Pluriempresario 

Hugo Moscoso, un personaje petenero que maneja más de 20 empresas constructoras de papel, a las órdenes de los 14 alcaldes del departamento del norte del país y del dipucaco Eduardo –Smiley– Montepeque, que ejecuta Q40 millones al año, además de su negocio en las minas de Izabal y de la industria del polvo blanco que no es harina, como subordinado de Pablo Mendoza, de la familia de los Mendoza, dedicada al trasiego, despojo de tierras y limpieza social. Entre las empresas que este personaje utiliza para contratar obra pública están:

Constructora y transportes JLE

Servicios y construcciones TIKAL (SECONTI)

Constructora HERMO

Constructora y transportes JH

Constructora H&M

Constructora EDÉN

Todas estas empresas, también son maquinarias eficaces para lavar dinero de alcaldes y diputados peteneros, entre ellos, Gabriel Barahona, Edgar Reyes Lee y los barones de la industria del polvo blanco que no es harina. Cubren los costos y gastos de las obras con cash y luego reciben grandes cheques del Estado, limpios y cristalinos.

Drácula y sus huracanes

Lo mejor que pudo pasar, dijo Mario Drácula Aguilar, director de Covial, en una reunión con su gente, fueron los dos huracanes, pues estamos trabajando día y noche, para poder hacer bien los cálculos, y salpicar para que todo mundo esté contento. Prometió a todos sus testaferros, que ya no saldrán en estas nobles páginas de elPeladero, porque pagó Q400 mil, para que no mencionen a ninguno de ellos, y que todos pueden estar tranquilos, porque hoy sí tiene el respaldo del presidente Alejandro Giammattei. Cínico este delincuente inescrupuloso y de moral absolutamente relajada y distraída.

Amor de lejos

La Llanera Solitaria le llaman sus propios compañeros a la diputada Lilian García, de Alta Verapaz, que ha querido armar su grupo dentro de la dividida UNE, pero al parecer nadie le pasa balón, pues su relación con los meros jefes del polvo blanco que no es harina, asusta a cualquiera y mejor optan por decirle que sí, pero siempre de lejitos, pese a los ofrecimientos y propuestas millonarias que les propone.

Sin miserias

De la misma manera que Adolf Hitler y Eva Brown tuvieron su impresionante residencia campestre en las montañas, conocida como el Nido del Aguila, Roxandra Baldetti su lujosa casa campestre en la finca “La Montagna” camino a Iximché, el general Otto Pérez su preciosa casa de campo en una finquita en Zaragoza, que el MAGA le sembró de aguacatales, el presidente Giammattei y Miguelito Martínez, director del Centro de Gobierno, están construyendo una bella residencia campestre, de mucho gusto y exquisito estilo arquitectónico, en la finca “El Nacimiento”, en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

Lo anterior, al mismo estilo de Delia Bac, a favor de quien el Estado invirtió Q2 millones para asfaltar varios kilómetros con el fin de llegar a su SPA. Sucedió lo mismo con Marisol Padilla, cotizada presentadora del tiempo, en cuyo caso el Estado invirtió Q10.5 millones para construir 2.5 kilómetros en la aldea Asunción Grande, en la ruta Interamericana, para llegar a su casa, gracias a la enorme influencia de un alto funcionario que la enamoraba; el Estado está invirtiendo Q57 millones para construir una carretera que de Palín llega a Santa María de Jesús, Sacatepéquez, específicamente a la finca “El Nacimiento”. La empresa constructora se llama 4 Carriles y es propiedad de Elfrid Josué Méndez Peláez, propietario también de la empresa constructora de infraestructura de carreteras de nombre Ciansa, una de las consentidas del hoy prófugo, Tamalón Benito y del ministro Lemus del gobierno de turno.

Oferta de Black Friday

El famoso comisionado Salvador Ramírez ha estado llamando a varios constructores diciéndoles que necesita juntar Q40 millones, para poder “comprar” el Ministerio de Comunicaciones para 2021. En su desesperación y frenesí, está ofreciendo devolver 15 veces la cantidad que donen, para que la coperacha en proyectos sobrevalorados el próximo año. Según Ramírez el trato es cien por ciento seguro, solo es de pagar la próxima semana, porque es cuando expira la oferta. De momento, aún le faltan Q25 millones para ajustar. Todo esto ocurre, mientras la anestesiada comisión Anticorrupción brilla por su ausencia.

El asesor estrella

> El nuevo socio (en negocios y sentimientos) de la Todoterreno, conocida también como la 4×4, que para nada es melindrosa, es un pillo con pedigrí. Guillermo Sosa, alias Botox, el asesor más influyente en el gobierno actual. A pesar de controlar negocios en los puertos, el Mides y el Infom, últimamente ha tenido mucha cercanía con el presidente. Botox, con el visto bueno presidencial, y en coordinación con el mentado malandrín Gendri Reyes, organizó un grupo de infiltrados el sábado 21 de noviembre, los cuales realizaron actos vandálicos y quemaron unos muebles y cortinas en el Congreso, después que Botox hizo arreglos para que les abrieran las puertas y retiró a la PNC del lugar. Todo esto como excusa perfecta para que los antimotines, pudieran reprimir a los manifestantes. Botox es sobrino del finado general Ríos Montt, y su experiencia en vandalismo artificial y prácticas de terrorismo de Estado, la adquirió en tiempos del FRG, cuando él estuvo involucrado en los incidentes del “Jueves Negro”. Para las próximas semanas, Botox tiene planeado y coordinado con Joviel, traer acarreados del magisterio y de gente de varios narcoalcaldes que son sus amigos, con la finalidad de realizar manifestaciones pro gobierno. Botox y la 4×4 han logrado convencer al Presidente que la única forma de mermar y erosionar las manifestaciones ciudadanas, es con represión solapada. De hecho, los manifestantes en el Parque Central, en ocho días, se redujeron de 20 mil a alrededor de 15 mil personas.

Maquinaria arrolladora

Las mafias en los puertos siguen con una dinámica arrolladora: en Santo Tomás el control operativo lo tienen la arquitecta Aura Verónica Cabrera y su fiel peón Gonzalo Salguero; mientras que en Puerto Quetzal, Francisco Anleu es el mandamás, junto con Mónica Rodríguez, la cobradora. En ambas portuarias, los cobros adelantados por comisiones, ya se volvieron costumbre, aparte que las coimas subieron de un diez por ciento a un 20 por ciento. El problema es que ofrecen el mismo proyecto a cuatro empresas distintas, a las que cobran los adelantos pero al final entregan a las que ordenan los tatascanes del “Lado oscuro de la Fuerza”. Muchos de los estafados han jurado venganza y proponen poner al descubierto la red de transas de estos mafiosos de colección.

En la pepena

Luis Escalante, asesor estrella, operador, recaudador y brazo derecho de Francis Argueta, en Aeronáutica Civil, emprendió esta semana un esfuerzo de coacciones a los empleados, indicándoles, que a partir de enero, quien quiera seguir laborando en la institución, tendrá una rebaja de salario del 25 por ciento, a menos que entreguen comisiones generosas para seguir en el puesto. Mientras, Escalante y su equipo de colaboradores se aumentaron salarios indiscriminadamente.

Viento en popa

En Caminos, la dupla de truhanes, Nery Ramírez y Herman Santos, a pesar de ya no figurar en las juntas de licitación, por el colorón que se han dado, no dejan de manejar y controlar los eventos en la Dirección, poniendo a dedo y a compadre hablado a los integrantes de las juntas y seguir con el negoción viento en popa. Lo que no les está gustando a los susodichos, es que ahora tienen más gente a quienes salpicar y han decidido subir las cuotas a las constructoras, porque como ellos aseguran, su parte no puede bajar, porque ellos hacen todo el chance y además recolectan las coimas.

El “laundry” de pomada

Los hijos de una exministra del FRG, de apellido Ramos, mantienen una discreta empresa de “Factoraje e intermediación financiera” en la zona 9, de la capital, desde la cual tienen años de realizar eficaz laundry para funcionarios mordelones de los gobiernos de turno, cobrando un módico 15 por ciento para bancarizar los recursos. El más conocido de esta rentable empresa familiar es “JP” Ramos, como le conocen en los círculos del polvo blanco que no es harina. Con fachada de constructores, los Ramos han logrado una envidiable colección de Ferrari y otros vehículos semejantes que no tienen nada que envidiar a nadie. Cuentan las lenguas viperinas, que los hermanos Ramos pagan cuotas mensuales en la IVE y SAT para poder mantener sus operaciones blindadas.

Lágrimas de grandes ligas

Edmundo Lemus, ministro del CIV, ordenó a sus fieles peones Mario Draculín Aguilar, director de Covial, y a Francis Gato volador Argueta, director de Aeronáutica Civil, que modifiquen las bases y aumentar el techo del Nog 13151770, “Recapeo de la pista de aterrizaje de Quiché”, esto con el objeto de dejar libertad y la utilización de la nueva pista a los señorones de la industria del polvo blanco que no es harina, con quienes el compromiso es grande. La empresa que van a designar en la licitación, es una de las más famosas y consentidas de Benito y de Lemus: Aspetro, S. A., dónde el Júnior, Mauricio López, ganará más del 40 por ciento de utilidades, debido a las nuevas modificaciones impuestas por el trío de lágrimas del CIV.

El regalito

Bien escondido en el presupuesto 2021 aprobado de madrugada, el Pacto de Corruptos le regaló 10 millones al Colegio de Abogados y Notarios. Nada es gratis, le dieron el encargo a su presidente, Ovidio Orellana, de financiar fiestas y regalos para apoyar a los candidatos del oficialismo: Freddy Sánchez, para la Junta Directiva, y a sus dos caballos para la CC, Nester Vásquez y Luis Fernando Ruiz. La captura total de las instituciones es su misión financiados con el dinero del pueblo.

Quién dijo miedo…

> Muy valiente se creía Míster Bean el día en que dijo que no se arrodillaría ante los “come frijoles”. Ahora que viajó a Retalhuleu pidió la custodia de dos patrullas, que bien se necesitarían para resguardar la seguridad de la gente honrada que es acosada por la delincuencia constantemente.

El malquerido

> Lenguas viperinas señalan que el alcalde por rebote de Teculutlán, Paredes cobró una factura por Q580 mil para instalar tubería para agua potable, aunque a la fecha todo Teculutlán se encuentra sin agua. Según afirman los habitantes del lugar, ellos mismos compraron los 18 tubos que se necesitaban y están desesperados en espera del cabildo abierto para saber cómo el mentado alcalde justifica lo robado. Mientras tanto, el Jefe Edil mantiene un séquito de guaruras para librarse de la ira de los vecinos.

El cartel de las prepago

José Ronaldo Portillo Salazar, gerente de Asuntos Internos de la SAT, ha “montado” una trama al Superintendente de la SAT, digna de la serie de Narcos. Dice ser puesto por La Embajada, para combatir las mafias internas y que es el encargado de pasar los polígrafos y que cuando han habido procesos de cambio de superintendente, ha realizado el estudio de campo de los candidatos, así como de los técnicos de aduanas, que operan en las diferentes rampas. De esta manera, ha desarrollado y fortalecido una estructura de señoritas, conocidas dentro de la SAT, como “las prepago”, a quienes envió a Colombia a tecnificarse. Estas señoritas, luego de vivir en zona roja, ahora lo hacen en un apartamento en la zona 14, con su salario de Q12 mil.

Portillo insiste reiteradamente al Superintendente, que La Embajada le instruye para investigar a los malos, cuando por medio de su mano derecha, conocida por los empleados, como Angie La Bombón, coordina las contrataciones de las rampas en los puertos, donde dejan pasar los contenedores preñados con polvo blanco que no es harina. A ver si el Súper, abre los ojos y llama a la Reforma y pregunta si es cierta la historia de Portillo, quien además cuenta que le asignaron la coordinación de contratación a la pareja sentimental de un narcotraficante hondureño y expareja de Mario Estrada.

Indignados

Mucho se ha hablado en ediciones de este noble Peladero, que la licenciada Guisela Viana, es el cerebro de la intendencia jurídica de la SAT. Nombrada por el controversial Adrián Zapata, somete y dirige a Manuel Mejicanos, ordenando a quién se le reciben los pagos y a quién no. Recientemente, fuentes internas del Jurídico, indignadas por el accionar de Viana, informan que emitió ilegalmente los recibos de un pago que no debía existir, a los proveedores de una exportadora de café. Cuentan que recibió “mosca” de un licenciado y que ya coordinó de la misma manera con un Fiscal y con el Juez respectivo, en un caso que hicieron en un principio parecer irresoluble.

Pague sus impuestos ministro Reyes

Pese a la desaparición de fondos de la CICIG y otros señalamientos en contra del ministro Gendri Reyes, además del jugoso salario y las extorsiones en las cárceles de las que se le señala, parece que el dinero no le alcanza.

El Ministro tiene 18 trimestres sin pagar el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) en su casa de San Cristóbal en donde los vecinos además se quejan de la seguridad que invade todo el vecindario, además de que la construcción y las últimas ampliaciones que ha hecho no tienen licencia municipal.

Es más, el IUSI que debería de pagar a la municipalidad de Mixco solo es por el terreno, porque al parecer nunca informó sobre la construcción.

Ministro, cumpla con sus obligaciones y pague los Q895.14 que le debe de IUSI a la Municipalidad.

Jueces vetados del norte

Son muchos los vientos del norte que llegan sobre temas de corrupción, cooptación de las Cortes y los jueces de la mafia. Recientemente mencionamos la lista encabezada por Moto y que ahora se suman otros de apellidos Joaquín Castillo, quienes pronto les retirarán la visa junto a otro grupo de diputados que tienen relación con el Narco. El nuevo gobierno del norte no tolerará grupos oscuros con tentáculos en las Cortes.

de “shopping” de jueces y fiscales

Con las mastomaletas que recibió por haber apoyado el corrupto Presupuesto, la Doña con su vieja política anda ofreciendo pisto a diestra y siniestra en la Torre de Tribunales. Se vio a sus abogadas taloneando a la jueza 11 del ramo Civil para ofrecerle un millón de tukis por amparo. Con Felipago están tratando de comprar fiscales para que desvíen las investigaciones y desaparezcan pruebas. Pronto veremos quiénes cayeron en las telarañas de la Doña.

Chaquetazo Presidencial

El trabajo para crear la paranoia en torno a un posible golpe y conspiraciones de todo tipo, han hecho que el Presidente entre en modo de pánico. El colmo fue haber colocado en el techo del Palacio Nacional, por órdenes de Reyes Chigua, soldados francotiradores de la Guardia Presidencial, durante la manifestación 28N, del día de ayer.