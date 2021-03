Sin la mica ni la montera

A poco más de un año, de traicionar con su grupo original, conocidos como los Peludos, en la elección de Junta Directiva del Congreso, la siniestra y perversa Doñita, provocó la ruptura de la UNE. Y, ahora, hace pocas semanas, traicionó también al grupo que había permanecido incondicional con ella, dirigido por Estuardo Vargas, que le arreglaba todas las transas con el Pacto de Corruptos. Así fue como se quedó sin bancada en el Congreso y ahora está buscando hundir al partido con el apoyo del Ejecutivo, pues los trámites de cancelación de la UNE se aceleraron en el TSE en las últimas semanas, gracias a un malicioso amparo provisional que tiene detenida la celebración de la Asamblea Nacional, en la que la pondrían de patitas en la calle. Pero la Doñita no solo perdió las elecciones de 2019, la bancada y el partido están a punto, además de perder la libertad condicional. La titular del Juzgado de Mayor Riesgo E, Claudette Domínguez, con claridad y buen criterio, tras integrar todas las pruebas del caso de financiamiento electoral ilícito que implican a doña Sandra, ha concluido que tiene un caso más que sólido para enviarla a juicio oral.

¿Dónde ubicar las “tamaletas”?

Mario Aguilar, director de Covial, mejor conocido en el bajo mundo como Chiquidrácula, tiene un problema serio de logística, desde que a su suegro le entró la perseguidora y rechazó resguardar sus tamaletas en su finca en el oriente del país. El banco de sangre de Chiquidrácula no es cosa menor: se trata de las coimas y sobreprecios de obras por Q700 millones, que ha otorgado a una estructura de 50 seudoempresas constructoras, cuyos hilos manipula y cuyos testaferros son casi todos los miembros de su voluminosa familia política, comenzando por su propia esposa.

Circo, en tiempos de pandemia

Obediente y no deliberante, el alcalde de Palín, Ricardo Quezada, organizó tremendo fiestón en un popular barrio de ese municipio. Asistieron más de 2 mil vecinos, sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social. Todo sea para complacer a la asesora y pareja sentimental del jefe, la señora Olga Díaz Rodas, quien ha sentido el frío de la población, desde que trascendió que recibe Q300 mil mensuales de la muni, producto de una red de negocios shucos.

El abusador busca vengarse

Jimmy Morales, mejor conocido como el hombre en la luna, fue denunciado ante el MP, a mediados de 2018, por el excanciller Édgar Gutiérrez, por los delitos de acoso y abuso sexual de jóvenes funcionarias y empleadas de los ministerios de Medio Ambiente, Comunicaciones y Economía. Las denuncias no se materializaron por el temor de las jóvenes víctimas, que recibieron amenazas veladas y descaradas. A una de ellas, incluso, le fracturaron un brazo, aunque finalmente por las denuncias dejaron de someterlas a acoso, chantaje y humillación. Últimamente, en sus frecuentes e intensas jornadas con Baco, Neil Armstrong Tropical vocifera que, ahora que él controla todas las Cortes de Justicia, incluyendo la próxima CC, y el MP, cobrará cara la venganza en contra de quien lo denunció. No sabe, que el tiro le entrará por la culata.

Quiere volver con diente de oro y minifalda

> El presidente de la Portuaria Santo Tomás de Castilla en tiempos del hombre en la luna, el sinvergüenza de colección Byron Monterrosa, alias Cajita Fuerte, quiere ser el Zar de los Puertos. Jura que cuenta con el apoyo de los doctorados en transas, Cum Laude, Rubén Mejía y Guillermo Botox Sosa, ambos con creciente influencia en el Olimpo Presidencial. Si por alguna razón a Cajita Fuerte se le frustra su plan de conquistar los puertos, aceptaría el premio de consolación: volver a ser presidente de la Junta Directiva de Santo Tomás.

Por cierto Cajita Fuerte operó a la par de su mancuerna, Roberto Arriaga, esposo de la íntima asesora de Neil Armstrong Tropical, Karla Gutiérrez, consejera de cabecera y gurú sentimental del pícaro Fredy Cabrera.

Karla Gutiérrez en tiempos de la UNE laboró en el Registro de la Propiedad. Luego, fue operadora de Roberto López Villatoro, y en 2014, protagonizó una serie de vergonzosos incidentes de Mata Hari Tropical en las Comisiones de Postulación para Corte Suprema de Justicia.Karlita logró colarse en el círculo cercano del hombre en la luna, espacio que le permitió colocar a su esposo, Roberto Arriaga, como subgerente de la Portuaria Quetzal. Resulta que mientras, Arriaga operaba en el terreno para asegurar la prórroga del contrato de grúas del Canchón, Jurg Widmer Probst.

Extorsionador que no mide enemigos

Walfred Orlando Rodríguez Tórtola, director de Auditorías Internas de la alcahueta Contraloría General de Cuentas, está saliendo del anonimato financiero a velocidad de vértigo. Ha montado toda una estructura de chantaje y extorsión de funcionarios y políticos, sobre todo alcaldes, que presumiblemente aspiran a la reelección, cobrándoles finiquitos a precio de oro. Tiene ferretería y herrería: donde no obtiene clavos, los fabrica. Su problema es que los afectados tienen sus propios conectes en el Pacto de Corruptos y llueven las quejas en su contra en el Presidencial.

El Che está enojado

Un empresario argentino se encontró en el camino al diputado Eduardo Smiley Montepeque, alias el Rey de las Minas. Aprovechando que es presidente de la Comisión de Energía y Minas, el diputado Montepeque hace negocios grandes en el Ministerio de Energía y Minas tramitando licencias de exploración y explotación. El argentino le pagó a Montepeque US$10 millones y una participación del cinco por ciento de utilidades. Pero el diputado no le cumplió. Ahora el Che amenaza con denunciar ante la IVE los movimientos financieros, si no le devuelve la plata y rescinde de las acciones.

Emprendimientos de integración vertical y horizontal

Gendri Lágrima Reyes, ministro de Gobernación, ha girado instrucciones a sus asesores estrellas, que las compras de uniformes, municiones, equipamiento de seguridad y los proveedores de comida del Sistema Penitenciario, tienen que tener autorización directa de él. Además las comisiones subieron en porcentaje. Aseguran las malas lenguas, que los gastos de abogados y de informantes se le han incrementado al Ministro, con tal de averiguar si son cierto los rumores que las agencias del norte le quieren dar unas vacaciones todo pagadas en la tierra del Tío Sam, por su estrecha relación con los señores del polvo blanco que no es harina. También se está expandiendo en los proyectos inmobiliarios, y planifica construir bartolinas en los diferentes presidios del país. Su socia, acompañante y pareja de amores transicionales, es la experimentada narcodiputada Patricia Sandoval, con quien andan de arriba para abajo, en la poderosa Range Rover Blanca que le regaló Fredy Salazar, tenazudo de Los Huistas.

Con mal de camioneta

El ministro de Comunicaciones, Edmundo Lemus, que por cierto muy considerado, ha estado llenando la alcancía de Zury para su próxima candidatura, y el flamante director de Covial, Mario Drácula Águilar, ambos connotados millonarios emergentes, están con mal de camioneta desde hace algunas semanas, ya que sus abogados les informaron que hay un caso en su contra, por adjudicaciones anómalas a sus socios y testaferros (sociedades sobre todo de familiares que no se molestaron mucho en ocultar). Ambos funcionarios han estado durmiendo en lugares distintos cada noche, esperando el inevitable operativo que se espera sea después de Semana Santa.

El doble ordeño

> Karla Sánchez tiene un contrato 029 como asesora en Comunicación en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, por el cual devenga Q20 mil mensuales. Al mismo tiempo es proveedora de la Empresa Portuaria sobrevalorando termómetros en los tiempos del COVID-19, como lo demuestra la factura de cobro.

A espaldas del país del norte

> En su periplo a Corea, el canciller Brolo usó de cobertura dicha reunión para reunirse con autoridades del Gobierno de China Continental, de igual manera con la orden expresa de empantanar y atrasar el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, todo, según ellos, a espaldas de los USA.

Arañando propiedades

> La promoción 108 de la Escuela Politécnica ha sido una de las más nefastas en la historia. Una de las figuras más tenebrosas y asidua protagonista en estas nobles páginas es el abogánster Luis Alfonso Magaña Franco, mejor conocido como la Araña. Según publicaciones de este medio la Araña Magaña estuvo vinculado a la estructura de lavado de dinero de los Pitufos, fue asesor en el Mingob durante el tiempo del PP, donde realizó múltiples tumbes de droga, en tiempos del hombre en la luna armó toda la estructura de testaferrato y empresas fantasma para la estructura de los mandamases de los tatascanes de la Seguridad del Estado y sus familiares dedicados al narcotráfico. En este gobierno la Araña Magaña, aseguran, ha tejido una estructura criminal, con la cual han despojado de varias propiedades a adultos mayores y han desarrollado proyectos de urbanización con registros falsos. Ven venir la tormenta, los cambios de vientos huracanados y pareciera que no se percatan.

Las compras del MINDEF

En el Ministerio de la Defensa han venido haciendo compras hormiga para la institución castrense, principalmente en la modalidad de compra directa, donde aprovechan a subir eventos al por mayor de hasta 90 mil quetzalucos, para no darse color de compras millonarias. Lo que distingue a estos incautos señores del Army es su poco conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y que aunque sean compras directas, siempre dejan evidencia de la malversación de fondos que realizan, y es de dominio popular que las caletas de sus tatascanes están rebosantes de tanta “regalía” recibida por la compras superfluas que realizan.

Del plato a la sopa

Fernando García Gudiel, alias el Príncipe, presume que ya tiene negociados por los próximos cinco años la presidencia del IGSS. Asegura que ya tiene cuadrado a Miguelito y que su asignación es inminente. No todo es color de rosa, ya que el Príncipe la pasa inquieto, pues sabe que en cualquier momento sus múltiples investigaciones en Cultura y Deportes, Fopavi y sus vínculos de transa con Mastodonte, Allan Rodríguez, lo pueden destronar antes de la ansiada coronación.

Retrato de una narcofamilia típica

El abuelo: Guillermo Pellecer Robles. Durante la época de las dictaduras militares fungió como encargado del Fydep, entidad creada para repartir arbitrariamente las tierras de Petén, otorgando muchas parcelas de más de 10 caballerías a los hoy narcoganaderos.

Tuvo la suerte de ser electo constituyente por el partido de los militares y políticos corruptos que cogobernaron con Lucas García y hoy funge como presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación, calidad desafortunadamente rebajada en su significado a simples politiqueros.

Se alineó en la lucha anti-CICIG y fue remunerado por propia confesión con Q600 mil provenientes del Congreso, durante la presidencia de Álvaro Arzú Escobar, a instancias del corrupto paradigmático, Felipago Alejos, esto gracias a una querella presentada por dicha asociación en contra de los magistrados de la CC, Gloria Porras, De Mata Vela y el fallecido Bonerge Mejía. Es esta querella la que, en connivencia con la Corte Suprema, actualmente pretende quitar el antejuicio a dichos magistrados.

Incluso en el actual presupuesto del Congreso figura una asignación de Q5 millones para dicha asociación.

El hijo: Juan Carlos Pellecer Agustín. Actual alcalde de San Juan Sacatepéquez, electo por el partido Todos de Felipe Alejos, postulado como parte de la “gratitud” mostrada a su padre Guillermo, en la lucha anti-CICIG y por la querella presentada contra los magistrados de la CC. Fue candidato perdedor en dos ocasiones con comités cívicos independientes.

Sometido a juicio por ejecución extrajudicial cometida en sus tiempos de líder de los comités de seguridad, conocidos como “los encapuchados” en el área de Ciudad Quetzal. Fue inscrito como candidato, aunque estaba procesado y unos días después de su elección, milagrosamente las influencias de Felipago Alejos en la Corte Suprema, hicieron “desaparecer” los cargos criminales en su contra.

En las redes sociales confesó que posee aparatos de interceptación telefónica y que espía a sus detractores.

El nieto: Juan Carlos Pellecer. Aprovechando la estructura de “los encapuchados” de su padre, se dedicó al narcotráfico, específicamente al trasiego del polvo blanco que no es harina y fue capturado in fraganti. Condenado a 12 años de prisión por narcotráfico, en la actualidad se encuentra pagando esta condena. Para muestra un botón. Así como esta, hay decenas de familias en la actualidad, que son quienes gobiernan nuestro país, por medio de la narco cleptocracia que nos han impuesto.

Los peones de Ubico

> A pesar de que en diferentes reuniones el ministro Alemán ha advertido a los comandantes del Army que no hagan uso indebido o para beneficio personal de los recursos del Estado, el comandante de la Guardia de Honor, coronel Barrientos González, utiliza vehículos con placas oficiales y a soldados para construir su casa particular en un condominio de la zona 16. A los pobres soldados no les queda más que obedecer las órdenes de Barrientos, quien tiene intimidados a todos sus subalternos, pues asegura que en junio, él será el nuevo jefe de Estado Mayor y su compadre Carranza España será el ministro; quien por cierto también ha asignado a su esposa e hijas, dos vehículos blindados y soldados como guaruras a cada una. El motivo por el cual ambos se sienten intocables, es porque cuentan con el apadrinamiento del narcodiputado y exconvicto Ubico y los señorones de oriente.

Los lamebotas en acción

Esta semana estuvo de manteles largos el ministro de la Defensa, general Alemán Soto. La ocasión no podía pasar desapercibida para los lamebotas, encabezados por el segundo a cargo del Army, Carranza España, quien como buen miembro de la G-2 y de los desaparecidos estados mayores presidenciales, sabe de las debilidades y pasiones de los superiores; por lo que no desaprovechó la oportunidad para mantener entretenido al señor Ministro por una semana, la cual inició con una serenata y mariachis, desayunos, almuerzos y cenas con finas viandas, licores y más; incluso Carranza ordenó que los comandantes y jefes abandonaran sus bases militares para gozar la semana de parranda, quienes dejaron a “cargo” a los subcomandantes, quienes le responden directamente al cuestionado Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Eficaz para la pepena, las “tamaletas” y pobre como profesor

El Venenito coronel Morales Pérez, actual segundo jefe de la Escuela de Estudios del Ejército, en sus supuestas “clases magistrales”, acusa a los periodistas de la situación de inestabilidad que vive el país. El coronel Venenito Morales, como le dicen con buen criterio en el Ejército, se le olvidaron los millones de quetzales que sacaba en el tiempo de Caminitos Ralda, y los llevaba a caletear a la zona 16, lo cual fue denunciado en su momento en estas páginas. Por cierto, a su hermano, el general Veneno Morales Pérez, lo tienen en la lista de los operadores de Jimmy Morales, para organizar con eficacia las escoltas de los botines que sirvieron para “saturar” las tamaletas del hombre en la luna y de su socio e íntimo amigo Benito, en La Antigua y en los pozos de las fincas y haciendas de Benito en Escuintla.

Narcolicencias por doquier

> ¿Hasta cuándo continuará el Digecam emitiendo licencias de armas ofensivas disfrazadas de deportivas para el narcotráfico en Guatemala? El último tiroteo entre narcotraficantes, ocurrido ayer a plena luz del día y en una carretera de alta circulación en Zacapa, son muestra del alto nivel de impunidad.

Pregunta con respuesta

¿Cuál es el nombre de la asesora del diputado Julio Lainfiesta Rímola que tiene cacheteando el asfalto a varios diputados en el Congreso?

Respuesta: la chica net center Marcella Orr.

Pregunta sin respuesta

¿Cuántos miembros del Gabinete, Cortes y Congreso pasaron con mal de camioneta el fin de semana, ante el anuncio de los yunaites de publicar la lista Engel el 30 de marzo?

Pregunta sin respuesta

¿Por qué los izquierdistas y “dizque” progresistas, representantes del pueblo ante el Congreso de la República, hacen cuórum en el pleno, cuando no lo deben de hacer, y se presentan cuando se deben de desmarcar? La semana pasada sirvieron en bandeja de plata, como tontos útiles al Pacto de Corruptos, pues fueron clave con su “ingenua” presencia para entregar las cabezas de los únicos magistrados independientes de la CC y contribuyeron a que le dieran el disparo financiero al controvertido, pero a fin de cuentas valiente PDH. Y estos diputados saben –o deben de saber– que ambas votaciones son ilegales. Pero, como les viene del norte…