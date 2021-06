Bonos del Tesoro bajan antes del dato de empleos

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron ayer, mientras el mercado espera la publicación esta semana de las cifras de empleo de junio en el país para medir la fortaleza de la recuperación económica de la pandemia del coronavirus.

El retorno del Bono a 10 años cedía 5.4 puntos básicos a 1.4816 por ciento luego de que la semana pasada anotó su mayor ganancia semanal desde marzo. El rendimiento se ha mantenido bajo el 1.6 por ciento desde inicios de junio.

George Goncalves, de MUFG, sostuvo que con el rendimiento del referencial sobre el 1.5 por ciento, los inversores estaban haciendo compras de oportunidad mientras el mercado esperaba ver qué tan fuerte era el empleo en junio.

“Si tenemos los números que se suponía que íbamos a obtener (no pasó en el segundo trimestre) pero los obtendremos en el tercer y cuarto trimestre, entonces las tasas seguirán subiendo porque eso da la ventana para que se aplique una reducción del estímulo”, dijo el estratega sobre una posible rebaja de las compras mensuales de bonos que realiza la Reserva Federal por US$120 millardos.

Se espera que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 690 mil en junio, después de crecer en 559 mil en mayo, según un sondeo de Reuters a economistas. Se prevé que la tasa de desempleo haya caído al 5.7 por ciento, desde el 5.8 por ciento de mayo.

El rendimiento del papel a dos años cedía 1.4 puntos básicos a 0.2563 por ciento.

La curva de rendimiento de los bonos a dos y 10 años era de 2.32 puntos básicos. La curva de rendimiento que mide la brecha entre los rendimientos de los papeles a cinco y 30 años bajaba de 2.32 puntos básicos a 120.15 puntos básicos.

S&P 500 y Nasdaq tocan nuevos máximos

El Nasdaq y el S&P 500 se dirigieron a máximos históricos ayer, impulsados por las acciones tecnológicas, ya que los tasas de interés siguen siendo bajas, mientras los inversores esperan datos sobre el mercado laboral estadounidense que se publicarán el viernes.

Las grandes empresas tecnológicas, como Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc y Nvidia Corp, estuvieron entre los mayores impulsos del S&P 500 y el Nasdaq.

Facebook ganó más de un cuatro por ciento luego de que un juez estadounidense aceptó la moción de la compañía para desestimar una demanda de la Comisión Federal de Comercio. El gigante de las redes sociales rozó el lunes el billón de dólares de capitalización bursátil.

Por el contrario, los sectores cíclicos cayeron con fuerza por el temor ante un repunte de los casos de COVID-19 en toda Asia. El financiero, el energético y el aéreo cayeron con fuerza. El S&P 500 y el Nasdaq marcaron máximos históricos la semana pasada. Sin embargo, el avance en junio de un 4.4 por ciento del Nasdaq se debe a que los inversores han vuelto a los papeles del sector tecnológico gracias a la disminución de los temores sobre la inflación.

Pide crear un fondo cotizado en Bolsa de bitcoines

Cathie Wood de Ark Invest se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para crear un fondo cotizado en Bolsa de bitcoines.

Wood, un toro de bitcóin desde hace mucho tiempo, ha estado comprando proxies para el activo digital en nombres como Coinbase y Grayscale Bitcoin Trust. Ahora, el inversor en innovación busca poseer el propio activo real.

El objetivo de inversión del ETF es rastrear el desempeño de bitcóin, según la presentación de la SEC. El fondo cotizaría bajo el símbolo de cotización “ARKB”, si lo aprueba la SEC.

El bitcóin ha rondado los US$34 mil durante las últimas dos semanas mientras lucha por recuperar sus máximos de mayo. La represión de bitcoines de China, la decisión del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, de dejar de aceptar bitcoines para sus vehículos eléctricos y la asunción de riesgos excesivos por parte de los comerciantes de criptomonedas, han contribuido a los recientes cambios de precios.

La semana pasada, la SEC pospuso nuevamente la decisión de aprobar el primer ETF de bitcóin. La semana pasada, la SEC pospuso nuevamente la decisión de aprobar el primer ETF de bitcóin. La última acción se produce cuando el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha pedido una mayor regulación de los intercambios de criptomonedas y una mayor protección para los inversores.

Hasta ahora, se han presentado otros ocho ETF de bitcóin ante la SEC.

Coinbase, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, es una de las 10 principales participaciones del fondo insignia de Wood, Ark Innovation. Grayscale bitcóin Trust es una de las 10 principales participaciones en el ETF de Ark Next Generation Internet.

Con Gensler, un financiero de mucho tiempo que impartió una clase de moneda digital en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, siendo nominado para liderar la Comisión de Bolsa y Valores, el organismo de control podría acercarse a las criptomonedas durante la administración de Biden, dijo Wood a CNBC a principios de este año .

Los fondos de innovación disruptiva de Wood han dado un giro después de meses de bajo rendimiento. Las acciones de Ark Innovation subieron más del 16 por ciento en junio.

Morgan Stanley duplicará su dividendo

Las acciones de Morgan Stanley subieron más del tres por ciento en las operaciones posteriores al cierre de ayer luego que la Reserva Federal publicó los resultados de las pruebas de resistencia. La compañía dijo que duplicaría su dividendo trimestral de US$0.35 por acción a US$0.70 después de figurar en la lista de los grandes bancos que pasaron la prueba de resistencia.

La prueba de resistencia es una evaluación realizada para medir la capacidad de los mayores bancos de EE. UU. para respaldar la economía durante las crisis financieras y económicas.

