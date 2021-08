Narcotráfico dentro del Ministerio de Comunicaciones

Corrupción a granel en el Mides

> A pesar que el impresentable ministro del Mides, Raúl Romero Segura, conocido por su afición por las “edecanes”, y que sorprendentemente sigue en su puesto a pesar de sus escándalos, cuenta haber pagado sumas millonarias para no salir en estas nobles páginas, con el firme compromiso de siempre para mantener enterada a la población de las andanzas de uno de los protagonistas de la historia de la infamia de Guatemala; el ministro Romero y su socio, William Barrios, que de constructor de techos de gasolineras, ahora presume de ser uno de los multimillonarios de la región; el 5 de noviembre de 2020, por medio del Fodes, adjudicaron a su sociedad Desarrollos Inmobiliarios Las Pilas, S. A., Q40 millones. Tal fue el descaro de estos pillos, que se adjudicaron los contratos sin tener una constancia de precalificado válida. En 2020, este par de rufianes logró adjudicarse Q80 millones, en esa ocasión, mediante una sociedad rentada, de nombre Constructora La Floresta, gestionada por Marlon Esteban Lucero Barrera, cuyos pagos superan por mucho el avance físico de las obras. Lo que no sabe “posiblemente” el ministro Romero, es que Barrios utiliza estas empresas para lavar dinero de personas extraditadas y que pronto deberá rendir cuentas de su sociedad y no precisamente en Guatemala. Mientras, la Contraloría, el Ministerio Público, la Comisión Contra la Corrupción: bien gracias.

Las paradojas y contradicciones del deporte

> Gerardo Aguirre, máximo dirigente del Comité Olímpico Guatemalteco, acompañó a los atletas chapines a las olimpiadas en Tokio. El mero mero del COG llevó a una delegación de país pobre de África: es decir numerosa, conformada por personal del área administrativa y amigos allegados, todos con gastos pagados, para disfrutar de los eventos deportivos. Aguirre sí contrató boletos, hoteles, transporte y comidas para su delegación hasta que termine el magno evento, no obstante, a los atletas, a quienes poco apoyaron en su preparación para los Juegos Olímpicos, tal el caso del extraordinario atleta Kevin Cordón, que tuvo que entrenar en una iglesia, les compraron boletos solo para los días que iban a participar y de regreso inmediato al salir de la pelea por las medallas. Es ilógico que con la nula ayuda que reciben, nuestros atletas, excepto los excepcionales, pueden ser competitivos, cuando es vox populi que el Comité solo sirve para enriquecer a las autoridades de turno. Eso sí, cuando nuestros atletas alcanzan posiciones de clase mundial, las autoridades del COG y el propio gobierno, quieren apropiarse de sus triunfos, en tanto su personal de confianza y sus amigos, y allegados siguen manteniendo y disfrutando de una vida hedonista.

Millonaria emergente a costa del sudor de municipios con grandes carencias

> La flamante diputransa Shirley Rivera Zaldaña y su clan de mafiosos alcaldes integrados por Beto Reyes de Palencia, Eduardo Ávalos de San Pedro Ayampuc y Rocael Chamalé de San José del Golfo, se han asociado diligentemente para desbancar las respectivas municipalidades, juntos dirigidos y coordinados por su mera jefa Rivera. La idea es levantar eventos millonarios sobrevalorados y otros fantasmas, cobrando la respectiva comisión del 20%. Shirley les asegura la reelección si ceden a sus instrucciones, lo que los incautos, pero voraces alcaldes socios no saben es que la diputada está llenando sus tamaletas para retirarse como una millonaria más, producto de la narco cleptodictadura que nos tiene sometidos.

Jugada cantada

> La fiscal Cinthia, conocida como La Topo del Pacto de Corruptos qué tan buena será como fiscal, que en su tesis para obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac consignó como instituciones que intervienen en la investigación criminal en Guatemala a los “Cuerpos Bomberiles, medios de comunicación, interesados y curiosos”. ¿Será a caso que un bombero, un reportero o cualquier curioso están regulados en el Código Procesal Penal como partes en una investigación que dirige el Ministerio Público? No cabe duda que esta fiscal lejos de realizar una labor investigativa de nivel en la FECI, únicamente se ha dedicado a pedir información de abogados y en otro caso información del gasto de tarjeta de crédito del esposo de una amiga, el cual compró un arreglo floral para una “amiguita”. Esto lo hizo firmando como fiscal de la FECI con un número de referencia de la Fiscalía Metropolitana que ya estaba desestimado. Es evidente que la idea principal es recusar a la jueza Éricka Aifán de casos importantes a su cargo, argumentando que ambas se han presentado denuncias mutuamente.

Euforia luego de la salida de la FECI

> La salida de Juan Francisco Sandoval de la FECI ha provocado euforia en aquellos vinculados a los casos de corrupción. Desde su destitución varias son las reuniones que se han realizado para celebrar el fin de las investigaciones. Entre los que hoy festejan están Delia Bac, Julio Lainfiesta, Javier Hernández, Manuel Giordano y Alejandra Carrillo.

Haciendo el “show” político

> El diputado Inés Castillo, miembro del Pacto de Corruptos y especie dañina que representa al Departamento de Santa Rosa en el Congreso, aprovechando el desgobierno se ha dedicado a humillar y amenazar a los enfermeros y médicos que laboran en los centros de Salud de los 14 municipios, exigiéndoles resultados inmediatos en la vacunación de las personas.

Una remodelación de lujo: ¿en una casa en proceso de extinción?

No deja de llamar la atención, que una casa en la zona 10, en los alrededores del Ministerio de Educación, que se encuentra en la esquina opuesta de la casa verde de Alejandro Sinibaldi, exministro del partido Patriota, que está sometida a un proceso de extinción, porque también le pertenecía, se encuentra sujeta a un proceso de remodelación en el que se estaba realizando una millonaria inversión.

La casa se encuentra en la 2a. avenida 6-12, de la zona 10; está inscrita en el Registro de la Propiedad bajo el número de finca 80305, folio 66 libro 1170 de Guatemala, y se pudo corroborar que con fecha 18 de febrero de 2015, esa casa fue adquirida por la entidad Urbeastatica, Sociedad Anónima. Esta sociedad es importante, puesto que se pudo confirmar que se encuentra vinculada a Alejandro Sinibaldi, y que incluso, a la fecha existen varias personas procesadas penalmente, precisamente por haber participado en la compra, entre otras, de esta propiedad.

¿Cómo es posible que esa casa este siendo remodelada?, ¿no fue extinguida, embargada o puestas medidas cautelares por parte del Ministerio Público al ex-Ministro? Profundizando en la investigación, se logró determinar que actualmente esta casa se encuentra a nombre del señor Braulio Higinio Caal Juárez, quien supuestamente la compró el 23 de febrero de 2021 por Q500 mil. Dicha compraventa se realizó de manera fraudulenta, pues el entonces representante legal, así como los socios, se encuentran privados de libertad. Supuestamente, esta casa se compró el presente año, curiosamente meses después de que regresara al país el ex-Ministro. Varios vehículos llegaban y salían del lugar, se pudo determinar que un picop Amarok P0707HQB está a nombre del mismo señor Caal Juárez, quien es el guardián de la casa.

Los otros vehículos que entran y salen del lugar son una Toyota Land Cruiser modelo 2022 con placas P0333JGD y otra 2021 con placas P360HQB, ambas propiedad de José Clemente Ramírez Martínez, alias Tono. Curiosamente, la empresa que se anuncia en dicha casa se denomina “Inversiones y Soluciones Empresariales J.R.”, por lo que las iniciales J.R. seguramente hacen referencia a José Ramírez. El señor Ramírez Martínez es propietario de diversos establecimientos mercantiles, dentro de ellos el “Bar Club Nocturno Noa Noa”, ubicado en la zona 8, de la Ciudad de Guatemala. En dicho bar se ofrecían servicios de naturaleza sexual, pudiendo haberse producido incluso trata de personas; y con lo cual genera alerta de cuáles pueden ser realmente las actividades que se llevan a cabo dentro de esa casa. El otro vehículo que permanece estacionado en dicha propiedad es un Toyota Hilux modelo 2016 con placas P0527FZV, propiedad de Othoniel Arturo Campos Mayorga. A José Clemente Ramírez Martínez alias Tono, se le vincula con Julio Cabrera Martínez, al parecer primos, desaparecido hace más de tres años y quien supuestamente lideraba una banda de sicarios y tumbadores, relacionados con grupos de pandilleros. Una sobrina de alias Tono, Katering Amanda Cabrera fue asesinada en 2019 en una discoteca de la zona 10.





¿Cómo pudo esta organización comprar una casa que está involucrada en un proceso penal y de extinción de dominio y hacer uso de ella de forma tan abierta? En el caso Construcción y Corrupción figura la entidad Urbeastatica, así como la casa en mención, pues eran propiedad del exministro Sinibaldi. Se contactó a los abogados de Alejandro Sinibaldi, quienes argumentando la reserva del expediente, se negaron a dar cualquier información sobre el proceso, la acusación o cualquier sociedad o bien; y se limitaron a indicar que Sinibaldi no ha vendido, cedido o traspasado ningún bien inmueble. Esto significa que esta casa, que está en un proceso de extinción del Estado, había sido adquirida utilizando subterfugios por parte de sus actuales propietarios, que despojaron el bien con el apoyo del Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad o ambos. ¿Quién realmente vela por los bienes que deben estar en proceso de extinción de dominio? La pregunta del millón es si la señora fiscal Consulo Porras procederá de oficio a desalojar e inmovilizar el inmueble.

Narcotráfico dentro del Ministerio de Comunicaciones

Ahora que el multimillonario emergente Edmundo Lemus ha dejado la cartera de Comunicaciones, ha puesto a trabajar, a marchas forzadas a su socio Mario Aguilar, el dueño de Covial, quien es otro de los multimillonarios emergentes y reconocido por sus múltiples casos de corrupción, para que por medio de sus operadores cobren, al mejor estilo de extorsión, por adelantado, las coimas de los proyectos que les dieron a varios constructores. Para el efecto utilizan una estructura de operadores que son verdaderas joyas de colección: el Gordo Guerra se mueve en la sombra, viste al estilo narco, es conocido por estar supuestamente involucrado en una red de trata de personas en Colombia y con conexión con narcotraficantes de apellido León y Byron Berganza. Guerra se guarda en el bolsillo el 10% de las coimas cobradas. Douglas Juárez, reconocido lavador de narcos como Overdick, el Sapo Gómez, uno de los exzetas que han quedado en el país, por cierto responsable también de las lavanderías oficiales del diputado Rudy Pereira y del exdiputado Marvin Orellana, sobrino de Mario Estrada. Juárez ha recibido del Estado entre 2020 y lo que va del año Q70 millones en contratos, mientras que dos años atrás solo facturó Q45 mil, por medio de contratistas como la Constructora J.P. Amílcar Yaxcal, presunto narcotraficante y prestamista, por cierto con socios colombianos, en Alta Verapaz, donde se le conoce por ser sanguinario, ha recibido contratos del Estado a nombre propio, por Q30 millones entre 2020 y lo que va del año. El inge Santizo, que es el encargado de las relaciones con el Colegio de Ingenieros y de la aprobación de los pagos en Covial, recibe parte del botín de la organización. Los supervisores de la estructura criminal son los cuñados de Mario Aguilar, Luis Dubón, quien además de ejercer la función de supervisión, controla los cobros y la relación con el narcotráfico en Alta Verapaz. Alexander Pacay funciona como supervisor y encargado de las relaciones con narcotraficantes en Quiché. Seguramente, esta información privilegiada y la denuncia de esta estructura, representa un reto de investigación y persecución para la Señora Fiscal, pues esta estructura criminal de narcotráfico, ya de dominio público, estaría cometiendo delitos de alto impacto, que seguramente inspirarán a muchos cantautores de buenas rancheras en el norte.

Acallarán a la oposición y a la disidencia

En medio de un contexto de cantos celestiales de sus huestes de corifeos, el narco cleptodictador de turno estalló en furia esta semana, cuando las famosas G2 y la Digici le informaron que no lograron identificar a la mayoría de los manifestantes debido a las mascarillas. Después de que publicara una carta el doctor Asturias, el Presidente envió a miembros de la SAAS y de la Contraloría, al Ministerio de Salud, a realizar una intensa búsqueda durante varias horas, para encontrar cualquier hallazgo para que el MP le pueda girar una orden de captura. Sin embargo, no hubo hallazgos. En todo caso, sus allegados buscan implantar un sistema para silenciar a todo el que se oponga al régimen, como se ha visto en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte. El próximo blanco del dictador de turno es forzar la salida del PDH y desaparecer a los medios de comunicación independientes y por fin las redes sociales; mientras sus tecnólogos en redes sociales encuentran cómo regular y limitar estas para poder silenciar a sus opositores.

Protegiendo a la “cosa nostra”

Desde la contratación de prepagos y las adjudicaciones de negocios descarados en el Mides, incluyendo la custodia de cargamentos de polvo blanco que no es harina en el Ministerio de Gobernación y de Defensa, hasta las millonarias coimas en Energía y Minas; este es uno de los gobiernos con más gánsteres encabezando los ministerios en nuestra historia de infamias. Para proteger la cadena de negocios, el Presidente en vez de limpiar su Gabinete decidió presionar a la Fiscal General para desmantelar a la FECI, ya que varios de los casos en investigación no solo tocaban a varios funcionarios de su gobierno, sino que incluso lo alcanzaban a él. El resultado final en menos de un año hubiera sido una serie de capturas y casos que superaban por mucho los procesos de corrupción de los regímenes de la UNE, el PP y del propio hombre en la luna. Según el Olimpo Chapín, con la salida de Sandoval congelaron todos los casos, sin embargo, varias copias de las evidencias quedaron en buenas manos, y en el futuro próximo serán develadas.

Un funcionario satisfecho

Carlos Armendáriz, viceministro de Vivienda del CIV y fiel peón del presidente del Congreso, Allan Masto Rodríguez, y todos los dipucacos integrantes del Pacto de Corruptos, tiene una vida laboral muy relajada, pues con cumplir las asignaciones de construcción de viviendas a las empresas de los diputados del pacto y sus empresas afines, asegura su estadía como viceministro, en tanto las comisiones que le recetan no pasan del 5%, pero Armendáriz es feliz, con que cada semana le organicen fiestas con finos licores y edecanes sudamericanas, para quitarse el estrés de su ocupada labor en el CIV, inepto como ninguno, pero fiel a sus patrones.

Desestiman denuncia

La señora fiscal general, Consuelo Porras, se intentó defender de los señalamientos sobre quitar el caso de Plazas Fantasma en Salud a la FECI y acusó a Juan Francisco Sandoval de montar una investigación paralela, pero en un documento la Supervisión General del MP le dio la razón al exfiscal y desestimó la denuncia administrativa en su contra. Con estas acciones se reitera que desde el Despacho superior del Ministerio Público ha habido manipulaciones y arreglos a conveniencia de los imputados, que la Jefa del MP comparte información sensible y privilegiada con el presidente Giammattei, que él ha utilizado en beneficio de terceros cercanos y que estos favores ilícitos se hacen por conveniencia, amistad e, incluso, a cambio de dinero. La FECI, que era dirigida por Juan Francico Sandoval, había empezado a develar y a descubrir el mecanismo de funcionamiento del despacho superior del Ministerio Público.

Mandamás de la Usac

Walter Mazariegos, decano de Humanidades de la Usac y “rector de facto”, hace y deshace a su antojo en el alma mater. Sus últimos triunfos han sido nombrar a la mayoría de su círculo de confianza en puestos clave, que garantizan control de plazas, así como para “asfaltar” el camino a su presunto alfil, Luis Antonio Suárez, de Económicas, para la Rectoría (aunque no descarta a otros candidatos amigos) como candidato único, descalificando opositores o intimidando sutilmente a sus competidores. Tiene la lealtad del controversial abogado del grupo de Mixco Juan Carlos Godínez, cuestionado por su estrecha vinculación con los señorones industriales del polvo blanco, accediendo a nombrar a su hermano como Director Universitario de Sacatepéquez, así como asegurando continuar por tiempo indefinido como representante del CANG ante el CSU. El alma mater está secuestrada por mafias, narcos y aduladores de chafarotes, mientras se conmemoró por primera vez el Día del Ejército, por la nueva administración en el Colegio Santo Tomás.

Suárez es además el candidato del Pacto y de la señora Fiscal, a quien nombró como catedrática en la Facultad de Económicas.

El tráfico de influencias del “Picaflor”

A finales del año pasado, el registrador Pineda el Picaflor Loarca hizo valer la amistad con Yamanetti. Hizo un trueque y tráfico de influencias con José Alberto Grijalva González, director general del Consejo Nacional de la Juventud, y consiguió trabajo a su hermano Isaac Alessandro Monroy Loarca en Conjuve. A cambio, Luis Pineda Loarca, nombró a Fidel Ángel Juárez Sian, exasesor de José Grijalva, como director de Recursos Humanos, en el Registro General de la Propiedad.

Sian tiene reparos con la Contraloría General de Cuentas y poco tiempo después salió hacia el Registro General de la Propiedad, como director de RR. HH. Casi de manera simultánea, principio a trabajar en Conjuve, Isaac Monroy Loarca, hermano del registrador de la Propiedad. También nombró como director de Informática a Rodolpho Carlos Barillas Fuentes, hijo del gobernador del departamento de Guatemala, Carlos Waldemar Barillas, candidato a diputado por el partido Vamos en las pasadas elecciones.

El Picaflor también contrató como secretaria general a Alejandra María Rodríguez Soto, esposa de Hans Samayoa, candidato a alcalde en Amatitlán, por el partido Vamos. Cabe recordar que el Picaflor Pineda ha tenido una serie de señalamientos en su contra, que van desde acosar a dos empleadas del RGP, cuyos casos han querido ser desestimados, curiosamente por la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, atendiendo “solicitudes” del más allá y dejar libre de condena a Picaflor.

Hace algún tiempo, Gudy Rivera, exfuncionario de gobierno de Otto Pérez Molina, fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias.

No obstante la Engel, sigue en escandalosa pepena

Guillermo Botox Sosa, junto a sus socios, son los nombres que fueron dados al Secretario de Homeland, en su reciente visita, como responsable del colapso de la seguridad en los puertos y aeropuertos de Guatemala. Su insaciable y voraz hambre por el dinero y su temperamento prepotente han dado lugar a un descontrol operacional y administrativo en las portuarias. Como dato curioso, sus alfiles en ambos puertos, reciben únicamente a Arturo el Castor Samayoa, rey del tráfico de ilícitos y contrabandos, en sus oficinas, lo que por cierto, está muy bien documentado y en poder de la Reforma. Botox es la bisagra entre el Pacto de Corruptos y su prima Zury.

Minería y vacunas

Un grupo minero ruso habría actuado como el intermediario entre el Gobierno de Guatemala para “asegurar” el negoción de las Sputnik. Sus jerarcas estuvieron en Guatemala en abril, vinieron en sus lujosos y modernos jets. Utilizaron Guatemala como base para visitar República Dominicana, Miami y Petén, donde junto a varios ministros acordaron los detalles de los negocios mineros, además de concesiones portuarias y de navegación en el lago de Izabal y Río Dulce y revisaron el negocio de las vacunas. Se hospedaron en un lujoso hotel en la 12 calle de la zona 10. Después supieron mostrar su desprendida reciprocidad y generosidad enviando enormes bolsones de lona, llenos de cash a reventar, a Vista Hermosa I, en la zona 15, para besar apropiadamente al monarca.

Nueva encargada de la FECI se opone a designar a Monterroso en casos clave

Fuentes a lo interno de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) confirmaron a este noble Peladero que la nueva encargada, Carla Valenzuela, se opuso a dar cumplimiento a lo ordenado por la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, para que la fiscal Cinthia Monterroso estuviera a cargo de casos clave.

Además, Monterroso no fue trasladada de agencia como lo había instruido Porras. Juan Francisco Sandoval fue destituido hace una semana por oponerse a dar cumplimiento a esa misma disposición.

Porras había obligado a Sandoval a trasladar a Monterroso a la unidad que dirigió Carlos Videz, quien fue trasladado a otra fiscalía y tenía a su cargo las investigaciones conocidas como Construcción y Corrupción, Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, Operación Lavado de Activos, entre otras.

Dichos procesos penales fueron asignados por Valenzuela a un fiscal distinto al que había ordenado la Jefa del MP. Aún Valenzuela no ha hecho un pronunciamiento oficial acerca de lo dispuesto en esos expedientes.

Monterroso enfrenta una investigación por denuncias en la Fiscalía de Asuntos Internos por supuestas investigaciones ilegales. La jueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán, envió una carta a la Jefa del MP pidiendo que se inicie una investigación penal y administrativa en contra la funcionaria del ente investigador.

La juzgadora también presentó una denuncia contra la trabajadora del MP por la posible comisión del delito de obstrucción de justicia y los que resultaren de la pesquisa que se realice.