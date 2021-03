Un dúo maléfico

El diputado y excontralor General de Cuentas, Carlos Mencos, mejor conocido como el Cardenal, integró un dúo de extorsiones con su antiguo operador en la Contraloría, Walfred Orlando Rodríguez Tórtola, director de Auditorías Internas. Rodríguez Tórtola manipula auditorías y a cambio de una módica coima, desvanece los hallazgos ipso facto. Ahora bien, cuando el afectado se niega a pagar, le llega la citación del diputado Mencos, y para evitarse pasar un rato colorado con los diputados y arreglar la auditoría, el cobro se duplica. El Cardenal está a un paso de ser huésped de Mariscal Zavala, y como dice el refrán: escucha el trueno y no se persigna.

Dos pájaros de un tiro

El diputado electo por el partido Valor, Luis Rosales, designado magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Pacto de Corruptos, a través del Congreso, está viendo caer el valor de sus bonos, a velocidad de vértigo. De ser el magistrado favorito titular de la Corte de Constitucionalidad, pasó a segundo plano, y ahora sus compinches de la Junta Directiva lo quieren en el bote. El plan consiste en que el Congreso desobedezca la resolución de la CC, de desembolsar Q20 millones pendientes a la Procuradoría de los Derechos Humanos, con lo cual los diputados miembros de la Junta Directiva caerían una vez más en delito, pero el único sin antejuicio es Rosales, hijo putativo del general Chusema y el flamante casamentero de Zury Ríos, por lo que experimentaría una situación semejante a la del exjuez Mynor Moto.

Socios en la corrupción

Rodolfo Letona, célebre en estas nobles páginas debido a su incipiente ascenso a la elite económica emergente, está celebrando con antelación lo que considera su inminente titularidad en el Ministerio de Comunicaciones. En fiesta con sus compinches del Pacto de Corruptos del Congreso celebró este fin de semana la entrega de tres millones de dolorosos al “Olimpo” del Ejecutivo para asegurar su nombramiento. En el ágape disfrutaron los altos tranceros de colección del Estado mafioso chapín, incluyendo al aún ministro de la cartera, el millonario Chemundo Lemus.

Haciendo puntos

El diputado Hugo Rodríguez Chinchilla, asesorado por el máster en transas, Byron Acevedo, ya tiene el control de la Dirección General de Transporte, donde las coimas fluyen día con día. Rodríguez Chinchilla diezma puntual al Pacto de Corruptos y ofrece que si le consiguen cuotas de pesca a las empresas que manejan sus socios, será igual de puntual y honrado en la entrega de regalías. Desde luego que sus socios no se dedican a la pesca de productos marítimos, sino al transporte del polvo blanco que no es harina.

La “Todoterreno” y su flamante “tarántula”

> Pese a que trataron de borrar el prendedor de tarántula de las fotos oficiales, quedó grabada para la historia la joya diabólica con la que se presentó la nueva magistrada del “Pacto de Corruptos”.

Sin visa, pero con visita programada a “Mickey”

Así se resume la situación del director de Aeronáutica Civil, el piloto infieri Francis Argueta, y de su padrino el Trompudito Velásquez, pasando por el propio hombre en la luna, quienes formaron el “Dream Team” también con Tamalón Benito. Al menos tres agencias del Norte les han estado siguiendo los pasos, desde los días en que estrecharon alianzas con el cartel de Los Huistas, que en días recientes no dejan de tener tropiezos y bajas.

Sigue viento en popa

A pesar de que el MP le está respirando en la nuca, Mario Aguilar Alemán, director de Covial, sigue imperturbable. En lo que va del año ha hecho anticipos y pagos por Q300 millones a todo un conglomerado de empresas, que supuestamente realizan desde limpieza de vías, hasta pavimentación de carreteras. Se considera intocable porque tiene la protección del “Olimpo” presidencial.

De “shopping”, mientras están en Mariscal

Aprovechando que se encuentran en el Mariscal Zavala los hermanos Martinelli no quisieron desaprovechar el tiempo y compraron el 25% de la Torre. Los jóvenes empresarios también compraron Super Selectos de El Salvador.

Parrandón en la Naval

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Carranza España, emulando a los caciques “buenos” de los industriales del polvo blanco que no es harina, concertó un ágape para congraciarse con los altos mandos del army y su comandante en jefe, con finas viandas y exquisitos licores, por supuesto, a escondidas del ministro de Defensa, Alemán, quien por mandato constitucional, debe encabezar los asuntos de la institución armada con cualquier otra entidad gubernamental, incluyendo la Presidencia: pues fue el último en enterarse de la actividad. Fuentes conocedoras aseguran que a Carranza le urge la inmunidad que le brinda el cargo de Ministro de Defensa, por eso anda viendo cómo se sacude al ingenuo piloto Alemán Soto; ya que el reciente caso de “narcotráfico municipal” lo tiene preocupado, pues sus fuertes vínculos con los carteles de oriente, especialmente los de su natal Chiquimula, donde ya fueron asesinados sus familiares Giovanny España Arrue en 2010 y Delio Sandoval España en 2020, a quienes apoyó durante su época en la G2.

“Masto”, alias “el mala copia”

Es tanta la admiración de Masto por el Presidente de la República, que no se cansa de imitarlo. Nombró a un jefe de Gabinete, cuando no existe esta dependencia en el organigrama del Congreso. Posteriormente inventó una oficina llamada Centro de Gestión, en la dirección administrativa, imitando el mal recordado Centro de Gobierno, con el único objetivo de colocar a sus allegados. Ahora también, sus planes incluyen crear su propia SAAS, en sustitución del Departamento de Seguridad. No cabe duda Masto, en su momento consentido del Tío Juan, es una mala imitación del dueño del Guacamolón.

Alianza público-privada

> Óscar Díaz, un aviador que presume orgulloso su anillo de la calavera y quien siempre asiste a todas las actividades de los milicos, ahora es el organizador de un curso de entrenamiento para pilotos civiles en la base de los kaibiles, en las lejanas selvas peteneras, casualmente el departamento de Petén, región donde más narcoavionetas realizan aterrizajes furtivos.

El milico de las fotos polémicas

> ¿Se recuerda de la foto del cayuco lleno de cerveza durante la celebración del 62 aniversario de la Marina de la Defensa Nacional, donde aparecía Óscar Díaz Madonado? Pues al muchacho parece ser que le gustan las fotos de impacto, junto a personajes cuestionados como el Tres Quiebres, recientemente vinculado por la embajada del norte con acciones relacionadas al polvo blanco que no es harina.

El ciclista veloz

El flamante presidente de la Federación de Ciclismo y al mismo tiempo subdirector del Instituto Nacional de Migración, pretende “pinchar llanta” al actual director y asumir su lugar. Sin importar que no pasó de bachiller y para ese cargo se requiere tener título universitario, Además de contar en su hoja de vida con varias causas abiertas por corrupción en el MP. Valiente ciclista, que aspira a tener el cargo en el gobierno que más preocupación despierta al Tío Sam.

Los hijos del honor

Indignación provocó la noticia de que en el Hospital Militar se estaba vacunando a las esposas de altos oficiales del Ejército, sin ser de la primera línea de atención a los verdaderos combatientes de salud. Fuentes confiables indicaron que también le fue aplicada a miembros del Gabinete, incluyendo a los que supuestamente ya les había dado COVID. ¿Será posible que sus diagnósticos fueron falsos?

Negro historial

La gerente de la Portuaria Santo Tomas fue despedida automáticamente por haber realizado denuncias a la FECI de múltiples actividades delincuenciales y fue sustituida por un alfil del todopoderoso Botox Sosa.

Vientos del Norte

La Corte del Distrito Este de Texas en la denuncia No. 4:20-CR-212 señala a Fred Machado de dirigir una estructura criminal de lavado y distribución de drogas. Fred es conocido como el Patrón del Polochic, dueño de la Mina del Pueblo, quien habría financiado a Sandra Torres en la campaña de 2019 y entregado más de US$200 mil a los diputados Felipe Cal Lem, Lilian García, y Víctor Guerra quienes visitaron la mina hace unos días para defenderlo de las acusaciones de explotación ilegal de oro y plata en Chiquimula. Machado habría apoyado a la Doña con dinero para la compra de jueces y magistrados para beneficiarla en su caso.

El nuevo poder tras el trono

Solo transcurrieron minutos después del nombramiento del sustituto de Giorgio Bruni, Janio Rosales como nuevo secretario privado de la Presidencia, cuando su primo hermano, Luis Romeo Rosales tomó posesión como su hombre de negocios para los puertos, Gobernación y los demás ministerios. De inmediato hizo las llamadas pertinentes para coordinar las regalías de entrada de negocios chuecos en estas entidades. Rosales es conocido por la estafa millonaria a una prestigiosa fábrica de tubería en tiempos de la UNE, cuando estaba a cargo del Infom, quizás ahora el primito, con el saqueo de puertos logre finalmente pagar sus abultadas deudas.

Sin luz y sin cámaras

La comunidad portuaria y la propia población de Puerto Barrios, incluyendo al alcalde y al gobernador, se hacen de la vista gorda (quién sabe por qué) cada vez que pasa carga no deseada con destino a puertos norteamericanos y se va la luz en la Portuaria Santo Tomás, por lo que obviamente también se apagan las cámaras de vigilancia al mismo tiempo. ¿Qué pasa con los oficiales de protección y principalmente con los miembros de la Junta Directiva que no accionan al respecto? ¿O será que también les toca su partecita?

Que les pague “Mandrake”

Así dicen los miembros de la Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás a los norteamericanos prestadores del servicio de Rayos X en la Empornac, pues desde septiembre cuando por fin, debido a presiones del propio Secretario de Comercio de la Casa Blanca, los dejaron operar. Sin embargo, ahora por desquite y para presionar a dicha empresa con el fin de que se largue y quite tan importantes controles aduaneros y de seguridad en el país, por la influencia de los célebres por sus mañas, quienes han decidido no pagar hasta que la pita se reviente. A lo que no le dan crédito es que el Departamento de Estado de la tierra de Mickey, los tiene monitoreados, saben que ridículamente pidieron coima por cada pago.

La familia “Coyote” y el diputado

> Ramiro Coronado conocido en San Marcos como uno de los integrantes de la familia de coyotes que intentaron llevar a los marquenses que fallecieron en México, aparece en la foto junto al diputado Douglas Rivero. Ramiro Coronado según las denuncias de los familiares, se presentó a intimidar y amenazar a los familiares para que no denunciaran. El hermano de Ramiro es David Coronado el coyote que organizó el grupo. Esta estructura de coyotes habrían financiado la candidatura del diputado, tercer secretario de la Junta Directiva, el cual también estaría involucrado en la estructura.

Tres “Kiebres” no se preocupa

> No hay nada que le preocupe a Tres Kiebres, quien a lo largo de su carrera política y en el narco se ha hecho de buenos amigos, como el director del Sistema Penitenciario, Luis Rodolfo Escobar Ovalle.

De la corrupción al narcotráfico

> Neto Bran, el alcalde de Mixco que aspira a ser candidato a la Presidencia en las próximas elecciones, no ha terminado de salir del partido de la corrupción Todos para ingresar al nuevo partido de ideología narco: Partido Popular Guatemalteco. Cuyo secretario de organización es el diputado Rudy Pereira integrante de la Junta Directiva del Congreso a quien Estados Unidos le tendría la vista puesta encima por su relación con el traslado de polvo blanco que no es harina. En el partido, los Arévalo dominan entre ellos el famoso organizador de bochinches de tiempos del FRG, Jorge Arévalo.

Entregado al ángel

Luego del periplo amoroso con dramática ruptura entre Neto Bran y Filipao Alejos este último corrió virtualmente (porque no tiene visa) a los brazos del ángel de la democracia para buscar un presidenciable.

De “shopping” electoral

Al parecer la Doña ya da por perdido el control de la UNE pues en las últimas semanas se le ha visto reunida con el clan Arévalo que ahora se dedica al negocio de la fabricación y venta de partidos políticos. Se dice que la doñita pretende adquirir una nueva agrupación política para lo cual prepara una suculenta oferta de varios miles de quetzales para convencer a los Arévalo.

Guerra silenciosa

De puertas hacia adentro existe una batalla campal pero silenciosa en el seno del Partido Unionista. Los conocedores de la situación aseguran que existe un serio conflicto entre Álvaro Arzú Jr. y Ricardo Quiñónez. Resulta que ambos aseguran ser los sucesores divinos del Mono de Oro y por lo tanto merecen tener el control de la agrupación política.

Pregunta con respuesta

¿Por qué la portuaria Quetzal es la única entidad que no tiene presentado su plan anual de compras y menos aún lo han subido a Guatecompras?; ¿Será que les preocupa que trascienda de que aparte de los Q477 millones innecesarios destinados supuestamente para el rompeolas, también hay una asignación de Q500 millones adicionales para un nuevo muelle?

Pregunta sin respuesta

¿Qué desfalco millonario al Estado debajo de la mesa se traen entre manos con la empresa DUCSA? Al parecer quieren quitar su casa a más de 3 mil familias de los trabajadores de Puerto Santo Tomas y cobrarle renta a Zolic y la DGAC.