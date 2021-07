Sospechoso asesinato sobre la marcha

> El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y el director del Sistema Penitenciario, Luis Rodolfo Escobar Ovalle, son señalados en las redes sociales de haber enviado a un equipo de sicarios, el viernes por la noche, a una cevichería en la zona 6, con armas de grueso calibre, presuntamente para asesinar al polémico Frank Stalyn Ramazzini Véliz y a tres personas más, que se cruzaron en su camino. El comando armado dejó abandonado el vehículo y las armas camino a Chinautla. Por cierto, ambos puntos son famosos por contar con una alta densidad de patrullas en sus calles, las cuales el Ministro habría removido, para que el comando de sicarios pudiera realizar el trabajo, en soledad. Ramazzini había roto con Gendri y venía denunciando actos de corrupción del Sistema Penitenciario. En una de sus más recientes acusaciones, Ramazzini denunció los beneficios que Reyes y Escobar le otorgan a los pandilleros en las prisiones a cambio de generosas talachas.

Los últimos mensajes de Ramazzini

> Entre los últimos mensajes que Frank Stalyn Ramazzini publicó antes de que fuera asesinado de forma brutal, mientras se realizaba una cadena nacional el pasado viernes, se encuentra uno dirigido a la narcodiputada Patricia Sandoval, quien junto al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, continúan en su periplo de viajes fuera de el país. La víctima responsabilizó con anterioridad a Reyes junto al Director del Sistema Penitenciario por cualquier daño a su integridad física. Horas antes del ataque, Ramazzini también publicó un mensaje en el que pedía la renuncia del mandatario.

El activista sufrió el primer atentado en 2018, cuando lideró un movimiento para protestar por las magras condiciones en que laboran los agentes policiacos.

Posteriormente denunció a presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, quienes, según él, ostentan el poder en las cárceles del país con la anuencia de las autoridades de Gobernación, quienes mandaron a construir apartamentos en terrenos baldíos del Centro Preventivo de la zona 18, donde residirán con todas las comodidades respectivas.

Entre jefes poderosos te veas

> Lenguas viperinas aseguran que Érick Delgado, supuesto experto en robo hormiga del Ministerio de Salud, se encuentra feliz y contento, con tiempo para hacer bromas de mal gusto, desde que asumió su jefa, la gerente general administrativa financiera de esa cartera, Rosa del Pilar Llarena de Carranza, nada más y nada menos esposa del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Walfre Carranza. Por cierto, la nueva funcionaria llega a diariamente a trabajar acompañada por un séquito de guaruras, cuyo número supera al de la propia Ministra. Nadie sabe quién la nombró.

Trío de pícaros

> Alfonso Alonso, exministro de Ambiente, quien se convirtió en millonario a costillas del pueblo de Guatemala; Javier el Drogo Hernández, el amo de la corrupción, y al fondo el Mafia de Manuel García, han dado el banderazo de salida a su campaña política, tres joyas que han vivido bajo las entrañas del Estado. Hoy, según ellos, viven en un pueblo sin memoria y están preparando su regreso.

Le sonríe la fortuna

> Gabriel Barahona, diputado electo por Petén, se la pasa presumiendo en las redes sus nuevos bienes, como su nueva y costosa camioneta Land Cruiser, mientras poco o nada ha hecho para tratar de fomentar el turismo, sector que ha sido seriamente castigado durante la presente pandemia.

Sesión abierta y permanente…

El Presidente convocó a junta del Pacto de Corruptos, donde participaron representantes de las instituciones clave, desde las altas cortes, diputados aliados y contrapesos institucionales, para evaluar, qué peligro corren, en el escenario de que no pudieran sacudirse a la señora jueza Aifán, y ella llevara, como corresponde, los casos de alto impacto, como el de Tamalón Benito, el de contratista de ligas mayores Alejandro Matheu, entre otras. Sin embargo, no llegaron a ninguna conclusión y la junta sigue en sesión permanente. No terminan de decidir si la CC debe seguir “quemándose” y escabecharse a la distinguida jueza.

Las talachas ministeriales

El control de las cárceles del país lo han mantenido históricamente los reos. No obstante, en este gobierno han logrado refinar la maquinaria de coimas. El director del Sistema Penitenciario, Luis Rodolfo Escobar Ovalle, envía a sus agentes cobradores, de la Subdirección Operativa, a realizar cobros los jueves y viernes a todas las cárceles. Los sábados, Escobar le lleva puntualmente su maleta al ministro Gendri Reyes. A cambio de esta “contribución” semanal, los pandilleros pueden ingresar drogas, armas, licor y cualquier artículo que deseen. Además tienen carta libre para extorsionar a otros reos; que si se rehúsan a pagar, los ahorcan e incluso degollan, y el Sistema Penitenciario los reporta como suicidios. Lenguas viperinas cuentan que el Ministro recibe, en promedio, medio millón semanal, de este negocito.

Excelentes emprendedores

El ministro Pimentel, de Energía y Minas, desde el año pasado viene realizando diligencias para que se establezca un acuerdo entre una mina de jade y la población de San Cristóbal Acasaguastlán, para la explotación de jade y minerales con alto valor en el mercado internacional. A principios de este año, personal del MEM, bajo las instrucciones del señor Ministro, realizaron el acuerdo entre la minera y comunidades y omitieron realizar la consulta, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. El Ministro, arbitrariamente, dijo que no era necesaria la consulta, porque no habían pruebas que existieran pueblos indígenas, esto en base a resoluciones del Renap y Ministerio de Cultura, que indican que no tienen información, si existe o no, población indígena en esta localidad. Así, es como Pimentel instruyó al ingeniero Mario Mejía Clara, asesor del Viceministro de Desarrollo Sostenible, para que aceptara la explotación minera sin que estuvieran presentes y representadas las comunidades. Un expediente que estuvo en revisión durante varios años, fue aprobado y autorizado en tiempo récord. Con este negocito, los hermanos Pimentel se aseguraron colazo en la operación, e iniciaron actividades sin necesidad de los estudios que se exigen. El ministro Pimentel se pasó por el arco del triunfo a las autoridades locales, y las consultas respectivas.

Tanto el Ministro como su hermano, se garantizaron buenos ingresos para sostener las precarias finanzas de su empresa Fersa.

El negocio sigue

El director de Aeronáutica Francis Licencia Falsa Argueta está desalojando a una aerolínea Latinoamericana de sus terrenos en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Argueta piensa sacar al final de este año, a quien guarda la única posibilidad de conectividad aérea de Guatemala. Los terrenos fueron otorgados desde que la extinta Aviateca (privatizada por Cerezo) empezó a operar como la única línea con bandera de Guatemala. Hacerse de esos terrenos representa un negocio millonario para Francis, aún más rentable que el terreno que le adjudicó, en el norte del aeropuerto, a su expatrón, el propio hombre en la luna, Tamalón Benito y a sus secuaces, pues el precio del metro es de solamente Q6 y puede ser subarrendado hasta por 20 veces su valor.

Su siguiente movida es desalojar a los militares del aeropuerto, con la ayuda de sus poderosos amigos en el olimpo chapín, que lamentablemente han contribuido, a que el Aeropuerto Internacional La Aurora sea calificado como uno de los peores de América Latina.

El intocable

Mario Aguilar Alemán, director y dueño de Covial, logró su objetivo, después de recaudar 20 millones en cash, que entregó al “Olimpo” para preservar su puesto, desde el cual, a velocidad de vértigo, se transformó en un millonario emergente de campeonato. Esta humilde y noble página, lleva 16 meses de denunciar sus enormes niveles de incesante corrupción y su redes y estructuras de empresas depredadoras, con sus familiares políticos como testaferros, a las que se les adjudicó, miles de millones en obras sobrevaloradas en Covial. Además, se sobregiro Q800 millones de su presupuesto en 2020, y a pesar de no tener presupuesto, levantó 40 eventos de emergencia valorados en Q300 millones. Aguilar suele decir que es protegido por el propio presidente Alejandro Giammattei, quien lo mantiene blindado del MP, la contraloría e incluso de la IVE, pues es el que más cash mueve. ¡Qué tal!

Mafiosos que no le temen a nadie

Santo Tomás está al borde de que los estadounidenses le quiten el estatus de puerto internacional, lo que sería nefasto para el desarrollo económico del país, para nuestras exportaciones e importaciones. Sin embargo, quienes lo manejan están dispuestos a todo y no piensan más, que a cualquier costo, ganar la batalla. El comandante de la mafia para ganar la batalla de los puertos, a toda costa, es el viejo zorro en temas portuarios Arturo el Castor Samayoa, que goza del apoyo de poderosos diputados, del Bótox Sosa, Rubén Mejía, Montejo y toda la tropa del lado oscuro de la fuerza. Dicen que no temen ni siquiera a las extradiciones y que no dejarán que prosperen nuevas leyes portuarias en el Congreso.

El nuevo millonario diversificado

José Edmundo Lemus, el exministro de Comunicaciones logró su objetivo recaudar Q400 millones en cash para cuidar y proteger su regreso al Congreso con el fin de gozar de inmunidad. Además de sus inversiones para lavar eficazmente sus coimas, con el apoyo de sus cuñados y otros familiares y amigos, en inversiones en propiedades, aviones y helicópteros. Entre sus inversiones inmobiliarias en proceso, por medio de sus testaferros, tiene en proceso la construcción de dos grandes centros comerciales y en grandes equipos de maquinaria, pues dejó, por el momento, todas las agencias vacías de maquinaria pesada y plantas de asfalto, trituradoras de piedrín, camiones y vehículos valorados en conjunto en 14 millones de dólares. El ex -Ministro aseveró en una reunión de amigos diputransas, que a él no le iba a pasar lo de las tamaletas y que prefiere invertir en Guatemala, Panamá y Nicaragua.

No caerán solos

Aseguran lenguas viperinas del Ministerio de Salud y su equipo de expertos, que han estado analizando volverse colaboradores eficaces en el MP, luego de las denuncias interpuestas por la Contraloría General de Cuentas en su contra, pues insisten en que ellos únicamente cedieron a las presiones y órdenes de los tatascanes del olimpo chapín, para la compra anómala de las vacunas rusas. El negocio, si bien es cierto, lo firmó la Ministra, hay otros personajes involucrados en el lesivo, desventajoso e ilegal contrato y que ya no pueden seguir ocultando el asalto en despoblado, que tiene de rodillas la salud del pueblo guatemalteco. La señora Ministra dice que no será el chompipe de la fiesta, ni un chivo expiatorio y que si ella cae, pues caerán también los autores intelectuales del contrato de vacunas con una empresa privada rusa y que tiene evidencias suficientes para demostrarlo.

De parrandón Pérez

La narcodiputada Sofía Hernández anda vitoreando a los cuatro vientos que no fue incluida en la Lista Engel. Pero lo que no sabe, es que el caso de los poderosos carteles de Huista sigue y ella está metida hasta las cachas. Su viaje será, inevitablemente, del Congreso a visitar a Mickey por una temporada prolongada, con todos los gastos pagados.

el organizador de los netcenters

En las últimas dos semanas, el presidente Giammattei ha permanecido encerrado, deprimido, desorientado, fuera de este mundo. En su desesperada situación, el formidable Pacto de Corruptos convocó a asesores en manipulación de masas, y por ahí, reapareció el conocido panameño y protector de los Martinelli, Poll Anria, quien vino a poner en línea a los netcenteros “que disparan al aire” y diseñó estrategias centradas en campañas de desinformación contra periodistas, opositores sociales y miembros de la comunidad internacional. El eje de su campaña es que quienes critican, desestabilizan y confrontan, y que hay que buscar la unidad nacional.

Estratega del deporte

Gerardo Aguirre, flamante presidente del Comité Olímpico Guatemalteco y quien indirectamente también controla la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ha estado muy ocupado, captando poderes para la próxima elección, en agosto próximo. Aguirre, quien por años ha manejado las dos instituciones y con un presupuesto anual de más de Q500 millones, asegura que lo que le sobra es plata para seguir gobernando; sin embargo, sus múltiples denuncias en la Contraloría y el MP serían un impedimento para seguir ordeñando el deporte guatemalteco, por lo que ahora se ha dedicado a contratar a familiares de magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad, para que cuando “estallen” sus clavos, tenga el “músculo” necesario para apacharlos. Dentro de la Confederación y el Comité Olímpico resaltan los hijos de la famosa presidenta de la CSJ, Patricia, la Cuchi Valdés. Mientras el deporte en Guatemala sigue en trapos de cucaracha, los bolsillos de Aguirre siguen engordando, en un contexto de absoluta impunidad.

A propósito de la visita de autoridades de USA

La nueva ley de Puertos es uno de los objetivos de la administración Biden-Harris. La embajada ha detectado falencias serias en rampas, cámaras, etcétera. Esto no le gusta a las estructuras mafiosas de los puertos encabezadas por el Castor Samayoa, quien ya siente cerca la extradición a EE. UU., por lo que puso a trabajar a sus tentáculos para cuadrar al Congreso y a autoridades de Comunicaciones, con el fin de bloquear y alargar la nueva ley. Eso le permite seguir en el manejo de cámaras, rampas, grúas, sistemas biométricos y demás negocios en los puertos. Recientemente exigieron a sus diputados, quienes reciben jugosas tajadas, que demuestren reciprocidad.

Continúa la persecución contra Érika Aifán y la FECI

Cualquier excusa está siendo utilizada para amedrentar y meter presión contra la señora jueza Aifán y la FECI. Ahora, la Celestial, quiere ir contra ellos, certificando lo conducente, por una supuesta conexión de casos que consideran improcedentes. Por esta razón, se extralimitaron al requerir información a la Corte Suprema, antes de resolver “un auto para mejor fallar’’. Algunos dentro de la CC están seguros de seguir con este plan malévolo, pero luego de las últimas sanciones, donde se incluyó a Néster Vásquez, otros se han inhibido para no conocer este caso, por temor a ser incluidos en la siguiente ronda de la Lista Engel, que está por salir del comal.

Cunde pánico

La Cuchi Valdés está preocupada por el caso del Instituto de la Víctima (que es la agencia de plazas fantasma de medio mundo), porque ella es parte central del Consejo Directivo de dicha institución y muy cercana a Alejandra Carrillo. Este miedo la ha hecho mover piezas para bajarse este caso, ya que ella y Vitalina Orellana sienten pasos de animal grande desde todos lados. Ruth Sandoval, gerente del OJ y cercanísima a Vitalina, también es investigada.