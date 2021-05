Los que se quedaron en el clóset

A diferencia de las vacunas que se pagaron por adelantado, en Gobernación ya recibieron pistolas y ni contrato han firmado

El Ministro de Gobernación, que hoy día viaja como “magnate” en jet, para impresionar a la narcodiputada Picaflor Sandoval, que lo tiene “cacheteando el asfalto”, va a repetir la compra de pistolas, declarando el negociazo como “evento único”, al doble del valor de mercado. Para evitar la competencia, incluyeron en el concurso una norma NATO, que funciona en Europa pero no aplica en Guatemala. Por cierto, no obstante el evento de adjudicación, no ha tenido lugar y por lo tanto no existe contrato, como tiene destinatario a dedo, las armas ya están almacenadas en el Digecam. En la compra anterior de armas, estas se adquirieron a Q3 mil 294 por pistola, mientras esta vez el trato está apalabrado a Q6 mil 400. Aseguran que es equipo viejo y obsoleto y habría que chequearlo por medio de alguien sin conflicto de intereses. ¡Qué darían los chapines por observar esta misma eficacia en la compra de vacunas contra el coronavirus!

Blindaje estratégico

El contratista más grande del Hombre en la Luna y el presidente Giammattei, con adjudicaciones de alrededor de Q 2.5 millardos en los últimos tres años, cuando entre 2006 y 2017 sus contratos con el Estado no pasaron de Q80 millones en estos 11 años, es decir alrededor de Q 7.2 millones por año, ha puesto como exigencia al Presidente, para seguir siendo uno de los más grandes contratistas de la historia, que imponga en el Ministerio Público a su abogado de confianza, Luis Pineda, como secretario general. Sería, según Matheu, la garantía en el corto y mediano plazo de que no sufriríá persecución penal alguna por contratos con jugosos sobreprecios, comisiones sustanciales y, como valor agregado, eficaz lavandería a la medida. Este noble y modesto peladero tiene fe en que la señora Fiscal resistirá el “tsunami”.

Mientras tanto, en las últimas dos semanas, Matheu Escamilla ha llevado en su jet de paseo y negocios al Ministro de Comunicaciones, el millonario emergente Chemundo Lemus, a Panamá y en los últimos días a Miami.

Reunión de Estrategia en la finca presidencial Santo Tomás

El fin de semana antepasado, el Presidente convocó a una reunión de gabinete en la finca Santo Tomás, incluyendo viceministros y algunos directores, sin celulares ni cámaras, en la que el Ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez Pellecer, hizo una presentación a los asistentes, concluyendo que las fuentes de desgaste del Gobierno son las citaciones de ministros y funcionarios al Congreso y los medios de prensa independiente. En el caso de las citaciones se les pidió a los presentes que envíen por correo todas las citaciones que han tenido, para sistematizarlas en un solo cuadro de resumen, que servirá de base para que el Presidente presente un planteamiento a la Corte de Constitucionalidad, que permita evitar de tajo (“regular”), con algún sustento legal (inconstitucionalidad a la medida), que los ministros y altos funcionarios tengan que volver a ir a responder cuestionamientos al Congreso. En cuanto a los medios de prensa, se concluyó en asfixiar financieramente a los independientes y ayudar decididamente a los que apoyan al Gobierno de forma abierta o solapadamente. Mientras tanto, un montón de oficiales realizaron actividades deportivas, caminatas y tiro, para culminar con un almuerzo y botellas de Old Parr. En tanto, el Ministro de la Defensa no se le despegó al Presidente en ningún momento.