Stupnik V “light” para los chapines

La gran mayoría de los guatemaltecos, dependerá de la dádiva, caridad, y donaciones de vacunas de países amigos, para lograr inmunizarse en quien sabe cuantos años, contra el coronavirus y sus diferentes mutaciones, no obstante, ya pagaron por adelantado, 16 millones de dosis, por un valor de alrededor Q614.9 millones, equivalentes a alrededor de US$80 millones, que el Estado de Guatemala entregó, al margen de la ley, a una empresa intermediaria –broker– “pipiripau”, a través de un contrato ilegal, leonino y lesivo a los intereses nacionales.

Encima, el Estado ruso ha anunciado que la segunda vacuna, cuya producción es más lenta y delicada, se destinará a satisfacer la demanda interna de Rusia y no contemplarán exportaciones. Es decir, que si las primeras dosis, eventualmente, llegan a venir, tarde, mal o nunca, la inmunización de los chapines caerá del 92% al 79%, pues serán vacunados, una sola vez, con una especie peculiar de Stupnik V “light”.

Mientras, criminales y mafiosos, locales e internacionales, en el mejor de los escenarios, deben estar “jineteando” e invirtiendo los US$80 millones en la bolsa rusa, en tanto la pandemia multiplica contagios y homicidios culposos entre los guatemaltecos.

En tanto, las autoridades responsables ni siquiera contemplan renunciar y sin vergüenza apuestan a que los guatemaltecos aguantan con todo. El Presidente y la Ministra bien gracias, pero eso sí, bien vacunados y con exceso de fichas, en un contexto de impunidad, pues la alcahueta Contraloría General de Cuentas, guarda un silencio cómplice y criminal. Más bien, creen que el poder es eterno y olvidan que vivirán los siguientes 20 años con la guillotina al cuello.

En capilla ardiente…

Alejandra Carrillo, conocida también como florecita de barranco, directora del flamante Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, famosa por su característica moral relajada y distraída, en lo que lleva en el hueso, su único desafío ha sido gastar más de Q80 millones en plazas fantasma e irregulares, con las que ha sabido complacer y tener en su mano, a todos los miembros del “Pacto de Corruptos”. El Instituto es superfluo e innecesario, un total fracaso en cuanto a la atención de sus supuestos fines, pero es un éxito para tener alineada a la enorme colección de mafiosos, de todos los poderes del Estado. Florecita moviendo sus tentáculos en el Ministerio Público y en el Organismo Judicial, para descifrar cómo quitarse no solo el clavo de las plazas fantasma, sino que también del millonario arrendamiento del edificio que contrató para sus oficinas. El problema que tiene Carrillo, es que las pruebas son claras y contundentes y sus vacaciones, con todo pagado, en Mariscal Zavala están a la vuelta de la esquina. Ni Felipago Alejos, Gustavo Alejos o el Chapulín Colorado podrán salvarla, de los clavos en los que se metió, por favorecer las extensas redes de empleo fantasma que desarrolló, para mantener la unidad y armonía del “Pacto de Corruptos” que tiene secuestrados a los guatemaltecos. Por cierto, durante el primer allanamiento, florecita de barranco fue a esconderse en las naguas de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia la Cuchi Valdez.

El pasado oscuro de la dama que va de nuez por la “guayaba”

Lo de Zury Ríos con la corrupción no es cosa nueva. Un archivo desclasificado de la Embajada de Estados Unidos con fecha del 21 de octubre de 1996, describe como la entonces diputada del Frente Repúblicano Guatemalteco, junto con su padre Efraín Ríos Montt y Alfonso Portillo se reunieron en la casa de Alfredo Moreno, para agradecerle por los aportes semanales de Q60 mil que brindó el capo del contrabando a la campaña presidencial de Portillo en 1995.

Las aportaciones de Moreno habrían sido producto de la presión realizada por Ortega Menaldo, quien encabezaba a la CIACS denominada la Cofradía que ha operado en las aduanas del país desde el gobierno de Lucas García hasta la fecha y que cogobierna en alianza con los clepto dictadores que hemos elegido cada cuatro años, desde 1986.

La relación de la entonces cúpula eferregista con los zares del lado oscuro, cuyo poder viene fundamentalmente del control que ejercen en las aduanas de puertos y aeropuertos, fronteras y de los puestos clave de la seguridad del Estado, no fue casual. Tras la captura de Alfredo Moreno y el desmantelamiento de su red, uno de los testigos protegidos del Ministerio Público fue Francisco Javier Ortiz Arriaga, más conocido como el Teniente Jerez.

Como parte de la Red, Moreno y Ortiz Arriaga, declararon en los tribunales de justicia que “el señor Alfonso Portillo recibía de la aduana de Valle Nuevo Q50 mil, quincenales, y Q20 mil de la aduana Pedro de Alvarado. Los Q50 mil eran para el partido, y los otros Q20 mil para Alfonso Portillo. “Ahora le voy a decir”, expresó el teniente Jerez: “él (Portillo) recibía los Q15 mil y se turnaban con el general Efraín Ríos Montt para los Q50 mil, y entregas que hizo el señor Moreno fueron organizadas en la casa del general Ríos Montt, en la casa de él, en la colonia Tecún, zona 15”.

El Teniente Jerez también reveló la existencia de otra CIACS conocida como Grupo Salvavidas de la que él era el tesorero, Moreno el presidente, Portillo el asesor político, y Ríos Montt el encargado de los estatutos.

Cuentan guaruras del general que la dama que aspira volver a correr por la guayaba, quien por cierto ha tenido una vida marital equivalente a la de la diva del cine Elizabeth Taylor, recibía las maletas del dinero y no dejaba ir a los mensajeros, hasta que contaba el último centavo. Si faltaba un quetzal, el mensajero debía pagarle el faltante.

El Departamento de Santa Rosa en manos de dos extorsionistas

> El narcodiputado Napoleón Rojas, miembro del “Pacto de Corruptos”, y el gobernador Obdulio Herrarte, nombrado a dedo por el presidente Yamaneti, como dijo López Obrador, por recomendación del diputado transa Napo Rojas, quienes ahora tienen acosados a los alcaldes del departamento, pues su amor al dinero fácil los está obligando a pedirles el 15% del presupuesto que maneja el Codede, que en total suma Q80 millones de quetzales, de lo contrario no hay firma para los proyectos. Qué manera de desvalijar a su departamento.

Recibe dinero del Narco

La Doña paga abogados de la oficina de Luis Rubio con dinero del narco venezolano extraditado Machado. En los allanamientos de la “narcomina” de su propiedad, se decomisaron dos camiones de la diputada Lilian García, pareja del famoso loco Turcios, extraditado a los yunaits. El dinero del venezolano llega a los diputados Marleny Matías y Víctor Guerra. La Doña no pierde la costumbre de recibir dinero cuestionado de extranjeros. En el pasado recibió de Rosario Murillo, esposa del cleptodictador de Nicaragua.

Plazas fantasma en Salud Pública

Desde el 2020, en Salud Pública se vienen financiando 11 mil 200 plazas fantasma, sin efectuarse los procedimientos adecuados para los nombramientos, además de que no sabían con claridad si iban a utilizar TPR (toma de posesión reserva de nombramiento) o utilizarían el procedimiento que indica Onsec, de convocatorias internas y externas. A finales de marzo de 2021, se inclinaron por seguir el procedimiento de Onsec.

Ayudante de lechero

> Hace pocos días, el diputado César Mala Leche Fión, se fue de gira por Petén, lo cual causó regocijo entre sus pocos seguidores en redes. Lo que no saben sus fans es que en cada institución que visitó, pidió el 10%: 5% para Mickey y 5% para la Tarántula. Todo, según dijo, autorizado por el propio “Olimpo”. No cabe duda, que esta familia tiene maña genética, desde su abuelo, tíos, su hermano, el diputado Carlos el lechero del Estado Fión, su sobrino Mario Fión, ahora coordinador del partido Cabal en Petén. Asegura el propio Fión, que la mejor paga que tiene en Petén, es el funcionario Gerardo Alegría, quien es a la vez, comerciante de productos agrícolas en este lejano departamento.

Debido a que la papelería se había recibido en octubre de 2020, para las “personas” contratadas bajo el renglón 182 y 189, en abril de 2021, confeccionaron convocatorias internas con fecha de octubre de 2020 y documentaron que nadie se había presentado para declarar la convocatoria desierta, para luego realizar la convocatoria externa y enviar los expedientes de los contratados. No solo de aquellos que habían obtenido punteos mínimos –70 puntos– sino los expedientes de la gran mayoría de nuevos supuestos empleados estatales que no alcanzaron el punteo mínimo. Enviar expedientes falsos es considerado perjurio. Por cada acta (es una acta por cada 125 plazas) tendrían que cometer perjurio, pues jamás se hicieron convocatorias de ninguna naturaleza. Y esto, con contadas excepciones, tuvo lugar a nivel nacional, bajo la responsabilidad de los directores de área de las unidades ejecutoras.

Clavo que saca otro clavo

El viceministro de hospitales, Francisco Coma, y la ministra de Salud, Amelia Flores, se encuentran en capilla ardiente, con un pie en el bote, por el escándalo de las vacunas rusas. Mientras Giammattei y Brolo gestionan donaciones y aseguran vendrá una donación rusa de 400 mil dosis y Estados Unidos ha decidido donar a Guatemala 1.5 millones de vacunas, Coma tiene a su gente preparando un préstamo y buscando trasladar de otros renglones presupuesto para realizar una nueva compra “exprés”, pues según él, media vez consigan vacunas, nadie pondrá atención en la voracidad y rapacidad de primer negocio, en el que se pagó US$80 millones a una empresa intermediaria rusa, prácticamente de papel. Mientras tanto, se extienden los contagios y los homicidios culposos.

Plata para el “Choco”

Los dueños de la empresa Innova Outsourcing, Fredy García Santa María y su esposa Mayra Deras Guzmán de García, a quienes recientemente les adjudicaron el contrato de alquiler de brazaletes electrónicos, presuntamente con una sobrevaloración histórica, han estado trabajando tiempo extra, para evitar problemas y contratiempos en su contrato con el Estado. La empresa ha logrado conseguir Q278 millones en contratos en lo que va de este gobierno. Los negocios los tienen con varias instituciones y el 9 de junio pasado, sumaron otra institución: la alcahueta, superflua e ineficaz Contraloría General de Cuentas (con el Nog: 14363887). Aseguran las malas lenguas, que el 100% de las ganancias, irán directo al bolsillo del flamante contralor Edwin el Choco Salazar, quien a cambio de estas “caricias económicas y financieras” profundizará su ceguera y su conocida política de “0” hallazgos de corrupción, en este reino de la narco cleptocracia, conocido como Guatemala.

Interioridades del Ministerio de Cultura

Aseguran las malas lenguas del Ministerio de Cultura, que José David Prado Vásquez, director General del Deporte y la Recreación, fue designado por el ministro Felipe Aguilar, el nuevo millonario emergente, para firmar todos los contratos de personal de la cartera, donde se incluye una vasta cantidad de plazas fantasma.

Al margen de la exorbitante cantidad de implementos deportivos que han comprado y por el momento no han sido vistos en el Ministerio y mucho menos que se han entregado en las escuelas públicas.

La danza de billete y lluvia

Cuentan las lenguas viperinas que el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, por medio de su operador David Escobar, ha pedido adelantos a varias empresas, ofreciéndoles los primeros contratos de emergencia, nomás entre la primera tormenta tropical a Guatemala. Estos mafiosos de grandes ligas están contando con el mal estado de las carreteras, para solicitar “Estado de Calamidad” con la primera tormenta tropical severa de esta temporada y poder hacer adjudicaciones a dedo. Sin embargo, es tal la voracidad de estos “manolargas” que necesitarían no menos de tres huracanes, para poder cumplir a las empresas que ya les dieron adelantos. Los contratistas son tan ambiciosos como ilusos, que desconocen que Lemus y Escobar con estos adelantos terminaron de llenar sus fondos de retiro de centenas de millones de quetzales, porque están próximos a dejar los cargos. Este tipo de estafa no es desconocida para Escobar, ya que realizó una maniobra semejante cuando dirigía el Fodes, en tiempos del Trompudito Velásquez y el Hombre en la Luna.

Reincidente

Edgar Ernesto Herrera después de dejar abandonada a su madrina, la Gruesa Baldetti, ha encontrado un nuevo refugio en el Minex. Su jefa y nueva protectora, la esposa del ministro Pimentel, de Energía, lo tiene como niño de primera comunión y juntos han logrado establecer una red de cobros ilegales en los consulados, donde la plata fluye sin tanta bulla a costa de nuestros heroicos migrantes. Más temprano que tarde sus tranzas y huellas lo van alcanzar.

Pulso en “La Aurora”

Julio César Estrada Valenzuela, el famoso esposo de la Ministra de Educación y jefe de seguridad del aeropuerto la Aurora, entró en pugna con el trancerazo piloto infieri Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil. Resulta que el coronel Estrada ha tomado el control de todos los ilícitos que diariamente entran por el aeropuerto y ha decidido no compartir sus resultados extraordinarios con Francis, pues asegura que tiene la bendición del “Olimpo” para hacer del aeropuerto una vía muy porosa para el ingreso y egreso de cash, polvo de diversa naturaleza y edecanes, sin pasar ningún registro y contribuir a la salida de “tamaletas” llenas de dolorosos en vuelos privados. La pelea está en pleno apogeo y los dos adversarios no se han dado cuenta que las agencias internacionales están grabando la película. Por cierto, Francis Argueta aún no se recupera de que le hayan cerrado el laboratorio de antígenos del que era socio y que el “Olimpo” le ordenó cerrar.

El “torcido”

Mario Aguilar Alemán, dueño de Covial, ni lento ni perezoso, busca la protección del “Olimpo” y se les rinde a sus pies, sobre todo porque al Ministro de Comunicaciones le cantarán las golondrinas esta semana. Aguilar recaudador extraordinario de cash en el Micivi ha ofrecido al “Olimpo”, 10% más de lo acordado, que alcanzaría un 30%. En todo caso, según Aguilar, este porcentaje por cada obra contratada no le perjudica porque son sus propias empresas las que ejecutan las obras de Covial.

En el Día del Ejército

> Cada 30 de junio, día de la celebración del Ejército, se realizan rotaciones y ascensos, especialmente son esperadas las promociones al generalato. Durante las décadas en las que el Army estaba en el ejercicio absoluto del poder, era el mismo Ejército, a través de la junta de comandantes, quienes decidían los nombramientos a lo interno y los respectivos ascensos a generales. Después de la firma de la paz, conocida como la época de transición en el Ejército, fue el poder económico, en conjunto con el poder político, los que hicieron los nombramientos. Ahora el Ejército de Guatemala, ha llegado a su época de decadencia: es la narco cleptocracia coordinada desde el “Olimpo”, la que decide, no el futuro de la institución castrense, sino su debacle, ante los ojos atónitos de las nuevas generaciones. Los próximos ascensos a generales, son la más clara evidencia de dicha decadencia. Ascensos:

1. Coronel Norman González, actual comandante de la Infantería de Marina en el Caribe, cuidó los intereses de los cargamentos exitosos en el Valle del Polochic y cuenca del Motagua. Un durmiente del crimen dentro del Ejército, que ocupará el cargo de Viceministro de Defensa.

2. Coronel Ochoa Morales, el Xoxo. Pasó en tres ocasiones por finanzas del Army, hizo una gran fortuna en la época de Ríos Sosa, ha financiado campañas políticas desde que era mayor. Su diversidad de inversiones pasan por el polvo blanco que no es harina. La embajada le retiró la visa hace algunos años. Será el Comandante de la Brigada Marical Zavala, donde se resguarda a los más grandes narcos en la espera de extradición.

3. Nerio Flores, fue subjefe de Inteligencia, en los tiempos que Carranza España dirigió la D-2. Fue cómplice del desvío de fondos de programas de la embajada, que fueron a parar a los bolsillos de Carranza y Cano Zamora, quien en esa época era jefe del Estado Mayor y los tres se dedicaron a proteger a los señorones de oriente, donde nunca tienen lugar operativos antinarcóticos. Será el nuevo subjefe del Estado Mayor.

4. Martínez Fernández, será el próximo comandante de la fuerza aérea. Durante su paso por Petén, las narcoavionetas aterrizaban como Pedro por su casa, pues los radares sufrían desperfectos casualmente con excesiva frecuencia. 5. Reyes Chigua. Es el consentido del “Olimpo” y protege los intereses de los Dioses desde la Guardia Presidencial. Se prepara desde ya, para ser el Ministro de la Defensa en diciembre. Los siguientes nombramientos de comandantes, en Finanzas, Digecam y la Industria Militar también han sido escogidos por la narco cleptodictadura.

Puja por el Micivi

Maldonado, el operador de Benito, se ha quedado atrás con el cobro de coimas anticipadas, para juntar lo necesario con el fin de llegar a ser ministro. Pues él mismo comenta que “supuestamente” solo ha logrado reunir Q5 millones de quetzalucos. Sin embargo, su ingenio está en acción, invitando a funcionarios influyentes, a un lugar muy exclusivo en la zona 10, con bellas edecanes y administrado por el tal Mr. Kim, para ganarse su favor. Por otro lado, Letona asegura que ya pagó los Q20 millones de quetzalucos, por lo que él no tiene duda quién será el ministro. Ambos dicen tener la bendición del “Olimpo”, y los dos se presentan ya como ministros de comunicaciones. Alguno de los dos se quedará con los colochos hechos, o quien quita los dos. Del plato a la boca, se cae la sopa.

“Tamalón” Benito, de regreso

Se supone que a fin de mes, Javier mano larga Maldonado, tomará el Micivi. Sí, el mismo operador estrella del prófugo de la justicia, tamalón Benito. Con el poder de este hueso, aseguraría “las tamaletas” que aún le tiene guardadas a su verdadero jefe, Benito y estaría en posición de ensanchar y multiplicar las propias. Bien haría la FECI en seguirle los pasos a mano larga Maldonado, saldrían talamaletas por decenas.

Genuina molestia

David Ortiz, delegado de Comunicación del Ministerio de Cultura, asumió el puesto hace pocos meses y ya cuenta con el desagrado de todos los que laboran en esa oficina, debido a sus reiterados abusos de autoridad, humillaciones y constantes amenazas de despedir a los empleados. Algunos trabajadores aseguran, han experimentado presunto acoso sexual.

Se ocupa únicamente de cultivar relaciones con los más altos cargos de esa cartera y desatiende sus verdaderas funciones. Las actividades que él dirige con grupos artísticos han salido afectadas por sus decisiones, por lo que también existe descontento entre los artistas nacionales.

TSE, Cortes y otras mafias

En la agenda de preocupaciones del norte, tiene mucha importancia, lo minadas y podridas que están las instituciones claves para establecer y preservar una genuina democracia: las altas cortes y el Tribunal Supremo Electoral. Los vecinos del norte ven riesgo en el mantenimiento de la institucionalidad partidaria y el resultado objetivo de las siguientes elecciones, la justicia y transparencia electoral, después de conocer la participación que tiene Mynor Custodio –de corruptos– Franco Flores y su hermana Alicia Franco en el caso Comisiones Paralelas 2020. Ellos fueron operadores directos del proceso para la elección de las Cortes.

Alcalde en deuda

Mucha expectativa generó el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, sin embargo, fue rápida la decepción, pues hay vecinos de Peronia, cuyas casas, literalmente, se están cayendo al fondo del barranco, mientras él obstaculiza su traslado. De igual forma, en colonias privadas les ha negado apoyo y además les recorta sus áreas verdes para sus intereses particulares. Por si fuera poco, es de los dos alcaldes que devenga mayor sueldo en el país.

Pregunta sin respuesta

¿Cuántos guatemaltecos se contagiarán y morirán, debido a la decisión cínica e irresponsable de la Junta Directiva del Congreso de postergar la legislación indispensable para que las donaciones de vacunas de países amigos puedan llegar con rapidez y eficacia a Guatemala? Para su propia fortuna, la gran mayoría de estos diputados sin vergüenza ni responsabilidad, ya están vacunados.