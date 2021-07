Son “daños mínimos” por el ciberataque, dice Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que el ciberataque de este fin de semana contra la firma tecnológica estadounidense Kaseya parece haber causado pocos daños en las compañías de su país, pero no dio detalles sobre su posible respuesta a lo ocurrido.

“Parece que ha causado daños mínimos a los negocios estadounidenses, pero todavía estamos recabando información”, dijo Biden a los periodistas durante un acto en la Casa Blanca, horas después de recibir información detallada sobre lo sucedido. “Siento que vamos a tener la capacidad de poder responder” al ciberataque, añadió Biden, sin dar más detalles.

Las agencias de inteligencia estadounidenses no han determinado por ahora la responsabilidad del ciberataque, que afectó a más de 1,500 empresas en todo el mundo. La intrusión se produjo el sábado por medio de Kaseya, una empresa de software con sede en Miami (Florida), que brinda servicios a más de 40 mil organizaciones en todo el mundo.

El grupo REvil, de origen ruso y a quien los expertos apuntan como responsable, ha solicitado una recompensa de US$70 millones para permitir que las corporaciones afectadas puedan retomar las operaciones, informaron los medios estadounidenses.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que REvil “opera desde Rusia con filiales en todo el mundo”, y subrayó que EE. UU. ha sido “claro” en sus conversaciones con el Gobierno ruso, al que acusa de no responder de forma contundente a los ciberataques contra sus compañías.

“Si el Gobierno ruso no puede o no quiere tomar medidas contra los actores criminales que residen en Rusia, nosotros lo haremos, o al menos nos reservamos el derecho de tomar medidas por nuestra cuenta”, advirtió Psaki.

Biden tiene previsto reunirse hoy con responsables de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional, además de congresistas, “para hablar sobre el ransomware y los esfuerzos estratégicos para contrarrestarlo”, adelantó la portavoz.

En el caso del ciberataque de Kaseya, el FBI ha alentado a las empresas afectadas a denunciar si han sido objeto del ataque con ransomware (un programa que secuestra los datos del usuario a cambio de un pago para liberarlos) y a seguir las recomendaciones de la firma afectada.

Mal día para Dow y el S&P 500

El Dow y el S&P 500 cayeron en la jornada de ayer ya que los inversores recogieron ganancias en algunos de los sectores más vinculados al crecimiento económico, mientras que el Nasdaq subió hasta alcanzar otro récord de cierre.

Las acciones bancarias cayeron mientras que los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron, con lo que el rendimiento a 10 años alcanzó su nivel más bajo desde el 24 de febrero.

El Dow lideró los descensos del día, mientras que el sector financiero presionó al S&P 500 al igual que las acciones del sector energético. Medidas reguladoras de Pekín provocaron una venta de acciones de varias empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, como Didi Global Inc.

Alan Lancz, presidente de Alan B. Lancz & Associates Inc, una empresa de asesoría de inversiones, dijo que los inversores podrían estar tomando ganancias tras un fuerte final de trimestre y una serie de récords recientes.

La semana pasada, los tres índices cerraron su quinta subida trimestral consecutiva y el viernes alcanzaron nuevos máximos.

El parqué neoyorquino tuvo poco movimiento tras mantenerse cerrado el lunes por el festivo del Día de la Independencia en EE.UU.

La actividad de la industria de servicios de EE.UU. creció a un ritmo moderado en junio, probablemente restringido por la escasez de mano de obra y materias primas.

El petróleo se desploma

Los futuros del petróleo en Nueva York cayeron un 2.4 por ciento ayer. El dólar estadounidense subió, lo que hizo que las materias primas cotizadas en la moneda fueran menos atractivas para los inversores.

El retroceso en el crudo es un cambio radical con respecto a principios de la sesión, cuando los futuros se dispararon a un máximo de seis años en medio de una lucha cada vez mayor entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que ha llevado a la OPEP + a una crisis y ha bloqueado un posible aumento en los suministros de petróleo el próximo mes.

“Hay mucha incertidumbre sobre la política de producción del grupo en los próximos meses y esto conducirá a una mayor volatilidad”, dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates Ltd. en Londres.

La administración del presidente Joe Biden presiona a la OPEP y a sus aliados a encontrar un compromiso para aumentar la producción después de que el cartel finalizara abruptamente su reunión el lunes sin resolver la agria disputa entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque Washington no forma parte de las conversaciones sigue de cerca las negociaciones de la OPEP+ y su impacto en la recuperación económica mundial. Es por ello que funcionarios estadounidenses se han comprometido a facilitar una solución “que permita avanzar en los aumentos de producción propuestos”, según aseguró un la Casa Blanca.

Jen Psaki, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, confirmó que EE. UU. “ha mantenido muchas conversaciones con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos sobre el petróleo”.

Un aumento de los precios del crudo, que están en sus niveles más altos desde 2018, ha contribuido a alimentar las preocupaciones sobre la inflación.

Todo ello en un momento en que Biden ha hecho de la recuperación económica una prioridad para su gobierno y confía en que la inflación será transitoria a la hora de apoyar el gasto público adicional de más de US$3 billones.

Mientras que precisamente, los republicanos intensifican su atención a los precios de la gasolina y al aumento de la inflación como arma arrojadiza contra el demócrata.

