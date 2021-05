Los brindis del Ministro de Subdesarrollo y Decadencia

> El titular del Mides, Raúl Romero Segura, quien hace 16 meses asumió el cargo, se ha entregado incondicionalmente a los brazos de Baco y de glamorosas edecanes, que lo esperan todos los días en una discreta, pero elegante casa en la zona 14. Mientras cientos de personas, han sido conducidas a la cárcel “enchachadas” y han pagado cuantiosas multas por celebrar fiestas durante la pandemia, el ministro Romero se pavonea en los festines desenfrenados que organiza junto a su círculo de confianza, sus contratistas y proveedores, sobra decir, sin mascarillas y más bien con aglomeración social, donde abundan licores finos y viandas exóticas, no digamos polvito blanco que no es harina.

Este fin de semana el Ministro del infra desarrollo social tuvo un motivo concreto para celebrar, lo que calificó como el más sonoro éxito de su gobierno: la captura del ex responsable de la SAT, Juan Francisco Solórzano, y, sobre todo, del analista estrella de la CICIG, Aníbal Argüello, quien debería concurrir el año próximo, como perito de la FECI, en los casos La Línea y Cooptación del Estado.

Romero hizo bromas, que sus comensales aplaudían en coro, porque José Luis Navas Barrera, director de la Digici, (el servicio de inteligencia en Gobernación, que hace los trabajos sucios de este gobierno) fue chispudo y usó vehículos sin placas que la CICIG donó al Estado al salir del país, para capturar a Solórzano Foppa y a Argüello. Entre brindis y brindis, confesó que la conspiración fue orquestada por el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, (quien goza de lo que él llama “unas merecidas vacaciones” en el extranjero, junto a su experimentada musa, la narcodiputada Patricia Sandoval) y tuvo la bendición del presidente Giammattei, para evitar correr riesgos de humillaciones, como las que sufrió Baldetti, cuando al visitar Guatemala Mr. Biden, exigió que no estuviese presente la Gruesa. Antes de que la señora vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pudiera vetar a Gendri de las reuniones con las altas autoridades chapinas, mostrando sentido común, optó por pedir unas oportunas “vacaciones” y se puso las de “villadiego” junto a su narcodiputada “picaflor”.

“Es doble celebración”, dijo, porque además, se aplazó la primera declaración, con lo cual Solórzano Foppa y Argüello seguirán en ascuas, a merced de sus enemigos en Mariscal Zavala. “Este es el más claro mensaje de poder de nuestro gobierno a sus enemigos”, repetía borracho de soberbia el ministro Romero. “Los tenemos en la mano y en cualquier momento los capturamos y aplastamos”.

Eufórico siguió brindando y agregó que entre sus héroes está el contralor General de Cuentas, Edwin Salazar, porque ya le prometió, que mientras él esté en el cargo, el Mides saldrá “nítido” en las auditorías y ni siquiera el Fodes tendrá clavo. Reía al expresar, que ni siquiera el contrato absurdo e ilegal de las vacunas Sputnik V será cuestionado ni el CIV, ni sus grotescos corruptos y millonarios emergentes y mano largas de colección, el ministro Chemundo Lemus, Mario Aguilar de Covial, y Fredy Chojolán, exdirector de Caminos, tres personajes, que hay que reconocer, son hipercorruptos pero con “transparencia” y ahora son, con la complicidad de la Contraloría, incuestionables millonarios emergentes. Por cierto, en lugar de Chojolan fue nombrado en la dirección de Caminos Josué Castro Montejo, hermano del Secretario del hombre en la luna y sobrino de uno de los reyes de los puertos desde el año 2000, Leonel Montejo.

Por último, elevó un brindis agradeciendo a un santo del cual es muy devoto, por el milagro del “billete” que ha tenido con las comisiones de tanta licitación favorecida y porque pronto, según aseveró, no habrá FECI que temer.

La borrachera fue grande hasta el amanecer, y sin ningún prurito, se veía un polvito blanco sobre unas charolas de plata, llegar a las mesas y desaparecer. Mientras, el ministro Romero, rodeado por tres jóvenes generosas, cual cónsul romano en plena decadencia y como buen necio en esas condiciones, no cesaba de brindar, repitiendo los mismos motivos.Por cierto, Miguelito ocupó una plaza fantasma de Raúl Romero, cuando éste se fue como diputado del Congreso durante los cuatro años del hombre en la luna.

Negocio infame de usurpación de identidad y de propiedades

Rolando Leonel Gramajo Castilla y Eddy Leonel Búcaro Meléndez, con engaños y se han valido de cómplices y familiares enquistados en diferentes instituciones públicas (como Lissette Gramajo Trampe), quien en el tiempo del hombre en la luna, se hizo cargo de la defensa de su hermano Sammy y de su hijo, por cierto en un caso sobre defraudación al Registro de la Propiedad, por cobro de servicios no prestados, también fue de los abogados, que se presentaba, como una de las que ayudaría a sacar a la CICIG del país. Por cierto, trató de alcanzar una magistratura en Cortes de Apelación, sin éxito. Eunice Gramajo, secretaria en el Congreso, y Alejandro Leonel Gramajo Trampe, convenientemente en el puesto de encargado de Mosaico de Fincas (7947-8464, 7947-6508 en el RIC), se han dedicado a despojar propiedades a varias personas, tanto en Escuintla como en La Antigua Guatemala. El método es siempre el mismo: identifican a víctimas de la tercera edad, con alguna enfermedad o con problemas legales sobre sus propiedades. Ambos se valen de contactos en diversas instituciones gubernamentales, en contubernio con jueces, abogados y empleados de juzgados, Registro de la Propiedad, RIC y en el Congreso.

Los despojos de propiedades en La Antigua Guatemala los habrían preparado de tal forma, que pareciera que el legítimo propietario les hubiera donado sus derechos de “herederos”, aunque el informe de un experto encontró varias firmas falsas.

Por ejemplo, una propiedad que lograron inscribir está registrada a nombre del abogado Leonel Búcaro y a nombre del cuñado y la hermana de Gramajo Castilla, el norteamericano David Martin Drukker Archaer y la guatemalteco/americana, Ruth Aracely Gramajo Castilla de Drukker.

Se había logrado, un amparo por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Depto. de Guatemala y la inscripción anómala, se había dejado en suspenso por dos años. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, mediante sentencia de apelación de amparo, de fecha 7 de diciembre del 2011, declaró con lugar el recurso de apelación, y, por tanto, revocó la sentencia de amparo y denegó la protección constitucional, pues según la CC, no existían medios contundentes, que hicieran presumir la falsedad de las firmas, por lo que los interesados deben acudir a las vías procesales ordinarias. En este momento, ya se tienen nuevas pruebas grafológicas, con otros expertos, que los interesados esperan corroborar la estafa y falsedad del infame negocio. Los adultos mayores deben estar en alerta, pues bandas con grupos de abogados inescrupulosos andan viendo a quién le pepenan sus bienes inmobiliarios, apoyados con estructuras en el Registro de la Propiedad, el RIC y “cuijes y güizaches” enquistados en el Poder Judicial.

Se vienen los cambios en el CIV y la presidencia del Congreso

Pronto habrá cambios en la cartera de Comunicaciones, Edmundo Lemus quiere apresurar su regreso al Congreso y luchar por la Presidencia el próximo año, esto se debe a que el flamante ministro ya tiene suficiente cash hasta para su campaña presidencial, sin embargo, Lemus ni lento ni perezoso, les aseguró a los tatascanes del Olimpo Chapín, que su regreso al Congreso es para buscar la Presidencia, deteriorada y mal manejada, por el desagradable e irrespirable karma de Allan Masto Rodríguez y tratar de dar mejor seguimiento, de una manera más eficaz, a los negocios con el famoso Pacto de Corruptos que si no se cuida y alimenta con criterio se puede erosionar. Chemundo, además de millonario emergente, cuenta con el apoyo del Olimpo y es peón y alfil de Zury.

Las últimas transas

David Escobar, exdirector del Fodes, ha mantenido un puesto cómodo en la Dirección de Caminos, cobrando a empresas para “fabricar” su papelería y conseguirles contratos, que por cierto nunca se materializan. Hace unas semanas, le informaron, que sus “negocios” han provocado tantos problemas y reclamos airados, que junio es su último mes en el puesto. Nada lento ni perezoso, Escobar ha estado acelerando sus estafas a constructores haciéndoles creer, que él puede otorgarles contratos si tan solo le agilizan adelantos, grabando cada entrega y conversación para poder extorsionarlos más adelante. Esta colecta la necesita para poder salir del país, ya que las investigaciones de sus fechorías en el Fodes en tiempos del Trompudito Velásquez están por alcanzarlo y si no huye lo capturarán.

De edecán a peso pesado

> Mientras el Contralor General de la Nación es alcahueta del Presidente y de los altos funcionarios, Mónica Monge tiene “prensados” a los gatos. Por medio de sus encantos femeninos, ha tomado control de los negocios de finiquitos en la Contraloría General de Cuentas. Monge pide “regalías” a personas para poder sacarles un finiquito, a pesar de no tener problemas y les inventa problemas a las personas que no los tienen, pero no quieren pagar. Oficialmente, es la vocera de la Contraloría, donde el trabajo real, consiste en ejercer presión intolerable a los funcionarios que requieren finiquitos durante el día y asistir a fiestas privadas en las noches, con la fina anfitrionía del contralor y alcahueta de la corrupción de Edwin Salazar.

Millonario instantáneo

> El constructor Mario Ceballos Sosa ha tenido un crecimiento de la noche a la mañana. Con dos adjudicaciones a dedo, en 2019, de casi Q77 millones, ha logrado comprar su espacio en el gobierno actual. En septiembre, le adjudicaron el mejoramiento del tramo Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá (identificado con el número de NOG 12472468) por casi Q52 millones. Ceballos es íntimo amigo del ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, al cual, según cuentan las lenguas viperinas, Ceballos le pasó una coima histórica, con tal de pagar su derecho de piso en el CIV, de cara al futuro.

Buscando a Nemo

Andrés Castro Montejo, exsecre del hombre en la luna y encargado de los rayos X y de la bodega fría de los mexicanos, está preocupado, porque no le avanzan sus negocios, debido a que no se pone al día con los dioses del Olimpo y porque su socio Cajita Fuerte Monterrosa no quiere compartir con nadie.

La avanzada de Zury

Zury, la candidata del Pacto de Corruptos a la Presidencia, tiene operando en este gobiero a Chemundo Lemus, pero sobre todo a su primo Guillermo Botox Sosa y a Rubén Mejía que, en términos prácticos, están saqueando múltiples instituciones del Estado, incluyendo el Mides, junto a Raul Romero. En la transición entre el presidente Alejandro Giammattei y la futura presidenta Zury Ríos, está acordado que Sosa y Mejía son sus dos piezas clave y esenciales. Además, hay operadores menores como el esposo de la ministra de Educación en Aeronáutica Civil y otros funcionarios en la SAAS. Manejan negocios en el Infom, Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y en Guatel, manejan negocios con el viceministro Rodolfo Letona y con Víctor Esquivel, gerente de esta institución estatal. La voracidad insaciable de los “cacos” los ha llevado a buscar cómo expandirse y están ofreciendo sumas millonarias, para que les entreguen la Dirección de Caminos y Covial este año, lugares donde iniciaron sus carreras de pirañas insaciables a costillas del dinero del pueblo. Mientras, los amigos del norte los ven operar con microscopio sorprendidos y perplejos. Que viva la impunidad.

Escépticos

El nuevo operador en Santo Tomás de Castilla es Fredy Suc, hombre fuerte designado por el alto mando, cobrando a los proveedores comisiones de dos dígitos, aduciendo que él es colector, al estilo PP con Robacarros Monzón. Los proveedores tienen miedo que les pase como en los tiempos del PP, que fueron a parar al Mariscal Zavala, por el estilo de cobro muy similar y que más tarde fueron delatados ante la FECI, con lista en mano y proyectos adjudicados.

Lloronazo

El viceministro de Telecomunicaciones, Rodolfo Letona, siempre se anda quejando de que la plata no fluye como debe de ser, sin embargo, tiene un constructor de su confianza, que lo ayuda a que sus caletas no estén nunca vacías, esto se debe a que discretamente, entre el año pasado y este le ha asignado más de Q100 millones, en obras que le han significado por lo menos sus 6 millones de comisión a Letona, quien, aun así, se queja que no tiene plata y le debe a medio mundo.

Aprovechan a ritmo de conga

Julio César Estrada Valenzuela, esposo de la Ministra de Educación, es el mero jefe de la seguridad del aeropuerto. No le basta con las regalías del polvo blanco que no es harina, sino que contrató al conocido Neri Transa Ruano de subdirector administrativo, para tener control de las plazas fantasma y todo lo que tenga que ver con compras. Aseguran, que la coima subió de un 10 a un 20%, por las órdenes de estos susodichos cuyos bolsillos no tienen fondos.

Ladron que roba a ladrón

En los últimos meses, un hombre de tez morena, de complexión gruesa, de unos 60 años, se ha estado acercando a varios funcionarios. Se identifica como Jorge Díaz Crocker y dice ser un agente súper secreto de varias agencias norteamericanas y que en sus manos está la elaboración del listado anticorrupción. Díaz imprime en su casa listados falsos y los presenta como documentos clasificados, cobra buen dinero por removerlos del listado. Varios funcionarios ilusos han caído en la trama y están confiados que lograron librarse del listado, que saldrá a luz en unos meses. El agente súper secreto está por desaparecer con mucho dinero.

La mega “party”

El cínico corrupto, pero respetable multimillonario, Mario Aguilar Alemán, director de Covial, cuyos depósitos en una red de empresas, que incluyen de testaferros a su esposa y a sus familiares políticos y cuyo depósitos de cerca de Q800 millones han hecho prender los semáforos y sonar las alarmas de la IVE, festeja este miércoles, que es segunda semana que no ha salido en esta noble y humilde página, supuestamente porque pagó un millón de quetzales, para que sus enormes y obscenos niveles de corrupción dejen de salir en esta modesta página dominical. Este noble Peladero tiene un año y medio, de denunciar sus abusos, excesos y corrupción galopante, mientras Aguilar se sigue llenando la boca, de que tiene subordinada a la Contraloría y amigos clave, cosa que no creemos, en el MP. Este personaje corrupto se cree tan intocable que, según dice, ni el propio Presidente tiene la autoridad en decirle nada. Mario Aguilar maneja más de 20 empresas de cartón con testaferros leales. Está tan tranquilo en Covial, que este viernes viajará a visitar a Mickey con toda su familia de corruptos, a vacunarse como es debido pues coincide en que en Guatemala ni cronograma de vacunación existe.

Círculo cerrado

Licencia Falsa se ha convertido en todo un capo dentro del aeropuerto internacional. Tiene el círculo cerrado de la recepción, distribución, y envío de todo tipo de artículos que le piden sus amigos de alto nivel. Como cabeza de seguridad tiene al coronel Estrada Valenzuela, quien se encarga de que nadie vea lo que no les conviene que vean, mientras sus socios se encargan de infiltrar paquetes que acompañan el equipaje de los turistas que viajan hacia el norte. Este facineroso le está dando clases de impunidad al resto de funcionarios de gobierno, ha logrado conseguir privilegios de cualquier tipo valiéndose de cualquier ofrecimiento, desde favores pequeños hasta ilegalidades enormes, en tanto el aeropuerto de Guatemala, se ha convertido en el peor de Centroamérica.

El plan del Pacto en marcha

Gloria Porras quedó en la cuneta. El analista experto y perito que comparecería en el caso La Línea y Cooptación del Estado lo quitaron del camino discretamente, pues la captura de Solórzano Foppa, que era más mediática, eclipsó la captura de experto en estos casos, el excelente y no obstante modesto profesional, el licenciado Aníbal Argüello, quien era el objetivo principal para capturar y meter al bote. Es decir, utilizaron de cortina de humo a Solórzano Foppa. Está semana piensan meterle zancadilla a la jueza Aifán y descabezar la FECI y la PDH y dejar de último, de suculento postre la caída del vicepresidente Castillo. El hombre propone y Dios dispone. El candidato para sustituir al vice Willy Castillo es Pedro Brolo y por esa razón han venido elevando su perfil en las últimas semanas. Brolo deberá encargarse de llevar la relación con los americanos y el resto de la comunidad internacional.

Al estilo de “la Gruesa”

Sonia Hernández, gerente financiera del San Juan de Dios, ha dispuesto intimidar a cada uno de los analistas del departamento de licitaciones del hospital, para que voluntariamente cedan a sus instrucciones o se vayan despedidos y desprestigiados públicamente.

Luego de amañar el evento de los respiradores en arrendamiento, ahora ha entablado el control de tres juntas de Licitación. Tal parece que su poder amparado en un viceministro Coma, cansado, podría ser no más que una amenaza sin sustento.

Los parecidos

Algo que tienen en común Pedro Brolo con Guillermo Maza, hermano de Juan José Dry Clean Maza Sosa, es su amistad y relación de negocios con Rodolfo Letona, aspirante al trono de Chemundo en el CIV. Letona, quien habla claro y pelado con Yammanetti ha puesto en tela de duda su lealtad por su cercanía a los hermanos Maza. Tal parece que Pedro Brolo tuvo que intervenir por Letona para que Yammanetti no cuestione su lealtad.

Carambola triple bien financiada

Obscuros guardacaletas se acercaron al oído de los estrategas del Pacto de Corruptos con una propuesta casi irresistible, pero sobre todo jugosa mente millonaria. Abrir de nuevo el caso Odebrecht y con eso buscar involucrar y separar de su cargo al fiscal Juan Francisco Sandoval. Inhabilitar a Thelma Aldana ante cualquier candidatura presidencial. Y salir multimillonarios al no responder los llamados del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, a quien al meterlo de nuevo al caso no le devolverían sus jugosas caletas qué les dejó a resguardo.

Los brazaletes contra el reloj

El evadido y aún Ministro de Gobernación tuvo que ceder nuevamente a la presión de alcoba y prorrogar el acuerdo de adjudicación de la licitación de los brazaletes de control telemático.

Aun con las anomalías con que cerraron el evento de licitación por artimañas de última hora, cambiando las especialidades en el RGAE para dejar fuera a varios competidores. Ahora Garzaro y Pozuelos le piden una prórroga más, y este se las concede, ya que sus aparatos y su plataforma tecnológica no llenan la calidad mínima.

Abriéndole de par en par la puerta al Zavala.

No lo tragan

El presidente Alejandro Giammattei, entre el rosario de errores que ha cometido, va a lamentar más temprano que tarde, el nombramiento de Carranza España en el cargo de jefe del Estado Mayor del Army. Carranza es leal al grupo de diputados que lo colocaron, encabezados por José Armando Ubico y Boris España, mismos que presiden un listado de 35 congresistas vinculados al narco, a quienes por cierto lleva de gira constantemente a las bases militares, especialmente las que deberían combatir el tráfico de drogas. Pero no solo es eso, sino que Carranza quiere hacer creer que no fueron los diputados quienes lo pusieron ahí, sino la “embajada”, y aunque la diplomacia y las agencias de inteligencia norteamericanas trabajan de la mano, saben qué fue lo que motivó la salida de Carranza en 2018, como jefe de la Inteligencia militar y saben de qué pie cojea. Carranza ha tratado de congraciarse con ellos, filtrándoles junto a su pupilo de la Digici Navas Herrera, los acercamientos de su comandante en jefe con los rusos y chinos.

Pactos pragmáticos

> ANADIE es una institución que lleva años en realizar estudios y proyectos a un costo muy elevado, sin concretar ninguno, entre ellos el de la súper carretera de peaje entre Escuintla y el Puerto Quetzal, el que finalmente concretaron para ejecutarlo privadamente. Está carretera fue rechazada en tercera lectura por el Congreso, porque a los nuevos contratistas del Estado y los diputados no les caería coima. Sin embargo, la nueva Corte Celestial (CC) que tiene el beneplácito del sector privado, ordenará que se vuelva a votar la tercera lectura de este proyecto para hacerlo finalmente posible. El conocimiento y las decisiones de la CC para este tema, se ha programado para la sesión solemne de mañana 31 de mayo.

Narco “milicos”

Recientemente hubo cambios en el Army por órdenes del narcodiputado y jefe de la Comisión de Defensa del Congreso Ubico Aguilar, por medio de su peón, el general Walfre Carranza España. Uno de esos cambios fue el del comandante de la Brigada Militar de Huehuetenango, el coronel Sepúlveda, quien años atrás se desempeñó como jefe del curso de altos estudios estratégicos y en esos días el narcodiputado Ubico era un alumno insolente, impuntual y que llegaba bajo los efectos de sustancias extrañas, ante la mirada atónita del resto, el único que lo puso en su lugar fue el coronel Sepúlveda. Casualmente, Carranza aprovechó el momento e hizo rotación de los dos subcomandantes de las bases de Petén, quienes se habían vuelto una piedra en su zapato, haciendo un buen trabajo contra las narcoavionetas, lo cual enojó a los señorones de oriente y Petén, por lo que fueron removidos y enviados al congelador.

Grandes semejanzas

Algo que tienen en común Pedro Brolo con Guillermo Maza, hermano de Juan José Dry Clean Maza Sosa, es su amistad y relación de negocios con Rodolfo Letona, aspirante al trono de Chemundo en el CIV. Letona, quien habla claro y pelado con Yammanetti ha puesto en tela de duda su lealtad por su cercanía a los hermanos Maza. Tal parece que Pedro Brolo tuvo que intervenir por Letona para que Yammanetti no cuestione su lealtad.

La pelea en el Mingob

No cabe duda que el dinero enfrenta a los que un día juraron amor eterno, es el caso del fallido ministro de Gobernación, Gendry Reyes, y del Tumbador director de la Digici, Jose Navas, el enojo de estas dos joyas de colección es la disputa por el dinero que reparten los carteles del narco, Gendry pide el de los socios de Petén y Navas quiere quitarle esa área porque, según dice, “son sus amigos”, esta disputa llegó al punto que los ocho asesores Militares del vice Transurbanito Franco están detrás del hueso. Lo que no saben es que Miguel Martinez ya está cansado de los dimes y diretes de estos dos y ha solicitado a Giammattei que los destituya. Estos al enterarse se empezaron hacer seguimiento como en los años de la guerra y, sorpresa, ambos están descubriendo cada día más tentáculos de corrupción y narcotráfico. Esperen el desenlace de esta historia.

Pan y Circo + COVID:

Julio Armando Paz Espinoza, íntimo amigo de Miguelito, quien lo nombró director departamental de Salud de Escuintla, quiere ser alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, a pesar de haber perdido ya tres veces, pero ahora con dinero, piensa que será más fácil. Por esta razón, no dudó en permitir que el estadio municipal fuera abarrotado por una taquilla sobrevendida, cuando Santa Lucía enfrentó a los cremas, pasando por alto cualquier distanciamiento social, ojalá que el título de Campeón Nacional de Fútbol no le salga muy caro al pueblo con muchos contagios y muertes. Las autoridades responsables deben actuar de oficio.

solicitudes de explosivos

En una nota anterior se expuso la solicitud del coronel Navarro Vásquez a Mynor Rabre Ceballos, gerente de Equipsa, de material explosivo. Esto lo hizo en su calidad de comandante de Fuerzas Especiales, ¿Puede hacer este tipo de solicitud? Equipsa es copropiedad los exoficiales Rabre Ceballos y Lainfiesta Cáceres, que son promoción de Barrios Chichara Martínez, oficiales cuestionados, ¿Qué certeza se tendrá que los explosivos se utilicen en las actividades de esa brigada, al no estar bajo la supervisión e inventario del Ministerio de la Defensa? o podrían tener otro destino.

Pregunta sin respuesta

¿Qué acuerdo habrá entre Tres Patines Curruchiche y el licenciado Gustavo Juárez, quien defiende a José Miguel Quintanilla en el caso de la captura de Solórzano Foppa… (abogado también del prófugo Moto) debido a que la semana pasada en la audiencia lejos de procurar que se conociera la audiencia de primera declaración como lo establece la Constitución, no se opuso a que se suspendiera y que el expediente fuera trasladado al Juzgado Sexto?