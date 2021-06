“El compromiso con la ética es una nueva forma de hacer negocios”

Banco de Desarrollo Rural, S. A. (Banrural) obtuvo ayer la certificación ISO 37001, norma internacional que determina los estándares que debe cumplir un Sistema de Gestión Antisoborno. Esta se basa en buenas prácticas contra el soborno.

Banrural se convirtió en la primera entidad bancaria de Centroamérica certificada en dicha gestión, luego de cumplir lo establecido en la auditoría liderada por World Compliance Association.

El presidente del Consejo de Administración de Banrural, Bernardo López, resaltó que las nuevas formas de competencia dentro de la economía mundial actual son los factores diferenciadores. Unos de ellos son los valores, donde la ética ha cobrado relevancia.

¿Qué importancia tiene para Banrural recibir esta certificación?

– La primera es la más general, en el mundo de la nueva economía y, particularmente, de la banca y de las finanzas el compromiso con la ética y con la transparencia es una nueva forma de hacer negocios, y de hacer negocios no solo buenos sino sostenibles. Y la otra es más operativa, se refiere a las áreas que certifican, que serían las más susceptibles a tener procesos que podrían ser alterados por faltas a la ética. Son áreas como la de compras, jurídica, de talento humano, y de análisis de créditos.

¿Cuál es el procedimiento para obtener la certificación? ¿Cuánto tiempo les llevó?

– Es un esfuerzo que va cerca de los dos años, y es el mismo procedimiento que tiene todas las normas ISO. Por ejemplo, así como en la 901 certificamos operaciones, en la 37001 se certifica todo lo que se refiere a los procedimientos, procesos que garanticen la ética y la transparencia con la que se trabaja en estas cuatro áreas del banco.

¿Qué beneficios representa tanto para los accionistas como para los clientes del Banco?

– Es un sólido soporte para la confianza. El negocio financiero se basa casi por completo en confianza. Si usted invierte su dinero como accionista en una institución, si usted le encomienda su dinero para que dé un rendimiento a una institución, si usted recurre a una institución para financiar sus proyectos, lo que debe sobresalir, ante todo, es la confianza en esa institución. El primer punto que colocaría como determinante es confianza.

En Centroamérica es el primer banco que tiene esta certificación, ¿cómo los pone en la región?

– Estamos marcando un liderazgo a nivel regional, pero esperaríamos que este liderazgo se transforme de una forma práctica, en deseo de la banca centroamericana por poder optar a certificaciones como esta, y poder imitar la certificación de sus procesos. Eso sería en primera instancia.

Muchas veces lo que sucede acá, es que es un valor intangible porque no se le muestra inmediatamente en sus resultados, en sus números, pero en el mediano plazo ese valor intangible se va a mostrar muy rápidamente en el marco de la confianza.



A nivel mundial cómo los posiciona, ¿buscan los bancos este tipo de certificación?

– Por lo que nos explicaron, no es usual dentro de la banca en Latinoamérica, al menos buscar estas certificaciones. Tiene mucho que ver con el giro del negocio que usted impulse y con sus mercados objetivo. Nosotros tenemos una mezcla diversa entre clientes corporativos, medianos, pequeños y, como le decía, pequeños ahorrantes.

Somos un banco, que marcó un antes y un después en Guatemala en la inclusión financiera. Tenemos una gran base de ahorrantes, somos muchos pequeños juntos, esos muchos pequeños juntos, por supuesto, no nos hace pequeños, nos hace ser el segundo por tamaño en el país y el tercero en Centroamérica.

Es particularmente interesante para nosotros por nuestro giro de negocio, como le mencionaba, contar con una certificación como esta, poder transmitirle la tranquilidad a todos nuestros usuarios de la certificación de nuestros procesos, puede ser que otras instituciones no les llegara a interesar en la misma medida en que nos interesa a nosotros, porque su giro de negocios o mercado puede ser un tanto distinto.

Al tener un mercado diverso, ¿qué riesgos hay si no se tiene una certificación como esta?

– Tal vez acá, me alejaría un poco del concepto riesgo, esto lo estamos visualizando en el marco de una nueva economía, una economía en la cual ya los procesos de competencia entre las instituciones se han estandarizado tanto que el factor diferenciador no es necesariamente monetario, el factor diferenciador de una institución a otra son los valores.