El que sigue en la cola

Carlos, alias el Trompudito Velásquez, exministro del Mides en tiempos del hombre en la luna, ligado a proceso el 20 de noviembre del año pasado, señalado del delito de peculado por sustracción de un pago improcedente cuando fungía como director de Aeronáutica Civil, tiene ahora muy buenas razones para andar escondido bajo las piedras. Como se recordarán, el 16 de octubre la FECI decomisó Q122 millones en la llamada “casa fuerte” en Antigua Guatemala, a donde el Trompudito llegaba con frecuencia, según consta en las cámaras del condominio. Sus motivos también tenía para acudir: allí guardaba buena parte de sus “ahorros”, nada más y nada menos que Q50 millones, provenientes de “regalías” por contratos de plantas de mantenimiento de agua potable, que fueron otorgados a una de sus empresas a nombre de testaferros. En una de las “tamaletas” se encontró una etiqueta con esta leyenda: “Para: CV. De: JO”. Las pesquisas de los especialistas concluyeron que las siglas significan: “Para: Carlos Velásquez. De: J. O.”, cuyo nombre y apellido haremos público más adelante. El Trompudito ya sabe que es el próximo en la lista de los valientes fiscales de la FECI.

Premio de Consolación

No obstante las promesas y los juramentos, a Patricia la Cuchi Váldez, el Pacto de Corruptos no le honró la promesa de sentarla en la Corte de Constitucionalidad, a pesar de que incesantemente se rasgó las vestiduras para que la Corte Suprema de Justicia, sobre todo, en los casos del corrupto y sinvergüenza de colección, Felipago Alejos, jamás les retirará el derecho de antejuicio, de suerte que pudieran preservar impunidad para su insaciable corrupción. Sin embargo, finalmente, el Pacto de Corruptos ha encontrado para la Cuchi Váldez, un premio de consolación: una silla como magistrada en la Corte Centroamericana de Justicia, con US$10 mil mensuales garantizados.

El fantasma de la democracia leva anclas

Finalmente, Ángel González, viejo, cansado y desenmascarado, además con su esposa prófuga de la Justicia de Guatemala y de la Interpol, dueño absoluto de “la caja de resonancia” y el eslabón clave de la narcocleptocracia que envilece a Guatemala, con su siniestro monopolio de televisión y sus poderosas emisoras del oligopolio de radio, cuyas frecuencias obtuvo del Estado de Guatemala ilegalmente, a través de simulaciones y usufructos vitalicios, que graciosamente le brindaron los diferentes presidentes de Guatemala y a quien por cierto, Álvaro Arzú le prodigó una “legalidad” de mayor solidez. Falta conocer si habrá pagado los debidos impuestos de la venta de su multimillonario conglomerado a un consorcio de Televisa. Aunque seguramente la transacción ha de haber tenido lugar en algún paraíso fiscal.

No se cae la hoja de un árbol en Guatemala, si no es por orden y deseo de Miguelito

Oficialmente el Centro de Gobierno, que era coordinado por Miguelito, quedó cerrado hace tres meses, pero en la práctica sigue operando, aunque con algunos cambios. Varios de sus integrantes fueron distribuidos como nuevos jefes de varios ministerios, viceministerios y secretarías, especialmente aquellas que están bajo la coordinación legal del vicepresidente Guillermo Castillo. De todos modos, su sede, en Ciudad Vieja, zona 10 (6a. calle y esquina con 1a. avenida) sigue activa y muy dinámica como desde hace un año.

Mamando de la teta

> Once militares que formaron parte del alto mando en el Gobierno de Jimmy Morales siguen mamando la teta del Estado, ya que además de las pensiones de más de Q25 mil en el Ejército ahora sangran al Estado con sueldo en Gobernación. He aqui cinco de los 11 aprovechados milicos:

Nueva elección

Según la Ley del Organismo Judicial, ayer debió haber renunciado Néster Vásquez a su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Al no hacerlo, de manera implícita ha renunciado como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La nueva Junta Directiva del CANG, que, por cierto, asumió ayer mismo, tendría que proceder a convocar a nueva elección para magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.

Drácula, el intocable

Mario Aguilar, director de Covial, presume de intocable. Asegura que la Contraloría General de Cuentas no se le cruza en el camino, gracias a los buenos oficios de Mónica Monge. Dice que las alarmas de la IVE nadie las escucha. Que tampoco Gerona se mete con él, pese a que de oficio debió haber iniciado varios casos de denuncia pública de corrupción. Según este ladronzuelo millonario, a todos los tiene bien lubricados. Según dice, ha llegado a recomendar al millonario emergente, el aún ministro Chemundo –la Liebre– Lemus y al propio presidente Giammattei, que ordenen la destitución del viceministro de Infraestructura del CIV, Marco Cornejo, porque “no se alinea al proyecto”, con la celeridad que los negocios demandan.

Un director muy ocupado

Nery Ramírez, conocido por golpear y abusar de mujeres y flamante subdirector y mero mandamás de Caminos, ha estado muy calladito y apenas ha subido tres eventos de licitación este año, y más bien, se ha dedicado a autorizar los anticipos y pagos de los millonarios negocios que hicieron el año pasado aprovechando los extensos Estados de Excepción. Aseguran las malas lenguas, que solo de “comisiones” Ramírez y su jefecito el ministro y millonario emergente Edmundo Lemus, en lo que va del año han recibido poco más de Q200 millones. Con su ritmo vertiginoso de enriquecimiento, no existe caleta ni piscina recubierta de ladrillo que alcance y han estado invirtiendo en residencias, terrenos y apartamentos de lujo y vehículos de alta gama. Qué lejos quedaron los días, cuando el millonario emergente Chemundo Lemus, le tomaba nueve horas caminar a pie o en una mula vieja, de Chicamán a la cabecera de su departamento Santa Cruz del Quiché.

Eficaz maquinaria de cobro

El nuevo viceminsitro de Infraestructura Marco Antonio Cornejo y sus achichincles, el director general de Caminos Carlos Figueroa, Wálter González y Francisco Batz se han encargado las últimas semanas de “presionar” a los contratistas, junto con el jefe de la clica, el diputado Inés Castillo, para pedir Q500 mil de cuota a quienes tengan contratos de Caminos en Santa Rosa, Escuintla y Jutiapa y le salpican un diezmo de la comisión a Salvador Ramírez.

El servilismo paga

> El fiel peón de Monito de Oro en su Muni, el alcalde auxiliar Pedro Ruano Hidalgo, lleva más de 15 años manejando sus empresas familiares en Empagua, tiene innumerables plazas fantasma para sus allegados y aseguran las lenguas viperinas que junto a sus patrones es dueño de una considerable cantidad de apartamentos en zonas exclusivas de la capital, que han conseguido por otorgar licencias de construcción a través de tráfico de influencias en el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, “FAPU”. Se jacta de ser un millonario de cuna y gusta exhibir su impresionante colección de arte en su mansión de la zona 16, donde las fiestas con finos licores y viandas suculentas nunca faltan.

La Red de la Portuaria

La semana pasada el presidente Giammattei destituyó a la gerente de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Aura Verónica Cabrera de Piloña, cuya gestión le restó muchos puntos al puerto en las calificadoras internacionales y que lo hizo caer en la mira de una inminente descertificación de parte de los Yunaites. La arquitecta Cabrera, alias la Reina del Atlántico, salió del cargo, pero ha quedado intacta su red criminal. Esta la integran, su segundo al mando, su esposo Francisco Piloña, quien se hace representar dentro de la estructura por Gonzalo Salguero Peralta, conocido recaudador de “regalías” en los tiempos del PP; además, el coordinador jurídico, Ronald Donnis Romero, encargado de contrataciones irregulares y sobrevaloradas. También forma parte el abogado Humberto Casasola, alias Chocolate, quien se encarga de proyectos y operaciones. Se le suma el arquitecto Guillermo Rafael de la Vega, cuya tarea en la red, es el arrendamiento amañado de terrenos y concesiones portuarias. Aunque abajo en la estructura, pero no menos importante, está Hugo Orellana Cano, jefe de facto del Departamento de Compras, encargado de apachar clavos y abusos de autoridad, y junto con Karla Sánchez, Claudia Méndez y Chusito, presidente del Plan de Prestaciones. Entre todos financian una página web, dizque de denuncia ciudadana en Izabal, que utilizan para extorsionar a cualquier funcionario y/o empresa que se ponga los moños. La red tiene un control casi absoluto de la Portuaria, que va desde el ingreso y egreso del edificio gerencial, hasta la extorsión de proveedores, venta de plazas, reinstalaciones, apropiación de terrenos por medio de empresas fantasma, no digamos arreglos con los barones de la industria sin chimeneas del polvo blanco que no es harina. Los negocios gordos, los sigue controlando la exgerente Cabrera de Piloña, con su mano derecha, Gonzalo el Pálido Salguero, cuyo encargo es suspender la energía eléctrica para burlar los sistemas de rayos X y del servicio CCTV, donde, por cierto, la hermana de la exgerente mantiene el control. De esta forma la red criminal encabezada por la arquitecta Cabrera salió, a velocidad de vértigo, del anonimato financiero.

La política rinde frutos

Gendri Lágrima Reyes, el poderoso ministro de Gobernación y paradójicamente, recién nombrado, para la hilaridad de la población, pues para nadie escapa su propensión a la represión y a la lavandería social, responsable del “Comité Técnico para la Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia”, ha estado frecuentando una oficina en Géminis 10, donde impresiona el amplio despliegue de seguridad que caracteriza sus visitas. Fuentes internas de Gobernación aseguran que el flamante Ministro compró una oficina en el lugar para atender sus negocios personales. Suele llegar en una camioneta Range Rover blindada con más de 24 guardaespaldas y con prepotencia entra y sale tal cual señorón. Placeres de la vida ostentar tanto poder. Otro personaje de la política qué despues de venir trabajando con aparente humildad, pasó de la clase media humilde a la riqueza y ostentación y pasó a vivir en La Cañada, tiene lujosas residencias en carretera a El Salvador y ahora ha invertido medio millón de dólares para sus reuniones sociales y políticas, en el sofisticado edificio “inteligente” Reforma 10, en la avenida de la Reforma, es Tono Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula.

En un emprendimiento de alimentos

El Ministro de Desarrollo en tiempos del hombre en la luna, el Trompudito Velásquez, afirman sus admiradores, hizo un “emprendimiento” muy inteligente, pues desde hace tres años, es dueño de la empresa de comida que distribuye raciones alimenticias a los comedores sociales, a la Policía Nacional Civil y al Sistema Penitenciario, que le aseguran flujos de efectivo mensuales suficientes, para ir descontando los millones que dio de financiamiento para la campaña del partido oficial, ya que cada porción de alimentos la cobra a 25 quetzalucos y reportan la entrega de miles de porciones diarias, sin que realmente sean efectivamente entregadas. Aparentemente, el Trompudito ha logrado desarrollar una “burbuja” de corto plazo para recuperar sus inversiones político electoral.

Dealer de “gasolinas”

El experto lavandero de Quiché, el diputado Dalio José Berreondo el Apretadito Zavala, anda de shopping, en busca de nuevos terrenos para más gasolineras con el fin de expandir su eficaz “network” de lavandería: esta semana hizo la pantalla de ir a fiscalizar la carretera nueva de Tecpán a Chiché, para buscar un nuevo lugar utilizando a dos alcaldes para instalar sus gasolinerías de fachada. Qué joyas de colección, son los financistas consentidos de la Doña.

Se les va la mano a los cuques del aire

> Un avión Douglas DC-3A fabricado en 1941, un año antes del que el honorable

Ejército pretende reparar por Q31.3 millones (US$4 millones), se ofrece en venta en Internet por US$260 mil, mientras que el Douglas 1943 DC-3A tiene el valor de US$425 mil. Lo anterior significa que solo por reparar la vieja aeronave, su sobrevaloración sería de Q29 millones aproximadamente.

La Balita también era de AGC

> Buenos tiempos vivió Roxana Baldetti, más conocida como la Gruesa, cuando viajaba incesantemente en su jet La Balita, que constantemente era utilizado para volar con rumbo a Nueva York, Israel o Roatán. El testaferro de la propiedad americana del jet era Fideicomiso AGC, con sede en una pequeña localidad de Texas sin aeropuerto, que ha dado la cara en los EE. UU. por miles de aeronaves que utilizó y utiliza el narcotráfico. ¿Quién se quedaría con el dinero de la venta del famoso avión?

A cantar como sirena

Aura Cabrera de Piloña no va a caer sola. Muchos se preguntarán por qué fue despedida como flamante gerente de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, así como su segundo a bordo, el Arqui, Gonzalo Salguero. Resulta que hubo una suma de órdenes en “inglés” y que estos dos líderes de los Piratas del Caribe se estaban quedando con el mandado y no ordenaron las ganancias que producen las extorsiones a proveedores, el trasiego de mercadería sin pagar impuestos, así como los cientos de kilos de “polvo blanco”. Como fueron descubiertos, a De Piloña no le quedó más que convertirse en “colaboradora eficaz” ante la FECI y reveló cómo funcionaba la estructura de esta banda de bucaneros, para salvar su propio pellejo.

Resulta que el negocio caminaba sobre ruedas, hasta que a los Piratas del Caribe se les ocurrió inventar excusas para no usar el equipo de rayos X que detecta todo tipo de ilícitos en los embarques que ingresan al Puerto Santo Tomás. Que si se iba la luz, que no funcionaban los aparatos, que no había quién los operara eran parte del sinfín de excusas diarias. Los canchitos de la DEA se cansaron de esta actitud y tuvieron que exigir el uso de los citados aparatos, pero el daño de credibilidad y sospecha creció como una ola de mar. Y como ya sabemos lo curiosos que se vuelven los amigos de la Avenida Reforma en temas como trasiego de drogas, armas y corrupción, se iniciaron las investigaciones de rigor. ¡Oh sorpresa! Resulta que, aparte del trasiego de ilícitos de todo tipo, la intercepción de llamadas evidenció cómo y con quiénes lo planificaban, pues quedaron grabadas varias conversaciones. Si bien no es nueva la extorsión de las autoridades de turno a los proveedores que ingresan lícitos, a quienes obligan a pagar adelantos en efectivo del 25 por ciento del monto del cheque respectivo, ahora se tienen evidencias de esta práctica que continúa siendo común en la administración pública. De Piloña, además, reveló cómo opera su tripulación. En la primera y segunda línea se encontraban ella y el Arqui. A continuación le siguen estos nobles marineros que aún trabajan en la Portuaria: Alex Estuardo Cacao, el Ingeniero, quien se queda a cargo de la operación y de seguir con las extorsiones y contacto con los “jefes”, a quienes les rinde cuentas. De este personaje y de otros se tienen varias grabaciones de sus acciones ilegales, que apenas se están revelando. La tripulación de los Piratas del Caribe también la conforman el Jefe del Departamento Jurídico, Ronald Donis Romeo, y José Casasola, denominado Chocolate y el Lic. 15 por ciento, en honor a la cuota que siempre pide para él; Carlos Roberto Girón, actual encargado de Recursos Humanos y hombre de confianza del defenestrado Arqui. Este brillante encargado del talento humano de la Portuaria se encarga de una “comisión”, a la cual van a dar todos los contratos de aquellos proveedores lícitos que se resisten a pagar la extorsión y se quedan en el congelador, así como se encarga de dar el visto bueno para que ingresen los “colaboradores nuevos especiales”, los cuales son enviados por dueños del “polvo blanco”, a efecto de tener controles cruzados de los envíos respectivos. A este “dream team” se suman Mauro Negreros López, quien se encarga de firmar “las inconformidades” (dictámenes jurídicos chafas), para favorecer solo a sus allegados y dejar a la deriva al resto. Este exclusivo club no se pudo contener con tanta abundancia por doquier y entre todos comenzaron a cobrar comisiones por aquí y por allá, sin reportarlas, y como De Piloña no los pudo ordenar y también se quedó con más de lo acordado, fue urgente que la relevaran en el mando del barco. En el recuento de los daños, se avizoran varias capturas y allanamientos a la vista, pues se necesita aparentar un saneo de la nave, aunque los Piratas del Caribe aún siguen a bordo.

Pregunta con respuesta

¿Quiénes están cocinando el reglamento para autorizar la indispensable compra e importación privada de vacunas contra el COVID-19? Dicen que los responsables de confeccionar el reglamento lo están haciendo hiperburocrático para garantizar que rendirá en coimas.