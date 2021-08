El romántico nido está a punto de estrenarse

Las malas noticias son que 263 municipios de los 341 con que cuenta Guatemala se encuentran en alerta roja; que la cifra promedio de contagiados por día de COVID-19 es de 4 mil personas; que las muertes a causa del coronavirus rondan las 300 diarias; que los hospitales nacionales están colapsados; que la temporada de lluvias causa estragos en las carreteras; que el Ministerio Público se derrumba…

Afortunadamente, nuestro país es aún territorio para el optimismo, sobre todo para el de nuestros altos dirigentes. Y la buena noticia de la semana, es que la “casita” que con tanto sacrificio los guatemaltecos le hemos venido construyendo, durante esta pandemia, a nuestro señor Presidente y al dilecto joven que lo acompaña, está por concluirse. O casi. Es decir, con un negocito más, tipo las vacunas rusas, suponemos que estará finalizada antes de la Navidad, para que nuestro dilecto primer mandatario pueda disfrutar en ella de las fiestas de fin de año, junto a su gracioso acompañante.

De acuerdo con las fotografías que hemos recibido en la redacción de este humilde Peladero y que les compartimos con todo gusto, está por terminarse, con eficacia, un precioso mirador que ofrecerá a los residentes –es decir, al señor Presidente y al joven que le presta asistencia– una vista espectacular sobre el paisaje guatemalteco, siempre verde, tan verde como algunos dibujitos que representan al coronavirus, esa pelotita con ventosas que tantos beneficios y rentas ha traído a nuestro gobernante y a su eficaz asistente.

Todo está casi listo, como dijimos, los ventanales, las terrazas, los interiores que se nos antojan inmensos, las caballerizas (ya con su primer potrillo), los miradores hacia el valle siempre verde y hacia el cielo azul y blanco, como la banda presidencial que con tanto esmero el joven asistente coloca, en ocasiones especiales, en el pecho de nuestro mandatario.

Un consejo que este humilde Peladero respetuosamente ofrece al Sr. Presidente, es que mientras llega el momento en que piensa retirarse a esa romántica estancia junto a su ahijado y secretario, ponga la “casita” en alquiler por Airbnb, para que los guatemaltecos, que con tanto esfuerzo hemos ayudado a construirla, podamos gozar al menos de un fin de semana de ensueño.

No cabe duda, el Presidente estuvo lleno de razón, cuando decidió invertir Q59 millones del Presupuesto del Estado, en una moderna y bien construída carretera, para llegar con rapidez, comodidad y placer, al acogedor refugio campestre, que guarda muchas semejanzas y paralelismo con el nido del águila de Adolfo Hitler y su amada Eva Braun.

En la pepena

La semana pasada, en estas nobles y humildes páginas, salió a la luz, la forma extraña y sospechosa, en que un bien inmueble ubicado en zona 10, propiedad del ex-Ministro de Comunicaciones del extinto partido Patriota, Alejandro Sinibaldi y sujeto a extinción de dominio por el Estado de Guatemala. El valioso bien raíz, está registrado fraudulentamente a nombre de un tercero, que realizó el despojo al menos con la complicidad del propio Registro de la Propiedad. En el lugar, opera la empresa “Corporación JR”, que se dedica a “comprar” bienes con problemas de litigios. Dicha empresa es representada por un personaje siniestro, de nombre Otto el negociador Campo, quien es el encargado de identificar los bienes que van a ser despojados por una organización criminal que investiga a los propietarios, confecciona las sociedades que supuestamente serán los compradoras y futuras propietarias y procede con asambleas, representantes legales y escrituras falsas, a despojar los bienes raíces. En el caso, que los verdaderos dueños se percatan del despojo del que han sido objeto, procede a amenazarlos y hasta “desaparecerlos” si las cosas se complican. Dicho personaje siniestro ya ha sido detenido en varias oportunidades, a petición del Ministerio Público, sin embargo, hasta ahora ha logrado salirse con la suya y solventar sus problemas judiciales con métodos poco ortodoxos. La casa verde de la esquina opuesta, también del exministro Sinibaldi y sujeto a proceso de extinción, la utilizan como oficinas compartidas Allan –el Masto– Rodríguez para vender cemento importado de mala calidad y a muy bajo precio, a los alcaldes municipales, como proceso de eficaz lavandería; los exintegrantes de Centro de Gobierno, que aunque reciben salarios en diferentes entidades, siguen con su mismo trabajo, aunque ahora de manera clandestina y el prominente miembro de la Lista Engel, Botox Sosa, bisagra entre el presidente Giammattei y Zury, desde donde maneja sus negocios en el Estado de gran escala, fundamentalmente en los puertos.

Todo listo para tomar por asalto el Colegio de Ingenieros

Desde el “Olimpo” Presidencial, esta semana, se giraron instrucciones a todas las dependencias del Estado, donde laboran ingenieros, para que este lunes 8, voten por la planilla número uno, que encabeza el Ing. Jonatan Ixcot, para la elección de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros. Para asegurar que esto sea así, el día martes los ingenieros que quieran conservar el puesto, deberán presentar la fotografía de su respectivo voto. ¿A qué se debe esta orden? primeramente, a que el Colegio de Ingenieros tiene participación en varias directivas que al Ejecutivo le interesan, tal es el caso del RIC, Consejo Superior Universitario, Facultad de Ingeniería, Colegios Profesionales, Covial, etcétera y, en segundo lugar, porque el elegido para la ocupar la presidencia, Ixcot, que por cierto cobra doble en el RIC, una como Director de la Escuela de Catastro y otra como parte del Consejo Directivo, es el ungido de la actual decana de la Facultad de Ingeniería de la Usac, Anabela Córdova, la misma que graduó exprés Miguelito Martínez durante la pandemia. Con esta instrucción el Guacamolón mata dos pájaros de un tiro: le paga el favor a la decana por sus servicios y se hace de una pieza muy importante en el ajedrez de la corrupción estatal. Vale la pena mencionar, que para lograr este perverso plan, al estilo del Pacto de Corruptos, Ixcot y Córdova coptaron a varios magistrados del Tribunal Electoral del Colegio, que está conformado por siete miembros, de los cuales dos son trabajadores del RIC y otros dos de la Facultad de Ingeniería. Este Tribunal, oficiosamente, al estilo Ortega, dejó fuera a varias planillas opositoras.

Exitosa dupla dinámica

El viceministro de Vivienda, Carlos Armendariz Negreros, hizo una interesante y muy cariñosa dupla con Ericka Maldonado, directora del Fondo para la Vivienda –Fopavi– desde tiempos del hombre en la luna. Ambos son los encargados de otorgar a todos los diputados del Pacto de Corruptos, proyectos de vivienda de acuerdo al departamento de donde fueron electos, que sirve al gobierno para tener alineados a los padres de la patria y así conseguir los votos necesarios para cuanto préstamo o iniciativa de ley se les ocurra y mientras se llenan sus bolsillos sin fondo. Obviamente, el dúo del horror, no hace el chance de gratis y se quedan con un 7% de todas la comisiones que se manejan en el Fopavi. Maldonado es famosa por ser una de las funcionarias favoritas del hombre en la luna, y ahora goza de la misma simpatía y adoración, de parte del viceministro Armendariz.

Campaña anticipada

El diputado Douglas Rivero del partido Humanista, regala pollos proporcionados por el gobierno, coloca vallas publicitarias sin empacho alguno, en San José del Golfo y otros lugares, pues resulta que Mynor Custodio –de corruptos– Franco no actúa contra los partidos del pacto de corruptos, incluso mete zancadillas y se opone de manera hepática a las acciones del presidente del TSE, pues él quería presidir la entidad electoral de manera vitalicia.

Los niños y los bolos dicen la verdad

Desde hace buen tiempo, el director de la PNC, José Tzubán, ha estado furioso con la novia del Ministro, la narcodiputada Patty Sandoval. Se aproxima una compra millonaria y el director teme que Sandoval le quite este nuevo contrato. Según comentó enojado, el ministro Gendri Reyes le adjudicó a la empresa de su novia, Q37 millones en compra de uniformes en junio pasado, evento identificado con el número de NOG 14328518. A la misma empresa, el Ministro, le adjudicó en junio otro evento por poco más de Q22 millones por la adquisición de equipo de defensa para la PNC, sin salpicar. En total, la prometida del Ministro, ha recibido contratos por Q59 millones. Así funciona el amor en tiempos de la corrupción.

La curul de los sapos

Fuertes momentos de tensión se han vivido en el Congreso en los últimos días, diputados vinculados al trasiego de polvo blanco que no es harina. Las tensiones no son por problemas parlamentarios, ni por comisiones, sino que les llegó información que hay un sapo dentro del Congreso que rindió testimonio con autoridades norteamericanas acerca de sus compañeros de trabajo. Las acusaciones entre ellos son fuertes y muchas gravitan sobre la diputada huista Sofía Hernández, que según dicen, pudo haber llegado a un arreglo con la agencia de las tres letras para garantizar inmunidad a cambio de colaboración para ella y sus dos hijos, también narcodiputados en el Congreso, Karla y Erick Martínez. Esta supuesta situación, de la narcopolítica nacional, mantiene a varios diputados con el cuello levantado y severo mal de camioneta, al punto que varios han optado por incrementar su seguridad y mantener guaruras adicionales en los alrededores del Congreso, por si las tensiones se agravan y tiene lugar narcoatentados.

Amor con amor se paga

El diputransa del partido oficial Duay Antoni Martínez, mero jefe de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, calladita la boca y ejerciendo su posición como miembro del Pacto de Corruptos, tiene un convenio bien remunerado con el piloto infieri Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, a través del cual no solo comparten negocios nada ortodoxos, sino que cada uno tiene una cantidad de plazas donde las queridas de Martínez laboran en Aeronáutica y las de Francis en el Palacio Legislativo, así evitan los susodichos, según ellos, los delitos de tráfico de influencias y abuso de poder.

Vida en el paraíso….

El multimillonario y extravagante constructor Juan Pablo Mansilla favorito en las adjudicaciones del CIV, junto con Alejandro Matheu y Mauricio López Jr., alcanzó la módica suma de Q1.2 millardos entre el gobierno anterior y el presente. Entre el portafolio de empresas que maneja, aseguran lenguas viperinas, que ya tiene asegurada la adjudicación del tramo de la C-50, anillo regional metropolitano, por un valor de Q800 millones, por el cual incluso ya entregó el respectivo adelanto de varios millones a las autoridades y así asegurar el proyecto y garantizar la continuidad de sus muy rentables negocios dentro de la cartera de Comunicaciones. Los que lo conocen, aseguran que pasa celebrando en sus muy exclusivas fiestas las mieles del éxito, en su yate o en sus impresionantes penthouses de varios millones de dolorosos en unas de las residenciales más exclusivas de Guatemala y Miami. Para su movilización eficaz y cómoda, a sus mansiones de descanso dentro del territorio nacional, se acaba de recetar un helicóptero Bell b4, que ya puso a disposición de las autoridades del Ministerio, para ir a supervisar las obras en el interior.

Paradojas y contradicciones en el deporte y la educación en el país

El Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación –Conader– recibe muchísimo más dinero que cualquier atleta, y la única medalla que se puede colgar al pecho es la de la corrupción. Esta institución, que alberga a la Anado (Agencia Nacional Antidopaje) entre sus filas, más pareciera que sirve para ajustar sueldos de allegados, incluyendo a Gerardo Aguirre y Fernando Cáceres, presidentes del COG y la CDAG. El Sr. Aguirre, sin trabajo conocido, viaja en carros blindados y con cuatro guardaespaldas en un carro colero, además de dietas, celular, gasolina, chofer, viajes, viáticos, gastos de representación y demás beneficios. Vaya que el deporte nacional, es una gallina de los huevos de oro, pero para sus dirigentes ad honorem, jamás para los atletas. Es un caso semejante a los recursos al Ministerio de Educación, cuyo destino es privilegiar a Joviel y su sindicato, en desmedro de la educación de nuestros niños y niñas.

Ejército y narco

Luego de los muy convenientes desaciertos en operativos antinarcóticos que ha dirigido el narcogeneral Carranza España, enlace de los carteles de oriente y norte del país con el de Sinaloa y el de Cali, en donde varios soldados han sido retenidos y vapuleados, con muertes de civiles desarmados, del cual ni pío se dice. Carranza ha nombrado al durmiente abogado y coronel Hernández Moreira, quien se ha pasado toda su vida detrás de un escritorio, pero ahora le conviene a Carranza ponerlo a cargo de los kaibiles, pues lleva la inminente misión de borrar legalmente todo rastro de dichos operativos fallidos, donde los únicos resultados han favorecido a los narcos y enlutado a familias campesinas guatemaltecas, más la deshonres para los pobres soldados y oficiales subalternos, contra quienes Carranza descarga las responsabilidades por dichas muertes.

Soltando globos a la opinión pública

La señora fiscal general Porras salió para Casa Presidencial a solicitud de Giammattei, quien incluso le envió un vehículo a la altura de su investidura. La idea central era escoger varios distractores, globitos, novelas, cortinas de humo, perseguir, para lavar su cara, fundamentalmente con los estadounidenses. Los casos propuestos fueron: Neto Bran, Aldo Dávila, Otto Pérez Leal, Edwin Escobar, el Tres Quiebres, Jimmy Morales, Raúl Romero, los responsables de las pruebas COVID falsas, Sandra Torres, Filipago, el Trompudito Velásquez, etcétera. Al final se decantaron por el Patriota y el hijo del general, traicionando a Otto Pérez, quien desde Mariscal Zavala los ha apoyado incondicionalmente.

Parálisis legislativa

Reclamos, inconformidades y amenazas tiene paralizada la alianza oficial dirigida por Allan Rodríguez y compinches. Diputados de UCN reclaman que Sofía Hernández y Carolina Orellana son las que se quedan con todo y al resto no les llega nada; la facción de la UNE del polvo blanco molesta pues la tarántula se queda con todo, junto a los diputados Nájera, Matías y Víctor Guerra, mientras el resto no recibe nada. En Valor, Luis Galindo –el truhán alucinógeno– concentra casi todo. Los Humanistas igual se quejan de Lecsan Mérida y Douglas –peluquín mano larga– Rivero que se despachan a lo grande, mientras en Todos Felipago y Boris se quedan con todo.

La bancada oficial Vamos, reclama a Giammattei que en Caminos, Covial, Fopavi, Fodes, UCEE todo lo manejan empresas de Allan el Masto, Shirley, Duay, Mejía el pupitrero, J. Maldonado mosco de piña, mientras el resto no alcanza nada. La Alianza pide cambio de Presidente, mientras el Masto sugiere a su mentor Conde Orellana para no perder poder, en tanto Chemundo alega que él “aceitó” bien a los muchachos y se lo merece. En todo caso, el Pacto de Corruptos prefiere que el Congreso siga paralizado, hasta que la CC le zafe la alfombra a Gloria Porras, de manera que no haya necesidad de juramentarla.

Un operador clave

Vinicio Pérez, más conocido como el nene, es el negociante de juntas de adjudicación y operador de empresas del Ministerio de Comunicaciones, mientras se pavonea por oficinas y pasillos acercándose a las damas, ofreciéndoles protegerlas en sus puestos para demostrar su poder; se reúne con constructores a quienes fija cuotas de derecho de piso y comisiones en todas las unidades ejecutoras, excepto en la UCEE, que le corresponde a otro operador.

Los partido satélites de FCN

Ante la inminente cancelación de la agrupación que llevó al hombre en la Luna a la presidencia y advertidos por los magistrados del TSE, alineados al Pacto de Corruptos, que llegará el momento en que no puedan hacerse más los locos, los antiguos integrantes de FCN, han acelerado el paso, para poner en funcionamiento tres partidos satélites de FCN, a marchas forzadas y con la ayuda de estos magistrados nada melindrosos a las caricias financieras: el drogo Hernández presume que ya tiene listas tres agrupaciones autorizadas por los magistrados: en solo tres meses les dieron vía libre al partido PPN, de Rudy Guzmán, que suma milagrosamente 25 mil afiliados, los otros dos partidos son Nosotros, de Melgar Padilla, y Partido Repúblicano, del Trompudito Velásquez. El hombre en la luna mantiene la esperanza de preservar su inmunidad en el próximo periodo electoral, con cualquiera de estas tres nuevas agrupaciones.

Pregunta con respuesta

¿A qué le teme el canciller Pedro Brolo? que ha pedido específicamente a su vecino de instalación, el general Carranza España, que soldados del propio Estado Mayor del Army y de la Guardia de Honor se mantengan permanentemente en guardia dentro de la cancillería, esto desde que se supo de las malas negociaciones y coimas adelantadas con los rusos por las vacunas que aún no llegan a Guatemala y que estas nobles páginas pusieron al descubierto.

Pregunta con respuesta en unas semanas

¿Por qué el abogado que salió exiliado a Estados Unidos tiene nerviosos a varios personajes políticos y abogados ante la posibilidad de que empiece a tener acercamientos con las autoridades estadounidenses? ¿Qué otras intimidades conocerá el abogado además de las informaciones que proporcionó a la FECI, para lograr ser colaborador eficaz?