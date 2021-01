Incesante Caja de Pandora

El escandaloso nombramiento de Walter Levy esta semana como secretario de Inteligencia del Estado ha generado alarma y ha levantado alertas en la “La Embajada”. Levy es lugarteniente del exalcalde por cinco periodos de Sanarate y ahora nombrado gobernador de El Progreso, César Augusto Rodas Álvarez, mejor conocido en el lado oscuro como Sonoro.

Sonoro es uno de los alcaldes financiados por el narcotráfico más antiguo y longevo del país, por cierto muy respetado por los demás narcoalcaldes del país y su padrino en la política siempre ha sido Estrada Zaparolli, a través de cuyas empresas constructoras la Gruesa de Baldetti “triangulaba” recursos millonarios a la Tarántula Torres, en los días del PP. Al fin y al cabo, ambos han sido dirigentes connotados del sindicato criminal que gobierna Guatemala desde 1982.

Levy fue candidato a concejal primero acompañando a ‘Sonoro’ como alcalde de Sanarate en las pasadas elecciones.

El panameño con fama de mañoso, Poll Anria, por razones indescifrables, es el “estratega” estrella de Walter Levy en la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), quien, según los empleados de la institución, se presentó toda la semana prepotente y abusivo.

El que transa avanza

La diputada Vivian Preciado Navarijo, miembro y heredera del famoso Cartel de Ocós, ha estado extorsionando a varios constructores, junto a su compañero de turno, el diputado Julio César López Escobar, hijo del exdiputado Julio César López Villatoro, quien se encuentra prófugo de la justicia y escondido en una de las fincas del Cartel de Ocós. Navarijo y López para la adjudicación de un proyecto de comunicaciones en San Marcos, exigieron, bajo amenazas, medio millón a varios constructores, a quienes aseguró que Navarijo es la dueña de todos los eventos del Estado en este departamento. Al final, el proyecto se lo asignaron a una de las constructoras del cartel, estafando a los incautos, a quienes amenazaron de muerte si se atreven a presentar una denuncia en contra de ellos.

Pronto le tocarán las golondrinas

Edmundo Lemus, ministro del CIV, calladita la boca, ha aprovechado muy eficazmente el estado de excepción y ha ordenado a sus achichincles Mario Aguilar, de Covial, y Nery Ramírez, de Caminos, a adjudicar, a velocidad de vértigo, Q650 millones y así asegurar los anticipos de los proyectos antes de que les canten las golondrinas.

En 2020 alcanzaron “beneficios” por Q150 millones, el 5 por ciento de los Q3 millardos que adjudicaron. Conscientes de que por su ineptitud no sobrevivirían más allá de un año en sus puestos, utilizaron una estrategia que denominaron fast track, una comisión más reducida pero cobrada por adelantado.

Lemus asegura que al regresar al Congreso, gracias a su botín, será el próximo presidente de la Comisión de Finanzas. Aguilar y Ramírez están tranquilos, pues, según ellos, han cuadrado sus problemas legales y potenciales hallazgos y reparos en la Contraloría para poder seguir operando con total impunidad. No saben que sus horas están contadas, pues incluso en la IVE han sonado las alarmas de sus operaciones sospechosas. Solo a la esposa de Mario Aguilar, director de Covial, la IVE le detectó operaciones sospechosas (RTS), que en conjunto alcanzan los Q80 millones. De hambre no se van a morir.

No me ayudes compadre

Botox Sosa ha estado gestionando apoyo político y financiero del Ejecutivo para la elección de Estuardo Gálvez a la Corte de Constitucionalidad, a través de su compañera sentimental, la poderosa 4X4. Además, le ha buscado apoyo financiero, que Gálvez no ha pedido, en la comunidad de Mariscal, que conociendo las propensiones de Botox, sin duda se lo va a embolsar.

La “femme fatal”, su hija y el acosador

> ¿Se recuerda de la mujer que hizo célebre la frase: “Ni mi marido me toca así”?. Sí, la misma: Emilia Ayuso, ex directora del RIC, quien se lio a golpes con una agente de seguridad del Organismo Judicial, cuando la requisaba antes de asistir a una audiencia por un caso de corrupción, del cual es sindicada. La señora, ha tenido un pasado nada aburrido.

Ayuso, ex secretaria de varios ex jefes del Estado Mayor Presidencial es recordada por decirlo de una forma elegante, como la femme fatal, por los militares de la época. Flechó a muchos de sus superiores, entre quienes se encuentra el mismo Dedet, Tatalapo Ortega y Espinosa. “Algo hacía que lograra llegar al corazón de sus jefes”, confiesa un castrense.

Como no pudo acercarse a Pérez, pronto se convirtió en la mejor amiga de la Gruesa, quien le montó un salón de belleza en el Cortijo Reforma, donde se vio desfilar a algunas mujeres periodistas, con quienes trataba de quedar bien cuando fungió como diputada.

La relación amistosa llegó a tal grado, que Ayuso pronto se convirtió en la mera mera del RIC, donde en contubernio con la Gruesa, lograron crear decenas de plazas fantasma, cuyo dinero se repartían entre ambas, lo cual causó al Estado una pérdida financiera de 4.8 melones.

Resulta que la hija de la hoy presidiaria, Emmily Ayuso, sobrina y recomendada de Camilo Dedet, es la mera mera que decide a quién le adjudica contratos en el Mides.

Lo que es cierto, es que el Ministro de Desarrollo, sobre todo desarrollo de su propio bolsillo, Raúl Romero, acosa, presiona, y amenaza a muchas empleadas para realicen “favores sexuales”, para quedar bien con otras personas, bien sean políticos, funcionarios, diputados o proveedores o gente con la que, simplemente, quiera congraciarse. Ha convertido el Mides en una vulgar cantina, con el concurso de Botox y Mejía.

En realidad, para los “bisnes” utiliza a la sobrina de Camilo Dedet, Emmily Stephany Ayuso, hija del General Roy Dedet, para que presida y dirija todas las Juntas de licitaciones del MIDES. Es decir, Emmily Stephany Ayuso, es quien parte todo el queso del MIDES.

Raúl Romero ha entregado alrededor del 80% de los recursos del FODES sospechosamente a una sola empresa. Todo esto es conocido por todo el Ejecutivo y por esa razón lo despedirán y saldrá por la cocina del MIDES, sin mariachis y sin la correspondientes golondrinas.

Retiro seguro y sin mucho color

Los nuevos millonarios emergentes del Ministerio de la Defensa, Juan Carlos Alemán, ministro; y su fiel operador, Hugo Urbina Marroquín, jefe del Estado Mayor, se retiran con “tamaletas” llenas. Los negocios fluyeron a todo dar: las avionetas, las lanchas y el transporte terrestre con carga blanca, ingresó por montones al territorio nacional, gracias al suministro oportuno y eficaz de inteligencia, estrategia, corredores seguros y apoyo logístico. Eso sí, todo los engranajes no hubieran funcionado sin la ayuda de los coroneles Ochoa Morales, alias Xoxo; y Reyes Chigua, de la Guardia Presidencial, que por cierto no prestaron su ayuda y soporte gratuitamente. Con astucia han utilizado el cash para comprar apartamentos de lujo, vehículos de alta gama, fincas y ganado en grandes volúmenes, para limpiar tanto doloroso. El retiro está asegurado y sin mucho color.

El cartel de Los Huistas con aeródromo a la medida

> El piloto infieri Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, orgulloso, se jactó de haber entregado a finales de diciembre, la pista del aeródromo de Huehuetenango recapeada y señalizada a la medida del cartel de Los Huistas. Los meros capos de Los Huistas y su representante en el Congreso, la diputada Sofía Hernández, no caben de la felicidad. Todo está listo para que dé inicio el peregrinaje incesante de aviones y avionetas bien cargadas, aseguran al menos dos o tres aterrizajes por día. Los buenos oficios del viceministro Carlos Armendáriz, del Micivi, fueron clave, pues agilizó con prioridad los fondos para la obra. El agradecimiento salpicará, entre otros, al piloto Argueta, que asegura que su próximo puesto será el de viceministro de Puertos y Aeropuertos.

Solidarias con los corruptos

> Las mismas abogadas que recibieron con bombos y platillos a Mynor Moto en Izabal, llegaron a la Empornac a mostrar su apoyo a la gerente Aura Verónica Cabrera. Esto luego de que la abogada Dinora Duarte denunció que el jefe de compras y el asesor de Cabrera la querían obligar a adjudicar obras anómalas en Empornac, y como se negó, la amenazaron de muerte. Entre quienes llegaron a apoyar a la funcionaria, se encuentra Leticia Tenaz, integrante del TSE en las juntas locales, Maribel Ramos, ex gobernadora de Izabal, la ex diputada Patricia Quinto, Marine de León Teo, hermana de la diputada por Izabal, Lorena Teo y Jennifer Aldana, delegada de la Oficina de Prevención contra la Tortura.

Ministro con incertidumbre

Gendri el Lágrima Reyes, el mero mero del Mingob, está preocupado por su potencial remoción. Lo que Gendri no sabe, es que el distanciamiento con sus protectores es porque están considerando las agencias internacionales, unas vacaciones con todos los gastos pagados y al parecer por varios años, en la tierra de Mickey Mouse.

Por cualquier contingencia, Reyes había pedido antes de fin de año, quedarse por lo menos tres meses más en la cartera, aunque no tuvo respuesta de sus jefes.

Viento en popa

El director general de Migración, Guillermo Díaz, está haciendo negocios en la institución a todo vapor. Sus eficaces operadores con consentimiento y a cargo de coordinar todos los negocios son: César Amílcar Pantaleón, ex vice de Gobernación en tiempos del PP. Es asesor del director y está contactando empresas para sacar adelante las licitaciones de las cartillas de pasaportes, equipos y programas informáticos, y las compras de la institución en general.

Rodrigo Alvarado Palma, jefe del área jurídica. Es el encargado de ver negocios en temas de residencias y visas, contratando personal real y fantasma.

Juan Fernando Contreras, jefe de Informática, tiene varios procesos penales por robo de vehículos y violencia contra la mujer. Es el encargado del resguardo de toda la base de datos de Migración. No cuenta con los conocimientos básicos para el puesto.

Él, junto con Emilio Sarti, jefe de Documentos Internacionales y encargado de los centros de emisión de pasaportes, planifican aproximadamente 300 citas por día, dicen que es por la pandemia, pero en realidad no hicieron evento de licitación de cartillas para pasaportes hasta la semana pasada, (NOG 13373277 Guatecompras) cuando recibieron ofertas, con las empresas escogidas por Pantaleón, asesor del director.

Los tramitadores en pasaportes se han triplicado, llegando a cobrar hasta Q1,500 por cita. Es posible corroborar que en ningún momento en las colas para gestionar los pasaportes se cuenta con las medidas indispensables por el COVID-19.

En todos lados se cuecen habas

El alcalde de Palín, Ricardo Mafia Quezada, se recetó un aguinaldo relámpago: contrató a una misma empresa, propiedad de su socio de apellido Portillo Amaya, para un mismo renglón de trabajo más de seis veces en unos días, siempre por medio de compras de baja cuantía –abajo de Q 25 mil– ganándose más de Q75 mil solo por autorizar las compras a un proveedor que nunca había participado en Guatecompras en ninguna modalidad. El alcalde cree que sus actos pasan desapercibidos y que no tendrán consecuencias legales, además se rumora dentro de los pasillos de la Muni, que Quezada se ha hecho de varias casas por un negocio de sobrevaloración de un proyecto de más de Q5 millones. Su pareja sentimental, quien es abogada y funge como su asesora, es quien en realidad mueve los hilos y los negocios del alcalde en Palín.

TSE comprometido hasta el cuello con el Pacto de Corruptos

Los narcodiputados se reunieron de urgencia: los vientos del norte piden depurar la Junta Directiva del Congreso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la cancelación de partidos “narco shucos”. La reunión tuvo lugar en el conocido restaurante “La Cacerola” del diputransa Sanchinelli. La reunión fue convocada por Maynor Franco, presidente del TSE, y Allan Masto Rodríguez, con el fin de garantizar un compromiso sólido para la no cancelación de los narcopartidos UCN y FCN, el cual, para despistar, creen que se pasarán de listos, limitándose a cambiarle de nombre y por último, a cualquier costo, devolver ilegalmente la UNE a la Tarántula. En la reunión participaron la diputada huista Sofia Hernández, Rudy Pereira, Vargas, Patricia Sandoval, Luis Galindo, Lilian García, Estuardo Vargas, Vitelio Lam, Navarijo y Hernán Morán.

¿No que no?

> Incitando al gremio de abogados para que hagan caso omiso a la resolución judicial que ordena la suspensión para elegir magistrado titular de la CC, el grupo de Wilson López, Coalición Gremial, emitió un comunicado, ayer, a la vez que hubo cierre de campaña. Durante la actividad salieron a relucir las Black Label.

López es el mismo que aseguró hace una semana, cuando elPeriódico lo sorprendió bajando de una avioneta junto al ex presidenciable Freddy Cabrera, que no viajaba junto al juez Mynor Moto para realizar campaña en Izabal.

Hermana del presidente del TSE reparte regalos de Moto

> “Aquí les manda Mynor” repetía incesante la hermana del presidente del TSE, Mynor Franco, (al centro), quien fue captada repartiendo los regalos a un grupo de abogados, como parte de la ostentosa campaña que efectuó el juez Mynor Moto, aspirante a una magistratura de la CC.

Alerta a los migrantes

El consulado de Los Ángeles se convirtió en foco de contagio de COVID-19. Siete empleados del consulado dieron positivo de coronavirus, incluyendo al cónsul, Tekandi Paniagua.

A pesar de los grandes riesgos de contagios, dice tener órdenes superiores y se niega a cerrar, contaminando a los connacionales que llegan a realizar trámites.

Narcos a granel

Para los conocedores de temas militares y especialmente para las agencias de la embajada de La Reforma, no deja de causarles sorpresa la forma en que el presidente Alejandro Giammattei, comandante general del Ejército, permitió que el narcodiputado Ubico, haya sido el responsable de escoger a los últimos mandos dentro del army, especialmente, porque son quienes dirigen los operativos antinarcóticos. Por cierto, hablando de eslabones claves de la industria del polvo blanco que no es harina, pierde terreno y poder el mimado comandante de la Guardia Presidencial, que a su vez es el jefe de facto de la SAAS. No cabe duda que la lujosa residencia de descanso en la costa sur, que Reyes Chigua está construyendo con fondos de las dos instituciones que dirige, evitaron que alcanzara el generalato y tampoco podrá acceder a puestos de mayor poder.

Cambios en vivienda

Carlos Armendáriz, viceministro de Vivienda, ha emprendido la ofensiva contra la directora de Fopavi, Ericka Maldonado. Con el apoyo del poderoso clan de las Xoná, usualmente propietario del Fopavi. Armendáriz ha conseguido la aprobación presidencial para dar de baja al contrato de la directora, por sus turbias movidas. Auspiciada por Cristina Lemus, exdirectora del mismo lugar juntas han elevado los cobros enriqueciendo sus bolsillos descaradamente. Estas hacen ver decente al bribón del Viceministro.

Obediente capitán

Lionel Véliz y Mario Juárez, son los “Propietarios” de Francis el Falso Capitán Argueta. El Falso Capitán obedece sumisamente las órdenes de Véliz, quien coordina cómodamente los vuelos furtivos que bajan al aeropuerto “La Aurora”.

“Bisnes” cerrado

El próximo 20 de enero es la entrega de expedientes para la licitación de las licencias de conducir del MINGOB. Sin embargo, el pacto ha sido cerrado con Maycom y empresarios de un país vecino volverán en su carrito a casa sin más que mazapán en las manos.

Expiando culpas a costillas del Estado

Guillermo Botox Sosa, colocó como Asistente Técnico del INFOM a un hijo no reconocido, quien actualmente devenga el sueldo de Q9 mil en el renglón 029.

Inmoral despilfarro

Los cinco relatores titulares de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, el juguete millonario del Pacto de Corruptos, entregaron varios melones a Florecita de Barranco, como se conoce a Alejandra Carrillo y se recetaron un bono navideño de Q25 mil cada uno. Para evitar habladas, le dieron un bono de Q10 mil a cada Director y Q5 mil a algunos trabajadores 011 y 022.

Aun así, sacaron a un grupo grande de trabajadores 029 y 189, argumentando que no les alcanza el presupuesto. No está demás mencionar que este año se hicieron muchísimos gastos superfluos e innecesarios dentro de la citada inútil institución.