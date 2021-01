Así fue como ganó Moto

Primero fue la “cooperacha” de Q10 millones, para cubrir algunos gastos de campaña, como transporte en chopper, agasajos públicos y privados, así como frondosas canastas navideñas para los abogados. El Pacto de Corruptos y sus aliados estratégicos fueron, por cierto, los más entusiastas financistas.

Después vino la presión irresistible sobre cientos de abogados contratados en el Organismo Judicial, en el Ejecutivo (en particular, en Gobernación), el Congreso y dependencias descentralizadas y “autónomas”. Más adelante, el presidente Giammattei instruyó, por medio de la Todoterreno, para que los gobernadores departamentales y los alcaldes obligaran a cuanto abogado hay en el interior, a beneficiar con su voto al juez Mynor Moto, el ungido por el lado oscuro de la fuerza, para ganar la elección de magistrado de la CC en el Colegio de Abogados el lunes pasado.

Llama la atención, aunque no extraña, que los operadores directos del mandatario son conocidas alhajas, feligreses de la poderosa industria del polvo blanco que no es harina: Napito Rojas (UCN) en Santa Rosa; Sofía la Huista Hernández (UCN) en Huehuetenango; el Tiburón Moll (vinculado a Valor) en Alta Verapaz; José Ubico (Todos) en Sacatepéquez; Thelma Ramírez (UNE, facción de la Doña) en Izabal; Allan el Masto Rodríguez (Vamos), en Sololá; Boris España (Todos), en Chiquimula; Carolina Orellana (UCN) en Zacapa; Mynor, el conocido hace pupitres del gobierno Mejía Popol (Vamos) en Chimaltenango; Eduardo Montepeque (FCN) en Petén; Duay Antoni Martínez (Vamos) en Xela; Guillermo Cifuentes (Vamos) en San Marcos, y Chemundo Lemus (Vamos) en Quiché.

Con toda esa maquinaria formidable y poderosa era prácticamente imposible que el juez Moto perdiera la elección.

Nadie se toma un trago sin saludar al cantinero

El presidente Giammattei venía sospechando desde hace meses que su antiguo encargado de organizar la plataforma indígena en la pasada campaña electoral, Guillermo Díaz, ahora director del Instituto Guatemalteco de Migración, andaba muy “independiente”. Por eso nombró, como segundo de a bordo en el IGM a Stuard Rodríguez, cuyo principal mérito es ser el mecánico que le acondicionó el carro a Giammattei para que pudiera llegar manejando a los pueblos durante la campaña.

Mr. Stuard le llevó el chisme a Giammattei, que el director del IGM había sacado una licitación para la elaboración de pasaportes. Ni había terminado de oír el chisme, cuando Giammattei exigió la presencia de Díaz en su despacho. Le pegó una gritada –recordándole de paso a sus antepasados– que se escuchó en El Peladero del Parque Centenario: “¿Cómo te atrevés indio c… a sacar una licitación sin preguntarme?”

Acto seguido, ordenó a sus huestes en el Congreso que atormentaran con citaciones al director del IGM, y ahí estuvieron prestos Napito Rojas (UCN) y Cornelio García (Todos). No conforme, ordenó personalmente al contralor general de Cuentas, Edwin Salazar, que suspendiera la compra de cartillas para pasaportes. Pero como el colérico Presidente no encuentra un motivo para echar al Director de Migración, ahora está exigiendo a los ministros que integran la Autoridad Migratoria, que son los de Gobernación, Trabajo, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social, que le envíen cartas denunciando el supuesto mal desempeño del director Díaz y recomendando su destitución.

Este fin de semana, los ministros han pasado quebrándose la cabeza, viendo qué inventan para quedar bien con su empleador. Moraleja: todo lo que implique negocio público debe reportarse antes que a nadie al Guacamalón, so pena de caer en desgracia.

Mantenimiento “preventivo”

> El piloto in fieri Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, ha decidido darle mantenimiento a los radares que controlan el tránsito aéreo en el país: los radares permanecerán apagados varias horas al día durante los próximos tres meses, aseguran fuentes de Aeronáutica, que el objetivo principal del mantenimiento es permitir que entren la mayor cantidad de avionetas, principalmente del Cartel de Los Huistas, quienes tienen vínculos directos con los de Jalisco Nueva Generación, principales financistas de la política nacional. Los aeródromos que estarán activos recibiendo la carga de los señorones son los recién remodelados de Huehuetenango y Quiché.

Se quedará sin visa

El embajador del hombre en la luna ante la Casa Blanca, Manuel Espina, consiguió el año pasado una visa temporal de trabajo en una universidad “pipiripau”, aprovechando los conectes de sus hermanos en Cristo y que ciertas dependencias bajo la era de Mr. Trump, relajaron los estándares para concederle una visa de trabajo en la academia virtual. Pero esa visa está a punto de caducar y el exembajador debe salir de los Yunaites y solicitar una nueva visa ante la embajada en La Reforma. El problema que enfrenta Espina, es que el Departamento de Estado le había negado en Washington esa visa. Y tiene la necesidad urgente de no defraudar a sus clientes chapines –incluyendo algunos en el gobierno–, a quienes les ofreció espiar las movidas que los demócratas están horneando ahora mismo y que podrían afectar sus intereses.

Dispuestas a todo

Las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Patricia la Cuchi Valdez y Vitalina Orellana, le han jurado solemnemente al presidente Giammattei que si las nombra magistradas de la CC (una por el Ejecutivo y la otra por el Legislativo), le garantizan: 1) Que la magistrada Gloria Porras irá a parar al bote, 2) Que el PDH será desaforado y alguna caspa le encontrarán o le inventarán para que tome una vacaciones en Pavón, 3) Que se descabechan a las ONG criticonas y a los periodistas rebeldes, aprovechando que la Ley no tiene un amparo definitivo y 4) Que darán por válida la reforma a la Ley de la Delincuencia Organizada para que corruptos, narcos y asesinos confiesen en privado ante el juez sus delitos y obtengan automáticamente el indulto.

A la Cuchi y a la Vita no les importa que les quiten la visa americana, ni aparecer en la Lista Engel: les viene del norte, dicen ellas sin arrugarse.

“La Doña” no tiene quien le escriba

Hace un año traicionó a su grupo más leal, Los Peludos, dejándolos vestidos y alborotados en el altar de la Junta Directiva del Congreso. Como es su costumbre, se alió con sus antiguos supuestos enemigos que le ofrecían inmunidad, la preservación del partido gracias a los vergonzosos y desacreditados títeres del Tribunal Supremo Electoral y negocios por doquier. Y este año traicionó a sus operadores, dirigidos por el diputado Vargas, y la Doña se ha quedado sin la mica ni la montera, pues de un plumazo perdió 14 diputados más. Pero como siempre hay un roto para un descosido, ya apareció un nuevo asesor y mago estrella, quien le asegura a la Doña, que si pone en sus manos la cantidad debida para invertir en el TSE y en las Cortes, en un santiamén la vuelve pre-candidata para las elecciones de 2023.

Un mago con mal de camioneta

El dizque nuevo mago del laundry, J. de la Riva, está que no le pega el sol. Escuchamos en Gerona que varios testigos y representantes legales lo identifican como artífice de un histórico decomiso en cash, sobre el cual tienen los ojos puestos los señores del Norte.

Del plato a la boca se cae la sopa

Byron Acevedo C., que desde hace muchos años se ha visto involucrado en distintos casos de corrupción, de los cuales ha salido bien librado, asegura que ya negoció con el ministro Edmundo Lemus, la Dirección General de Transporte. La coima por el hueso es de 500 mil “quetzalucos” en cuanto salga el nombramiento y un cinco por ciento de comisión para el señor Ministro en los futuros negocitos de la Dirección.

Gamonal

El ministro de la Defensa, Juan Carlos Alemán, empezó el año con la adquisición de cenas para el aniversario de la Marina por Q89 mil 500, según el NOG 13901575, si hubo una cena y una gran fiesta con finos licores, pues Alemán dijo querer agradar a sus fuerzas navales por el arduo trabajo durante el año, al permitir el ingreso de una buena cantidad de lanchas provenientes de Sudamérica, que vinieron con éxito al país y destino final el Norte. Pero el listado de invitados también incluyó a varios personajes dedicados al trasiego de polvo blanco que no es harina. Además el flamante Ministro ha realizado compras infladas de alimentos para las tropas, sin embargo, estos no pasan de comer frijoles y huevo duro los tres tiempos de comida, los negocios fluyen y las comisiones no cesan y estos aurinegros dándose vida de reyes con el dinero del pueblo.

En capilla ardiente

Gendri Lágrima Reyes, actual ministro de Gobernación, está en capilla ardiente pues al parecer sus días en Gobernación pronto llegarán a su fin, con la toma de posesión del nuevo Presidente de EE. UU., las agencias del Norte están pensando muy seriamente solicitar su extradición por narcotráfico y empezar su lucha contra la corrupción. Gendri pidió favor a su asesor estrella, Hugo Sandoval, para que lo ayudará a ver qué clavos tenía en La Reforma y con cuántos dolorosos se podían arreglar, Sandoval ni lento ni perezoso le dijo a su jefecito, que con 500 mil dolorosos le podía apachar sus clavos. El problema es que a Sandoval, en La Reforma ni lo conocen y los dolorosos se perdieron por arte de magia. Lagrimita Reyes no sabe que no siempre se pueden comprar voluntades y menos a los señores que trabajan con el Tío Sam.

De parranda y despilfarro en plena pandemia

> Mientras en España renuncia el Jefe del Estado Mayor del Ejército por vacunarse antes de tiempo, aquí en Guatemala existe inconformidad por las nuevas medidas decretadas por el Ejecutivo, con respecto a reuniones para prevenir un rebrote de COVID-19, en un contexto de carencias y necesidades derivadas de la misma pandemia, más las cicatrices que aún no sanan causadas por los huracanes Eta y Iota. No obstante, la Marina del Ejército de Guatemala despilfarra Q90 mil en una de sus acostumbradas fiestas, con licores a mansalva y personajes siniestros que parecen salidos de una narcoserie de televisión. Al parecer, al nuevo jefe deL Estado Mayor, Carranza España, conocido como el Cienfuegos chapín, apadrinado por el narcodiputado Ubico, le gustan este tipo de actividades, pues ya se prepara para tirar la casa por la ventana, en una próxima celebración a principios de febrero en el Zavala, conocida como las Fuerzas de Tierra. Por cierto, muchos de los invitados a la parranda de la Marina utilizaban el anillo que los identifica como miembros de la estructura “Punisher”, que pertenece al exmilitar Marlon Monroy, alias el Fantasma, extraditado a USA por ser un eslabón clave del narcotráfico.

¿Y quien es el acompañante?

> El marino que aparece en la foto con el cayuco lleno de cerveza, junto a Óscar Díaz Maldonado, durante la celebración del 62 Aniversario de la Marina de la Defensa Nacional, es el capitán de corbeta Estuardo Antonio Carballo Luna, quien en 2016 sostuvo un enfrentamiento con la PNC, luego de no obedecer un alto e hirió a un agente policiaco. Se trata de una de las joyas del glorioso Army, quien anda en negocios relacionados al polvo blanco que no es harina. Carballo es de la promoción 137, la que también integraba el teniente de Caballería César Estuardo Chacón Rossell, hermano de Marllory Chacón Rosell, La Reina del Sur, quien pidió su baja en el Ejército en 2009.

Un asesor con grandes horizontes

El licenciado Octavio Herrera es el primer asesor y operador de confianza del Ministro de Energía y Minas. También hace que su asesor Octavio Herrera, participe de las juntas directivas del INDE, para ejercer su presión en los votos sobre la institución. Ahora, buscan que sea nombrado presidente del Bantrab, donde en la actualidad es vicepresidente.

Especie sin peligro de extinción

Rony Patricio Aguilar Archila, conocido asesor y primo del exministro Lagartillo Archila, quien le asignó proyectos a FERSA, empresa en la que son accionistas el ministro Alberto Pimentel y su hermano, ambos abogados, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, ahora, manteniendo alianza entre el ex y el actual ministro, colocaron a Aguilar Archila, primo de Lagartillo, como director del Administrador del Mercado Mayorista eléctrico (AMM) con los votos del INDE del actual Ministro. Queda como enlace y operador de negocios mostrando todas las rutas de corrupción aprendidas en las épocas del PP, junto a Lagartillo Archila.

Novedades del Mides

El ministro Raúl Romero despidió del Mides a alrededor de 300 personas, según le dijo a sus allegados más cercanos, que la razón es para entregar las plazas a los diputados clave del Pacto de Corruptos, para que no lo interpelen los diputados y no den su voto de desconfianza, y ganar su respaldo político, pues bien sabe que los legisladores solo andan viendo donde consiguen plazas fantasma. También se quejó de presiones de Miguelito Martínez, que sigue siendo el poder detrás del trono.

Titanes en el Ring

La inminente salida por la puerta de atrás del Ministro de Comunicaciones ha provocado una verdadera batalla entre bandas de corruptos, quienes están dispuestos a cualquier cosa para alcanzar la silla del CIV. Por un lado, está la vieja estructura del extinto partido PP, operada por Rubén Mejía que, según cuenta el propio Mejía, tiene ganada la anuencia del ingeniero Miguelito Martínez, pues está proponiendo para Ministro al compañero de videojuegos de Miguelito, Javier Maldonado. Por otro, se encuentra el ala del autonombrado delegado de reactivación económica, Salvador Ramírez, experto en el arte de defraudación fiscal, que habría girado sus feroces instrucciones a su operador Omar Orellana, para que, a costa de lo que sea, consiga el monto millonario indispensable para agenciarse del Ministerio de Comunicaciones. Por último, pero no menos importante, está la estructura corrupta del actual ministro, Edmundo Lemus, y de su cómplice Mario Aguilar. Estos dos manoslargas han ofrecido saldar las cuentas pendientes que tienen en el primer trimestre del año, con tal de seguir saqueando un año más el Ministerio. Todos aseguran tener la bendición del Olimpo. ¿Quién ganará esta grotesca batalla por la corrupción?

Obstáculos legales para nombrar Director de Caminos

Desde la negativa del exdirector Fredy Chojolán, de cargar con la desaparición de los Q135 millones de la Dirección General de Caminos, las autoridades del CIV han estado muy ocupadas en encontrar el sustituto ideal para continuar con el saqueo de dicha Dirección, pues no les bastaron los Q135 millones, sino que ahora, incluso van por más. El problema es que no han encontrado entre los ingenieros afines, uno que esté dispuesto a pagar los platos rotos. Esto los llevó a recurrir a los arquis, como cariñosamente se les llama, y el elegido para llenar las caletas es nada menos que el corrupto director de la Unidad de Construcciones de Edificios del Estado -UCEE-, Arq. Óscar Guillermo Sierra Pacay, quien goza de la bendición de Miguelito. El obstáculo que afrontan las altas autoridades, es que los reglamentos y normas de la DGC exigen que el Director General de Caminos, sea un ingeniero y no de cualquier rama, sino un Ingeniero Civil. Habrá que esperar a que se concrete tal nombramiento, para ver cuál será la postura del Colegio de Ingenieros de Guatemala, el cual es presidido por el cuñado del actual Ministro del CIV, Milton David Santizo Carías. Todo pareciera indicar que no adquirieron experiencia alguna con lo del libramiento de Chimaltenango.

No quita maña

> El malandrín de profesión y comisionado presidencial de Infraestructura, Salvador Ramírez Leal, ha venido sacando raja de este gobierno en múltiples negocios, que han acrecentado su fortuna considerablemente. En el CIV puso de viceministro de Infraestructura a su socio en transas, Marco Antonio Cornejo del Valle, quien acaba de recibir el despacho y ya está solicitando adelantos del 15 por ciento para pagar deudas antiguas a contratistas. También tiene negocios en el Ministerio de Energía y Minas para la explotación de petróleo en Alta Verapaz y Petén, y en Salud alcanzan sus tentáculos, donde su hermano Pablo Ramírez tiene una jugosa plaza y gesta varios negocios de compras millonarias en los Programas Internos del Ministerio, calladita la boca, Ramírez está cobrando los millones dados en campaña y asegurando que la cercanía a los tatascanes de gobierno rinde sus frutos.

Su propia medicina

Sandra acostumbra utilizar a las personas y desecharlas, y finalmente hoy le dan de su propia medicina, pues sus supuestos diputados empiezan a dejarla para buscar espacios en otros partidos y para negociar con el gobierno sin su intermediación y quedarse con la tajada de la Doña. Lo irónico, es que estos diputransas van al partido de la megamafia a escala global, de Filipago Alejos, quien todos los días se saluda y comparte negocios con Sandra. A la Doña ya solo le van quedando un par de incondicionales, que la apoyan a pesar de su conocida deslealtad y ausencia de escrúpulos.

La mano derecha del “hombre en la luna”

> La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad está acéfala. El Consejo no se ha reunido para elegir al nuevo Secretario/a. Sin embargo, tras bambalinas se han mencionado los posibles candidatos. Entre los aspirantes a tan ansiado puesto figura la nutricionista Lizeth Guzmán, quien trabajó en el Centro de Gobierno y fue colaboradora de mucha confianza del hombre en la luna.

La narcopolítica

A pesar de la evidencia categórica, el vergonzoso Tribunal Supremo Electoral, títere del Pacto de Corruptos, a pesar de todas las pruebas todo apunta a que no cancelará el narcopartido UCN. Resulta que Mynor Franco es íntimo amigo del bandolero Baudilio Hichos, fundador de la UCN, además del compromiso que realizó con el Ejecutivo de proteger a sus partidos aliados para sostenerlos, incluso en Junta Directiva del Congreso, seguir haciendo negocios y dejar fluir con facilidad el polvo blanco que no es harina.

Promesas de estafador

El nuevo viceministro de Infraestructura, el autonombrado comisionado Salvador Ramírez, ha empezado a pasar el sombrero a los constructores en nombre de Casa Presidencial. Lo que no se da cuenta, es que sus mentiras y estafas, que lo llevaron a estar bajo la sombra hace unos años, son conocidas por los empresarios serios y los únicos que caerán en su juego son empresas extranjeras, que probablemente nunca obtendrán un contrato.

Viene epidemia de mal de camioneta

Dicen las lenguas viperinas que la Lista Engel, la cual fue aprobada por el Congreso de los Yunaites a finales de 2020, para señalar y censurar a funcionarios y actores privados por su relación con la corrupción, impunidad y vínculos con el crimen organizado, especialmente los relacionados al tráfico de drogas y lavado de dinero en el Triángulo Norte; está ya confeccionada. En el caso de Guatemala, en la lista aparecen muchos miembros prominentes del Pacto de Corruptos, entre estos magistrados de las altas cortes, diputados, ministros y unos cuantos generales del Army, entre otras conocidas alhajas del país.

Jugada cantada

Alberto Pimentel, socio fundador de Fersa, junto a su hermano Eduardo, han conseguido su primer gran contrato en el MEM, obviamente Fersa será la subcontratada de una empresa que dará la cara ante Guatecompras. Llegó la hora de que los Pimentel Mata cobren al Presidente las camionetas blindadas que le dieron en campaña.

Plazas fantasma a la vista

Carlos Pellecer Agustín, alcalde de San Juan Sacatepéquez, conocido por sus empleados como el Malacopa, se pasea por el palacio municipal gritando y ofendiendo a los empleados. Ha dispuesto despedir grupos completos de empleados y contratar grupos aún más grandes.

“El malquerido Paredes”

Este célebre personaje, Alcalde de Teculutan, tiene esperando a su pueblo por obra en el parque, por la cual hizo un préstamo de Q18 melones. Lenguas viperinas nos han informado que ha estado utilizando el dinero para obras personales. La carencia de agua en las aldeas aledañas ya se volvió permanente, mientras sus fincas y propiedades, aseguran, cuentan con nueva infraestructura de riego y caminos.

Pregunta sin respuesta

¿Por qué Salvador Ramírez, comisionado presidencial de transas, anda promocionando que la APP de la Autopista Puerto Quetzal nunca se concretará? ¿Será que los pasos a desnivel, de Q50 millones cada uno, tendrán algo que ver?

Pregunta con respuesta

¿Que estarían haciendo en el centro comercial Santa Amelia, en las inmediaciones de Mariscal Zavala, los magistrados de Escribá?; ¿Como se habrán podido encontrar con Escribá?. ¿Entraron o Escribá salió?