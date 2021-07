¿Qué nos espera esta semana?

Semana anterior

Reunión OPEP+

El precio del crudo sigue moviéndose al alza a pesar del aumento de producción de 2.1 millones de barriles diarios entre mayo y julio. En la última reunión no se realizó ningún cambio por desacuerdos con los Emiratos Árabes

Perspectivas FMI

El Fondo Monetario Internacional revisó al alza las previsiones de crecimiento en EE.UU. a siete por ciento este año y cinco por ciento en 2022. En abril, el FMI pronosticaba un crecimiento de 4.6 por ciento en 2021, sin embargo, en la actualidad incorporan la aprobación de ambos planes de infraestructura.

Nóminas No Agrícolas

En junio en EE. UU. se crearon 850 mil empleos vs. los 700 mil esperados. No obstante, la tasa de desempleo aumentó 10 puntos básicos a 5.9 por ciento. Respecto a los salarios por hora, estos aumentaron 0.3 por ciento en línea con lo esperado por el consenso del mercado.

Esta semana

Datos Económicos -EU

El miércoles darán las previsiones económicas de la Unión Europea. Al día siguiente, el Banco Central Europeo emitirá un comunicado sobre su política monetaria, seguido de la rueda de prensa con su presidenta el día viernes.

Datos PMI

Durante la semana se conocerán los datos definitivos de las encuestas PMI (Índice de Gestores de Compras) del sector de servicios y manufacturero de junio tanto de EE. UU, como de China y la zona euro.

Informe Reserva Federal

El viernes la Junta de la Reserva Federal presentará al Congreso el informe semestral sobre “la conducción de la política monetaria, los desarrollos económicos y las perspectivas para el futuro”. Adicionalmente, se publicarán las minutas de la reunión del Comité de Mercado Abierto, en las cuales se abrió el debate sobre el ajuste del programa de compra de activos.