PepsiCo destaca los avances de sostenibilidad

PepsiCo –empresa líder en el sector de alimentos y bebidas a nivel mundial – publicó su Informe Global de Sostenibilidad 2020 en donde destaca su continuo esfuerzo para generar un cambio positivo para el planeta y las personas, al tiempo que reconoce el trabajo que tiene por delante para hacer frente a los desafíos del sistema alimentario como el cambio climático, la pérdida del suelo fértil, los residuos de envases y la desigualdad.

El informe describe los avances que tuvo la compañía con respecto a los objetivos que se ha planteado en su agenda social y de sostenibilidad en toda la cadena de valor durante un año por demás complicado para los consumidores, empleados y socios.

“Estamos trabajando para transformar la forma en que creamos valor compartido operando dentro de los límites del planeta e inspirando un cambio positivo para el planeta y para las personas”, dijo Ramón Laguarta, CEO y Presidente del Consejo de Administración de PepsiCo. “Esto nos convertirá en una mejor empresa, con un propósito claro integrado en nuestra estrategia de negocio. También nos hará más rápidos y más fuertes, permitiendo un crecimiento acelerado y una inversión continua en nuestra gente, negocios y comunidades. Con esto esperamos ser un ejemplo para nuestros socios y colaboradores”.

El enfoque de sostenibilidad de PepsiCo permea a todas las etapas de la extensa cadena de valor de la compañía mediante estrategias que buscan:

Reconsiderar como se lleva a cabo el crecimiento y abastecimiento de los cultivos, con avances significativos en cuanto a:

Las materias primas directas de las cuales se abastece la compañía. A partir de 2020, casi 87 por ciento de éstas serán de origen sostenible a nivel mundial.

Agricultura Positiva, mediante la adopción de prácticas agrícolas regenerativas en 2.8 millones de hectáreas, una mejora en los medios de subsistencia de más de 250,000 personas en la cadena de valor agrícola y la producción sostenible del 100 por ciento de los ingredientes clave, incluyendo los cultivos de terceros para 2030.

La red de granjas de demostración de PepsiCo en Latinoamérica. En Brasil, mediante la gestión inteligente del uso del agua de riego con imágenes por satélite y equipos de riego altamente eficientes. Lo cual permite incrementar la producción y hacer un mejor uso de este recurso. En México, mediante una iniciativa de colaboración con pequeños productores que busca apoyar el desarrollo sostenible del sector de aceite de palma, con un incremento de productividad de 80 por ciento.

El empoderamiento económico de las mujeres no solo en comunidades agrícolas, sino en toda la cadena de valor de PepsiCo; en línea con el compromiso global que tiene la empresa de que, al menos, la mitad de los beneficiarios de sus programas de impacto social sean mujeres. La alianza de PepsiCo y la Fundación PepsiCo con socios como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha dado lugar a la implementación de proyectos como el Fondo para Agricultura de Siguiente Generación, cuyo objetivo es identificar desafíos relacionados con temas de género en la cadena de suministro de papa en República Dominicana, Ecuador y Guatemala.

Emisión de gases

Hacer negocios de forma sostenible e inclusiva, con importantes resultados en materia de:

Emisiones de gases de efecto invernadero en toda la cadena de valor, con una reducción global del 5 por ciento a partir de 2020. PepsiCo busca reducir significativamente sus emisiones de dióxido de carbono por lo que ha ampliado su flota de vehículos híbridos, eléctricos y de gas natural comprimido en países como Brasil, Colombia, Guatemala y México.

Eficiencia operativa en el uso del agua, con una mejora global del 15 por ciento en las zonas de alto riesgo hídrico a partir de 2020. En Latinoamérica, PepsiCo cuenta con diez sistemas de biorreactores de membrana y de ósmosis inversa -en países como Brasil, Chile, Colombia, México y República Dominicana- que producen agua de alta calidad para su reutilización en diferentes plantas situadas en zonas de alto riesgo hídrico.

En 2020, la empresa registró una eficiencia en el uso de agua del 20 por ciento en estas plantas vs 2019, y alrededor del 40 por ciento vs 2015. En la planta de Sabritas Vallejo, en México, la demanda de agua disminuyó más del 50 por ciento en 2020 vs 2019 y, gracias a la aplicación de un proyecto de agua circular, la planta reutiliza más del 80 por ciento de su consumo diario de agua.

Electricidad renovable. En Latinoamérica, las operaciones directas de PepsiCo en Chile, Colombia, Guatemala, Perú y Puerto Rico utilizan electricidad 100 por ciento renovable.

Reciclaje inclusivo para ayudar a construir un mundo en el que los envases nunca se conviertan en desechos. En 2020, LatitudR, iniciativa multisectorial en la que participa PepsiCo, benefició a más de 15,400 recicladores de base en 17 países de Latinoamérica.