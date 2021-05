Músico pagado no toca bien

El negocio no fue entre el Estado de Guatemala y el Estado de Rusia. Tampoco entre Guatemala y un fabricante de vacunas como establece la Ley. A diferencia de otros países, que pagarán contra entregas, el gobierno de Guatemala compró por adelantado a una empresa subsidiaria privada, con el rol de intermediaria, de nombre Human Vaccines, que responde en caso de contingencias, hasta por el monto de su capital suscrito y pagado, alrededor de US$3 mil 400 y se le adelantó US$78.7 millones, por el 50% de las 16 millones de dosis, que se adquirieron sin ningún compromiso concreto, sin ningún cronograma riguroso de entregas de dosis para Guatemala. En adición, Guatemala deberá pagar por concepto de transporte de estas 8 millones de dosis de vacunas, alrededor de Q43 millones extra, pues el costo de transporte no fue considerado. Posteriormente, habrá que pagar otros US$87.7 millones, por el segundo lote de 50% de dosis, además de los correspondientes Q43 millones de costo de transporte, para que arriben a Guatemala. Según nuestros corresponsales en Rusia, Human Vaccine es una empresa de responsabilidad limitada. Carece de Junta Directiva, y Alexander Chistyakov es la única persona física de la empresa, responsable de la administración y la toma de decisiones. Pero también tienen un abogado, quien es “representante” del Russian Direct Investment Fund, que proveyó la vacuna a Human Vaccine LLC. Las vacunas fueron adquiridas por el Russian Direct Investment Fund, de fábricas farmacéuticas grandes y conocidas, que pertenecen a Viktor Kharitonin, quien es pariente del Deputy Prime Minister de Rusia, Tatyana Golikova, coordinador del “bloque” social y de medicina del Gobierno ruso. El Russian Direct Investment Fund, no es un fondo estatal de Rusia y más bien es privado. En todo caso, tampoco tiene responsabilidades con Guatemala y no ha revelado ninguna información de la que se le ha requerido, precisamente porque son un ente jurídico de inversión privado, y no una empresa de propiedad estatal. Por lo tanto, incluso las peticiones de FOIA (Freedom of Information Act de EE. UU.) fueron ignoradas hasta ahora por el fondo ruso, que se ha mantenido hermético.

Human Vaccine LLC no es una compañía fantasma, y es una compañía subsidiaria, que fue creada para hacer los arreglos de negocios en otras jurisdicciones, sin exponer ni poner en contacto directo, clientes con el ente privado de nombre Russian Direct Investment Fund. Mientras tanto, los fabricantes de la vacuna Stupnik, que sobrevendieron, excesivamente, miles de millones de dosis de vacunas a escala global y no pueden garantizar entregas con ninguna precisión, a estas alturas, ya están produciendo una segunda generación de vacunas más avanzada, de una sola dosis.

Alerta a la señora Fiscal General

A estas nobles páginas, ha llegado nuevamente información, sobre las andanzas y averías, de la abogada conocida como la Botoneta Ponce, quien luego de que compitió sin éxito, por fortuna, para el puesto de Fiscal General, paradójicamente se quedó en el Ministerio Público y donde se “maneja” a sus anchas, pues según asegura a sus clientes, ella realmente manda, pues gracias a un contrato con la AID de asesoría al MP, que le permite “instruir” a los fiscales lo que debe hacerse, y ellos, por temor obedecen. Así tiene subordinados en la Fiscalía Los Topacio, con Ronald Girón y Ligia Alburez, entre otros. Incluso esta última profesional, procura sus casos ante otras fiscalías, pero especialmente con la participación de estos dos advenedizos pretende despojar de una propiedad inmobiliaria valiosa a sus legítimos dueños, como también se ha dedicado a “presionar” a dueños de restaurantes y otros negocios, si quieren tener música de ambiente para sus clientes, sin siquiera acreditar en nombre de quién cobra, pero con la amenaza de que los metería a la cárcel, pues para doña Botoneta todo funciona en el MP. Su arsenal de artimañas, la lleva a hacer escenas de drama y llanto (alegando que se le atropella su dignidad) en audiencias ante jueces que intimida; vocifera y amenaza a todo aquel que no accede a sus demandas, pero inicia quejas o auténticas acciones penales, contra quienes no se pliegan a sus pretensiones. Argumenta sus influencias porque trabajó en la CICIG, ente de donde en realidad fue retirada. Es un personaje peligroso para el sistema de Justicia, que utiliza todo tipo de presiones, desde tráfico de influencias tradicional, hasta manipulaciones de cualquier naturaleza. El mayor peligro son funcionarios del sistema de Justicia, que son quienes tienen la decisión y se pliegan a sus designios, como Fredy Orellana Letona, juez, y Blanca Monzón también del MP. Ya la señora Fiscal General y la propia AID la van a poner bajo la lupa.

SOS de migrantes

> Mientras que Los Angeles Times revela que se investiga al cónsul Tekandi Paniagua, de Guatemala, en Los Ángeles por presunto desvío de donaciones recolectadas para damnificados de los huracanes Iota y Eta, los cuales nunca llegaron a Guatemala, ahora se suma el malestar de los migrantes plasmado en una carta de pedido de auxilio, donde señalan escasez de pasaportes en los 20 consulados guatemaltecos en Estados Unidos. El calvario que deben pasar los compatriotas incluye citas agotadas o inexistentes, puertas cerradas, funcionarios prepotentes y teléfonos inoperantes. La falta del documento oficial está limitando al acceso a los programas de apoyo en ese país para afrontar la pandemia. Los migrantes que en ningún momento han dejado de enviar remesas a Guatemala, mismas que han sido el pilar para afrontar esta pandemia y que le han servido a este gobierno para presumir de estabilidad económica con sombrero ajeno, vuelven a ser víctimas de la corrupción que gobierna Guatemala y los alcanza hasta el país del norte.

Breves de las fuentes judiciales

La autorización de la extradición de los hermanos Martinelli viene a velocidad de vértigo y pronto notificarán la resolución. Ante el trato con guante de seda de los jueces de la impunidad, al contratista hiper corrupto Jaime Aparicio, este Peladero tiene las expectativas en las autoridades judiciales de El Salvador, por sus prácticas corruptas en el hermano país. A Gustavo Alejos, le abrieron la cabeza, en represalia a la convicción de que dio información, que incluye a toda la cleptocracia.

Limosnean por un lado, pero gastan millones para reparar un avión en desuso

> El Ejército continúa con la idea loca de reparar aviones modelo 1945, lo que le costará varios melones de quetzalucos, pero no tiene empacho para pedir que empresas particulares le regalen material para entrenar a aspirantes a kaibiles, lo cual crea disgusto entre las filas castrenses.

Corre y va de nuevo

Julio César Estrada Valenzuela, esposo de la Ministra de Educación y director de la Seguridad Aeroportuaria, se ha convertido en el brazo derecho del director de Aeronáutica Civil, Francis “licencia falsa” Argueta. Resulta, que Estrada, no solo es el encargado de autorizar la entrada y salida de ilícitos en el aeropuerto, sino que también tiene un grupo encargado de manejar los radares civiles y militares, por eso después de varias semanas de vuelos clandestinos en espera, ya empezaron nuevamente a venir al país los famosos vuelos nocturnos con grandes y valiosos cargamentos, que generan para todos los eslabones de la cadena, grandes “rendimientos”.

Vientos recios y turbulentos

Aseguran fuentes cercanas al Congreso, que un abogado experto en extradiciones, ha estado llegando a ofrecerles sus servicios y apoyo, pues según su experiencia, hay varios candidatos a la extradición, fundamentalmente por su vinculación en el negocio del polvo blanco que no es harina. Al margen de quitarles la visa también vienen solicitudes para unas vacaciones gratuitas en la tierra del Tío Sam. Entre el listado encabezan el pelotón con el suéter Quetzal, Sofía Hernández por Huehuetenango, siguiendo por méritos propios, la primera dama del Mingob, Patricia Sandoval, de Jutiapa; José Gabriel Barahona, de Petén; Vivian Preciado Navarijo, de San Marcos; y su señora madre, Edilma Navarijo por el municipio de La Blanca. Napoleón Rojas por Santa Rosa, Carolina Orellana por Zacapa, Esduin Javier Javier Alcalde de Ipala, así como la mayoría de alcaldes de Los Huistas en representación del departamento de Huehuetenango. Supuestamente, esto significaría un primer y ligero ejercicio de limpieza en nuestra narco clepto dictadura. En el segundo “Tsunami”, que será más diversificado sectorialmente, ni con cinturones, resistirá la turbulencia.

Lucha por su puesto

Mario Sosa Vásquez, representante titular del Congreso ante el Renap, mueve cielo y tierra para no ser removido. En la sesión Plenaria del jueves llamó a varios diputados, ofreciéndoles cinco plazas a cada uno, para que no dieran su voto para su remoción. Esta joya de colección tiene varias denuncias de acoso sexual y venta generalizada de plazas en el Renap.

Irrelevantes

La bancada de patitos feos, encabezada por Melgar Padilla, Lilian García, Javier el drogo Hernández y Julio Lainfiesta, están de pésame: no les ha funcionado su estrategia de chantaje. Han tratado de paralizar varias sesiones plenarias, pero de todos modos las leyes se aprueban sin sus votos, como ocurrió con la Ley de Zonas Francas, recientemente.

Guerra avisada no mata muertos

Walter Gómez, vocero del Mides y de su ministro Raúl Romero, el crack de los noctámbulos, de los estimulantes y de las exuberantes y bellas mujeres que no tienen más salida que atenderle, fue asesor de Byron Cajita fuerte Monterrosa, en su nefasto pero hiper rentable paso por la Portuaria Santo Tomás, ahora le está devolviendo favores a su exjefe, consiguiéndole negocios en el Mides, principalmente en la compra de alimentos. Cajita fuerte, quien por cierto tiene varios casos abiertos en la FECI y un finiquito de la Contraloría pegado con chicle, asegura que controla dos negocios millonarios en el Mides, gracias al vocero Gómez, a quien tuvo con una plaza fantasma de Q25 mil mensuales, sin asistir al puerto, y, que, generosamente, solo cobrará el diezmo, cuando por norma, siempre ha cobrado doblete. Lo cierto, es que el negocio aún está en trámite y lo que no sabe bien Cajita fuerte Monterrosa, es que el vocero es bien conocido por sus trampas y por incumplir pactos.

Tres candados para “la Doña”

La Doña anda moviendo cielo y tierra, para forzar una negociación con la Jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudeth Domínguez, ofreciendo exageradas cantidades de dinero, para que le levante las restricciones ordenadas por la honorable juzgadora, por diferentes canales. Sin embargo, sus intentos se han visto frustrados porque la Juez de Mayor Riesgo, sigue en su postura y ante tanto hostigamiento, prefirió decir que todo lo que venga de la Doña está cerrado con tres candados como dice la canción.

Sigue el desfalco a las finanzas del IPM

Nuevamente salió a relucir el desconcierto de los beneficiarios del IPM, por sus malas gestiones, una institución de la cual se han aprovechado los que llegan a su Junta Directiva. El actual gerente, un oficial que debería estar jubilado, pero por intereses personales continúa al frente de la institución. El caso es que al continuar en su función su jubilación se duplicará, por lo que cobrará prácticamente lo de dos jubilados. Así no hay finanzas que subsistan, ya que aparte de su voluminoso salario, y durante su gestión no se han visto más que saqueos por medio de las altas dietas que reciben los miembros de sus juntas directivas. Bien dicen que con los milicos no hay que meterse, ellos solos se destruyen.

Vacuna para los cuelludos

Lo que no dijeron tras las pruebas piloto de vacunación del COVID, fue que sí colocaron muchas vacunas, sobre todo a oficiales del Ejército, sus esposas, hijos, amigos y conocidos. Esto, sin importar que no tuvieran 70 años de edad ni fueran personal de Salud. Esta práctica continúa y muchos en el army siguen vacunando a sus amigos sin importarles las fases.

Siniestra como nadie

La jueza Claudette Domínguez no lo mandó al bote como merecía y solicitó la FECI a la Doña pero la mantuvo con restricciones para hacer política, cosa que a ella la tiene sin cuidado. Mientras la Doña pidió a sus diputados proteger al Ministro de Gobernación en el pleno y darle sus buenos dolarucos para eliminar mediante diferentes tácticas a quienes le saben sus más oscuros secretos y que están hospedados en Mariscal.

Cooptando el Renap

El mastodonte Rodríguez anda desesperado: los aliados al gobierno ya no lo quieren en la Presidencia del Congreso. Así que antes de irse, quiere forrarse de plata con el negocio de Q52 millones de los eventos de equipo de cómputo del RENAP y además colocar a su primo, Edgar Arturo Rodríguez, como su representante, con el compromiso que le pase mensualente Q100 mil por las extorsiones del Departamento de Tránsito, en Gobernación. Ahora, quiere el control del Renap, sacando al representante Sosa del Congreso, para que suba su primo Edgar Arturo de titular y así lograr su cometido.

haciendo su agosto con las vacunas del Covid

El gobierno le dio al diputado Montepeque, el control de la vacunación y los puestos de salud de El Petén. Este diputado, ni lento ni perezoso, se dio a la tarea de manipular la vacunación de COVID-19, en dicho departamento, priorizando a muy buen precio la vacunación de políticos, ex funcionarios y funcionarios, diputados y narcos y empresarios poderosos. Algunos han tenido que pagar una cantidad onerosa, mientras otros con favores políticos. Para dicha treta alteran los listados, sustituyendo los nombres de los famosos políticos, por personas del área rural, que en algunos casos ni existen. Fregados estamos, sin vacunas y las pocas que hay manipuladas.

Corruptos hasta la médula

En el Hospital Militar y en el Instituto de Previsión Militar se siguen cociendo habas. Desde años atrás, se conoce de los malos manejos en ambas instituciones, que van desde inversiones perdidas, pensiones de hambre, malas prácticas médicas hasta cobros ilegales e injustificados. Esta semana, se dio un incidente, que generó una polémica más, que incluso llegó a la viralización de videos de jubilados indignados, pues son los mismos oficiales, quienes se han mantenido por años en estas dos instituciones, en Finanzas del Ejército o la industria militar, engrosando sus bolsillos y caletas y las de sus jefes, a costillas del resto de usuarios.

Cuerpos clandestinos en apogeo

Este honorable Peladero tiene información sobre las actividades gansteriles de bufetes siniestros liderados por perversos, incluso que fueron investigados por la CICIG y que tienen casos abiertos en el MP, dedicados al despojo abusivo de propiedades. Dichos abogados lideran estructuras que siguen haciendo sus fechorías y son contratados frecuentemente por bufetes “de pomada”. Su modus operandi es obtener lanzamientos a legítimos propietarios o arrendatarios, sin notificarles, fingiendo supuestos contratos y supuestas asambleas “extraordinarias” para cambiar representantes legales y concretar las ventas furtivas. Ya han sido muchas las personas que han perdido sus propiedades y sus abusos no tienen límites, pues llegan con un despliegue de fuerzas armadas policiales y tienen apoyo de jueces y de personal del Registro. Si usted fue afectado, hágalo saber. Una de sus últimas fechorías, aseguran, tuvo como cliente a un excandidato presidencial.

Como en los oscuros 80

Un tremendo malestar entre los automovilistas, han creado los vehículos con sirenas, abriéndose paso abusivamente, entre las colas de carros, incluso, algunos, con custodia policial con las placas cubiertas. Acaso los funcionarios públicos están por encima de la ley, qué tienen que ocultar, transportan algo ilegal: drogas o armas. Al ser gente del gobierno, lo único que logran es amedrentar y causar resentimiento innecesario en los ciudadanos honrados.

Visita de Joya de colección

Sorpresa causó en migración de Guatemala, la presencia de Edwin Escobar, controversial exalcalde y excandidato presidencial entrando de vuelta al país, según parece a resolver una denuncia penal en su contra.

Trabajan para quienes más salpican

Esta semana recibieron un premio por sus servicios a las estructuras de negocios en Salud Pública, Leslie Samayoa, Javier Muñoz y Javier Vásquez, lo cual enojó a la ingenua ministra Flores. Lo que no saben los integrantes de estas estructuras de negocios lideradas por los premiados, es que ya están siendo investigados a fondo. Los susodichos anulan, suspenden y retrasan registros sanitarios de ciertos medicamentos en base a denuncias “anónimas” que ellos mismos ponen, para beneficiar a los que más salpican.

Pregunta con respuesta

¿Quién es el misterioso general, a quien varios de los más de 20 extraditables capturados, en lo que va del año por tráfico de polvo blanco que no es harina, han identificado como el Canche y quien ha sido enlace de ellos, desde hace muchos años atrás?…

Pregunta sin respuesta

¿Quién de los dos coroneles de apellido Navarro, nombrados por Carranza España, para dirigir dos de los más prestigiosos puestos en el army, se dedicaba a extorsionar a privados de libertad, cuando fue subcomandante del cuartel militar y centro de detención preventivo Mariscal Zavala?