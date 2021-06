Pide vía a la izquierda y gira a la derecha

Evelyn Morataya, ex primera dama, y ahora diputada, elevada a la novena avenida por el Pillo de Portillo, no le importa ahora ser segunda dama del Monito Arzú y del viceministro de Salud, Coma, con tal de alcanzar a sus metas. Ambiciona ser candidata presidencial y para tener el guiño de la CC votó a favor del antejuiciado Néster Vásquez, a pesar de que anunció todo lo contrario, para que la Corte la reconozca como la dueña del partido Bien. Morataya dice que será la contrincante máxima por el Guacamolón de su archienemiga personal Zury Ríos, pero desde estas nobles páginas le recordamos que no puede haber dos candidatas del Pacto de Corruptos.

Compran “sello de transparencia”

Edwin Humberto Salazar, contralor general de Cuentas de la Nación y su achichincle y fiel compañero Walfred Orlando Rodríguez Tórtola, director de Auditorías Internas, ambos alcahuetas de la corrupción, fueron los encargados de que las instituciones más cuestionadas y con más corrupción salieran con hallazgos y multas menores en la Auditoría de 2020, aseguran lenguas filudas de la Contraloría, que hubo una gran “cooperacha”, para que el informe estuviera lo más pulcro posible, tanto el del Ejecutivo como el del Legislativo, el pago fue llevado en Tamaletas y el responsable de toda la negociación y la operación logística fue el recontramafioso presidente del Congreso, Allan Mastodonte Rodríguez.

Y dale con los brazaletes

El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, ha realizado varios berrinches esta semana, gritando y amenazando a sus subordinados, que deben seguir adelante con la adjudicación del jugoso y sobrevaloradisimo contrato de alquiler de brazaletes electrónicos, otorgado a la empresa Innova Outsourcing; a pesar que no cumple con los requisitos fundamentales de poseer dos especialidades. Los dueños de la empresa, los esposos Fredy García Santa María y Mayra Deras de García, fueron muy muy “generosos” por adelantado con el Ministro de Gobernación y amenazan con que tendrá que devolver la “seña” si el negocio se cae; adelanto que el Ministro ya se gastó en una vanidosa diputada de oriente con gustos exigentes, en joyas de alta gama. Los dueños de Innova se jactan de que el meganegocio incluye no solo al Ministro sino a las más altas esferas de este gobierno, motivo por el cual ni el Ministerio Público ni Contraloría ni nadie puede detenerlo.

La reina del Photoshop

> Con fotógrafo pagado por el Congreso, la narcodiputada Patricia Sandoval, y primera dama de Gobernación, hace uso del Photoshop. Muestra de esto, son las líneas del piso que están distorsionadas y la puerta al fondo de la otra fotografía.

Por cierto, el viernes, la narcodiputada Patricia Sandoval, tiró la casa por la ventana con finos licores, comida gurmé: el objeto de la celebración el cumpleaños de su mamá, por supuesto, el lugar era muy reservado por las alhajas de diputados y funcionarios que ya no quieren que se filtren fotografías de sus “celebraciones”. Algunos de los invitados aseguran que Patty preparó sendas fiestas para el fin de semana, solo que esta vez fuera de la capital, donde estarían celebrando con los invitados más pesados y los señorones que por motivos de seguridad no vienen a la capital.

“Hello” Contraloría General de Cuentas

Y como la Contraloría le pasa por alto su rapaz e insaciable corrupción, el director de Covial, Mario Aguilar Alemán, según este personaje mano larga debido a que les llena más tamaletas que nadie más en el gobierno, para que jamás se metan con él. Según Mario Aguilar, pagó un millón de quetzales para ya no salir en esta noble y humilde página, y que ni su nombre ni sus averías volverían a salir publicadas. En este ocasión consignaremos más de los Q800 millones que hemos venido denunciado, que este personaje corrupto le ha adjudicado a sus empresas y todo aparece en el portal de Guatecompras. Con tanto cash que ha acumulado se cree intocable.

Condrasa:

Proyectos de Covial tres adjudicaciones Q19,699,820.00; Q7,999,268.40 y Q2,846,260. Proyectos en caminos Q42,000,690.80

Un total de: Q72,546,039.20

Beralva:

Proyectos adjudicados en Covial dos: Q9,580,704.00 y Q8,726,000.00

Un total de: Q18,306,704.00

Coinser

Proyectos de Covial y Caminos con cinco obras adjudicadas. El representante es familiar muy cercano de los propietarios de la empresa Beralva: Q5,150,000.00; Q8,534,818.80; Q7,334,126.00; Q57,465,008.80 y Q46,555,850.00.

Un total de: Q125,039,803.60

Constructora Roza:

Le adjudicó tres proyectos: Q165,532,443.78; Q47,917,807.51 y Q7,092,100.00.

Un total de: Q220,542,351.29

Constructora XW: Tres adjudicaciones: Q5,100,000.00; Q8,306,568.00 y Q17,945,000.00

Un total de: Q31,351,568.00

Sericsa

Una adjudicación de

Q41,309,182.40

Amílcar Guillermo Yaxcal Fernández:

Una adjudicación de

Q41,307,000.00

Afianza:

Tres adjudicaciones por Q5,995,032.30; Q9,449,214.20 y Q5,779,693.00.

Un total de: Q21,223,939.50

Coingua:

Dos adjudicaciones de Q7,940,000.00 y Q7,400,000.00

Un total de: Q15,340,000.00

Servicios Técnicos de Ingeniería Río:

Dos adjudicaciones de Q6,821,516.00 y Q8,768,000.00

Un total de: Q15,589,516.00

Constructora S.J.R.S.:

Dos adjudicaciones por Q4,650,260.00 y Q14,980,000.00

Un total de: Q19,630,260.00

Argus Consulting

Covial: tres adjudicaciones por

Q7,800,000.00; Q8,834,370.00 y Q8,298,005.00

Un total de: Q24,932,375.00

Consultoría en Ingeniería Integrada S.A.:

Dos adjudicaciones de Q14,986,000.00 y Q6,730,000.00

Un total de: Q21,716,000.00

Constructora Total:

Dos adjudicaciones de Q7,790,000.00 y Q5,100,664.00

Un total de: Q12,890,664.00

Cafadi Constructores:

Una adjudicación de

Q7,350,000.00

Comets:

Una adjudicación de

Q17,991,362.20

Servicios Consolidados:

Tres adjudicaciones de

Q6,900,006.50; Q8,321,651.50 y Q5,370,262.00

Un total de: Q20,591,920.00

JL Diseños y Construcción:

Dos adjudicaciones de Q3,875,860.00 y Q6,015,460.00

Un total de Q9,891,320.00

Aspetro:

Cinco adjudicaciones de

Q9,989,402.10; Q5,016,332.50; Q74,458,285.68; Q59,923,307.49 y Q109,887,529.11

Un total de : Q259,274,856.88.

Estas adjudicaciones son más que merecidas, pues su propietario Mauricio López Jr. fue quien prodigó su casa en Vista Hermosa I, al presidente Giammattei.

Se le desgranó la mazorca

> La Doña está desesperada porque los diputados afines a ella están en serias negociaciones con otras agrupaciones políticas, muestra de ello, es que está buscando permiso para sostener varias reuniones con los congresistas para convencerlos que va a regresar al ruedo político con diente de oro y minifalda, cosa que los legisladores no ven en el horizonte, pues la jueza de Mayor Riesgo Claudette Domínguez ha sido firme, vertical e inclaudicable en su decisión de no levantar las prohibiciones, que con justicia le interpuso y al final ya solo dos congresistas incautos son afines: Víctor Guerra y Marleny Mattías.

La línea intermitente

En las portuarias los negocios no caminan como deben, esto obligó al Olimpo Chapín a jalar las orejas a los maestros en transas Rubén Mejía y Guillermo Botox Sosa, quienes aseguraron que son los gerentes lo que no hacen lo que se les ordena, sin embargo es de dominio popular que todo se debe a la pésima asesoría del ex presidente portuario Byron Cajita Fuerte Monterrosa y su ahora socio, Lolo Parlama Escribano, quienes asesoran desde lujosos restaurantes y bajo la influencia del rey Baco los puertos. Los contenedores con contrabando y otros con polvo blanco que no es harina pasan a velocidad de la luz con las puertas abiertas de par en par, pero la falta de controles llega al punto, que muchos pasan pagando coimas a los operadores en los puertos, pero estos no reportan el porcentaje correcto para los de arriba.

El refugio de Romero

Cuentan las lenguas viperinas que el ministro de Subdesarrollo, Raúl Romero, está albergando a varias edecanes que aparecen en distintas fotos y videos con él durante fiestas en 2020 y 2021. A estas jovencitas las trasladó a apartamentos en zona 15 y zona 16, donde está ofreciéndoles vacaciones pagadas por unos meses a sus países de origen, en lo que él logra preservar su puesto. La inversión ha sido millonaria para intentar mantenerse a flote y evitar que algún periodista las pueda entrevistar.

Cuadriculados

Aseguran desde Washington que los financistas del lobby contra el exembajador Todd Robinson que tiene como objetivo que no lo nombren como Subsecretario Antinarcóticos, quienes también financiaron el cabildeo contra los exembajadores Arreaga y McFarland y en contra del actual embajador Popp han sido identificados por el Departamento de Estado, que los tiene bajo la lupa y les pasará la factura.

Mal aconsejado

Lograron convencer a “Yamaneti”, como diría López Obrador, para que tuviera una entrevista en la cadena de noticias norteamericana pro Trump. En dicha entrevista, atacó al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris, con el objetivo de congraciarse innecesariamente con el partido republicano, mostrando que sus compromisos con el lado oscuro de la fuerza son más fuertes que cualquier promesa que haya hecho en Palacio Nacional a la vicepresidenta Kamala Harris.

Del plato a la boca se cae la sopa

El general Carranza España asegura que ascenderá a general de división el 30 de junio, serruchando la silla al actual Ministro de la Defensa y ganándole el pulso a Reyes Chigua. Para tal acontecimiento, este gran soldadito de plomo ha ordenado sendos actos en la Brigada Militar Mariscal Zavala, pasándose por el arco del triunfo la pandemia y al Presidente y comandante en jefe del army, quien recientemente anunció, una cuarta ola de COVID-19 caracterizada por nuevas cepas. Además de los actos, Carranza ha reservado un hotel para el obligado “purrún”, patrocinado por los señorones de oriente, occidente y del norte, de quienes ha sido socio desde sus tiempos en la G2.

Examen reprobado

La reciente visita de los guardacostas de EE. UU., para verificar la seguridad de los puertos en Guatemala, dejó más dudas que nunca. Los hallazgos más significativos, son los controles deficientes de seguridad: las cámaras de CCTV que se apagan y voltean a conveniencia, los controles de ingreso biométrico para personal con base de datos cambiante, las básculas de pesaje de camiones que “imprime” boletas alteradas, rampas de “revisión” para contenedores sin supervisión alguna, y la fragante “operación hormiga” de tráfico de drogas, operada por los trabajadores portuarios al entrar y salir de sus turnos. Cabe mencionar que Arturo el Castor Samayoa chequea las concesiones de todos los controles de “seguridad” cuestionados por los enviados del norte, desde hace más de 10 años en Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomas. También durante ese tiempo, el contrabando y tráfico de ilícitos, han crecido exponencialmente.

Viento en popa

Uno de los hallazgos más significativos de la auditoría de los guardacostas de EE. UU. a Puerto Santo Tomas, fue la deficiente operación y evidente tráfico de ilícitos realizados en la rampa de “revision”, Bodega 9, manejada desde 2000 por Arturo el Castor Samayoa y el Pillo Montejo. Esta concesión anómala, al ser la única rampa de revisión en el puerto, tiene control absoluto de los ilícitos y el contrabando. La señal, que nada cambiará a pesar de las advertencias del Norte, es que la portuaria ya publicó la “licitación” dirigida, con condiciones y criterios de calificación ambiguos, para renovarle su contrato a Depsa, la empresa de Samayoa y Montejo (NOG 14758628).

Candil de la calle…

> Giammattei pide a Daniel Ortega que libere a los presos políticos detenidos. Lo que no cuenta es que su embajador en Nicaragua, el ex narcodiputado Jaime Regalado compra fincas, apartamentos y ganado a granel en Nicaragua para el Pacto de Corruptos y pasa su comisión puntual para el narcocleptodictador Daniel Ortega. Regalado coordina el escondite del exministro de CIV Benito, los negocios de la exdiputada Florecita de barranco Carrillo, su querido Felipe Alejos, Javier Hernández y el del narcodiputado Ubico.

Acoso laboral contra trabajadores del TSE

> En el Tribunal Supremo Electoral no solo se están dedicando a cocinar resoluciones secretas para beneficiar a algunos partidos políticos. Los trabajadores se quejan de que han iniciado a ejercer presión en contra de ellos, a quienes les levantan actas injustificadas y los amenazan con que si no presentan su renuncia, les seguirán procesos disciplinarios para despedirlos.

Conspiración en marcha

Bajo la dirección de la Doña, en el bufete de Luis Rubio se reúnen Jorge Arévalo, Nadia de León Torres, Leonel Castañeda, Marleny Matías (con contratos del CIV a su empresa familiar) y Víctor Guerra (el Dr. Muerte) con la finalidad de articular acciones contra la FECI y así librar a Sandra y muchos más del “lado oscuro de la fuerza”, entre los casos en su contra por corrupción y poder asi seguir garantizando su impunidad. Cuentan con el apoyo del hijo del tenebroso terrorista de Estado Valiente Téllez, que se cambió el nombre a Rudy Guzmán, y tiene un ejército armado a su disposición, por medio de empresas de seguridad con contratos millonarios en el INDE y el gobierno.

Hijo de chacal, chacalito

Todos recuerdan a Cipriano Soto exdecano de Derecho de la Usac, uno de los responsables del bajo nivel al que cayó dicha universidad. Corregido y aumentado, su vástago, conocido como el Coche Soto, ofrece amparos a la carta, de la mano de la oficina de Luis Rubio, quien ofrece para orientar resoluciones. Ya existe una denuncia en su contra y una investigación en marcha con testigos y niños cantores.

Al descubierto

Debido a lo publicado por este noble y humilde peladero acerca del abogado Reyes Trabanino, muchas personas acudieron al Ministerio Público, ya que la apropiación de bienes inmuebles es el modus operandi de la organización que él dirige. Pronto, la población conocerá los nombres de la red de empresas que utilizan para los despojos inmobiliarios y el blanqueo, así como de sus achichincles, para que los que han sido afectados acudan a las instituciones para que se les haga justicia.

Con sueldón Pérez y poco chance

El vocero del Organismo Judicial, quien devenga más que un médico en el gobierno, (Q20 mil), niega toda clase de información a los periodistas, a quienes manda a pedir todo por medio de información pública, proceso de todos sabido que es muy engorroso.

El mandamás de Cultura

Eddy Coronado se ha convertido en el ministro de facto, pues se dedica a hostigar a los trabajadores y por cada orden que da, siempre justifica que el tema ha sido discutido con el Ministro de Cultura. En las últimas semanas se ha dedicado a hacer cambios, despidos, incluso ha dicho que no quiere a los adultos mayores en las oficinas centrales y se ha puesto la meta de enviarlos a otros lugares o degradarlos en puestos de trabajo.