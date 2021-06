En 1999, Idea Central sale al mercado con un perfil dedicado al corretaje inmobiliario. Sin embargo, en 2004, decide expandirse y desarrollar sus propios proyectos. El punto de partida fue Villa Italia I, un condominio ubicado en carretera a El Salvador. En 22 años de trayectoria han construido más de 20 edificios de apartamentos, bodegas y recientemente iniciarán su primer proyecto de oficinas en zona 14.

“A la fecha nuestra fortaleza sigue siendo la parte comercial. Tenemos un equipo de 20 asesores inmobiliarios internos que promueven tanto nuestros proyectos como los de terceros”, afirmó Diego Flores, director de Idea Central. Sus desarrollos inmobiliarios se ubican en las zonas, 10, 13 y 14. Entre los que ya han entregado se encuentran: Torre 4, Casa Américas, Casalini, Casa Cañada, Casa Acueducto y Casa Clara. Desde 2012, también han incursionado en el segmento de bodegas en Palín, El Naranjo y carretera a El Salvador.

En 22 años se han construido 20 edificios de apartamentos, bodegas y oficinas.

En 2021, ¿En qué segmento tienen previstas sus inversiones?

– Actualmente, tenemos tanto la rama industrial como la de apartamentos. Este 2021 estamos iniciando en la rama de apartamentos con Casa Roble en zona 14 que ya arrancó su construcción. Además, está Moretti en zona 10 que iniciamos construcción a finales de julio. Torre Ciudad Vieja, en zona 10, cuya construcción principia en noviembre. Y este año vamos a incursionar por primera vez en la línea de oficinas. Vamos con un proyecto en zona 14 que lo empezamos en noviembre y se llama Prospere. Creemos que algunas de las oficinas van a ser compradas para utilizarlas como consultorios médicos por la ubicación. Y adicional, para el tema de bodegas estamos iniciando un proyecto en carretera a El Salvador que se llama Industrial El Alto y estamos por comenzar nuestro cuarto proyecto de bodegas en El Naranjo.

¿Hay oportunidades en la línea de oficinas cuando aún se habla de home office?

– Sí, es un reto grande. En estas oficinas lo que hicimos fue rediseñar el proyecto. Lamentablemente los trámites municipales son bastante largos. En este proyecto por ser oficinas nos tomó casi tres años la autorización. Eran oficinas un poquito más grandes, pero por el tema del COVID-19 las rediseñamos. Decidimos hacerlas un poco más pequeñas y todas las oficinas están quedando con balcón, con la finalidad de que tengan ventilación e iluminación natural en el cien por ciento del espacio. Son oficinas con tres metros de altura libre dentro de la oficina. Creemos que será una tendencia en oficinas.

El segmento atendido por Idea Central es la zona 10 y 14, en donde están construyendo nuevos conceptos de oficina.

Los proyectos para este año, ¿en qué fase se encuentran?

– De todos tenemos ya la licencia de construcción lista. Todos son una realidad que se van a iniciar en 2021. Realmente únicamente por tema de estrategia de mercadeo es que existe esta holgura entre un proyecto y otro. Por ejemplo, Casa Roble ya lleva un 70 por ciento del proyecto vendido. En el caso de Moretti que iniciamos en julio ya va un 50 por ciento vendido. En el caso de Torre Ciudad Vieja y Prospere ninguno de los dos han salido a la venta. La idea es salir con Prospere el 15 de junio y el 1 de julio con Torre Ciudad Vieja.

¿Prevén por apostar sus inversiones en el interior del país?

– Por el momento no, a excepción de Palín en donde ya desarrollamos un proyecto y estamos en diseño de un segundo. Creería que va a dar inicio en el primer trimestre del 2022.

Para los próximos años, ¿a qué segmentos prevén seguir apostando?

– Tenemos otros cuatro proyectos que están en etapa de diseño. Uno de ellos ya ingresó a la Municipalidad el expediente y los otros están en proceso de ingresar al resto de entidades. Realmente vamos en el mismo segmento del mercado. Nos dedicamos a zona 10 y 14 en lo que son apartamentos y en el tema de bodegas nuestro fuerte ha sido El Naranjo.

¿Cómo cerraron 2020?

– Nosotros por todos los compromisos que teníamos en ejecución el año pasado la verdad es que prácticamente no paramos. Solo las dos semanas casi obligatorias que tuvimos que parar. Luego reiniciamos a un 25 por ciento y fuimos creciendo ese porcentaje conforme nos lo fueron permitiendo las autoridades hasta llegar a octubre de 2020 otra vez al cien por ciento de las operaciones. En el tema de ventas sí hubo tres meses donde prácticamente no se vendió nada y luego se comenzó a recuperar el mercado a nivel comercial, y me atrevo a decir que para noviembre del año pasado estaba cien por ciento recuperado. Cerramos el año más o menos un cinco por ciento abajo de lo que teníamos previsto para 2020. Y el primer trimestre de 2021 ha marchado muy bien.

24

proyectos ha desarrollado Idea Central como firma entre bodegas y apartamentos. “Y promoción a terceros, bastante más que ello”, dijo su director.