Una idílica residencia a las faldas del Volcán de Agua, para el Presidente y su más querido acompañante.

Próxima está a inaugurarse una de las principales obras del actual Gobierno de Guatemala, realizada con eficacia y rapidez durante el periodo de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19. Se trata de una ostentosa casa de retiro, un idílico refugio a las faldas del volcán de agua, cuya función principal será resguardar a nuestro Señor Presidente, y a su joven asistente y protegido, de las calamidades propias de su cargo. Es decir, de cualquier levantamiento, rebelión, sublevación, motín, pronunciamiento, manifestación, desorden derivados de la falta de vacunas –cualquiera que sea su denominación-, del elevado número de muertes y contagios provocados por el coronavirus y del desastroso estado de la economía y el sistema de salud.

La mansión ha sido edificada con materiales de alta calidad, de acuerdo a los estándares internacionales, es resistente a todo tipo de amenazas virales y políticas, incluidos el Covid-19 y los intentos de asonadas, y los trabajadores de la construcción han seguido un estricto protocolo sanitario: toma de temperatura, lavado de manos, uso de mascarilla, dosis regulares de ivermectina, etcétera, para evitar las infecciones y los posibles desacuerdos, violentos o no, con el régimen vigente. Para su elaboración se han tomado como modelo las casas “tipo Baldetti”, especialmente la construida a inmediaciones de Tecpán por la ex vicepresidenta. Es decir, una especie de fortaleza a simple vista, pero con delicados acabados en los interiores.

Para comunicar la casa con el “mundo real” -como se le ha dado en llamar al territorio azotado por la pandemia; el desempleo; la pobreza; la violencia; las banderas blancas; la falta de camas, personal, medicamentos y oxígeno en los hospitales públicos…- se ha construido una moderna carretera sobre el camino de mulas que conecta la comunidad de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, con el municipio de Palín, Escuintla, no solo para facilitar el abastecimiento de insumos para la residencia del Señor Presidente y su joven protegido y asistente, sino también para el beneficio económico de la zona.

Esta obra, de prioridad nacional para la protección del máximo mandatario y su joven allegado, solo nos costará a los guatemaltecos un total de $11, 263,425.60, repartidos de la siguiente forma: Costo de la propiedad: $2,564, 102.56; costo de la construcción: $1, 263, 425.60; costo de la carretera: $7,435, 897.44. Por una cantidad similar, por ejemplo, podríamos adquirir 1,126,350 vacunas Johnson & Johnson, que servirían para proteger al 7% de la sociedad guatemalteca. Viéndolo bien, una nada, comparado con los beneficios que proporcionan a la nación la comodidad, la calidad de vida y el merecido reposo del Señor Presidente y su bienamado joven colaborador y asistente.

En pro de la transparencia de gobierno, apegándonos a las investigaciones realizadas por los expertos Sonny y Marvin de la Vox Populi, y para evitar falsas informaciones de que la obra es en realidad una construcción fantasma, como la de los hospitales prometidos, les presentamos en exclusiva a nuestros lectores varias imágenes de la idílica y amorosa residencia.

“Shopping” de empresas constructoras: ingeniosa estrategia para conseguir aún más contratos del Estado

El multimillonario emergente, en un tiempo récord de tres años, gracias a su afortunada y muy muy rentable sociedad con el hombre en la luna y Benito y luego con Yamaneti y Chemundo Lemus, el contratista de la construcción Alejandro Matheu, propietario de la empresa contratista del Estado SCM, que ha acaparado la mayoría de los grandes contratos del Micivi, entre estos, el del “Mejoramiento” del tramo que colapsó en San Marcos, entre Tajumulco y la aldea Tocache (San Pablo), por la que el Estado le pagó la bicoca de Q302.90 millones por el tramo que colapsó en San Marcos, entre Tajumulco y la aldea Tocache (San Pablo), donde misteriosamente no aparecen las víctimas, compró un par de empresas conocidas, para seguir amasando fortuna en el CIV. En estos días pasaron a su dominio las empresas constructoras PROURBA y BICSA: ingeniosa forma de seguir en la jugada por medio de empresas que nadie sabe que él las adquirió para conseguir más adjudicaciones.

Regresa con diente de oro y minifalda

Josué Pablo Castro Montejo, hermano del exsecretario de la Presidencia del hombre en la luna, Andrés Castro, y sobrino del capo de los puertos desde tiempos del pillo de Portillo, Leonel Montejo, regresó al Estado y toma el mando de la dirección general de Caminos, no obstante entró como subdirector. Este personaje viene de una familia de cuidado, pues por décadas han sabido vivir del Estado de Guatemala. De entrada, realizó una fiesta sorprendente para celebrar su gran regreso triunfal y anticipó a los constructores que asistieron, que de esa fecha en adelante, Caminos está en manos del exministro Benito y que el –Castro Montejo– es su operador directo y les indicó que la “caricia” será del 20% y adelantada.

En Guatemala, el crimen paga

El millonario emergente, David Escobar ha tenido una carrera meteórica gracias a la corrupción en el Estado de Guatemala. En tiempos del trompudito Velásquez, Escobar desfalcó al Fondo de Desarrollo Social, hasta exprimir el último centavo del presupuesto para sus bolsillos. El año pasado ingresó a la Dirección de Caminos, donde asignó contratos multimillonarios por un diezmo y medio diezmo adicional por ocuparse en agilizar pagos. Hace unas semanas lo expulsaron de caminos y ahora se pasea por los pasillos del Congreso, buscando el apoyo de diputados para que presionen por su retorno a algún hueso digno, a cambio de una coima de enganche y una módicas cuotas mensuales. En Guatemala el crimen sí paga.

La sociedad observa y espera justicia

El Abogangster Juan Pablo Gutiérrez Paz, exgigoló y cómodo lavandero de la Reina del Sur, que por cierto desde varios años vive como sofisticada sibarita en “Key Biscayne”, protegida por la misma DEA y que aún preserva su inmenso patrimonio inmobiliario y su negocio en marcha, ha estado preso en el pasado por violencia contra sus ex convivientes y esta vez lo está debido a su reiterada violencia contra su actual esposa, viene realizando una serie de maniobras procesales para modificar los delitos por los que fue encerrado. De lo que se ha enterado este noble Peladero, es que para poder salir de la cárcel, esta vez Gutiérrez Paz, va a argumentar que tiene problemas sicológicos y necesita ser trasladado a un hospital para recibir tratamiento siquiátrico y sicológico. Cabe recordar que en ocasiones pasadas, él se ha refugiado de las autoridades en un hospital y les ha sugerido hacer lo mismo a sus clientes, entre ellos a Marco Pappa. El presente caso dará de qué hablar, ya que ha trascendido que el órgano jurisdiccional correspondiente solamente otorgó un mes de plazo al Ministerio Público para que haga la investigación y reúna las pruebas correspondientes, algo que podría favorecer a este agresor y misógino reincidente. Los juzgados de femicidio tienen la responsabilidad de actuar con dureza, frente a un sujeto que ha cometido repetidas agresiones físicas contra su actual esposa, tal y como lo hizo contra sus exconvivientes. ¿Aceptarán en el juzgado las explicaciones de Gutiérrez Paz? Muchos agresores podrán tener problemas sicológicos, pero eso no los exime de su responsabilidad penal, cuando cometen delitos. La sociedad observa y espera justicia.

Sin miserias

En estos días se está planificando con mucho detalle y cuidado, un mega robo en el próximo evento de licitación, de ocho tramos del Anillo Regional C50. Los caballos ganadores designados son: SCM, de Matheu Escamilla; Ciansa, de Josué Méndez, Coamco, de Juan Pablo Monzón y Mansilla; Aspetro, de Mauricio López Jr. (quien prodigó casa a Giammattei en Vista Hermosa I, en la zona 15, y Opción Técnica o Constructora Petén o Maya Pav, de Chepe y Gabriel Guerra, connotados donantes de tamaletas y helicópteros de Roxana Baldetti y de los más grandes contratistas del Estado de las últimas dos décadas. El nuevo Ministro aprovechará para no dejar ni migas sobre la mesa, sino que distribuirá el pastel entero. Su estreno como Ministro será triunfal, al mismo estilo de Benito, de quien fue brazo derecho en el Micivi, en los años del mal recordado Neil Armstrong Tropical.

Viviendo en un frágil castillo de naipes

Socialista de salón; dueña de una fortuna incalculable; miembro prominente de la narco cleptocracia y una de los líderes del Pacto de Corruptos. Un ser humano amoral y sin escrúpulos, que sin embargo, ha tenido como ejes para desarrollar su poder, una presunta sensibilidad social y su práctica incesante de clientelismo político, prodigando migajas y resguardando su enorme capital proveniente del erario público y de sus narcofinancistas. Maquiavelo es un ingenuo niño de primera comunión, comparado con este personaje siniestro y perverso de la narco cleptopolítica guatemalteca, por cierto, seguidora militante de Chávez a Venezuela, a quien solía visitar los fines de semana en Caracas, mediante vuelos furtivos y clandestinos utilizando Nicaragua como país intermedio, para que nadie se percatara de sus auténticas afinidades políticas. Para conseguir y preservar el poder es capaz de todo: recibir financiamiento del crimen organizado, fingir un divorcio, retorcer la ley, forzar un matrimonio para usarlo como escalera política, corromper e intentar corromper a jueces y magistrados para competir por la Presidencia ilegalmente: unos engañados y otros amenazados. No obstante, después de ser gobernante de facto, fracasó en sus intentos por la Presidencia. En su afán de poder, ha pasado de ferviente católica, con rosario en la muñeca, a tener pastor de cabecera, hasta practicar brujería, cuyo conocimiento y práctica consumó en Cuba. Ha utilizado leyes que representan genuinas conquistas para las mujeres, sujetas y objetos de abusos y violencia, para atacar a sus opositores, adversarios y críticos. Se ha aliado al crimen organizado, recibido dinero de mafias y ha utilizado la mentira o el cinismo para ocultar el financiamiento ilícito de sus campañas. Recién, se ha convertido en la actora más importante de la alianza oficialista y de la corrupción oficial, y ahora entrega sus votos a Giammattei, que le permiten lograr al mentado delincuente del cemento, entre otras actividades fuera de borda, Masto Rodríguez lo que quiera en el Congreso. Lejos quedaron aquellos días que vociferaba contra el gobierno o contra los conservadores. Dejó de ser oposición a cambio de dinero, ayuda para resolver sus problemas legales y plazas como la de su hija en el Instituto de la Víctima, que dirige la florecita de barranco, Alejandra Carrillo. En fín, no serían suficientes las páginas de este noble medio, para enumerar más andanzas y tranzas, solo concluir que está ejecutando una más: que puede ser a compadre hablado o para sorprender a la señora Jueza en su buena fé: con falsas invitaciones, organizaciones ilegítimas y acciones, que simplemente manifiestan con claridad meridiana, que ha incumplido las condicionantes para no estar en la cárcel, y que por enésima vez se burla del sistema, comprometiendo o doblegando el sistema y prestigio de quienes aplican la ley bajo el ojo ciudadano. Hay evidencia suficiente para que la regresen a la sombra, donde debería estar desde hace más de 15 años.

“Emprendedor” con conectes claves

El conocido barón del polvo blanco que no es harina, expresidiario de Zavala y hoy día socio de Allan Masto Rodríguez en la venta de cemento proveniente de Vietnam y China Comunista, entre otros lugares remotos, sin la calidad requerida, a las municipalidades y a instituciones del Estado con el propósito de “lavar” con eficacia, Mario Ruano San José, anda de amores con la cúpula de la PNC, el director José Tzubán, el director adjunto Edwin Ardiano y el subdirector Nery Benito, a tal punto, que se moviliza a bordo de comitivas policiales, coordinando sus acostumbrados tumbes y gritando a los cuatro vientos, que todos sus negocios gozan de protección policial, tanto para sus traslados de polvo blanco, así como los bares nocturnos que hasta la fecha, no son afectados por la ley seca.

Haciendo su agosto en pleno julio

Los meros meros de la Academia de la Policía Nacional andan haciendo transas con los aspirantes a una plaza en las filas policiales. Para que tomen en cuenta a quienes solicitan el ingreso a la academia, les están exigiendo el soborno de Q9 mil, ya que de lo contrario son descartados de forma automática.

Entre mañosos te veas

La flamante diputada Huista Shirley Rivera Zaldaña, acaba de regresar de vacunarse en Miami, antes que su visa sea retirada. La protegida del Masto Rodríguez no ha estado conforme con los negocios millonarios que maneja en el Viceministerio de Vivienda en el CIV, y últimamente ha estado exigiendo a los alcaldes de los municipios del Departamento de Guatemala, que asignen obras a empresas que ella maneja. Negocio con su achichincle, Neto Reyes alcalde de Palencia, un 15% de comisión por la construcción de un paso a desnivel que van adjudicar a precio de oro. Lo que no sabe Shirley, es que el alcalde Reyes ni lento ni perezoso, compró a través de su testaferro estrella de apellido Cuevas, el terreno donde se hará el proyecto, así que el alcalde salió más vivo que su jefa, pues sacará raja de la venta del terreno a la Municipalidad, al margen de su cuota obligada por autorizar la construcción.

Un nuevo modelo de negocio

Rodolfo Letona, viceministro de Telecomunicaciones del CIV y su querida Mónica Monge, asesora del Contralor General, han unido fuerzas para poder mantener en la silla a Letona. La estrategia es simple: van a organizar auditorías sorpresa al Ministerio y todas sus unidades, con la excepción de Aeronáutica, pues Argueta también es parte de la sociedad, con el objeto de encontrar trabas a los exfuncionarios, e imponerles multas y denuncias, de suerte que, posteriormente, Letona les ofrezca apachar sus clavos en la Contraloría por una módica compensación. El exministro Lemus, aseguran, es al que más plata se le puede sacar. Letona que ya perdió todo el apoyo de sus padrinos, necesita plata para devolver la inversión que hicieron varios constructores, que incautos que son, pensaron que sería ministro y ahora exigen devuelva los millonarios adelantos recibidos.

El recaudador

Mario Aguilar Alemán, propietario de Covial, según él dice, llamó a reunión de urgencia a sus familiares, amigos y testaferros, a quienes les dió a dedo proyectos de emergencia, hace 15 días que suman 300 millones, y les pidió que reúnan Q25 millones, pues son órdenes del “Olimpo” chapín, para engrasar a cualquiera que se oponga para desaparecer la FECI. Mario Aguilar está encargado del cash, según él, para esta operación de sofisticación quirúrgica, de sacar de la jugada a Juan Francisco Sandoval. Los hechos hablan y sin duda, es el corrupto número #1, en habilidades y destrezas para recaudar cash a velocidad de vértigo.

Voraz e insaciable

Karla Martínez, esposa de Jaime regalado, narcodiputados que aterrizan aviones en Petén con grandes cargamentos de polvo blanco que no es harina; es quien vende agüita mágica, en lugar de vacunas para COVID en Cobán. Esta narcodiputada, arrogante, prepotente, quien sustituyó la educación y la cultura por el botox y el silicón, extorsiona al sistema de salud, enviando asesores, en su nombre, para solicitar eventos y contratos en los hospitales públicos. Estas semanas ha dispuesto visitar y citar, amenazando, que si no se le obedece, hará imposible la vida de los directivos de las instituciones.

Maquinaria eficaz en el aeropuerto

El grupo 3 de Aeronáutica Civil, tiene empleados tanto en Aeronáutica como en Migración, y opera tráfico de migrantes, dólares y polvo blanco que no es harina en el Aeropuerto Internacional La Aurora, tanto de entrada como salida del país, y responden directamente al coronel Julio César Estrada y al piloto infieri y director Francis Licencia Falsa Argueta. Los ingresos de esta red resultan de los tres días de la semana, que opera este grupo y han significado a los jefes ganancias millonarias. Sobre todo esta red eficaz, ha transformado el aeropuerto en una zona libre para los delitos transnacionales. El MP y las agencias internacionales, ya tienen el ojo puesto en esta compleja red y las capturas en cualquier momento se harán efectivas.