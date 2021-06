“Solo perseguir las incautaciones, no refleja la realidad”

El gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Axel Romero, habló sobre el propósito de esta entidad.

¿Qué busca la Codecof?

– Fue creada en agosto de 2020. Se decidió que se llamará Comisión de Defensa del Comercio Formal para que tuviera una visibilidad positiva, y no solo el tema de persecución y judicialización, sino también se pudiera trabajar en prevención y desarrollo.

Estamos creando un centro de análisis para mencionar el problema de forma técnica y la medición para buscar la cuentadancia, porque Coincon hasta la fecha nos dice cuántas actividades de control se generan y cuántas incautaciones se tienen, pero no existe una meta de país.

Los primeros estudios se trabajaron con Paulo de León del CABI, y estamos haciendo un análisis comparativo de indicadores económicos y de mercado. Se determina que el monto del valor del mercado del contrabando en Guatemala está en alrededor de los Q31 millardos. Representa casi un 50 por ciento del presupuesto anual, y es alrededor de Q1.4 millardos lo que el Estado deja de percibir en impuestos.

¿Al tener los resultados del estudio se planteará una meta por año?

– Hacia allí tiene que ir el esfuerzo y el reto. El problema de solo perseguir las incautaciones es que ese indicador no refleja la realidad. Pasa lo mismo con el narcotráfico, si yo tengo más incautaciones, muy probablemente es porque la presencia del fenómeno cada vez es más grande, y lo visible cada vez es más.

¿Desde la Comisión apoyarán o impulsarán las reformas a la legislación de este delito?

– Hemos trabajado en una mesa de diálogo con el CACIF. Tenemos una propuesta para la SAT. La primera es la reducción del monto que está como tope para tipificar el contrabando y defraudación. Estamos hablando de 3 mil pesos centroamericanos, que serían US$3 mil. Consideramos que alguien con US$3 mil va a Tapachula y ya no es un consumo personal, prácticamente son Q24 mil en mercadería para comercializar. Una familia puede con US$500 tener ese consumo personal.

Hemos discutido muchísimo con la SAT, el tema de la destrucción de la mercadería incautada, ellos en algún momento han propuesto de que se pueda dar una salida de donación a algunos productos. No estamos de acuerdo, porque sería como legalizar el ilicito y darle una puerta y cabida a la discrecional y a la corrupción. Si el delito se ha cometido, el efecto inmediato tiene que ser la destrucción, y en esto somos muy enfáticos.

Queremos que se haga una división muy clara de los procesos administrativos y los penales. Hay errores dentro de los procesos administrativos que pueden resolverse por esa vía.

¿Qué factores considera que empujan el contrabando?

– La falta de control y presencia de Estado en las áreas fronterizas. Si bien es cierto tenemos un problema de tipo de cambio con México, eso no me justifica el del cigarro que entra por Belice, es otro mercado, otro tipo cambiario. Una de las industrias más afectadas es la del cigarro y no es consumo de subsistencia, no es comida, es recreativo. La justificación está alrededor de esto, “es que son alimentos”, que la gente no tiene capacidad adquisitiva.

Hay una discrecionalidad en los controles, hay una falta de Estado en ciertos territorios. Los controles los ejercen otros actores, no precisamente el Estado. Se trata de vender la imagen del balsero, del trasiego hormiga, es cierto, eso hay que controlarlo definitivamente, pero el grueso de un 40 por ciento de ese mercado no entra por el contrabando hormiga. Hay que tener también un proceso de depuración institucional.