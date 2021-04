El “Dream Team” en tiempos de abundancia

> Esta fotografía fue tomada en el lujosísimo Hotel Bellagio, uno de los dos hoteles más sibaritas de Las Vegas, Nevada, con las fuentes más grandes y sofisticadas de la ciudad, conocida también como “la ciudad del pecado”, donde por cierto, a pesar de lo que aseguran, no todo lo que sucede, se queda ahí. A veces trasciende, incluso a las páginas de este humilde Peladero. Como se puede observar, comparten muy felices, como parte del selecto grupo, el Brodercito Samayoa, el pastor Wash Luna y su abogado, recién detenido, Francisco García Gudiel. El viaje fue realizado en uno de los cómodos y veloces Jets de Wash. Brillan por su ausencia en esta fotografía, para que la eficaz maquinaria estuviese completa, Rodrigo Lainfiesta Rímola, Mario Estrada y Tontón Espina, que de Tontón no tiene un pelo.

El Brodercito Samayoa está involucrado en el caso Construcción y Corrupción, proceso por el que estuvo en prisión una buena temporada, pero posteriormente fue beneficiado con una medida sustitutiva. Entre 2012 y la segunda semana de julio de 2015, el CIV le pagó al grupo de empresas de Samayoa y de su hermano, al menos, Q1.4 millardos y les adjudicó otros Q1.6 millardos, por obras sobrevaloradas del Estado, que además representaban operaciones impecables de lavado.

Wash aparece junto a su abogado, Francisco García, detenido el pasado viernes por el blanqueo de Q59 millones. Luna fue mencionado en el reportaje de la cadena estadounidense Univisión, el cual se denomina Los Magnates de Dios, El lado oscuro de la Casa de Dios, donde un informante da a conocer que fue testigo de la entrega de costales con dinero para construir su iglesia. Wash y Marllory eran vecinos y compartían el mismo portón con la Reina del Sur, en extensos terrenos vecinos y extravagantes residencias en carretera a El Salvador, que originalmente estuvieron a nombre de Espina.

El colombiano Jorge Mauricio Herrera, piloto de la organización de Marllory Chacón, aseguró en dicho reportaje, que Luna era la mano derecha de Marllory.

A pesar de que Wash interpuso una demanda contra la cadena Univisión, el juez del circuito de Miami, no observó ningún delito en las investigaciones periodísticas de la cadena de televisión y programas de noticias de Estados Unidos.

En el caso de persecución penal del Gato García Gudiel, por el lavado de dinero de Q59 millones, tuvieron lugar más operaciones relacionadas con el Brodercito Samayoa, algunas de estas avaladas por altas autoridades económicas del país. Cuando al Brodercito le dieron medida sustitutiva, le cobró al Gato García Gudiel, con lujo de fuerza -lo secuestró y torturó apadrinado por unos narcos de Escuintla. Se llevaron al Gato de su casa para exigir la devolución de las decenas de millones de quetzales bajo vejaciones y tortura. Esta acción fue ejecutada por Mario Ruano, quien cobró regalías por la recuperación de este dinero. Sin embargo, no se pudo recuperar todo, pues parte del dinero está invertido fuera del país, en su gran mayoría en operaciones a largo plazo, que aún no vencen, por lo que no le han podido devolver el efectivo completo.

Adicionalmente, parte del dinero que logró recuperar el Brodercito lo invirtió en la Financiera de Occidente, que más tarde quebró. Por esta razón, ha habido presiones en instituciones del sistema financiero para que se compren la cartera vencida y los activos tóxicos de la Financiera de Occidente, con el fin de, entre otros, el Brodercito, pueda recuperar lo invertido. En esta inversión fue el mexicano Muñoz Ledo, desde el Mariscal Zavala, quien hizo la operación en la referida Financiera, cobrando comisión, que hasta la fecha le están exigiendo que devuelva.

El Gato García Gudiel ha sido abogado de Ríos Mont, del sinvergüenza y conocido testaferro de la Gruesa, Edín Barrientos, de Otto Pérez Molina, del Robacarros Monzón, del narco y prófugo de la justicia Ramón Antonio Yáñez Ochoa, del narco Fernando Enríquez Monzón, de Marta Sierra de Stalling, de Wálter Obdulio Mendoza Mata, de la narcofamilia Mendoza, del exalcalde de Antigua Adolfo Vivar Marroquín, condenado por el desvío de Q22 millones de la Muni de Antigua Guatemala, de Wash Luna, y de Guillermo Samayoa Soria, empresario, exdiputado y hermano del Brodercito, entre otras joyas de colección.En cuanto a Mario Ruano, que a través de vejaciones y torturas logró que el Gato devolviera parte de los Q59 millones del Brodecito, tiene una operación de importación de cemento furtivo, que venden a municipalidades del país e instituciones de gobierno, en sociedad con Allan el Masto Rodríguez, Gabriela Guzmán, el teniente Caleb, el Gato y su hermano, el Príncipe García Gudiel, miembro de la Junta Monetaria y representante del Banco de Guatemala en el IGSS, donde es vicepresidente de la Junta Directiva, y el diputado Efraín Méndez, entre otros temibles y siniestros personajes del lado oscuro de la fuerza. La oficina en la ciudad de Guatemala de esta operación de importación furtiva de cemento está localizada en la zona 10, a dos cuadras de la embajada, donde comparten espacio con el Cuerpo Ilegal o Aparato Clandestino de Seguridad -CIACS- en el que se transformó inusitadamente el ex-Centro de Gobierno, bajo la dirección de Miguelito, aunque ahora su gente recibe su remuneración, descentralizadamente, en diferentes instituciones del Estado.

No lograron desviar la atención ni las investigaciones

El famoso entrenamiento nocturno de vuelos de helicópteros, en teoría para combatir el narcotráfico y del que Gendri Lágrima Reyes, de Gobernación, y Francis Argueta, de Aeronáutica Civil, solo era una cortina de humo para impresionar a las autoridades que vinieron de la tierra del Tío Sam al Triángulo Norte. Los vuelos los hicieron sobrevolando la capital, Escuintla y Zacapa, cuando es bien sabido, que la mayor cantidad de pistas clandestinas están en Alta Verapaz, Petén y Retalhuleu, los incautos creyeron que habían engañando a los delegados del Norte. Sin embargo, solo echaron más leña al fuego y causaron intrigas y sospechas, para que las investigaciones por sus vínculos con el polvo blanco que no es harina, sigan acumulando pruebas en la dirección correcta.

El espejo de Honduras

Guatemala es un punto de gran preocupación para las autoridades norteamericanas: su sistema no puede combatir el narco, la corrupción y la impunidad, porque el narco, la corrupción y la impunidad son el sistema. Saben que en Guatemala están forzados a bailar con el diablo. Uno de los ejemplos más palpables es simplemente observar cómo la seguridad del Estado, el año pasado, organizó una estructura paralela para introducir centenas de avionetas cargadas con polvo blanco que no es harina. Lo que desconocen los responsables de la seguridad del Estado es que los “canchitos” tienen varios casos en su contra y solo esperan que pierdan su derecho de antejuicio para conducirlos a tener largas vacaciones con Mickey.

Como el mono, en este caso la mona: con una mano prendida de cada rama

La famosa 4×4, conocida también como la Todoterreno, está pronta para asumir su cargo como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, y su futura presidenta, sin embargo, como buena operadora, continuará manejando los negocios millonarios que tiene en el Ejecutivo, en cuanto está comprometida a garantizar la impunidad del Pacto de Corruptos y esté en la más alta Corte del poder judicial.

El matrimonio donde se contagió el pueblo

> Baudilio Hichos tiró la casa por la ventana para celebrar el matrimonio de su hija el pasado 27 de febrero, en Chiquimula. Además de organizar otra fastuosa fiesta marca Acme en la ciudad. Luego del fiestón, muchos de los invitados –al menos una decena– han muerto, pues se asegura que se contagiaron durante el jolgorio, incluyendo el papá de la novia, ícono de la corrupción, quien se encuentra en estado delicado en un hospital de la ciudad. En Chiquimula fallecen a causa del COVID-19 en promedio cinco personas, hace dos semanas murieron diez pacientes en un día.

Entre los invitados que murieron luego del contagio, se encuentra Keneth Vanegas, vinculado al narcotráfico, y la esposa de un juez del Tribunal de Sentencia de Zacapa.

Alquiló en tierras movedizas

> El Mastodonte Allan Rodríguez está de fiesta: con la coima recibida por medio del cuñado y gestor de transas, Ángel Chocoj, del famoso clan Xoná, quienes se han adueñado de la tercera parte del jugoso presupuesto de Q400 millones asignado a Fopavi bajo el control del Mastodonte. La coima ha sido tan buena, que el Masto se convirtió en inversionista en inmuebles y se autorrecetó recursos para conseguir en alquiler, a través de terceras empresas, nada más y nada menos, en un icónico edificio de La Reforma, donde trasladó su feudo del Fopavi. Sin embargo, no todo es color de rosa para el Masto, pues desconocía que el comisionista que negoció el inmueble, forma parte de un grupo de informantes que delata funcionarios para intentar que no los persigan penalmente en varios casos que tienen pendientes con la Ley.

“Zancadillas” para seguir ordeñando

En el Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda -CIV-, el ministro Edmundo Lemus y sus millonarios emergentes y efectivos peones, Mario Aguilar de Covial, y Nery Ramírez, de Caminos, ya afinaron la maquinaria que sigue ordeñando el CIV con eficacia y, por cierto con transparencia, ahora se escudan en subir eventos bajo la norma de convenios y tratados internacionales, para el mejoramiento de carreteras, lo que significa que las constructoras que quieran participar tienen que tener certificación internacional y por el momento las únicas que las tienen son los socios de Lemus. Esta zancadilla permitirá a Lemus dirigir eventos hacia las empresas con las que “confeccionó” esta mecánica después de que se retire como Ministro. Lemus toma riesgos de última hora, pues ya escuchó que muy pronto pedirán su antejuicio en un caso de desfalcos al CIV. Mientras tanto sigue asaltando el Estado sin prudencia y llenando la alcancía para el financiamiento de Zury, la escogida por Giammattei para que le cuide sus espaldas al dejar atrás “el Guacamolón”.

Alistándose para ser Ministro

Rodolfo Letona, viceministro de Telecomunicaciones, ha estado muy ocupado recolectando coimas para subir en el corto plazo a dirigir el CIV: su padrino, el canciller, le asegura que el hueso ya está definido, eso sí, los negocios tienen que seguir fluyendo y las coimas se tienen que incrementar en un 5 por ciento más, si no las cuentas no saldrán y todos tienen que salir ganando. Letona se siente confiado que será el nuevo tatascán de la cartera de Comunicaciones, lo que no sabe es que su nula experiencia y habilidades en los “bisnes” no lo ayudan mucho y sus asesores tampoco son digamos que lumbreras.

Precavido

Mario Aguilar, director de Covial, forma nuevas redes de blanqueo para desviar los ojos de la IVE y de Gerona, porque la Contraloría General de Cuentas, como suele asegurar, no le preocupa en lo absoluto y busca los servicios de A. G. Yaxcal, jefe de una estructura de blanqueo de dinero y contratista del Estado, con obras en Covial, Caminos, en los puertos y quien blanquea, a través de obras y contratos con el Estado, a muchos narcos a escala nacional. También conocido como financista de Jimmy Morales, con dinero proveniente de la industria del polvo blanco que no es harina. Por cierto, Mario Aguilar, ha hecho alianzas hasta con el propio diablo para poder continuar como director de Covial.

Con energía para desvalijar

El ministro Pimentel se quiere despachar con la cuchara grande: adjudicaciones por más de Q400 millones en obras del INDE, pero eso es lo chiquito. Al salir a luz que es accionista de la empresa FERSA, la que más concesiones tiene para transmisión y generación de energía, encomendó a su flamante vice Arita, preparar sus empresas Arigesa, Leserva y Proseisa, Impelsa, entre otras, para adjudicar más de US$800 millones antes de medio año. Al Ministro le urge adjudicar concesiones y contratos, pues hay un tal Quijivix, más conocido como Vaselina, que le ofrece a Miguelito compartir el pastel, si remueven a Pimentel. Con esas mañas, el Ministro comprará unas 10 máquinas más para contar efectivo.

Diputado: yo no fui…

Hay diputados que por poner cara de yo no fui, no serán investigados. Según información de lenguas viperinas, hay un grupo de padres de la patria investigados por vínculos con el polvo blanco y constructoras por pago de votos, uno de estos es Marvín Estuardo Alvarado Morales, representante por Totonicapán: nunca opina nada, pone cara de aletargado, pero para votar y pedir obras a cambio, es más rápido que “Spidy” González. Es propietario de la empresa CICSA, que recibió más de 25 melones, y cuenta con una gama de empresas a las cuales adjudicaron y pagaron este año. No le preocupa que el TSE sepa que por ser contratista no puede ser diputado, pues manifiesta que aceita, más de lo debido a Franco y Alfaro.

Se queda sola

Sandra se empieza a quedar sola por sus actitudes desleales y corruptas: fuentes aseguran que ya son solo dos diputadas y un diputado los que la siguen a ciegas. Sin embargo, busca presionar a sus antiguos aliados y diputados para que intercedan ante el juzgado que lleva su caso, de suerte que recupere su libertad política. La respuesta es la misma, ya nadie quiere apoyarla pues la doña es cadáver político.

El Digecam, a servicio de los narcos y “Miguelito”

Desde el nombramiento del coronel Trancita Lima Reyna, ordenado por Miguelito, debido a la recomendación de su consentido el coronel Reyes Bailarín Exotico Chigua, comandante de la Guardia Presidencial, las licencias de armas para los carteles del polvo blanco se volvieron muy accesibles, el Transita, como le llaman al director del Digecam, pide 3 mil dolorosos por licencia de armas prohibidas y 5 mil dolorosos para no supervisar armerías que tienen nexos con los narcos. Trancita obedece órdenes del Jefe de la Guardia Presidencial y se estima según una fuente interna que se emiten más de 10 a la semana. Vaya negocio de los militares.

La nena se niega a hacer servicio

Al Manos Largas coronel Barrientos no le bastó ser jefe de Finanzas del hombre en la luna para convertirse ambos en los nuevos millonarios emergentes. Tuvo el descaro de otorgar una beca para su hija que autorizó el entonces Ministro Caminitos Ralda. Hoy “la Niña”, hija del coronel, no quiere cumplir el tiempo reglamentario de servicio por la beca. El corrupto coronel Barrientos Girón está presionando a Caminitos Ralda (quien por cierto ya no duerme por el caso del buque que tiene la FECI), para que cambien el contrato y no cumplir con lo estipulado, esto tiene molestos a muchos becados que cumplen con este requisito.

Más vale solo que mal acompañado…

> A mediados del mes de marzo fueron asesinados en el Caserío Ixmucané, Los Olivos, Petén, dos civiles, entre ellos un menor de 14 años; los pobladores y fuentes del MP y la PDH le atribuyen las muertes a miembros del Ejército guatemalteco, quienes aparentemente iban a erradicar plantaciones de marihuana, en un “operativo” ordenado por el jefe del Estado Mayor, general Carranza España, curiosamente, sin el acompañamiento de fiscales antinarcóticos. Los vasos conectores de Carranza con diputados, gobernadores, fiscales, militares y amigos con vínculos con el crimen organizado transnacional, los aportes en campaña, más el descanso de la Semana Mayor y la pandemia, han logrado que el caso se enfríe, favoreciendo a Carranza, quien por cierto quiere descargar toda la responsabilidad en los subalternos. El anterior caso, más el verdadero motivo por el cual fue separado como jefe de la Inteligencia Militar en 2018, fue suficiente para que el enviado especial del Gobierno norteamericano, Ricardo Zúñiga, pidiera expresamente al Ministro de Defensa, Carlos Alemán Soto, la no presencia de Carranza durante la reunión que dicho enviado sostuvo con los ministros y en su lugar fuera acompañado por uno de sus viceministros.

Policías mordelones

> La Comisaría 13 ha tenido la fama de extorsionar a jóvenes, hacer secuestros exprés y pedir mordidas, especialmente en los alrededores de Cayala. Acá una muestra de lo que sucede especialmente los fines de semana.

Sentido común

> Al observar esta fotografía, el famoso avión en el que el Army quiere invertir varios millones y un vehículo de la misma época, la pregunta es ¿si usted fuera el poseedor del vehículo lo restauraría para su uso cotidiano o compraría uno más moderno, al igual que la aeronave?

Con más seguridad que los fiscales

> Fuentes cercanas al abogado Rolando Gómez, denunciante en 21 casos contra fiscales del MP, señalan que el profesional goza de fuerte seguridad que bien podría ser utilizada para resguardar a parte de población guatemalteca indefensa por los hechos delincuenciales que ocurren en el país. Aseguran que el profesional tiene asignados seis agentes policiacos que portan armas largas, seguridad que se le proveen a petición de la Fiscalía.

La pasarela de acompañantes

El Congreso es el refugio para que diputados y funcionarios mantengan becadas a sus consentidas. A la planilla cupido se sumó recientemente la amiga íntima del Director de Aeronáutica. Vaya usted a saber qué tráfico de favores ocurre en el Legislativo, para que esa planilla siga engrosando hasta ser suficiente para montar una pasarela en los corrillos del Congreso.

Incumple

Avianca dejó de operar hacia Petén. Precisamente por esa razón se encuentra autorizada como aerolínea nacional para vuelos hacia ese departamento, sin que se le sancione, mientras que los peteneros deben erogar grandes sumas para trasladarse por la vía aérea actualmente.

Caso de 26 fusiles varados en Digecam

Actualmente se encuentran almacenados por instrucciones del Digecam, 26 fusiles CZ BREM 2 calibre 223, según la póliza autorizada por el último director de la Digecam, coronel Ponce Monterroso.

Pero que en la realidad son 5.56 mm, marca Colt, M-16, entre otros, por señalamientos de personas particulares y dirigencia del partido Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-, estos 26 fusiles no han sido autorizados como armas deportivas por el actual director, coronel Lima Reyna Rosendo, quien sabe del delito que se ha cometido al permitirle o autorizarle, a una importadora de armas, la compra y venta de armamento y munición.

Otro caso paradigmático es el de Álvaro Arzú (propiedad del padre y entregado por el hijo). No menos de 6 fusiles automáticos, que fueron entregados por Álvaro Arzú hijo a la Digecam, con el propósito que fueran destruidos, o bien entregados para un museo, sin embargo, estos no fueron destruidos, fue simulada su destrucción mediante actas falsas. Esto sucedió a finales del mes de noviembre y diciembre año 2020. Un fusil está registrado a nombre del capitán guardalmacén González Caniz, quien al igual que los dos planilleros ayudantes del guardalmacén, ya fueron retirados de inmediato de la Digecam.