Bancos de EE. UU. con solvencias de la Fed

Los grandes bancos ya no tendrán que enfrentarse a las restricciones de la época de la pandemia en cuanto a la cantidad que pueden gastar en recompras de acciones y pago de dividendos, anunció el jueves la Reserva Federal, tras constatar que seguían estando bien capitalizados en su última prueba de solvencia.

El banco central dijo que la prueba determinó que 23 de las mayores empresas sufrirían un total de US$474 millardos en pérdidas en caso de una hipotética recesión grave, pero que seguirían teniendo más del doble del capital requerido por las normas de la Reserva Federal.

Como resultado, la Fed levantará los límites a las recompras y a los dividendos que había establecido al inicio de la pandemia de coronavirus.

Los resultados serán recibidos con alivio en Wall Street, donde las empresas tenían limitado lo que podían pagar a los inversores.

Los analistas esperan que bancos como JP Morgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs puedan pagar más de US$100 millardos en conjunto en los próximos cuatro trimestres.

La severidad de las pérdidas, según la prueba, será un factor a la hora de fijar los nuevos requisitos de capital para cada empresa y de establecer los límites de los futuros dividendos y recompras de acciones.

Los bancos sufrieron grandes pérdidas en la prueba, en la que la hipotética tasa de desempleo se disparó hasta el 10.75 por ciento, el mercado bursátil perdió más de la mitad de su valor y la economía se contrajo un cuatro por ciento, impulsada por las pérdidas especialmente fuertes en el sector inmobiliario comercial.

Aun así, la Fed dijo que los ratios generales de capital de los bancos solo cayeron hasta el 10.6 por ciento, más del doble del mínimo reglamentario.

Biden anuncia un acuerdo en infraestructura

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este jueves un acuerdo bipartidista para invertir US$1.2 billones en infraestructuras a lo largo de ocho años en el país, aunque aún no hay garantías de que reciba el visto bueno del Congreso.

“Hemos alcanzado un acuerdo”, dijo Biden en la Casa Blanca, acompañado de 10 senadores demócratas y republicanos con los que cerró unas negociaciones que han durado casi tres meses.

El paquete está valorado en US$1.2 billones a lo largo de ocho años, una cifra inferior a la que propuso inicialmente Biden en marzo, de US$2.3 billones, y que la Casa Blanca tuvo que rebajar ante las críticas de los republicanos.

El plan incluiría nuevas inversiones en infraestructuras por valor de US$579 millardos, entre ellos US$312 millardos que irían a parar al sector de los transportes para proyectos de carreteras, puentes, ferrocarriles, autobuses eléctricos, puertos y aeropuertos, entre otros.

“Este acuerdo bipartidista representa la mayor inversión en transporte público de la historia de Estados Unidos”, aseguró después Biden, durante un discurso en la Casa Blanca.

La propuesta destina, además, US$266 millardos en nuevas inversiones para “otras infraestructuras”, como el sistema de aguas, la banda ancha y la paliación del impacto de la crisis climática.

El mandatario indicó que el plan permitirá “la creación de millones de puestos de trabajo” en las labores de reconstrucción de puertos, aeropuertos, puentes y carreteras.

Biden reconoció que no había conseguido “todo lo que quería” en las negociaciones y prometió que presionará para conseguir “US$300 millardos más en créditos fiscales”.

Un “gran paso” en el pulso con China

El mandatario describió el acuerdo como un “gran paso” en su “carrera con China”, al recordar que Estados Unidos tiene que “avanzar rápido” si no quiere perder competitividad con respecto a Pekín.

“Este acuerdo envía la señal al mundo de que podemos funcionar, dar resultados y hacer cosas significativas”, subrayó Biden.

Los demócratas cuentan con una ajustada mayoría en el Senado, por lo que se espera que necesiten al menos a 10 senadores republicanos para sacar adelante la legislación.

Aunque es factible que consigan esos 10 votos, Biden dejó claro que no firmará una ley sobre el tema si no va de la mano de otro paquete de gasto al que se oponen los republicanos, lo que puede complicar las perspectivas del proyecto. “Si esto es lo único que me llega, no lo voy a firmar”, aseguró el Presidente.

El paquete de gasto de los demócratas

El coste de ese paquete de gasto que debería acompañar al plan de infraestructura podría ascender a US$6 billones, según la propuesta del senador Bernie Sanders, aunque es probable que ese importe se reduzca considerablemente.

Los demócratas quieren aprobar ese paquete de gasto –que abordaría algunas de las propuestas de Biden para combatir la crisis climática, ayudar al cuidado infantil y otros programas sociales– mediante un mecanismo conocido como “reconciliación”.

Esa vía permite aprobar algunas medidas que tengan relación con el Presupuesto con apenas una mayoría simple de 51 votos en el Senado, justo los que tienen los demócratas, que podrían por tanto sacarlo adelante sin ningún apoyo de la oposición republicana.

Tanto la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, como las figuras clave del ala izquierda del partido, entre ellas Sanders, dejaron claro que no dejarán que el plan de infraestructuras salga adelante si no se aprueba también ese paquete de gasto más amplio.

En las filas republicanas, muchos pidieron tiempo para estudiar el acuerdo recién alcanzado y prácticamente ninguno quiso comentar sobre los planes de los demócratas.

Nuevos máximo

Los índices Nasdaq y S&P 500 cerraron el jueves en máximos históricos y el Dow Jones también subió después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró partidario de un acuerdo bipartidista sobre infraestructuras en el Senado.

