Nos da pena y vergüenza publicarlo, pero a él no

Desde que es ministro del Mides, Raúl Romero, se ha caracterizado por mantenerse de fiesta perenne. Como lo ha consignado este peladero, tiene contratadas decenas de mujeres jóvenes y guapas para agasajar a los diputados y a proveedores y suele “agarrar fuerza” en su despacho ministerial, como si estuviese en una cantina de quinta categoría. Sin respetar las restricciones de la pandemia, es cliente cotidiano, habitual, a deshoras de una casa ubicada en la zona 14, casi en la cintura de la avenida Las Américas. La cena no es gratis, cada visita le cuesta lo que ganaría como funcionario en un año, incluyendo Bono 14 y aguinaldo.

En un contexto de pandemia, que ya se ha traducido en alrededor de 8 mil muertos, según ha reconocido el Ministerio de Salud, en la profundización y extensión de la pobreza y en el contexto también en que el propio Presidente está buscando con ansiedad una fuente más rápida y fluida de vacunas para los guatemaltecos, el ministro Raúl Romero debería abandonar el gabinete de Gobierno y seguir su fiesta perenne con su propio dinero.

Viaje de negocios

Cuentan las lenguas viperinas dentro del Ministerio de Comunicaciones, que el ministro Josué Edmundo Lemus empacó maletas hace varios días y realizó un sospechoso viaje exprés a Panamá, para visitar bufetes y bancos. Su fiel acompañante fue el megacontratista de Jimmy Morales y Benito, así como del Presidente Giammatei y de Lemus, Alejandro Matheu, quien le puso a su disposición a sus contactos en dicho país, al igual que en su momento lo hizo con el ministro Tamalón Benito. Por cierto, aseguran que Tamalón Benito, desde la clandestinidad, invirtió más de 5 millones de dolorosos en el Olimpo chapín, para conseguir el Ministerio de Comunicaciones y colocar a Javier Maldonado, su asociado en todo tipo de tranzas.

La línea del Ministro

En el Sistema Penitenciario, los privados de libertad son los que mandan en cada centro carcelario, son extorsionados desde su ingreso y se les cobra la famosa “talacha”, cuyo monto depende si ingresan drogas, armas, licores o edecanes. Semanalmente pagan una cuota al director de cada centro, la que el subdirector de Operaciones recolecta y entrega a Luis Escobar, el director del Sistema Penitenciario. Escobar se encarga de pasar semanalmente estas cuotas a su cuñado, el ministro Gendri Reyes. Cuentan las lenguas viperinas que estas cuotas ascienden a más de millón y medio cada semana. Es por este motivo que las autoridades no realizaron requisa ni quitaron las armas en Cantel, después de la narcomasacre, pues los reclusos amenazaron con cortar las cuotas si tenían represalias. Solo Cantel representa 150 mil semanales para el director y Ministro.

Aguas con las extorsiones

La patrulla de la PNC, color Azul de las nubes, número 072, de la Subdirección General de Investigación Criminal, en el área de la calzada La Paz, intercepta a muchos automovilistas y los conduce a una gasolinera cercana donde los extorsiona, exigiendo dinero en efectivo, y si no acceden los amenazan con introducir dentro de sus vehículos polvo blanco que no es harina. Se ha logrado identificar a uno de los agentes, un subinspector de apellido Mayor. Al menos, si los automovilistas no tienen efectivo, les permiten llamar a familiares o amigos para que les lleven plata.

De bajón

Cajita Fuerte Monterrosa, expresidente de Santo Tomás, y su socio “la Parlama” Lolo Escribano andan tristes, pues no les van a regresar el control de las operaciones del Puerto Santo Tomás. Lo único que les darán son las gracias por los US$150 mil que dieron anticipados a sus padrinos. Lo que no saben es que sus denuncias en la Ministerio Público siguen avanzando, por la compra sobrevalorada de equipo portuario llamado “reach stacker”.

Donde guardan sus “tamaletas”

> Con mal de camioneta está el distinguido Viceministro, encargado de dirigir y distribuir a su sabor y antojo los proyectos de UCEE, Javier Maldonado Quiñónez, quien gracias a las inversiones cuantiosas de Tamalón Benito, en muy pocos días flamante ministro de Comunicaciones con derecho de antejuicio. Al parecer, el Ministerio Público está investigando a fondo los planes de vuelos de la aeronave decomisada este 17 de febrero, quitándole el sueño a Maldonado, mientras ha organizado a ritmo de vértigo, el traslado de las “tamaletas” a su cargo, con la ayuda de su mano derecha y fiel compañero Vinicio Pérez, donde guardan sus “tamaletas”.

Expectativas frustradas lo hacen esconderse

El viceministro de Telecomunicaciones, Rodolfo Letona, anda desparecido, pues apretó con miles de dolorosos a varios constructores, con su –según él– inminente llegada de tatascán del CIV. Sin embargo, suerte tendrá si se queda con las nuevas autoridades, ya que es muy fanfarrón y la cabeza no le da para el businnes, aseguran los de su propio círculo cercano. Sus patrocinadores andan exigiendo de vuelta su inversión, pues fueron “engañados en su buena fe”. Letona, aseguran, en junio empieza a pagar los compromisos y que todo lo va a manejar su brazo derecho y suplente en la Portuaria Santo Tomás, Jaime de León.

Con las arcas abiertas

Autoridades norteamericanas están siguiendo muy de cerca el manejo descarado de las operaciones de Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla. Los dueños transitorios de estos negocios, con la venia del Olimpo de turno, son Guillermo Botox Sosa y Rubén Mejía, aunque hay copropietarios permanentes, como Arturo el Castor Samayoa y Montejo, entre otras joyas de colección y en conjunto están cobrando “regalías” por ingreso de contrabando convencional y de fuertes cargamentos de polvo blanco que no es harina y demás ilítictos, incluyendo los derivados del tránsito del cien por ciento de los precursores provenientes de China con destino final Estados Unidos. Las “ganacias” exceden cualquier cantidad imaginable, al extremo que están experimentando dificultades para almacenar tanto cash, ya que no están reportando las cifras reales de lo que se está generando y se quedan con la mayoría del pastel para ellos dos.

Gran terrateniente

El exyerno de la nación, del tiempo del Patriota, anda ahora de lugarteniente luciendo varias propiedades desde San José Pinula hasta Barberena, fincas de grandes extensiones, donde mantiene sus caballos españoles y frisones importados de pura raza. Resulta que algunas propiedades no las ha adquirido con plata de sus “tamaletas”, sino que son fruto complejo del sistema de despojos con abogados, testaferros y empleados incrustados en el Registro de la Propiedad.

Se abre la Subasta

La puja en el Army por las ferias de puestos que se jugarán a partir del 30 de junio ha comenzado: hay ofertas por la Comandancia de Poptún, hasta por 1 millón de verdes; así se juega también la Base del Pacífico. Se abre temporada de ofertas y tal parece que comienza a fluir el cash para las pujas.

Expertos mexicanos antidisturbios

En su reciente viaje a México, “Yammanetti”, como lo llama cariñosamente López Obrador, cerró varias negociaciones: una importante fue con socios mexicanos de las medicinas, que serán los nuevos proveedores del IGSS; quienes por cortesía le presentaron un equipo especializado en contra de manifestaciones, que desarticula y enfrenta manifestaciones y deslegitima y criminaliza a los líderes. Su debut fue el sábado 9 de mayo, a bordo de los picops negros sin placas en el Obelisco. Ante la inminente ola de manifestaciones de descontento, se transfirió presupuesto al Ministerio de la Defensa para la compra del equipo antidisturbios.

Varias de esas compras estarán disfrazadas de adquisiciones de otros productos y para que sean difíciles, si no imposibles, de rastrear en el sistema de Guatecompras.

Los más buscados

El Ministro de Gobernación anunció en conferencia de prensa una campaña denominada Los cien más buscados. Esta es una cortina de humo y un distractor, ya que con un par de meses de anticipación, se prepararon en ubicar a casi el 50 por ciento de los integrantes de esta lista e hicieron las transferencias internas para situar los fondos de las recompensas que son de Q50 mil por cada uno de los más buscados, utilizando un procedimiento legal de denuncia anónima, que se maneja a través de la Digici. Según el Ministro, su campaña de persecución conlleva un alto impacto mediático para generar la impresión de que están cumpliendo y capturando, y a la vez la nada despreciable cifra de Q50 millones del erario nacional. Por supuesto, en el listado no incluyeron a ninguno de los prófugos de la Justicia de Guatemala.

Traslado sospechoso

> Junto a Foppa y a Argüello fue trasladado ayer a Mariscal, José Miguel Quintanilla, quien ha sido uno de los brazos de transas de Felipago Magnitsky. En la foto Quintanilla aparece platicando con Felipago.

Quieren abarcar las pinulas

La Constructora JMG, conocida por sus obras fantasma, propiedad de José Aurelio Gómez, que domina los territorios de Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz, utilizando sus grandes contratos con el Estado para limpiar el dinero de sus negocios con polvo blanco que no es harina, con los cuales ha logrado adjudicaciones que no se construyen pero sí se cobran, ahora está ampliando sus dominios a las Pinulas, para que sus negocios no tan limpios y construcciones fantasma sean más grandes y él tenga un mayor control con su constructora, la cual el MP y la Contraloría ya tienen en la mira.

La empresa fue contratada para un estudio de suelo en Lanquín, aunque la Contraloría verificó que no cumplió con realizar el trabajo. De igual forma sucedió con la Municipalidad de Santa Cruz, que canceló Q15 mil por tres estudios de suelos y San Miguel Tucurú, en Alta Verapaz, que pagó Q144 mil por estudios de caminos rurales y ampliaciones de escuelas. La empresa ha ganado Q183 millones 119 mil 822.55 de 2008 a la fecha.

Dinosaurios de hueso colorado

La Asociación de “Dignatarios” de la Nación está más que desprestigiada y ahora como guinda del pastel la dirige Guillermo Pellecer, un mercenario de la política, y conocido manolarga de grandes ligas, desde tiempos de Vinicio Cerezo en la Presidencia. Beneficiado ancestralmente por enormes latifundios del Fydep (Fomento y Desarrollo del Petén), prestanombres de milicos del bajo mundo, una antigua joya de colección digna de la Lista Engel.

Chorchas de oriente

Esta semana fue publicada la lista de Norma Torres, la cual había tenido a corruptos y narcos en Guatemala y sus países vecinos del denominado Triángulo Norte, en capilla ardiente. Muchos se sintieron aliviados al ver que solo seis nombres fueron publicados, pero los mensajes que de esos nombres vienen, son en muchos casos directos e implícitos, tal es el caso del diputado Boris España, oriundo de Chiquimula, cuyo familiar Giovanny España Arrué fue asesinado en 2010 en un ajuste de cuentas entre traficantes de polvo blanco que no es harina y su otro primo, el general Carranza España, quien fue puesto por los diputados Boris España y José Ubico, de segundo en la línea de mando del Army, para asegurar que los cargamentos lleguen sin contratiempos a suelo guatemalteco.

Imparable saqueo

Una denuncia presentada en la FECI, por la presunta estafa cometida al Puerto Santo Tomás, que pagó unos terrenos a la entidad de Desarrollos Inmobiliarios Verdes, que nunca fueron entregados, tiene que tener muy preocupado al actual diputado, que fue gerente en dicho puerto y firmó los cheques. Los pagos fueron ejecutados en su totalidad y hasta la fecha estos bienes inmuebles aún no están en posesión del Estado. La recepción y liquidación de estos terrenos fueron firmadas por la sindicalista Amarilis Morales, quien hasta la fecha ocupa un puesto en la Junta Directiva de este puerto, y a raíz de esta denuncia ya atendió una citación al MP. Las denuncias sobre la construcción de un parque ecológico “para los trabajadores del puerto”, que no se hizo, y la concesión de la bodega nueve, que el mismo puerto construyó y arregló con dinero de los contribuyentes, uso y usufructo de una empresa privada, son otros de los trapitos pendientes.

Cacos verdes

El general Marvin Ardón Román, flamante subjefe del Estado Mayor, en cuya hoja de vida hay más clavos que una ferretería, a menos de un mes de jubilarse, está utilizando una técnica que muchos altos mandos en el Army han usado últimamente, no salir de vacaciones cuando están en esos huesos, esto para después demandar al Estado y asegurarse una jugosa indemnización, en detrimento de las paupérrimas pensiones que el IPM da a los oficiales honrados.

No es consultora

Un portavoz de la embajada aclaró en referencia a elPeladero del domingo pasado, que la señora Ponce no es consultora de la USAID, quien en 2019 tuvo una asesoría en el MP, con apoyo del PNUD.

“Tres Patines” y sus patinadas

Rafael Tres Patines Curruchiche, antes de llegar al Ministerio Público era árbitro de futbol. La oportunidad de su vida, se la dio Óscar Schaad al llevarlo a la Fiscalía de Delitos Electorales, en la que constantemente se reunía con financistas de FCN y sus abogados. Legalmente solicitó un criterio de oportunidad (para requerirlo el interés público no debe estar gravemente afectado), por lo que la jueza Aifán certificó para que se le investigara. No obstante, el mismo fiscal, posteriormente, solicitó el sobreseimiento en favor de los financistas.

Su interés personal, proteger a los políticos, con lo que al momento, además del beneplácito de los corruptos, obtuvo un ascenso.

A manera de ejemplo, el caso contra el narcopartido UCN, en dos años únicamente requirió el control de juez: 0 resultados, 0 capturas, 0 procesados, y no obstante el contralor de dicho partido ya fue condenado en Estados Unidos y en Guatemala existe investigación abierta por el intento de asesinato de los exfiscales Thelma Aldana, Óscar Schaad y el fiscal Juan Francisco Sandoval.

Su mala gestión se visualiza en las faltas de mérito con que fueron favorecidos Roberto Villate (Lider) y miembros de la UNE.

Por qué actuar distinto en el caso contra el ex superintendente de la SAT y el exanalista de CICIG. Curruchiche gestiona casos más graves, y en otros cinco casos similares no ha logrado resultado alguno, por el contrario, ha existido benevolencia. Porque es un alfil clave de los corruptos. Ya doña Consuelo Porras, la señora fiscal general, lo pondrá bajo el microscopio y luego lo regresará de árbitro, donde siempre debió estar.

Mal de camioneta en plural

Cuentan nuestras fuentes que Alejandro Matheu (el multimillonario contratista del Estado, sospechosamente también en Huehuetenango), anda muy asustado, pues se acaba de enterar que su operador y socio, nada menos que, YORICK ALEXÁNDER CAMPOS MORALES, requerido por la Justicia, habría cantando todos los “corridos” sobre el constructor, nacional e internacionalmente. Tiene muchas posibilidades de recibir un pasaje para ver a Mickey gratis.

Cuidado con las serpientes

> En las últimas semanas las huestes otrora leales a la Tarántula han buscado por todos lados cobijo en nuevos partidos ante la inminente derrota de la excandidata en la Secretaría de la UNE.

Entre los que ya han abandonado a La Doña están Carlos López (de blanco en la fotografía), Vitelio Lam y Thelma Ramírez, que han sido vistos en distintas actividades de la agrupación Cabal, como lo muestra la imagen.Mientras tanto La Doña, líder de la vieja politica, grita, reclama y amenaza con desesperación, pero la mayoría de sus diputados ya no le contestan.

Los jefes del “netcenter”

> Mario René Delgado y Génesis Monroy manejan el netcenter de Allan Rodríguez en el Congreso. Usan varias cuentas falsas. Génesis pertenece al grupito de preferidas del Masto.

Negligencia

En el caso del auxiliar fiscal contra Lavado de Dinero, Ronald Iván Morales de Matta, quien falleció en el Hospital Roosevelt como consecuencia de una supuesta golpiza, hubo irresponsabilidad de la fiscalía a cargo del expediente de su desaparición.

Desde el sábado, hace nueve días, ingresó al hospital. El lunes pudieron haber designado un equipo especial de investigación para encontrarlo y como es sabido, la primera diligencia que se hace, es ir a verificar a hospitales y morgues.

La familia al menos hubiese podido cambiarlo de hospital o por lo menos despedirse dignamente de él.

Tiene responsabilidad hasta la jefa de la fiscalía donde él pertenecía, pues no hicieron nada por él. Que en paz descanse, que se encuentre a los responsables y nuestras condolencias a su familia.

Agenda de lado oscuro esta semana

El presidente del Instituto de Magistrados, Estuardo Castellanos, quien promovió el retiro del antejuicio a la notable jueza Aifán, ya tiene todo cocinado en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que le retiren su derecho de antejuicio. Luego pondrán en capilla ardiente a Juan Francisco Sandoval, pues la CC declarará con lugar al amparo en su contra por el caso de Odebrecht. Mientras, con retardo malicioso, han evitado que el expediente de la conspiración para cooptar las cortes llegue a manos de la jueza Aifán. No se puede negar las movidas magistrales del temible y poderoso Pacto de Corruptos.

Pregunta sin respuesta

¿Dónde habrá sido el aterrizaje forzoso sin reportar, que Guillermo Botox Sosa sufrió hace pocos días, al transportar por aire una muy fuerte suma de efectivo y no tomó en cuenta el peso de tanto billete?

Pregunta sin respuesta

¿Cuántos vehículos sin placas o con las placas cubiertas están al servicio de Gendri Reyes, del Mingob; Walfre Carranza, del Mindef; y Luis Navas, de Digici, para hacer operativos clandestinos?

Pregunta con respuesta

¿Quién es el candidato perfecto para ocupar la secretaría espacial, que pronto, a un costo de Q15 millones, tendrá el gobierno de Guatemala? El hombre en la luna.