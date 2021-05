Nos vacunaron, pero no de Covid

El Olimpo chapín, pactó con la casa de vacunas Sputnik la compra de 500 mil dosis. El pago inicial por Q614.5 millones fue enviado desde el Minfin. Por cada una de las 16 millones de dosis de la vacuna, supuestamente había una comisión de 15 dolarucos. El desembolso corresponde a la mitad de la adquisición. Sin embargo, un error de novatos hizo que enviaran el pago a un broker, quien lo recibió y ya no contesta. La casa de la vacuna rusa dice desconocer quién es el broker.

El contrato fue firmado por Alexander Chistyakov, en nombre de la empresa Human Vaccine, y por Guatemala, la Ministra de Salud.

¿Que de dónde salieron los fondos? Del Fondo Común autorizado por el Ministerio de Finanzas.

La estafa tendría paniqueados al Presidente y a Miguelito, por lo que su rosca de los que se creen muy vivos está sugiriéndoles que realicen un simulacro de entrega de las vacunas. Es urgente que tanto la Contraloría como el Ministerio Público intervengan en el delicado asunto.

Fichita de Ministro

En el no tan lejano 20 de julio de 2012, agentes de la PNC realizaron un allanamiento en el bar Country Club, ubicado en la 9 avenida 4-12, zona 11. Los policías recibieron la denuncia, que en dicho lugar se encontraban integrantes de una estructura de narcomenudeo llamada Los Caradura.

Allí fue sorprendido, en estado de ebriedad y bajo los efectos de droga, el actual ministro de Gobernación, Gendri Lágrima Reyes, quien intentó fugarse. Cuando los agentes registraron su vehículo (P-657DVM) encontraron caletas para el traslado de dinero o sustancias ilícitas. En ese entonces Reyes dirigía una mesa oficial de una comisión multisectorial y continuó como parte sin novedad. El caso quedó archivado en la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), por órdenes del entonces director y brazo derecho de Otto Pérez Molina, el teniente coronel Manuel Alvarado, y de Jairo Estrada, ahora flamante embajador en Turquía. Por cierto que el embajador Estrada pertenece a la misma promoción de Gendri, del Adolfo V. Hall, y en aquellos años estaba en las mismas andadas del ahora Ministro.

De lo único que lo pueden acusar es de “traidor”

El director de la Digici, Luis Navas, tiene un ego tan grande que, dicen los que no lo quieren, si se sube a él y se lanza desde ahí, seguro que necesitará paracaídas. Pero Navas asegura que a él de lo único que lo pueden acusar es de traidor, pues, según sus palabras, trabaja para la embajada. Lo que no dice Navas es que se encarga de los trabajos y encargos furtivos del presidente Giammattei.

De retos, besos y el “Army”

A qué clase de Ejército se esta llegando, cuando los supuestos líderes pierden el decoro y la dignidad que supuestamente profesan, los valores se han perdido y por eso tantos involucrados en narcotráfico y corrupción. ¿Hacia dónde va esta institución, que definitivamente ha perdido el rumbo. El teniente Barrientos da una muestra de esta caída en picada?

Al estilo Chapulín Colorado

Mario Aguilar, director de Covial, utiliza la astucia del Chapulín Colorado: destinó Q260 millones en limpiezas de carreteras, cuando a simple vista ni una sola de ellas en el país está limpia. Cuando adjudicó varios proyectos de limpieza, con contratos de diez meses a cada empresa y por órdenes de él mismo, les indicó a quienes adjudicó dichos contratos que solo limpiaran un mes, nomás para la foto y poder justificar el cobro, y los otros nueve meses de cobro por la supuesta limpieza fueron directamente a su bolsillo. Como él mismo dijo: “El monte y la basura no pueden ser controlados ni fiscalizados por la Contraloría ni por el Ministerio Público”. Es uno de los mejores negocios que el Director de Covial ha hecho, porque nadie controla las limpiezas y es la mejor manera en que puede robarse más de Q200 millones en cash. “No contaban con mi astucia”, dice el malandrín, mientras ríe a carcajadas.

Joyas de colección

La nueva bancada de “pomada” está integrada solo por joyas de colección de diferentes partidos; incluye sicarios, narcotraficantes (en el Congreso hay 35 diputados vinculados a diferentes carteles del narco), extorsionadores, entre otros: Javier Hernández, Armando Melgar, Julio Longo, Julio Lainfiesta, Vivian Navarijo, Julio López, Thelma Ramírez, Juan Ramón Rivas, Lilian García, Hernán Morán y Adolfo Quezada.

La Línea 2021

En Gerona se está llevando con mucha cautela un “caso bomba” de lavado de dinero, que involucra al actual ministro de Comunicaciones, José Edmundo Lemus; al director de Covial, Mario Aguilar; y al exsubdirector de Caminos, Nery Ramírez. Encontraron a varios diputados vinculados al oficialismo con varias empresas constructoras. La red de corrupción llega también a las más altas esferas del poder, incluyendo al Olimpo. El Gobierno ha movido montañas para tratar de encubrir este caso, desconociendo que una copia de estos expedientes se envió puntualmente a autoridades norteamericanas como garantía en caso que remuevan a los investigadores, los cuales viven bajo constante vigilancia y seguimiento por parte del Gobierno.

Contratación clave

El piloto in fieri Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, ha estado de capa caída, pues el negocito de las avionetas cargadas con polvo blanco que no es harina ha estado muy flojo por las presiones del Tío Sam. Francis ha tomado la decisión de ejecutar obra en los aeropuertos y lograr compensar sus ingresos, por eso ha decidido contratar al experto en mafias Nery el Transa Ruano, experimentado trancero que se sabe todos los trucos para ordeñar al máximo los recursos de las instituciones del Estado.

En pleno crecimiento

Aseguran las lenguas viperinas de la Dirección de Caminos, que el mafioso de profesión y doctorado en mafias de Nery Ramírez se jactó esta semana en una reunión con su “círculo de confianza”, que su fortuna asciende a más de Q150 millones y que ya no tiene “maletas” donde guardar tanto cash, que necesita inversiones urgentes en sectores exclusivos como Las Charcas, Mariscal, el Hipódromo, las diferentes Vista Hermosas y zona 9, que tengan piscina de preferencia.

Mal de camioneta

Gendri Lágrima Reyes y su nueva pareja sentimental, la narcodiputada Patricia Sandoval, están que no les pega el sol, pues la captura de Marta Julia Lorenzana los deja mal parados, ya que era una de sus asociadas en el negocio del polvo blanco que no es harina y temen que se vuelva “niña cantora de Viena” y destape estructuras ligadas al “negocio” en el Ministerio de Gobernación.

Bolsillo que más aguante

La lucha por la Presidencia del Congrueso para el otro año está muy disputada: por un lado Allan Masto Rodríguez, actual presidente, está apoyando y haciendo campaña en favor de su protegida y fiel compañera de mafias, Shirley Rivera Zaldaña; y por el otro lado, Edmundo Lemus, ministro de Comunicaciones, que ya solicitó a los tatascanes de Gobierno, regresar a su curul para tener inmunidad y ser el presidente del Congrueso los últimos dos años de gobierno. La batalla está declarada y solo queda esperar qué caletas aguantan más para comprar los votos requeridos. Aunque de todos es sabido que ambos son millonarios emergentes, varios diputransas están convencidos en que Chemundo tiene más pisto que Masto y por lo tanto más chance de ganar.

Para los chicles

Cuentan empleados del Ministerio de Energía y Minas que el ministro Alberto Pimentel se aseguró por lo menos Q20 millones, del presupuesto del INDE, al adjudicar un evento a una empresa en la que es socio. El proyecto de casi Q40 millones ya está dado y fuentes del MEM aseguran que no se gastan más de Q18 millones en el proyecto, por lo que el resto va para los bolsillos del jefe sin tanto aspaviento.

Gruesos, pero gruesos

Hace años, mientras la distinguida licenciada Arabella Castro fungía como registradora, un miembro del Sindicato (de apellido Camey) alteró el proceso registral y le dio en propiedad a Marta Julia Lorenzana el territorio de la laguna del Tigre. La señora Registradora, maniobrando legalmente, instó al Procurador General de la Nación para que demandara al Registro y así se recuperó registralmente el área. Años después, la registradora Castro logró que fuera a prisión el operador y posteriormente, al menos temporalmente, Álvaro Colom con el Ejército tomaron posesión del área. A lo mejor EE. UU. también puede juzgar a esta familia por haber intentado apropiarse de territorio nacional.

Movida siniestra del Pacto de Corruptos

Matheu Escamilla, el constructor consentido del Hombre en la Luna y del presidente Giammattei, anda con una euforia sin límites. Para curarse en salud y blindarse a la perfección de una inevitable persecución penal, se le ocurrió sugerir al Presidente que ejerza toda la presión que sea necesaria sobre la señora Fiscal General, para imponer a su abogado, Luis Ángel Pineda, como secretario general del Ministerio Público. Está tan seguro que logrará su propósito, que a mediados de esta semana festejó con una memorable celebración a Pineda, quien será su defensa central para garantizar que su corrupción y la del Pacto de Corruptos quede en la impunidad. Todo apunta a que quedarán atrás los días en los que la Secretaría del Ministerio Público estaba en las manos serias y rigurosas del doctor Rony López. Triste para Guatemala.

incumple con sus clientes privados

Al parecer el flamante comisionado para meganegocios, perdón, para megainfraestructuras, Salvador Ramírez y su empresa, Concreto y Agregados, pretenden abusar de su posición, inexistente según las leyes guatemaltecas, para tratar de incumplir contratos y obligaciones con particulares. Ramírez se jacta de tener control del Ministerio de Comunicaciones y de ser el enlace entre dicha cartera y el Congreso. Estaremos atentos y vigilantes para evitar abusos y desmadres en contra de particulares, ante quienes tiene que cumplir sus compromisos contractuales.

Por cierto, Ramírez, de manera dirigida consiguió una zona de explotación petrolera. Sin embargo, este “petrolero” sin conocimiento del negocio, lo único que logró fue acumular compromisos financieros contractuales con el Estado de Guatemala. Ahora, el Ministro de Energía intervendrá su operación fantasma para que no tenga que pagar al Estado sus adeudos acumulados.

Turistas forzados

En una primera ronda el imperio está considerando jalar de vacaciones bajo la sombra a unos 35 diputados, entre ellos todos los diputados de UCN, Navarijo, Masto Rodríguez, Boris España, José Ubico, Napo Rojas Jr., Patricia Sandoval y Barahona (de Petén), por haber utilizado dinero de la industria del polvo blanco que no es harina en sus campañas.

La coperacha

Francisco Ruiz, alias Panchito, se pasea por todo el parqueo de Covial, exigiendo a todos los contratistas que aporten US$30 mil cada uno, por órdenes de Mario Aguilar, que tiene que recolectar US$800 mil para comprar un apartamento en Punta Cana, República Dominicana, a un buen amigo del Olimpo, para poder asegurar otro año como director de Covial.

Cacheteando el asfalto

Desde que Juan Carlos Alemán, ministro de la Defensa, fue flechado por Cupido, ya no escucha a nadie, ni siquiera a la promo, especialmente a quien fuera su jefe de finanzas, el coronel Barrientos Girón. Mientras Alemán anda de love story, los comandantes, junto a los G4 y los jefes de las Unidades Ejecutoras del Ejército, han hecho su agosto en plena pandemia, pues son ellos mismos quienes hacen caer los eventos de licitación, para luego fraccionar compras directas, lo cual ha sido señalado por la Auditoría Militar de Cuentas en repetidas ocasiones, sin que hasta la fecha prospere ningúno de los reparos.

Joyitas de jefes

Roberto Gallinota Arriaga y Arturo Castor Samayoa se jactan porque ahora dominan todos los negocios de los puertos. Han llegado al punto de “requerir” adelantos en concesiones de terminales de líquidos y cruceros a empresas internacionales, en supuesto nombre de Casa Presidencial, asegurando tener a la Contraloría General de Cuentas controlada. Estos personajes controlan los negocios de cámaras de seguridad y básculas de pesaje, en todos los puertos nacionales, en donde el contrabando y tráfico de ilícitos continúa creciendo fuera de control.

Pretende salvar el pellejo

Con el fuete en mano, no hay caballo respingón. Estas habrían sido las palabras del ministro de Desarrollo, Raúl Romero, al referirse al malestar que se ha generado entre los alcaldes por los ofrecimientos no cumplidos del presidente Giamattei. Romero quiso salir al paso de cualquier rebelión en las huestes municipales y endosó a los alcaldes la responsabilidad de los actos anómalos que se dieron con los Programas de Apoyo Alimentario en el interior del país, a raíz de la pandemia. Con esta acción el Ministro pretende salvar su pellejo y de paso mandar la advertencia a los alcaldes que de él depende enderezar acciones legales en contra de siete de ellos, ante la Contraloría General de Cuentas, lo que significaría que la mayoría no obtendría sus finiquitos para poder participar en la próxima campaña. Los alcaldes, mal pensados, creen sin embargo que todo esto se debe a que dentro de nueve meses se estaría eligiendo una nueva Junta Directiva de Anam, en donde el Ejecutivo tratará de imponer a su candidato oficial.

Últimos estertores

Osadas, más que desesperadas, algunas fichitas en el Congreso están dando sus últimos estertores. Es el caso de Inés Castillo de la UNE, que ve con tristeza cómo sus posibilidades de una cuarta reelección por Santa Rosa se ven muy lejanas, sin “la Doña” y sin apoyos políticos su carrera habrá llegado a su fin. Esta semana se pudo ver a Castillo “ordenando” a otro impresentable, el gobernador de Santa Rosa, Obdulio Herrarte, que se le asignen Q7 millones más al presupuesto de Taxisco; tres, en donde su hermano Uben Castillo es el actual alcalde, la fuente de recursos, el recorte a los presupuestos de los demás alcaldes de la región, la ambición rebasó sus límites, critican los pobladores Santarroseños.

Vendiendo la torre Eiffel

Eduardo y Alberto Pimentel han vendido cinco veces tres proyectos de construcción de subestaciones eléctricas. Ante su ineptitud y corrupción, estuvo cerca la destitución, pero cierto personaje canadiense, pidió al Presidente que lo mantuviera en la silla, en lo que le otorgaba su proyecto, a lo cual accedió. Aseguran que a los Pimentel se les estrechó la liquidez porque se sobreextendieron y no les bastan sus jugosos negocios en Energía y Minas, sino que también están vendiendo el edificio donde se ubican los juzgados de Femicidio, y el edificio de la zona 14. Aparentemente están apretados financieramente.

A pedido del cliente

Como hoja de papel rota por la mitad, los señores del Mingob, han agilizado operativos en contra del narcotráfico. Del lado derecho de la hoja están los carteles que trabajan para Jalisco Nueva Generación, a quienes no persiguen; mientras que del lado izquierdo están todos los que trabajan con Sinaloa, a quienes capturan varios por semana. Siguen una estrategia de convenientes capturas selectivas.

El pueblo en pena, el vice en la pepena

El viceministro de Hospitales, Francisco José Coma, ha pactado con una entidad de suministros hospitalarios una jugosa comisión por el arrendamiento de 150 ventiladores para los pacientes de COVID-19. La gerente financiera del Hospital San Juan de Dios, Sonia Hernández, amañó el evento, autorizando que un funcionario renglón 031, acreditara la experiencia de la citada entidad, acreditación que fue el aspecto determinante para otorgar el evento. Por ser este evento una licitación, debe ser otorgado por el Ministerio, impidiendo que veten el evento. Esta gerente es quien regenta los ambiciosos intereses del Viceministro, cometiendo abusos de autoridad excediendo sus funciones.

Gracias al descaro de la Gerente, se ha presentado denuncia en el Ministerio Público en su contra, por el abuso de autoridad de Sonia Hernández, ya que como dicen coloquialmente, está jugando a ser jefa de Compras, colocando sus piezas, per olvida que la misma descripción de puesto de la Onsec, la pone en riesgo de gozar de vacaciones forzadas bajo la sombra.