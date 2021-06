Trama macabra

El hilo conductor entre Gustavo Espina, padre e hijo, con Marjorie Chacon son sus bienes inmobiliarios.

La casa que era de Roberto Arzú, ubicada en Premier Campestre, que supuestamente compró Gustavo Espina, era realmente de Marllory Chacón Rossel. Los dos terrenos vecinos a donde vivía Marllory, y aún vive Wash Luna, curiosamente antes estuvieron a nombre de Gustavo Espina. Ahora, que Marllory vive en una mansión de ensueño, en Key Biscayne, la vecina de Wash es la viuda de Juancho León, por cierto, asesinado por los Zetas por petición de Hayron –Bingotón– Borrayo. La viuda de Juancho León es uno de los brazos derechos de Marllory.

El Dream Team de Marllory incluía a Rodrigo Lainfiesta, al Brodersito Samayoa, y Mala Facha López, entre otros personajes de grandes ligas. Enfrente del parque de La Cañada existe una casa que está a nombre de Espina hijo, pero en realidad es de Marllory. Curiosamente, esta casa está construida en el jardín de la mansión en La Cañada donde Tontón vivía mientras fue Vice.

Utilizan una empresa constructora de un tercero para comprar bienes inmobiliarios, incluso centros comerciales, casas, edificios, apartamentos, oficinas y terrenos.

En una maniobra magistral, que parece inverosímil, han puesto como testaferros a sus hijos adoptivos como representantes legales de las sociedades dueñas de las empresas con las que han comprado bienes inmobiliarios. ¿Sería por esta razón estratégica, siniestra y sin embargo genial, que adoptaba prolijamente?

Cuando tuvo lugar el triste y lamentable caso Rosenberg, Estados Unidos pidió investigar a seis personas allegadas a Marllory: Carlos René Soto, Gustavo Espina hijo, Rodrigo Lainfiesta,

Joche Martínez y el exdueño aparente de Fridays, quien ya falleció. Fridays en realidad era de Marllory.

Las andanzas de “Florecita de Barranco”

El Instituto de la Víctima fue el botín que Jimmy Morales dejó a su operadora Alejandra Carrillo, que seguía las órdenes en todas las dimensiones de la vida, en aquel entonces de Javier el Drogo Hernández. Carrillo ha utilizado este instituto para buscar acercamiento con el Ministerio Público y conseguir información privilegiada sobre lo que se investiga en todas las Fiscalías, particularmente en la FECI. Florecita de Barranco es experimentada en estas tareas, ha sido el enlace entre el Congreso y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Para lograr sus fines, tiene plazas para diputados, magistrados de sala y de jueces, y parientes de los magistrados de la CSJ e incluso para abogados que trabajan en la Funda Terror. Es íntima amiga de Fernando García Gudiel. El juez que autorizó el allanamiento al Instituto de la Víctima, para protegerla; solo autorizó al Ministerio Público, exclusivamente que sea investigado el arrendamiento del edificio y no le dio autorización a la Fiscalía Contra la Corrupción para secuestrar otra papelería, menos aún para que pudieran investigar la extensa red de plazas fantasma que ha desarrollado Carrillo, ni que pudieran establecer y documentar su papel clave en el caso Comisiones Paralelas. La asistente de Alejandra Carrillo declaró ante la FECI que su jefa es la encargada de tener la relación con Vitalina Orellana, la presidenta de la CSJ, y con Valdés, Pineda de Cámara, de Amparo y Nery Medina. Entre los que gozan de plazas fantasma se encuentra el hijo de Nery Medina. La asistente declaró ante la FECI que Carrillo era la encargada de que no pasen los antejuicios de los diputados en la CSJ. Ahora tiene su alfil Néster Vásquez en la CC, y a la magistrada Claudia Paniagua, abogada de Ángel González, a quien obedece con disciplina militar. Al elegir Cortes, los magistrados que están relacionados con Florecita de Barranco, tanto de Sala como de la CSJ, perderían inmunidad y podrían ser investigados. Es por esta razón que la Corte de Constitucionalidad le retiró el amparo provisional a la extraordinaria jueza, la distinguida doctora Erika Aifán, pues es ella es la única autorizada por la Cámara Penal para llevar el caso de Comisiones 2020. Lo que pretende el Pacto de Corruptos es que la jueza ya no lleve el caso, que de paso perjudicaría a un montón de exdiputados incluyendo a la propia Carrillo en el caso de Odebrecht, y, ahora, producto de las declaraciones de su asistente que la involucra en Comisiones 2020, pues pasaría a ser investigada debido a que una buena colección de la cleptocracia perdería su manto de impunidad. La presión de los diputados y magistrados de la CSJ, y en especial del Instituto, es quedar en manos de un juez que los libre de ser investigados porque gozan de inmunidad. Carrillo, en conjunto con Karla Gutiérrez, ofrece los servicios para mantener informados a los exdiputados y diputados del Pacto de Corruptos. Luis Rosales, también del Congreso pertenece a la alianza, Dina Ochoa Escribá, pariente del megamillonario de tiempos de Sandra, Armando Escribá, hacen equipo con Néster Vásquez, quien ya ha protegido a los diputados y ahora a los magistrados de la CC, quitándole a la jueza Erika Aifán y al fiscal de la FECI, Juan Fransisco Sandoval, quien los está investigando por varios casos, incluyendo a Florecita de Barranco y a Gustavo Herrera.

Por cierto, otra de las plazas de Carrillo se la dio a la esposa del famoso juez Moto.

El que ordenó el allanamiento, exclusivamente para esclarecer el monto en exceso del alquiler del edificio que alcanza una sobrevaloración de US$900 mil, fue el juez Smiley, sustituto de Moto y solo la ordenó por una razón: porque está supuestamente involucrado con Denis Arita en el caso Comisiones Paralelas. Se trata del mismo juez que se juntó con Moto y operadores de la línea del Rey del Tenis. Denis Arita es quien persuadió a la colaboradora eficaz a quemar a Carrillo, luego de ser despedido del Instituto, dando datos de cómo Carrillo organizó la campaña de Néster Vásquez para la CC, cómo financió su “campaña”; cómo lo apoyaron los actuales magistrados de la CSJ; cómo Carrillo con sus recursos apoyaba a los diputados para que no perdieran sus antejuicios. En fin, estos son los motivos principales para deponer a la jueza Aifán y para que no prosperen innumerables derechos de antejuicio.

Manos largas de colección

> Alex Waldemar Cal, director del descontrolado Fodes, y su pareja Olga Mamertita Terré Acosta han convertido el Fondo de Desarrollo en una máquina industrial de peculado. Con extrema precisión han logrado adjudicar contratos y exprimir hasta el último centavo del presupuesto del Fodes. Cal y Terré pertenecen a la estructura de Rubén Mejía y Guillermo Botox Sosa, expertos en temas de corrupción. Terré Acosta fue capturada el año pasado por cohecho y fraude, por un caso de corrupción en la CGC, caso en el que Cal pagó una fuerte suma para resolver, pues pudo haber comprometido la estructura de Mejía y Botox. Cal presume de tener protección de sus jefes, ya que puntualmente envía maletas con efectivo y edecanes.

Se abarata el Congreso

El Olimpo envió a la Doberman y a Contrainteligencia de la SAAS a las casas de edecanes que frecuenta el Ministro de Subdesarrollo, y encontraron filmaciones de 27 diputados. En el Ejecutivo reina la euforia, pues salía muy cara cada votación en el pleno del Congreso. De ahora en adelante, contarán con 27 votos sin necesidad de aceitarlos.

En busca de más efectivo

El millonario emergente, el flamante ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, está experimentando “mal de camioneta” desde hace unos meses, porque sus abogados le dijeron que hay un caso en su contra en el Ministerio Público, sobre el cual solicitarán el retiro de su derecho de antejuicio en cualquier día. Lemus ya sacó cotizaciones con su equipo de abogados, incluyendo pagos a fiscales y jueces, para los cuales está negociando una comisión del 25 por ciento con una empresa de origen nicaragüense, la cual tiene una deuda de arrastre de Q100 millones, así como con otra empresa que tiene una deuda de Q30 millones.

El pueblo en la pena, los cleptócratas en la pepena

El pueblo de Guatemala, entre la pandemia, la falta de medicamentos y la desnutrición, mientras hace ocho días el operador político de Felipago, el exdiputado Hugo Morán, tiró la casa por la ventana con finos licores y artistas internacionales. Morán derrocha el dinero de los contribuyentes que extrae de varios ministerios donde maneja comisiones por compras y contrataciones, además de plazas fantasma. Entre los ilustres invitados estuvieron Arturo Rodríguez, director de Tránsito, el distinguido diputado Filipago Alejos y el flamante magistrado del TSE, Gabriel Vladimir Aguilera.

Se le quieren colar

Al licenciado Edmond Mulet, conocido como un gran ser humano y por su intachable trayectoria, así como por su vida política y como subsecretario de la ONU, se le ha colado una verdadera alhaja, reconocida desde los tiempos del PP. Luis Mejía se autodenomina financista y mano derecha de Mulet, en la ruta para llegar al Guacamolón en 2024. Ojalá, sea una gran mentira de Mejía.

Tuvieron que caer con el muerto

El Ministerio de Salud tiene previsto erogar casi Q100 millones por el flete de las supuestas vacunas Sputnik V compradas a través de un intermediario. La ministra Amelia Flores firmó el contrato y no verificó que el flete era un gasto adicional. Lenguas viperinas del Ministerio aseguran que esa cláusula no estipulada en el contrato fue maniobra deliberada de las estructuras mafiosas del Ministerio de Salud. Quienes negociaron el contrato con el intermediario pretenden quedarse con la mitad del pago del flete y así tener un ingreso extra sin que nadie se dé cuenta. Lamentablemente para los mafiosos, el mero tatascán del Olimpo solicitó su cuota del flete, por lo que su coima se vio reducida considerablemente.

El negocio del Estadio del Ejército a cargo del IPM

> Para los militares de las nuevas generaciones escuchar la palabra IPM es sinónimo de CORRUPCIÓN, porque por décadas la Junta Directiva ha sido integrada por los mismos militares corruptos de los años ochenta, que siguen sangrando la institución sin fiscalización de nada. Hace unos meses empezaron a licitar la demolición del Estadio del Ejército por una pequeña cifra de Q3 millones; por cierto, ya tienen la simulación del evento y la empresa ganadora es la del famoso coronel Cerdito Méndez Morán, compadre de Caminitos Ralda. Hoy, CASUALMENTE los vientos derribaron una valla publicitaria y colapsó parte de la circulación del Estadio. No cabe duda que los corruptos generales del IPM aún recuerdan las mañas de los años ochenta.

Sale del anonimato financiero

El impresentable ministro de Gobernación, Gendri Reyes, ha engrosado sus “tamaletas” con “dolorosos” que recibe por custodiar cargamentos de polvo blanco que no es harina. Los ingresos han disminuido en los últimos meses y por eso ha decidido aventurarse a recibir coimas por adjudicaciones de contratos. Aparte de los contratos que ya elevó al portal de Guatecompras, como un alquiler con sobrevaloraciones históricas de 3 mil brazaletes, compras de botas y otros insumos por más de Q120 millones, el impresentable Ministro ha citado a varios proveedores para negociar. Como si fuera una negociación de polvo blanco, rodeados de hombres con fusiles de asalto, el Ministro exige una cuota por adelantado para poder optar a sentarse con él a tratar los negocios. Además del adelanto, exige un 15 por ciento del monto total del contrato y solo acepta efectivo. Para los próximos meses, Reyes tiene planificado elevar cientos de eventos grandes y pequeños para poder despistar a cualquiera que investigue.

Viaje a la vista para segunda vacuna

El cínico director de Covial, Mario Aguilar Alemán, viaja de nuevo a Estados Unidos con 14 personas de su familia por la segunda dosis de la vacuna anti-COVID, eso sí, sufragado el viaje de todos ellos con los impuestos de los guatemaltecos. El Olimpo está súper feliz con este corrupto mañoso, porque es uno de sus mayores recolectores de cash, por lo que es inamovible.

Cae en merecida desgracia

El recién capturado “abogángster” Juan Pablo Gutiérrez, quien fuera el gigoló de la famosa Marllory Chacón, la Reina del Sur y quien lo mantenía como miembro del jet set, cayó en desgracia pues resulta que sus adicciones a las sustancias alucinógenas lo llevaron a convertirse en un golpeador y abusador de mujeres. Por la falta de ingresos, ha empezado a extorsionar a varios funcionarios y personas particulares junto con un grupo del Preventivo de la Zona 18, pues se creía intocable por tener de padrino al juez Mario Taracena de Femicidio; sin embargo, ahora su protector le está pidiendo una fuerte suma de “dolorosos” para poder ver si logra librarlo de esta segunda captura por Violencia Contra la Mujer, pues sus demás contactos ya le dieron la espalda, porque no tiene liquidez para poder echarle la mano.

Emprendimiento innovador en el aeropuerto

Julio César Estrada Valenzuela, esposo de la Ministra de Educación, y su socio Neri Transa Ruano han encontrado un negocito en Aeronáutica Civil muy rentable. Resulta que se han estado quedando con la mayor parte de los decomisos de mercadería en el Aeropuerto Internacional la Aurora, en vez de resguardarlos como corresponde en ley. Estos vándalos tienen una panel que diariamente pasa recolectando la mercadería decomisada y la saca para una bodega que tienen alquilada a las afueras del Aeropuerto, donde después la venden al mejor postor; solo los licores finos sí son trasladados a la oficina del Jefecito, el piloto infieri Francis Argueta, donde son degustados cuando hacen bacanales después del horario laboral.

Otro diputado más para la lista Engel

Está por salir en Estados Unidos una nueva lista de personajes corruptos que se quedarán sin poder visitar a Mickey Mouse, al menos voluntariamente. Entre ellos dicen nuestras fuentes figura otro diputado, Eduardo Montepeque, señalado de actos de corrupción sistemática en aprobación de licencias del Ministerio de Energía y Minas. Uno de estos, al recibir varios millones del argentino Federico Andrés Machado, acusado de conspirar en lavado de dinero en los USA. Montepeque salió del anonimato financiero en menos de seis años, sin que nadie lo notara, pero se puso en la lista de los impresentables por la caída del argentino.

Ahora que están de moda

A propósito de excesos, otro que no canta mal las rancheras es el diputado Cándido Leal, quien por años ha vendido facturas falsas y ha amasado una fortuna que disfraza en su ferretería en la colonia Mariscal. Cándido, en estas épocas borrascosas, le da por contratar edecanes, quienes le asisten en el edificio 7-10 del Congreso para curar sus necesidades contables.

Muerto el Rey Viva el Rey

El Ministerio de Comunicaciones tendrá nuevo rey: Rodolfo Letona o Javier Maldonado. El Presidente debe decidir quién será el sucesor de Chemundo para responder a su interés y a los muchachones de México. En tanto, Yammanetti decide la jugada, el 30 de junio resulta ser la fecha aparente de las sorpresas.

Otro “Tyson” de Mujeres

Marco Pappa es la triste historia de un alcoholismo irreversible y mal trago exacerbado. Ha vuelto a agredir a su pareja, esta vez dentro de la prisión de Mariscal Zavala. La mujer fue sacada en brazos, desmayada por la golpiza propinada por Pappa… Esperamos que le caiga la ley con todas sus consecuencias.

El Alcaide Emperador

Rodolfo Escobar Ovalle, director del Sistema Penitenciario, es un funcionario que perfeccionó el arte de la extorsión en las prisiones del país. Este nefasto funcionario, amigo de Rodrigo Vallecillos, director de discotecas y prostíbulos en la zona 9, ha creado un sistema de corrupción que lo han catapultado a ser rico en un año, ganando más en coimas que algunos ministros. Este personaje siniestro resulta ser el reflejo de lo podrido del Estado de Guatemala. Qué mal por el Ministro y el Presidente al consentir extorsiones viles a los privados de libertad.

Toda una Joya

Marta Eliza Coronado, recientemente capturada por defraudación tributaria, es la artífice del robo descarado que ocurrió con las bolsas de víveres del Mides. Es el principal contacto de eventos otorgados con empresas fantasma, con representantes, accionistas y direcciones falsas, algunos muertos así como notarios. También, es el contacto externo con Allan el Masto Rodríguez. Esta señora, con problemas en Aeronáutica por venta de mascarillas, en el MAGA por venta de dispositivos y con una larga lista de fechorías en su haber, es ahora el hilo que la FECI necesita seguir para llegar al verdadero agujero negro.

Todo tiene un motivo

El nefasto Ministro de Energía y Minas, quien preside el INDE, mantiene una no ejecución presupuestaria histórica. Apoyado por los rufianes de César Amaral y Otto García, el ministro Pimentel, propietario de Fersa, junto a su hermano Eduardo Pimentel, propietarios del edificio ubicado en la Diagonal 6 en donde residen los juzgados de Feminicidio, intentan vender proyectos energéticos a empresas privadas, pero como no logran cerrar algún trato aún, mantienen fuera de ejecución al Instituto por sus intereses personales.

“Wash” con el alma en un hilo

Como ya se consignó, fue detenido el abogado Juan Pablo Gutiérrez, quien además de “gigoló” fue lavandero de Marllory junto con Wash. Fue denunciado y detenido debido a una denuncia presentada por golpear reiterada y salvajemente a su distinguida y profesional pareja. También mandó a balear su clínica de belleza, la que abrió en la zona 14, y la amenazó de muerte estando drogado. El que está muy tenso con esta situación, incluso al borde de un ataque de nervios es Wash, porque tiene que ayudar a Juan Pablo a solventar su situación, pues si no lo hace, Juan Pablo ya dijo que lo va a denunciar por su enorme y eficaz lavandería.

Se enrarece el ambiente en la CC

> No obstante, con contadas excepciones, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) están en el mismo barco y los mismos patrones. Ha causado preocupación entre los magistrados que la magistrada Leyla Lemus hizo que contrataran para su seguridad a los agentes de la SAAS que la cuidaban. Todos se sienten espiados y amedrentados.

Mientras tanto, Dayani Marielos Reyes Mazariegos, hermana del terrorista de Estado Gendri Reyes, labora en el Ministerio Público, en el departamento de Seguridad, donde se maneja información confidencial de los fiscales a quienes el Ministerio Público brinda seguridad. Llama la atención que dicho departamento se ha dedicado a reducir la protección de los fiscales de la FECI sin justificación alguna.

Tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes

> Así dicta la sentencia, en la cual fue condenado Henry Cohen M., representante de INGASA, empresa que suministra insumos al Estado, después de que fueron decomisados nueve toneles de acetona y uno de hexano sin lo permisos respectivos.

Sin miserias

Para las oficinas del superfluo e innecesario Instituto de la Víctima, Florecita de Barranco, como es conocida Alejandra Carrillo, alquiló un edificio por US$1.2 millones al año, cuando su valor real no alcanza los US$300 mil anuales. Es decir, en alguna de sus bolsas descansan US$900 mil. Cristian Rodríguez, examigo de Florecita, es quien le alquiló el edificio. Es una costumbre generalizada en las instituciones del Estado el alquiler de casas y edificios con enormes sobreprecios.

Rapacidad galopante

Con la bendición del señor del Olimpo, el director de Aeronáutica Civil, el “manolarga” Francis Argueta dió en concesión, para operar en forma exclusiva a un laboratorio privado en el Aeropuerto La Aurora para realizar las pruebas de antígeno, a Jairo Ponce y al hijo de Francisco Valdés Paiz.

No obstante lo que piden en el extranjero es la prueba PCR, muchos viajeros son forzados a hacerse la prueba de antígeno, bajo la amenaza de que no los dejarán abordar sus vuelos. El laboratorio no cuenta con registro sanitario.

Lenguas venenosas aseguran que no reporta a la SAT, y han utilizado pruebas “falsas”.

Misteriosa importación de vacunas

Algo muy extraño sucedió con el último lote de vacunas Stupnik V que ingresaron al país. El Ministerio de Salud anunció que entraría el embarque a las 5:30 am. Sin embargo, aseguraron que se adelantó y vino a las 3:30 am. Las líneas aéreas con las que se tienen arreglos para traer las vacunas de Rusia son DHL y KLM. Los vuelos vienen supuestamente de Rusia a un aeropuerto de Estados Unidos, generalmente a Miami. Ningún avión de DHL ni de KLM salió con vacunas Stupnik V desde Rusia a alguna ciudad de Estados Unidos con destino final a Guatemala. Extrañamente, la carga de vacunas vino procedente de México, en una línea aérea de carga “pipiripau”, que no proporciona servicios en más de 10 destinos. Con gobernantes mitómanos, francamente todo es posible.