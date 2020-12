Una indemnización ilegal en la Sat

El Directorio de la SAT, termina su periodo el 15 de diciembre, o sea que nadie está despidiendo a los directores, por lo que no les corresponde indemnización alguna. Sin embargo, ilegalmente, Adriana Estévez, quien ha ordeñado a la SAT por muchos años, está forzando a Manuel Mejicanos (jurídico), para que dictamine una indemnización a su favor. Mejicanos es abogado constitucionalista y tiene claros los criterios. La señora dejó una brecha fiscal de Q5 millardos, pero inexplicamente fue nuevamente nombrabada por el Presidente para que acolchone otros sus meloncitos, sin merecer el cargo. Ahora ejerce una presión intolerable para conseguir un dictamen favorable con el fin de que le concedan una indemnización absolutamente ilegal, que no le corresponde. Es impresionante cómo funcionarios parásitos, que no alcanzan sus metas ni cumplen sus trabajos por muchos años, reciben remuneraciones excesivamente altas, y aún así no se cansan de esquilmar al Estado y a todos los guatemaltecos.

Se inicia el proceso de selección para las altas Cortes

Desde hace varias semanas, un grupo de viejas alhajas de colección, está operando la elección de las altas Cortes, encabezado por Carlos el Guasón de León Argueta y narcodiputados de varios departamentos encabezados por Sofía Hernández “la reina de los Huistas” y se han reunido con los diferentes candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia, en un Club de la zona 15, en una primera ronda de selección. Lo que buscan es garantizar inmunidad e impunidad para sus patrocinadores los grandes y temibles carteles del polvo blanco que no es harina.

De patitas a la calle

El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, está próximo a ser destituido producto de los acuerdos a los que llegaron el presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo. Cuando presente su renuncia a fin de año, junto con los demás ministros, a Gendri Reyes le tomarán la palabra y aceptarán su renuncia. No solo por las múltiples anomalías que realiza a diario en la cartera de Gobernación, sino por sus maniobras de terrorismo de Estado y vandalismo para “criminalizar” las manifestaciones de la población y disuadir y mermar futuras rondas de manifestaciones, propiciando miedo a potenciales explosiones de violencia. Gendri ha condicionado, a la 4×4, para que lo ubique en un alto puesto de perfil bajo, con una alta remuneración, luego de que lo saquen por la cocina del Mingob, pues de no ser así, tendría que soltar la lengua y confirmar que no actuó en soledad, y que la coautora intelectual de la violencia y el vandalismo ha sido la mentada 4×4.

As de la corrupción

Esta semana el alcalde 3 Kiebres, presentará una denuncia en contra de Mario Drácula Aguilar, pues a una de sus empresas le auto adjudicó un proyecto de Covial en Ipala, que no ejecutó pero sí cobró, por medio de una de sus empresa, cuya representante es Gina España, y de la misma manera que le ha venido adjudicando obras y contrataciones a todo el conglomerado de sus empresas, tal el caso de Beralva y Constructora Rosa, y a sus prestanombres Berta Alicia Vargas, Alva luz, Mario Marín, Juan Pablo Mansilla alias el Chapucero y Jorge Oliveros. Drácula Aguilar se ha estado dedicando a desfalcar el Estado de manera incesante abusando de su puesto como Director de Covial, mientras las autoridades se hacen de la vista gorda. Drácula suele hacer alarde, de que tiene bien cuadrados a la Contraloría General de Cuentas, al propio Presidente y al ministro Lemus.

Beneficio colateral

> Hasta antes del pasado 14 de enero, cuando asumió como diputada, Evelyn Morataya nunca había recibido ninguna remuneración significativa, sin embargo, es propietaria de lujosas residencias en México y en barrios exclusivos de Guatemala. Además, utiliza solo ropa de marca, valiosas joyas y frecuentemente realiza viajes a lugares paradisíacos, todo financiado con los “ahorritos” en efectivo, provenientes del erario público, que encaletó siendo primera dama del “pillo” de Portillo.

El “extorsionista”

El diputado Mano Larga Inés Castillo ha tomado una nueva modalidad de extorsión y anda espantando con el “petate del muerto” a los funcionarios de Gobierno, a los que amenaza con interponer denuncias, interpelarlos, aunque siempre desiste a cambio de buenas cantidades cash. Inés Castillo también ha logrado que le adjudiquen obras de construcción que ejecuta un ingeniero de Chiquimula. En lo que va del año, lleva más de Q80 millones de contratos en obras públicas.

Tres nuevos millonarios emergentes salen del Micivi

El ministro del Micivi, Edmundo Lemus; Mario Draculín Aguilar, de Covial; Nery Ramírez y Herman Santos, de Caminos, están de capa caída, pues sus destituciones son inminentes y el único que salió con las “tamaletas” marca Benito, es Lemus, que en enero regresa al Congreso. Los demás transas se van a sus casas, es cierto con un par de decenas de millones de quetzales, de los que que van a tener que gastar cifras significativas, para apachar sus clavos los extrosionistas profesionales de la Contraloría General de Cuentas.

Quiere ser parte del coro

José Benito Ruiz, el exministro y socio y mal guardián de las “tamaletas”, aseguran las malas lenguas que ya está cansado de estar huyendo a salto de mata, mientras sus compinches el Trompudito Velásquez y el hombre en la Luna, andan, es cierto, muy nerviosos y enojados y sin proveerle ayuda. Así que Benito está convenciendo a sus excolaboradores más cercanos, para no solo ofrecer sus cuerdas vocales como niño cantor de Viena, sino que el coro completo. Está dispuesto a dar las coordenadas de otras tamaletas que están aún bajo su responsabilidad.

Bajo la lupa

El piloto infieri Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, se concentró esta semana en una campaña publicitaria de la institución para mejorar su imagen y quitar la atención de todos los vuelos con ilícitos que salen en horas de la noche hacia la frontera con México, aparte quiere que la gente lo conozca, porque ya pagó tres melones a Felipago por una casilla de diputado para dentro de tres años. Lo que ignora Francis es que las agencias nacionales e internacionales andan escaneando sus vínculos con los industriales del polvo blanco que no es harina.

“Masto” los sacó a flote

Los hermanitos Ramos, expertos en “Laundry”, pasaron esta semana tranquilizando a sus clientes, pues su salida del anonimato se debió a su compromiso de “wash and wear” de las tamaletas del presidente del Congrueso, Masto Rodríguez, que está desesperado por lavar cuantiosas cantidades de cash. Con los ríos de cash y las urgencias de Masto, fue imposible mantener su característico bajo perfil.

Masto metió presión y comentó a varios personajes clientes asiduos de los Ramos, que el wash se estaba complicando y que se estaban tardando más de lo normal para limpiar las maracandacas.

Intimidades de Aspetro

La Constructora Aspetro, una de las constructoras consentidas del gobierno de turno, propiedad del júnior Mauricio López, que en sus conversaciones suele jactarse que le dio la casa al Presidente en Vista Hermosa I, ha sido una de las favoritas no solo en el CIV, sino que también, ha tenido otros negocitos que le han otorgado varias municipalidades afines al partido oficial, así como los gobernadores. Entre los que manejan muchos de los negocitos con el júnior, son los diputados Sergio Falso Narco Arana y Mynor Mejía Popol, quienes mueven sus influencias para beneficiar a López, en cuanto proyecto le pueden conseguir.

Con aspiraciones presidenciales

El ministro de Comunicaciones, Edmundo Lemus, un nuevo y muy joven millonario emergente del universo chapín, ya inició negociaciones para dirigir la comisión de finanzas del Congreso el próximo año. Según ha comentado a sus colaboradores cercanos, el pueblo no tiene memoria y él, ya logró reunir suficiente dinero para pagar su propia campaña y convertirse en presidente en las próximas elecciones.

No hay peor cuña…

Al ministro Edmundo Lemus le están tocando las golondrinas, debido a que sus viceministros se dieron a la tarea de “serrucharle” la silla: Rodolfo Letona, quien no se conforma con ser uno de los dueños menores del puerto del Atlántico y anda tras el del Pacífico, y Carlos Armendariz, quien anda detrás del Ministerio completo.

Sin miserias

Los del clan Ramos, connotados industriales del wash, iniciaron su periplo profesional, desde tiempos del “pillo” de Portillo, quien tuvo a la jefa del clan como Ministra de Comunicaciones, y recientemente mencionados en estas nobles páginas. Su hija, del mismo nombre, asaltó junto a Enrique Leal, la Secretaría de Bienestar Social en tiempos del Patriota. El más vivo que bonito del clan se desplaza en Ferraris por la ciudad y es el encargado del laundry teniendo como clientes, a la crema y nata de la narco cleptocracia.

La revolución del tumbe

Aprovechando la crisis política, la mayor tumbadora y jefa antinarcóticos de la PNC, Yotzaida García, mejor conocida en el mundo del polvo blanco que no es harina, como la relojera, por su amplia colección de relojes de miles de dólares cada uno, quiere aprovechar la crisis para que la nombren directora de la PNC. Después de pactar con varios industriales del polvo blanco que no es harina, la mentada relojera asignó varios fondos para que sus subalternos, Lilian Espino, Mérida Natareno y Manuel Gómez montaran un netcenter y formaran un sindicato disfrazado de asociación, para poder asegurarse llegar al poder y mantenerlo indefinidamente. La relojera se jacta de ser la única persona, que puede unificar los carteles del oriente, occidente y sur del país, ya que ha sido socia, según aseguran lenguas de agencias internacionales, en varios cargamentos de todos ellos, filtrándoles información sobre operativos, revendiéndoles droga decomisada, en bodega de zona 6 y tumbando a sus enemigos.

La mera tenazuda de Villanueva

Stephany Polanco, directora administrativa de la Municipalidad de Villanueva, es prima de Jacobo Arévalo, candidato a diputado de Prosperidad Ciudadana, y, hoy por hoy, la mandamás de la “muni”. Hace un año, se fue con fondos municipales, trabajando de secretaria a una capacitación de pozos de agua en el extranjero. Se ha dedicado, desde su privilegiada posición, de directora administrativa, a socavar el trabajo de la primera dama municipal, Marcela de Gramajo, a quien no le funcionan sus programas ni su personal, ya que es constantemente boicoteada por la señora Polanco, ya que es la única piedra en su zapato, para alcanzar el poder total de la Municipalidad.

La mera mera Guía y Mentora Espiritual

La 4×4 tiene como objetivo la intervención de las portuarias, al mero estilo de Roxsandra, conocida también como La Gruesa y ha sido la responsable de retrasar la expulsión del sicario de Gobernación, lo más que se pueda. Su idea, es que poniendo interventores suyos, puede darle viaje a las concesiones privadas y megaproyectos de construcción, que dejaron a medio camino Gabriela Guzmán y Mariano Díaz, ambos sus alfiles, despedidos recientemente de los puertos, por actos grotescos de corrupción.

Narco noticias

A raíz del anuncio de la DEA, que altos mandos militares, así como un total de 17 oficiales del army, son los coordinadores de los narcoaviones y narcolanchas, estos uniformados están con mal de camioneta y buscando la manera de evadir una inevitable extradición hacia los yunaites. ¿Qué irá a hacer el alto mando? ¿Quién ya posee una copia de este listado?

El súper comisionado de megaproyectos, según su autonombramiento, Salvador Ramírez, asegura que él se encargará de que la APP de la Autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, nunca sea conocida en el Congreso. Los testaferros del hombre en la Luna han ninguneado este proyecto, debido a que tienen asegurada la construcción, por “otro lado”, de los dos tréboles que deben ser construidos en esta autopista, con gente de Jimmy, que no quieren salpicar a otros, y que según sus números, les reportarán un total de Q60 millones, de los Q220 millones, presupuestados para el próximo año, por el Gobierno para esta obra. Este personaje oscuro, ha estado preso por evasión de impuestos y está tratando de poner al nuevo Ministro del CIV, entre otras cosas.

Ineficaces

La Junta Directiva de la EMPORNAC no autorizó, por unanimidad, esta semana, transferencias por 30 melones, para proyectos de mantenimiento y reparación en la portuaria. Los operadores de la 4X4 están preocupados porque no cumplirán con las cuotas prometidas a la mera Jefa.

Hijos del honor, el deber y la gloria…

El narco coronel Ochoa Morales, comandante de la base de paracaidismo, sin llenar el principal requisito para ocupar el puesto, anda tratando de hacer creer a lo interno del army, que la destrucción de dicha histórica base, no se llevará a cabo, sino que son “mejoras” a las instalaciones. Pero es sabido por propios y extraños, la propensión del “XoXo”, por el dinero mal habido, y la única razón por la que está en esa base, es para velar que el plan para desaparecer la base se concrete y crear en su lugar, una instalación que le asegure al 100 % los aterrizajes de aviones, con polvo blanco que no es harina.

Ley de Hidalgo en el Mides

Cuentan varios proveedores y constructores del MIDES que en esa cartera se impuso la Ley de Hidalgo, “baboso el que deje algo”, ya que antes de que el ministro Raúl Romero presente su renuncia, los mañosos operadores y recolectores, William Barrios y Martí Leal, cómplices en la transa de la galleta vitaminada, ya se apresuraron a contactarlos. Les ofrecen “rebajas” en el pago de las coimas, si desembolsan por adelantado el total exigido. Lo que no saben estos extorsionistas es que ya se presentaron las denuncias en las instancias correspondientes y que pronto los veremos con mal de camioneta.