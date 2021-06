Gronn, un transformador de 440 mil botellas de vidrio y creador de empleos

Desde octubre de 2015, cuando comenzó Gronn, hasta ahora ha transformado más de 440 mil botellas. Estas no llegaron a la basura, sino que regresaron a los hogares en forma de vasos u objetos decorativos.

Aaron Bendfeldt, fundador de este emprendimiento, dijo que la palabra Gronn en noruego significa verde. Luego de un viaje de intercambio a Noruega donde conoció todo el sistema de reciclaje que tiene y la cultura de las personas por reciclar, regresó con la idea de hacer algo positivo.

Una forma fue reutilizar las botellas que se tiran y la segunda ofrecer empleo a mujeres. “Gronn se basa en el principio de que, la basura de una persona es el tesoro de otro”, afirmó. Agregó que la empresa no recicla, sino hace ‘upcycling’ (supra-reciclaje o reciclaje creativo).

“En vez de agarrar ese material y someterlo a un proceso industrial y reciclarlo, agarramos algo que en Guatemala no tiene un valor virtual, y lo transformamos en un nuevo producto con un alto valor agregado, con la idea de que pueda recircular en la economía y que través de esa venta podamos generar un impacto”, explicó.

El proceso es cuidadoso con cada pieza y la botella no debe tocar el basurero .

Inicio

Como muchos emprendedores, la idea arrancó en un garaje con tres amigos y su hermano, dijo Bendfeldt. Ahora solo hay dos de los fundadores, pero es un equipo que busca hacer que la empresa crezca.

“Nuestra idea es desarrollar un modelo que se pueda replicar en otras partes y que siempre trabajé en función de una empresa social basada en tres cosas: sostenibilidad, economía circular y prosperidad compartida”, dijo.

En el eje de sostenibilidad buscan balancear cómo generar rentabilidad, pero también un impacto positivo en el planeta y en la sociedad.

Por ello Gronn comenzó a recolectar las botellas en algunos restaurantes y a llevarlas a un pequeño taller en la zona 3 y luego salir de puerta en puerta a vender a restaurantes y empresas. Luego incorporaron a mujeres, en la actualidad son siete puestos permanentes, y trabajan desde La Antigua Guatemala.

“La idea nuestra es que la botella no toque el basurero. Es ese cambio de ‘chip’ que el vidrio no debería irse a la basura, no es basura”, dijo.

En estos casi seis años, Gronn ha evitado que lleguen a la basura más de 440 mil botellas, una parte se ha reciclado, se han vendido más de 130 mil unidades de vasos. La cristalería es el producto estrella. Además elaboran productos decorativos, macetas, floreros y jardineras de pared.

Bendfeldt comentó que por la pandemia tuvieron que parar toda la plataforma, pero este año comenzaron a sacar un camioncito para ir a recolectar vidrio en restaurantes y hoteles, tiene puntos de recolección en colonias de La Antigua Guatemala y Ciudad de Guatemala.

Ahora están en proceso de relanzar nuevos productos. “Logramos mantener todo el ‘staff’, no se despidió a nadie, logramos hacerle frente a toda la pandemia, y crecer el año pasado en medio de las circunstancias”, resaltó.

Expansión

Gronn está en proceso de traer máquinas especializadas para escalar la producción y hacer más accesibles los productos. Un reto, por ser artesanales, es que a veces les cuesta competir con los precios que hay en el mercado.

Bendfeldt refirió que quieren que Gronn no sea un producto solo de personas que lo pueden pagar, sino que puedan estar en cualquier casa de Guatemala.

“Estamos en el proceso de buscar opciones de crédito o capital para poder escalar esa producción”, explicó. Gronn en la actualidad transforma entre 3 mil 500 a 3 mil 800 unidades al mes, con esta innovación se esperan buscan triplicar la capacidad y llegar a 10 mil unidades.

En la actualidad los productos se pueden adquirir en Cemaco, Kalea y tiendas Totto por temporada. O bien comprar en sus redes sociales y adquirir productos normales o personalizados.