Zarca, zona fronteriza de Huehuetenango, se realizaría el 30 de noviembre de 2008 una competencia entre criadores de caballos de Guatemala y México.

Entre los asistentes al evento estaban Darío Molina, Wálter Montejo y Aler Samayoa alias Chichara, tres reconocidos líderes de Los Huistas, un grupo de narcotraficantes asociados al Cartel de Sinaloa, de México.

El sistema de seguridad de Los Huistas funcionó, y no solo evitaron el fallido atentado contra su líder Aler Samayoa; además, neutralizaron a los atacantes. Del choque entre los grupos resultaron 17 personas muertas, aunque se especula que otros cadáveres fueron llevados del lado mexicano de la frontera.

***

Huehuetenango, 2012. En un vehículo, el empresario Luis Antonio Palacios y algunos burócratas fueron emboscados la noche del 23 de diciembre. Las autoridades encontraron en dos autos los cuerpos de las víctimas, que habían sido quemadas y tenían múltiples heridas de bala. Se hallaron 200 casquillos de municiones en lugar.

Fuentes oficiales dijeron a InSight Crime que Palacios estaba lavando dinero para Aler Samayoa, alias Chicharra, el líder de Los Huistas.

El álbum de las Fiestas Julias

En febrero de 2013 se difundieron las instantáneas del desfile hípico que encabezó el expresidente Otto Pérez Molina en Huehuetenango. Él, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y la exdiputada Emilenne Mazariegos participaron en la actividad, que se celebró por julio de 2012. En aquella zona, fronteriza con México, se libró uno de los enfrentamientos más sangrientos entre narcotraficantes. Se trata de la matanza de Agua Zarca, en Santa Ana Huista, protagonizada entre los cárteles de El Golfo y Sinaloa.

Pistola al cinto. La mayoría de los participantes en el desfile hípico portaban sus armas. La ley contra armas prohíbe que las personas porten estas y sean visibles.

Las joyas también forman parte de la indumentaria de los jinetes. El participante luce varias cadenas de oro y un dije de un fusil.

Ganadería. Los ranchos que se dedican a la crianza de caballos purasangre promocionaron a sus ejemplares.

Gusto presidencial. Algunos de los caballos del exmandatario Otto Pérez permanecían en el Hipódromo del Sur o en la finca de Pérez, en Masagua, Escuintla.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti captó la atención de las cámaras.

La pistola en el cinturón y los anteojos para el sol fueron artículos comunes entre los participantes en el desfile.

El exmandatario Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti compartieron con varios jinetes durante el desfile.

El karateca Eleázar Arango sonríe para la cámara.

La exdiputada por Huehuetenango Emilenne Mazariegos montó un caballo blanco, al igual que la exvicepresidenta Baldetti.

Nuevo gerente del “Pacto de Corruptos”

> Aseguran las lenguas viperinas que el actual subgerente general de EPQ, Francisco Antonio Anleu Quijada, se autodenomina el nuevo patrón de puertos, mientras que con prepotencia y malos tratos a todos sus subalternos los obliga a modificar las bases de los eventos para favorecer a sus amigos contratistas, cobrando coimas del 15 por ciento. Anleu Quijada fue quien, a dedo, forzó que la empresa de Alejandro Matheu, con precios supersobrevalorados, fuese adjudicada con el proyecto del Rompeolas Este y Oeste, que fuera publicado en Guatecompras y que, oportunamente, denunció este noble y humilde peladero. Asegura que sus padrinos son el diputado Estuardo Vargas y Guillermo Sosa, alias Bótox.

Actualmente ha despedido gerentes y subgerentes de área, sobrepasando la autoridad del gerente general y de la Junta Directiva de EPQ. Ahora tiene en la institución a piezas clave que colaboran para que este mafioso se salga con la suya. Ejerce control compartido en los negocios turbios de los señores del polvo blanco que no es harina.

Un esqueleto en el clóset del fiscal de Asuntos Internos

Tiempo atrás, un oficial de la Fiscalía de Guatemala murió en la cuesta conocida como La Conora, camino a Jutiapa, durante un supuesto asalto. Oficialmente, el Ministerio Público informó en ese entonces que Fernando Mayén, de 42 años, “murió de un disparo en la pierna, luego del ataque de un grupo de hombres armados que lo asaltaron en la carretera”. Mayén, quien dirigía varias investigaciones de hechos de violencia en Villa Nueva, un municipio dormitorio de la capital, “se desangró en el lugar del ataque porque posiblemente el disparo le impactó en la femoral”. La versión oficial agrega que la víctima viajaba en un vehículo particular, en compañía de otros dos funcionarios de la Fiscalía, cuando fueron interceptados por el supuesto grupo de hombres armados. “Al parecer, los asaltantes se pusieron nerviosos, y antes de huir dispararon contra Mayén. Los otros dos funcionarios salieron ilesos del ataque”, se aseguró.

La realidad, que en Guatemala se caracteriza por superar el realismo mágico, es otra: los tres agentes del Ministerio Público iban conversando en La Conora, rumbo a Jutiapa, y a uno de ellos se le disparó accidentalmente el arma, hiriendo fatalmente a Fernando Mayén en la femoral, quien se les murió. Lavaron el vehículo para desaparecer los rastros de la escena del crimen, pero jamás volvieron a dormir tranquilos. Siempre tuvieron la duda relacionada a que un grupo de fiscales, entre ellos Juan Francisco Sandoval, conocía la verdad y la pondría sobre la mesa de la Fiscalía. Por largos años han sufrido insomnio incesantemente y mal de camioneta crónico sin razón. Ahora le tocó al mero mero —Juan José Mendizábal Ávalos— asumir la orden y la responsabilidad de gestionar casos que permitan la persecución penal de Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en Washington, invitado por las altas autoridades estadounidenses. La tarea del fiscal de Asuntos Internos es confeccionar dictámenes concluyentes de que todas las actuaciones del exjefe de la FECI fueron ilegales. Estos dictámenes sin duda los podrá confeccionar eficaz y oficiosamente. Sin embargo, Mendizábal Ávalos seguirá necesitando pastillas para dormir, pues jamás podrá olvidar el remordimiento y el dolor de haber malogrado, accidentalmente, a su querido amigo.

Las prioridades del jefe de la FECI

Curruchiche está concentrando Odebrecht y otros casos de alto impacto en la agencia bajo la responsabilidad del querido ahijado de la Señora Fiscal General. Un propósito es garantizar la captura de Juan Francisco Sandoval, que no avance la colaboración eficaz de Alejandro Sinibaldi, dormir el caso de las comisiones paralelas de Gustavo Alejos y torpedear las investigaciones de los rusos y del contratista consentido del Estado, Matheu, por cierto, mentor del secretario del MP, Ángel Pineda, además de tratar como delincuentes a los actuales fiscales de la FECI y frenar todas sus investigaciones.

Más vale un chaquetazo a tiempo

El jueves, la Señora Fiscal General reunió a los fiscales de sección e instruyó, con el propósito de bajar la moral fiscal, seguir resolviendo casos: desestimándolos o archivándolos, nada que ver con persecuciones penales, acusaciones o salidas alternas; excepto, claro, si son contra los enemigos del Pacto de Corruptos. El acontecimiento memorable de la reunión lo protagonizó el jefe de la Unidad de Impugnaciones, Luis Arturo Archila, quien manifestó a la Señora Fiscal General que, en nombre de todos los fiscales ahí presentes, manifestaba su respaldo y lealtad incondicional en un momento tan difícil y complejo.

Con mal de camioneta

La reciente detención de los hermanos Johann y Dieter Gehlert en España con fines de extradición hacia EE. UU. tiene con serios problemas estomacales a los integrantes del partido Todos, especialmente al narcodiputado José Ubico y su compañero de negocios, Felipago Magnitsky. Para nadie es un secreto que los Gehlert son los socios de Ubico en el negocio del polvo blanco que no es harina, mientras que Felipago anda con la camisa levantada porque en las últimas elecciones los Gehlert le pagaron Q4 millones para que Johann corriera por la segunda casilla del Listado Nacional y Q1.6 millones para que Dieter fuera candidato a diputado del Parlacen, aunque está última postulación se cayó por un sabotaje que hubo a lo interno del partido.

Loco por las armas

Hace unas semanas, el director de la PNC, José Tzuban, intervino directamente para que liberaran un vehículo que transportaba un increíble alijo de armas de grueso calibre, muchas de ellas con prohibición para uso civil. El carro fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Sin embargo, para sorpresa de los oficiales que habían detenido el carro, lejos de ser felicitados por su jefe, recibieron una fuerte reprimenda debido a que el dueño del ilegal arsenal es nada más y nada menos que el narcodiputado José Ubico, quien al enterarse de que su vehículo y sus armas estaban bajo inspección de las fuerzas policiales llamó iracundo a la Casa Presidencial, al Ministerio de Gobernación y la PNC para exigir que su apreciado lote de armas fuera liberado de inmediato.

Denuncias por el ilegal y desventajoso contrato de compra de vacunas, que incluyó pago anticipado de US$80 millones

Recientemente, la Contraloría General de Cuentas amplió la denuncia contra la ministra de Salud, María Amelia Flores, y la viceministra administrativa, Nancy Íngrid Pezzarossi Barrera de Calderón, señaladas de la compra anómala de las vacunas Sputnik V. A la fecha se han presentado tres denuncias contra la Ministra por el millonario fraude; sin embargo, no han trascendido avances de las investigaciones. La ampliación de la denuncia fue presentada por los auditores de la Contraloría Claudia Aguirre, Alejandra López, Faviola Maldonado, Sergio Morales, María Jordán y Rónald Frese. Nuestro reconocimiento a estos funcionarios.

“Locademia Politécnica”

Desafortunadamente para las nuevas generaciones de cadetes de la Politécnica, sus últimos directores no han sido precisamente un ejemplo de honor, honradez y demás virtudes militares. Melgar Padilla, Véliz Vargas y Navarro son claros ejemplos de cómo el glorioso ha tocado fondo enviando a dirigir su centro de formación o, mejor dicho, ahora de malformación, a lo peor de lo peor, pero la guinda en el pastel la puso el actual director, coronel William López Chay, del grupo de los chafamillonarios, quien como Ochoa Morales, del Mariscal Zavala, se enriqueció en finanzas del army a costa de que la tropa pasara comiendo tortillas, frijol y arroz crudo los tres tiempos, durmiendo en catres que llevan más de 30 años de uso y en colchonetas de más de 10, con botas y uniformes usados y rotos. Tanto López Chay como Ochoa Morales han sido financistas de campañas políticas, lo que ahora les permite dirigir al Ejército tras bambalinas, ante la vista del mando puesta hacia otro lado, que no se atreve ni a sancionarlos, aunque Chay no pueda ni vestir con decoro el uniforme de la alma máter castrense.

Paquete Bicentenario

Cambio de sistema de cobro. Normalmente, el army otorga un servicio con paquetes atractivos, tales como el paquete Gran Jaguar, que incluye aterrizajes y corredores seguros, cartas de navegación de las fuerzas de tarea, aviso temprano de la salida de las fuerzas de tarea, anillo de seguridad, desconexión del radar y cuatro mulas para carga. Hoy en día están impulsando el nuevo paquete Bicentenario, que contiene 24 Gran Jaguar para ser utilizados durante un año en cualquier parte del territorio, con prioridad de pista, por tan solo 9 millones de dolarucos.

Juntos hasta la extradición

Bonnie and Clyde del Trópico, como son conocidos Felipago Alejos y Florecita de Barranco Carrillo, estarán juntos hasta la extradición. La semana pasada fueron capturados en España los narcotraficantes del partido Todos Johann

Gehlert y Dieter Gehlert, quienes entregaron más de US$1 millón en la campaña de 2019 a Felipago y Ubico. El dinero lo invirtió en Nicaragua la Florecita de Barranco, mediante los buenos oficios del narcoembajador Jaime Regalado y la Princesa de los Huistas, Karla Martínez. En Washington se calientan los motores para extraditar diputados del Triángulo Norte.

Mario Aguilar, el rey del Colegio de Ingenieros

A este noble peladero llegó una denuncia por la penetración y cooptación de Byron Pivaral y Mario Drácula Aguilar del Colegio de Ingenieros por medio de la planilla 2. Con el triunfo seguirían teniendo el control de Covial, pero además tendrían el control de los cambios que vienen el próximo año del Libro Azul, que rige los precios del mercado, para licitar y seguir sobrevalorando obras y construcciones que contrata el Micivi. El que está lidereando y operando esta operación mafiosa es el Gordo Guerra, y quien lo está financiando es Alejandro Matheu, a razón de 1,000 quetzalucos para intentar comprar los votos de los profesionales de la ingeniería. elPeladero hace un llamado a los ingenieros para que no se dejen sorprender. La dirección del lugar que utilizan como sede para las reuniones de campaña es de una propiedad de Byron Pivaral.

Amarrados por todos lados

A la secretaria del Instituto de la Víctima, Ana Lucía González Solís, le consiguió su plaza Felipago Alejos y es la actual pareja de Édgar Orlando Muñoz, primer subsecretario del Ministerio Público.

Pregunta sin respuesta

¿Será cierto que desde la última captura por parte de la Embajada de los Estados Unidos (con fachada de autoría de la PNC y el MP) del vigésimo séptimo extraditable, Kevin Raymundo Roque Contreras, quien no ha podido conciliar el sueño es el jefe del Estado Mayor del army, el generalazo Carranza España?