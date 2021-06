JP Morgan: Medio billón listo para invertir

El gigante bancario JP Morgan (NYSE:JPM) cuenta con una reserva de efectivo de alrededor de medio billón de dólares, esperando invertir con tipos de interés más altos en los próximos meses, en lugar de comprar bonos del Tesoro u otros valores, según ha destacado Jamie Dimon, CEO del banco, en una conferencia bancaria virtual.

“Esperamos que los tipos se mantengan bajos algo más de tiempo; eso dice la Fed”, destaca Dimon, en declaraciones recogidas por MarketWatch.

“En nuestro balance general, tenemos como US$500 millardos en efectivo y en realidad hemos estado acumulando más y más efectivo esperando [una] oportunidad para invertir en tipos más altos”, dijo Dimon.

El plan apunta a posicionar al banco para que “se beneficie del aumento de las tasas tanto a corto como a largo y largo plazo”, dijo, y agregó que dependerá “de la decisión que tomemos durante los próximos seis a nueve meses”.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió alrededor de 3.7 puntos básicos el lunes a 1.499 por ciento, muy por debajo del máximo del 1.749 por ciento para el año alcanzado en marzo, pero aún por encima de 60 puntos básicos en el año, recoge MarketWatch.

Los inversores se mantienen expectantes ante la reunión de la Fed que comienza este martes, y que mañana miércoles comunicará sus decisiones.

Aunque la inflación ha sido sorprendentemente alta, muchos expertos esperan que la Fed espere hasta el otoño para ver cómo responde el mercado laboral al repunte de la inflación.

Wall Street cae mientras esperan comentarios de la Fed

-Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja el martes, por datos que mostraron una mayor inflación y unas ventas minoristas más débiles en Estados Unidos en mayo y desanimaron a los inversores, que ya estaban nerviosos a la espera de los resultados de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

* Las garantías de la Fed de que el aumento de los precios es transitorio y la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense han contribuido a aliviar algunas preocupaciones sobre la inflación y han apoyado a las acciones estadounidenses en las últimas semanas.

* Todas las miradas están puestas ahora en el comunicado del banco central al final de su reunión de política monetaria de dos días, el miércoles.

* Los datos mostraron una aceleración de los precios de producción el mes pasado, ya que las cadenas de suministro se esforzaron por satisfacer la demanda desatada por la reapertura de la economía. Otro informe mostró que las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en mayo.

* “Hubo un poco de reacción a los datos económicos que obtuvimos, los cuales, en su mayor parte, muestran que la economía está comenzando a desprenderse de los estímulos, la recuperación se está desacelerando un poco y la inflación sigue creciendo”, dijo Ed Moya, analista senior de mercado para las Américas en OANDA.

* “Estamos viendo una debilidad muy modesta y será más agitado antes de la decisión de la Fed. En este momento, la Reserva Federal está probablemente en posición de mostrar que está pensando en reducir la compra de bonos, pero todavía está muy lejos de hacerlo”.

* Es probable que la Fed anuncie en agosto o septiembre una estrategia para reducir su enorme programa de compras mensuales de bonos, pero no empezará a recortarlas hasta principios del año que viene, según un sondeo de ‘Reuters’ entre economistas.

* El índice de referencia S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq, centrado en la tecnología, han subido en lo que va de año, impulsados en gran medida por el optimismo sobre la reapertura económica.

Investigación antimonopolio

El presidente Joe Biden nombrará a Lina Khan, una investigadora antimonopolio que se ha centrado en el inmenso poder de mercado de las grandes empresas tecnológicas, para presidir la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, informaron el martes algunas fuentes.

Khan, que fue confirmada como comisionada de la FTC el martes con un fuerte apoyo bipartidista, es respetada por los pensadores antimonopolio progresistas que han impulsado leyes más duras o, al menos, una aplicación más estricta de la legislación existente.

Khan, quien recientemente enseñó en la Facultad de Derecho de Columbia, formó parte del personal del panel antimonopolio de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, y ayudó a redactar un informe que criticó duramente a Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc y Alphabet Inc por presuntos abusos de posición dominante.

La decisión de ficharla se suma a la selección de su colega progresista y crítico de las grandes tecnológicas Tim Wu para formar parte del Consejo Económico Nacional.

Se incorpora a la comisión en un momento en el que el gobierno federal y grupos de estados tienen una serie de demandas e investigaciones a las grandes empresas de Tecnología. La FTC ha demandado a Facebook y está investigando a Amazon. El Departamento de Justicia ha demandado a Google, de Alphabet.

Barril sube casi un dos por ciento

Los precios del petróleo subieron el martes casi un dos por ciento hasta alcanzar su nivel más alto en más de dos años, impulsados por expectativas de una rápida recuperación de la demanda en la segunda mitad de 2021.

* El crudo Brent subió US$1.13, o un 1.6 por ciento, para cerrar en US$73.99 el barril. El referente mundial durante la sesión alcanzó los US$74.07 el barril, su máximo desde abril de 2019.

* El petróleo estadounidense subió US$1.24, o un 1.8 por ciento, para terminar en US$72.12 el barril, tras haber alcanzado un máximo de sesión de US$72.19 el barril, su mayor nivel desde octubre de 2018.

* Impulsando los precios, los mayores intermediarios de petróleo del mundo dijeron el martes que ven el barril por encima de los US$70 y que la demanda volverá a los niveles prepandémicos en el segundo semestre de 2022.

* El presidente ejecutivo de Vitol, Russell Hardy, ve al petróleo moviéndose entre los US$70 y los US$80 el barril en lo que queda de 2021 ante la expectativa de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) mantenga la disciplina en la oferta, pero las exportaciones de Irán podrían reanudarse si Estados Unidos vuelve a un acuerdo nuclear.

